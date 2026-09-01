Rigamonti Travel Company, il lago di Como cuore dell’incoming Il lago di Como nel cuore e una specializzazione che affonda le sue radici nel lontano 1972: Rigamonti Travel Company presenta un’offerta incoming che ha nei soggiorni nel Nord Italia e nelle escursioni a bordo del trenino del Bernina i suoi due punti forti. «In verità – spiega il ceo, Richard Rigamonti – i nostri clienti, che arrivano soprattutto da Stati Uniti e Canada, ci chiedono anche itinerari tailor made e in quel caso abbiamo l’opportunità di organizzare servizi e viaggi in tutta Italia. Il nostro core business si concentra comunque sui laghi italiani, con una posizione di primo piano occupata da quello di Como». Un altro importante bacino di riferimento è quello della clientela europea, che però, specie se giunge dai paesi vicini all’Italia, richiede esperienze ad hoc provvedendo agli spostamenti in autonomia. «Ne offriamo più di 130 – aggiunge il manager -: vanno dai tour a bordo di ogni tipo di barca, alla visita a caseifici o cantine per vivere esperienze legate all’enogastronomia, alla cultura o alle attività sportive». Target medio-alto La clientela appartiene a un target medio-alto; nel caso di chi arriva da oltreoceano, il tour organizzato si sviluppa necessariamente su più giorni e si articola in una serie di servizi alla scoperta dell’anima autentica del territorio. «La nostra offerta si indirizza al 92-93% agli stranieri, ma lavoriamo anche per gruppi precostituiti di italiani, che in genere si rivolgono a noi per singoli servizi». Uno dei punti di forza di Rigamonti Travel Company è l’assistenza h24: «Garantiamo un numero di telefono sempre attivo al quale rivolgersi e siamo in grado di gestire tutte le problematiche relative ad esempio al congestionamento di alcune piccole località, che nei mesi estivi vengono prese d’assalto dai turisti». Dopo un inizio di 2026 partito in modo brillante, anche in casa Rigamonti si è vissuta una fase di stallo dovuta allo stop momentaneo dei mercati orientali. «Dopo le cancellazioni subite per maggio e giugno, la stagione si è ripresa, e i flussi turistici registrati specie dalla parte ovest del mondo dovrebbero contribuire a consentirci di chiudere l’anno sugli stessi livelli del 2025. Tanto più che attualmente si comincia a vedere una certa ripresa anche dai mercati mediorientali». Le prospettive sono dunque improntate all’ottimismo e il traguardo dei circa 10 mila clienti complessivi registrati nel 2025 sembra un obiettivo raggiungibile anche quest’anno. Condividi

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«Il Consiglio dei ministri ha approvato l’avvio di un processo trasparente, competitivo e adeguatamente regolamentato volto a individuare un partner strategico azionario idoneo per Saa Soc Limited», si legge nel comunicato. «Ciò consentirà alla compagnia aerea di espandersi in modo sostenibile e di migliorare la propria competitività in un mercato aeronautico altamente concorrenziale».\r

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Come riferisce Ch-aviation, «La decisione mira inoltre a ridurre l’esposizione finanziaria del governo e ad aiutare Saa a diventare un vettore nazionale credibile, attraente per gli investitori e autosufficiente, che sostenga la connettività, il commercio, il turismo e lo sviluppo economico».\r

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Un precedente tentativo di individuare un partner strategico azionario per South African Airways era stato avviato dopo l’uscita della società dal piano di risanamento aziendale nel 2021. Tuttavia, l’accordo è fallito nel marzo 2024 dopo quasi quattro anni di trattative relative alla valutazione, alla governance e alle condizioni normative.","post_title":"South African Airways: riparte la ricerca di un investitore privato","post_date":"2026-09-01T13:21:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788268882000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521054","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conferma ufficiale dalla Thailandia per il ritorno ai 30 giorni di validità per gli ingressi nel Paese senza visto, dal prossimo 15 settembre.\r

