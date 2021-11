Romantik hotel Post Cavallino Bianco apre la stagione tra sport, relax e servizi per famiglie

Il Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (BZ) apre le porte all’inverno 2021/2022. La struttura è il punto di partenza ideale per vivere appieno l’esperienza della Val d’Ega nella sua versione candida targata 2021, dai più sportivi fino a chi ama il relax del centro benessere.

Grazie all’Hotel Skipass Service, il lasciapassare per il divertimento è già in camera all’arrivo nella mecca dello sci, che, oltre ai 1.200 chilometri di piste e ai 450 impianti di risalita di Dolomiti Superski, comprende anche 16 chilometri di piste da fondo, viste panoramiche, circuiti per lo slittino e percorsi da affrontare con le racchette ai piedi, tra foreste innevate e valli idilliache.

Carezza è inoltre rinomata per il proprio profilo di area sciistica per famiglie, che qui trovano in Nani Land alla Malga Frommer e un parco giochi per i più piccoli, messi improvvisamente di fronte alla meraviglia della loro prima escursione sulla neve del Patrimonio dell’Umanità Unesco. Carezza è una garanzia di divertimento e abilità, formata da un team esperto nell’arte di insegnare in breve tempo – a grandi e bambini – a scendere fino a valle sulla traiettoria dello spasso.

Ecco le varie proposte. Dal 17 dicembre 2021 prezzi a partire da 140 euro per persona (da 1 a 3 notti) in mezza pensione Romantik e a partire da 130 euro al giorno per persona per soggiorni settimanali, in mezza pensione Romantik, in camera doppia standard.

Carezza All Inclusive. Dall’8 al 23 gennaio 2022, dal 29 gennaio al 13 febbraio 2022 o dal 12 al 20 marzo 2022 (da sabato a sabato o da domenica a domenica), 7 notti con mezza pensione, 5 giorni di skipass Carezza, 6 primi piatti con acqua minerale (in Hotel oppure in una baita sulle piste da sci), dolci fatti in casa e merenda al pomeriggio, tutte le bibite analcoliche, attrezzature da sci: (quello che il cliente non porta con sé, viene fornito dall’hotel in collaborazione con un noleggio sci convenzionato. Fino al 100% di sconto per sci, bastoni, scarpe e casco). Prezzo a partire da 735 euro con la pensione Romantik-Wellness a cui aggiungere 215 euro per il pacchetto Carezza all inclusive per adulti.

Romantik in 2. Per le coppie in cerca di romanticismo la proposta “Romantik in 2” comprende un bagno ai petali di rosa per due nella vasca dell’Imperatore, un massaggio corpo rilassante Vital Boli con timbri alle erbe caldi per lui e per lei, un trattamento viso St. Barth Pureness per lei e un massaggio sportivo Vitality per lui, oltre a due saponi, un bagnoschiuma e una crema corpo della linea naturale CavallinoSpa. Sono inclusi i dolci fatti in casa e gli spuntini del pomeriggio. Il prezzo è a partire da 175 euro a persona, escluso il soggiorno.

Due cuori e una Spa. Con l’offerta “2 Cuori e una Spa” sono compresi: un bagno ai petali di rosa per lei e per lui nella vasca dell’imperatore, un massaggio corpo Vitalstone e un Cavallinospa Rasul per la coppia. Il prezzo è di 111 euro persona, escluso il soggiorno.

Single con bambini. Fino al 25 dicembre 2021 e dal 10 gennaio 2022, i bambini in vacanza con un solo genitore hanno uno sconto del 50% fino a 14 anni d’età.