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La decisione - che riguarda i cittadini provenienti da 60 paesi, tra cui l'Italia - è stata pubblicata sulla Royal Gazzette e mette fine all'esenzione dal visto di 60 giorni, introdotta nel 2024 per rilanciare il turismo.\r

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I viaggiatori che entreranno in Thailandia fino al 14 settembre - prima quindi dell’entrata in vigore della modifica - potranno comunque fruire del periodo di soggiorno concesso al loro arrivo. \r

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Tra i paesi interessati ci sono anche Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, Francia, Germania, Giappone e Svizzera.\r

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La decisione di ridurre la durata dell'esenzione è specificamente destinata al turismo: a differenza del regime precedente di 60 giorni, la nuova normativa non include infatti determinate attività lavorative o commerciali di breve durata.\r

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I viaggiatori che desiderano rimanere più a lungo avranno comunque un’opzione: coloro che hanno diritto all’esenzione di 30 giorni possono richiedere una proroga una tantum fino a un massimo di altri 30 giorni, previa approvazione da parte delle autorità thailandesi competenti in materia di immigrazione.\r

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La Thailandia sta inasprendo anche le norme relative agli arrivi attraverso i valichi di frontiera terrestri: gli ingressi dei viaggiatori esenti dal visto saranno limitati a due all'anno (salvo eccezioni per Brunei, Indonesia, Malesia e Singapore).\r

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Infine, il Visa on Arrival resta disponibile solo per tre nazionalità: Azerbaigian, Bielorussia e Serbia. Restano validi i trattati bilaterali già in vigore, che prevedono esenzioni diverse per Paesi come Cina, Russia, Corea del Sud, Vietnam, Laos, Mongolia, Argentina, Brasile e altri.","post_title":"Thailandia: dal 15 settembre ingresso senza visto per 30 giorni (non più 60)","post_date":"2026-09-01T12:56:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788267374000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521052","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riviera Travel ha sospeso la vendita delle crociere fluviali sul Danubio e sul Reno programmate fino metà settembre a causa dei disagi causati dal basso livello dell'acqua.\r

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La ripresa il 13 settembre\r

Come riporta Travel Weekly, la ripresa delle vendite delle crociere è prevista per il 13 settembre in tutti i mercati e le crociere stesse non sono state cancellate. La compagnia di crociere fluviali ha dichiarato che la decisione è stata presa per garantire il rispetto della sua \"promessa in cinque punti\", che include l'impegno di evitare di trasformare la crociera in un tour in autobus.\r

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«Non sostituiremo tratti significativi del viaggio fluviale programmato con ripetuti e lunghi tragitti in pullman solo per non interrompere l'itinerario - ha dichiarato la compagnia in una nota -. Se le condizioni del fiume ci impediranno di offrire un'autentica esperienza di crociera fluviale, adotteremo un approccio diverso e forniremo alternative chiare».\r

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In linea generale, i dirigenti delle compagnie di crociere fluviali hanno affermato che la stagione estiva di quest'anno è stata la peggiore dal 2018.\r

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","post_title":"Riviera Travel: stop alle crociere fluviali su Reno e Danubio","post_date":"2026-09-01T11:51:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788263502000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521046","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Star Clippers amplierà il suo programma nel Mediterraneo orientale nel 2027 con itinerari nuovi e rivisti lungo la costa turca a bordo della Star Flyer, nave da 166 passeggeri . Il programma, come riporta TravelDailyNews, prevede crociere da sette a undici notti che collegheranno Istanbul, il mar Egeo e la riviera turca, con scali in diverse destinazioni turche e greche.\r

Il ruolo della Turchia nel programma riflette la varietà di attrazioni culturali, storiche e costiere disponibili lungo le sue coste egee e mediterranee. Le escursioni in barca offrono anche l'opportunità di visitare siti patrimonio dell'umanità dell'Unesco, antichi insediamenti lici, greci e romani, ristoranti locali, mercati e comunità costiere.\r

La programmazione\r

Il quattro alberi Star Flyer farà scalo in porti più piccoli, avvicinandosi a comunità costiere che non sono sempre incluse negli itinerari delle navi da crociera più grandi. Al centro del programma ampliato ci sono le nuove crociere di 10 e 11 notti lungo la Riviera turca, tra Istanbul e Antalya. Gli itinerari includono porti e destinazioni turche come Çeşme, Datça, Fethiye, Kaş, Kekova, Dikili, il fiume Dalyan e Bozcaada, oltre a scali nelle isole greche. L'itinerario di 11 notti da Istanbul ad Antalya parte il 29 maggio e il 24 luglio 2027. Il viaggio inizia a Istanbul, per poi raggiungere Dikili, da dove si può visitare l'antica città di Pergamo. Si prosegue quindi per Çeşme, nota per il suo porto turistico, le spiagge e le sorgenti termali, nonché per la sua vicinanza ad Alaçatı. Dopo le soste nelle isole greche di Samos e Patmos, la Star Flyer fa ritorno in Turchia a Datça, situata sulla penisola che separa il Mar Egeo dal Mar Mediterraneo. L'itinerario continua verso il fiume Dalyan, Fethiye e Kaş, prima di fare scalo sull'isola greca di Kastellorizo ​​e arrivare ad Antalya.\r

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L'itinerario di andata e ritorno di 10 notti da Antalya a Istanbul parte il 9 giugno e il 4 agosto 2027. Il programma include Kekova, la cui costa è caratterizzata da calette, isole e antichi resti lici, nonché Fethiye e il fiume Dalyan. L'itinerario prosegue poi verso le isole greche di Symi e Patmos prima di tornare in Turchia a Çeşme e Bozcaada. La Turchia è inclusa anche in diversi itinerari più brevi di Star Flyer nel Mediterraneo orientale. L'itinerario di sette notti \"Yachtsman's Paradise\", da Istanbul ad Atene, prevede una sosta a Dikili prima di proseguire attraverso il Mar Egeo settentrionale. L'itinerario \"Delightful Dervishes\", con partenza da Atene e arrivo a Istanbul, include scali a Dikili e Bozcaada.\r

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Altri itinerari incentrati principalmente sulla Grecia includono anche porti turchi come Çeşme, Bodrum, Fethiye e Kuşadasi, da cui è possibile raggiungere Efeso.\r

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Terri Haas, vicepresidente vendite e marketing per le Americhe di Star Clippers, ha dichiarato: «La Turchia è una destinazione che si presta perfettamente al modo in cui Star Clippers viaggia. Qui si respira una storia straordinaria, ma si crea anche una meravigliosa connessione tra il paesaggio, il mare e la vita quotidiana delle città costiere. Navigare verso questi porti più piccoli permette ai nostri ospiti di scoprire questo lato della Turchia, mentre il viaggio stesso – navigando lungo la costa a vela – diventa parte integrante della destinazione».\r

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Star Flyer può ospitare 166 passeggeri e combina le crociere su piccole navi con le tradizionali operazioni di navigazione a vela.\r

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","post_title":"Star Clippers intensifica la programmazione dedicata alla Turchia","post_date":"2026-09-01T11:30:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1788262250000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521040","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Mediterraneo si sta affermando come una delle principali basi di partenza per le crociere di lusso quest'anno e nei prossimi mesi. La Seven Seas Prestige di Regent Seven Seas Cruises debutterà a fine 2026 da Barcellona, ​​mentre Oceania Sonata, recentemente varata da Fincantieri a Marghera, inizierà a navigare nell'agosto 2027, con il Mediterraneo come fulcro della sua stagione inaugurale. Entrambe le navi rientrano nel rinnovamento dell'offerta di fascia alta promosso da Norwegian Cruise Line Holdings e coincideranno con una maggiore presenza di nuove opzioni di lusso nelle acque europee. Questa regione, come riporta Hosteltur, sta acquisendo importanza durante tutto l'anno, a fronte del ritiro delle compagnie di crociera dal Medio Oriente.\r

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L'ultimo sviluppo arriva dall'Italia. Oceania Sonata è stata varata la scorsa settimana presso Fincantieri di Marghera, una fase che consente il trasferimento della nave dal bacino di carenaggio al molo di allestimento, dove proseguiranno i lavori interni fino alla consegna. Avrà 695 cabine e suite e una capacità di 1.390 passeggeri. La nuova nave di Oceania Cruises entrerà in servizio nell'agosto del 2027 e sarà la prima di una nuova classe per la compagnia. Il suo viaggio inaugurale partirà da Civitavecchia il 7 agosto e navigherà nel Mediterraneo per 14 giorni fino a Trieste, con scali in Italia, Malta, Grecia, Montenegro e Croazia. Oceania Sonata segnerà anche l'inizio di una nuova fase di crescita per la compagnia di crociere. Nclh ha in programma la costruzione di cinque navi di classe Sonata, con consegne previste tra il 2027 e il 2037. Dopo la Sonata, nel 2029 arriverà Oceania Arietta, seguita da altre tre navi programmate per il 2032, il 2035 e il 2037.\r

Prima di ciò arriverà la Seven Seas Prestige, la nuova nave di Regent Seven Seas Cruises e un'altra delle principali novità di Norwegian Cruise Line Holdings per il segmento di mercato di fascia alta. La nave avrà una capacità massima di 822 passeggeri ed entrerà in servizio alla fine del 2026. Durante la sua stagione inaugurale, partirà da Barcellona il 13 dicembre alla volta di Miami , con una sosta a Malaga prima di iniziare la traversata atlantica. La sua presenza nel Mediterraneo si amplierà nel 2027, con itinerari che collegheranno diversi porti europei, tra cui Barcellona. In questo modo, Nclh sta rinnovando i suoi due marchi premium quasi simultaneamente. Seven Seas Prestige lancerà una nuova classe Regent, e Oceania Sonata farà lo stesso per Oceania nel 2027.\r

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Gruppo Msc\r

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Il gruppo Msc sta inoltre rafforzando la sua presenza nel segmento di mercato di fascia alta con Explora Journeys. Explora III è stata consegnata da Fincantieri a Genova e ha immediatamente iniziato la sua stagione inaugurale nel Mediterraneo. Successivamente è giunta a Barcellona per la cerimonia di battesimo ufficiale . Con questa aggiunta, Explora Journeys ha raggiunto la metà del suo programma iniziale di sei navi, che rappresenta un investimento di oltre 3,5 miliardi di euro.\r

Ai tradizionali gruppi di crociere si stanno affiancando anche aziende provenienti da altri segmenti del turismo di lusso. La Four Seasons I ha iniziato il suo viaggio inaugurale nel Mediterraneo, diventando la prima nave della flotta Four Seasons Yachts. L'imbarcazione dispone di 95 suite e una capacità massima di 222 ospiti, con un design più simile a quello di un grande yacht che a quello di una nave da crociera convenzionale. Il suo ingresso aumenta la concorrenza in un mercato in cui i gruppi di crociera stanno incrementando la capacità, mentre nuovi marchi alberghieri portano le loro offerte di lusso in mare.\r

I nuovi arrivi coincidono con un altro cambiamento di programma: il Mediterraneo sta ampliando la sua offerta anche al di fuori della tradizionale stagione estiva. Questa tendenza è dovuta a diverse strategie commerciali, ma negli ultimi mesi è stata rafforzata dalla situazione in Medio Oriente, che ha portato diverse compagnie di crociera a cancellare, ridurre o spostare le partenze previste nel Golfo. Uno dei cambiamenti più significativi riguarda Msc Crociere, che ha deciso che la Msc World Europa, inizialmente prevista per il Medio Oriente nell'inverno 2027/28, rimarrà nel Mediterraneo occidentale , offrendo itinerari di sette notti con partenze da Barcellona, ​​Marsiglia, Genova, Civitavecchia, Messina e La Valletta. Non si tratta del primo cambiamento per il gruppo. Per l'inverno 2026/27, la stessa nave era già stata ritirata dal Medio Oriente e trasferita nei Caraibi.\r

Inoltre, Explora Journeys ha mantenuto e ampliato la sua presenza nel Mediterraneo durante i mesi invernali, rafforzando l'importanza della regione nell'ambito della strategia globale del gruppo.\r

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Un fenomeno diffuso\r

Anche Costa Crociere, Tui Crociere e Celestyal hanno ridotto o eliminato parte dei loro itinerari previsti in Medio Oriente. Costa non opererà negli Emirati Arabi Uniti durante l'inverno 2027/28, Tui Crociere al momento non include il golfo Persico nel suo programma per quella stagione e Celestyal ha spostato la capacità sul Mediterraneo dopo aver cancellato il programma in Medio Oriente per il 2026/27.\r

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La prima linea, lunga 660 chilometri, collegherà Ain Sokhna, sul mar Rosso, con El Alamein e Marsa Matrouh, sul Mediterraneo, passando per Il Cairo e Alessandria. Conterà 21 stazioni e fungerà da primo grande asse trasversale della rete, collegando le località turistiche costiere con la principale area urbana e con altri sistemi di trasporto metropolitano del Paese.\r

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La seconda linea sarà l’elemento fondamentale per integrare il turismo culturale dell’Alto Egitto. Con una lunghezza di circa 1.100 chilometri, partirà dall’area di 6th of October e proseguirà verso Luxor, Assuan e Abu Simbel. Il Ministero cita espressamente tra i propri obiettivi quello di collegare Abu Simbel, Assuan, Luxor, Abydos e altre località turistiche della valle del Nilo con le Piramidi e l’area di Giza, creando un grande corridoio ferroviario nord-sud.\r

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Il terzo corridoio completerà il collegamento tra la valle del Nilo e le principali destinazioni del mar Rosso. Avrà una lunghezza di circa 225 chilometri e collegherà Qena con Hurghada e Safaga, con un interscambio di passeggeri con la seconda linea a Qena. In questo modo, la futura rete consentirà di combinare i grandi siti archeologici di Luxor e dell’Alto Egitto con le zone turistiche costiere attraverso un’unica infrastruttura ferroviaria ad alta capacità.\r

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Le tre linee funzioneranno inoltre come un’unica rete. Il secondo corridoio si collegherà al primo a Hadayek October e al terzo a Qena, rendendo così possibile concatenare gli spostamenti tra il Mediterraneo, Il Cairo, l’Alto Egitto e il mar Rosso.\r

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Una volta che le prime tre linee ferroviarie ad alta velocità saranno operative, si prevede che trasporteranno circa 2,5 milioni di passeggeri al giorno, mentre la rete ferroviaria convenzionale egiziana dovrebbe arrivare a trasportare 1,5 milioni di passeggeri al giorno entro il 2030, portando la capacità ferroviaria totale a circa 4 milioni di passeggeri al giorno.","post_title":"Egitto: avanzano i lavori per la rete ferroviaria ad alta velocità","post_date":"2026-09-01T11:08:19+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1788260899000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"521038","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Roma meno conosciuta, lontana dai percorsi più battuti, si racconta in podcast con Unexpected Itineraries of Rome, il nuovo progetto promosso da Zètema Progetto Cultura per conto del Dipartimento grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, e realizzato in collaborazione con Loquis, che nel corso del 2025 ha superato i 10 milioni di ascolti complessivi e gli oltre 2,2 milioni di ascoltatori unici.\r

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Il progetto nasce con l’obiettivo di offrire una chiave di lettura alternativa della città, trasformando l’esperienza di visita in un racconto immersivo capace di accompagnare cittadini e turisti alla scoperta di luoghi meno noti ma fortemente identitari.\r

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Unexpected Itineraries of Rome, progetto voluto fortemente dall’assessore ai turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato, si articola in 7 itinerari audio, scritti e narrati dal giornalista Emilio Casalini, arricchiti da 42 short podcast dedicati a specifici punti di interesse, per un totale di 49 contenuti. Un sistema pensato per guidare l’ascoltatore lungo percorsi tematici e allo stesso tempo valorizzare l’esperienza con storie, curiosità e dettagli legati ai singoli luoghi.\r

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Gli itinerari costruiscono una mappa inedita della città. Si parte dal quadrante Ostiense, tra archeologia industriale, street art e il paesaggio del fiume Almone, dove emergono tracce di una Roma produttiva e contemporanea, lontana dall’immaginario monumentale. Si prosegue all’Esquilino, in un percorso di trekking urbano che intreccia basiliche, acquedotti, musei e trasformazioni sociali, restituendo l’identità stratificata di uno dei quartieri più complessi della città.\r

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Il racconto si estende poi verso aree meno frequentate ma ricche di significato: Forte Bravetta, luogo della memoria oggi restituito alla città come parco; le aree archeologiche di Gabii e Osa lungo la Prenestina, che riportano alle origini più antiche del territorio romano; il borgo di San Vittorino, dove il paesaggio rurale dialoga con la storia; fino al quartiere di Tor Marancia, dove la street art contemporanea trasforma lo spazio urbano in un museo a cielo aperto.\r

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All’interno dei podcast, i luoghi non sono semplicemente descritti, ma diventano parte di un racconto che intreccia storie, aneddoti e livelli di lettura diversi, restituendo tutta la complessità della città. Dalle tracce delle antiche infrastrutture romane alle trasformazioni legate all’industrializzazione novecentesca, fino ai cambiamenti sociali dei quartieri e alle nuove forme di espressione artistica, ogni contenuto contribuisce a costruire una narrazione più profonda e consapevole, capace di accompagnare l’ascoltatore oltre la superficie della visita tradizionale.\r

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Grazie alla tecnologia di Loquis, i contenuti sono geolocalizzati e possono essere ascoltati direttamente nei luoghi raccontati, accompagnando il visitatore passo dopo passo lungo itinerari esperienziali che uniscono racconto e scoperta.\r

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Con Unexpected Itineraries of Rome, Zètema Progetto Cultura si dota quindi di un nuovo strumento di valorizzazione territoriale, capace di raccontare una città meno visibile ma altrettanto significativa, e di promuovere un modo diverso di viverla, più lento, consapevole e attento alle sue molteplici identità.\r

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I contenuti sono disponibili sull’app Unexpected Rome e su Loquis (sia nella versione desktop sia attraverso l’app, scaricabile gratuitamente da tutti gli store).","post_title":"Roma sconosciuta. In un podcast gli itinerari di una città inedita","post_date":"2026-09-01T10:51:53+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1788259913000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"520991","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gli operatori e le agenzie italiane integrano costantemente nuovi servizi ancillari nei propri pacchetti turistici, rispondendo a una domanda che ormai va ben oltre le tradizionali prenotazioni di volo e pernottamento. Una quota decisiva del valore aggiunto nel mercato contemporaneo deriva infatti dall'accesso a spettacoli dal vivo, eventi sportivi e produzioni teatrali, che spesso rappresentano il vero volano per il turismo nelle metropoli statunitensi. In questo contesto, l'infrastruttura tecnica fornita da Hellotickets assume un valore strategico, offrendo alle agenzie uno snodo fondamentale per accedere a inventari vasti e localizzati. La gestione diretta dei titoli d'ingresso tramite un unico intermediario permette di collegare rapidamente la filiera del viaggio a quella dell'intrattenimento, migliorando sensibilmente i margini e la qualità dei prodotti complessi proposti al pubblico italiano.\r

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Programmazione anticipata e accesso alle produzioni teatrali statunitensi\r

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Negli Stati Uniti, l'accesso alle principali produzioni artistiche richiede una pianificazione accurata delle tempistiche, in particolare per chi viaggia dal continente europeo. L'adozione di interfacce operative dedicate alla gestione dei ticket semplifica l'acquisizione degli ingressi, permettendo di raggruppare i diversi segmenti dell'esperienza in un'unica operazione d'acquisto, centralizzata e in lingua italiana. Includere fin dalle prime fasi della trattativa le prenotazioni per Broadway consente di garantire la disponibilità per musical e drammaturgie ad altissima richiesta stagionale, evitando il rischio di sold-out. Il sistema di erogazione istantanea elimina inoltre l'incertezza legata all'acquisto last-minute a destinazione, permettendo alle agenzie di trasformare un costo opzionale in una voce di fatturato certa e tracciabile. Assicurarsi in anticipo i posti a sedere trasforma un semplice viaggio in un percorso organizzato e capace di distinguersi in un mercato sempre più competitivo.\r

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Rilancio della spesa internazionale ed evoluzione dell'offerta\r

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L'inserimento strutturale di eventi nel dossier d'acquisto riflette l'attuale fase espansiva del settore, guidata da un consumatore che destina porzioni crescenti di reddito alla fruizione di cultura e intrattenimento dal vivo. A livello globale, la spesa dei visitatori internazionali è aumentata del 3,2% annuo, procedendo di pari passo con un mercato interno che ha superato la quota di 5,63 trilioni di dollari. Questi dati sottolineano la valenza strategica dell'intrattenimento fin dalle prime battute dell'organizzazione del viaggio. L'alto volume di transazioni richiede che il settore travel coordini costantemente l'itinerario con l'offerta artistica locale, una sinergia indispensabile per tutelare e incrementare la marginalità d'impresa.\r

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La cooperazione tecnica tra flotte aeree e operatori dell'intrattenimento\r

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Le sinergie tra il comparto dei trasporti e la fornitura di ingressi ricreativi sono in costante sviluppo, specialmente sulle tratte principali. Diverse compagnie aeree integrano già l'offerta culturale nei propri canali di vendita per aumentare la spesa media dell'utenza e generare ricavi ancillari. Ad esempio, Ryanair ha lanciato in partnership con Coras un servizio dedicato alla vendita di biglietti per teatro, musica e sport in tutta Europa. La convergenza verso sistemi integrati per teatro, musica e sport conferma la volontà delle aziende di proporre l'acquisto di eventi parallelamente alla conferma della rotta aerea. Sul fronte della distribuzione intercontinentale, Hellotickets risponde a necessità logistiche simili su quindici mercati distinti, offrendo soluzioni specifiche per il comparto agenziale. Implementando procedure su misura per il mercato europeo, l'infrastruttura riduce drasticamente le complessità legate alla gestione degli acquisti transnazionali.\r

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L'ecosistema metropolitano di New York come meta d'elezione\r

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Gestire la fornitura di spettacoli dal vivo si rivela una scelta economicamente vincente, soprattutto nei grandi distretti metropolitani statunitensi che alimentano costantemente l'economia locale. Nella piazza di New York, l'analisi dei dati ricettivi conferma un consolidamento dei flussi che ha portato a un aumento del 9,6% degli arrivi rispetto al 2022, per un volume complessivo ristabilitosi a 62,2 milioni di viaggiatori. Rispondere con efficacia a tali volumi richiede un interscambio telematico fluido, capace di gestire senza intoppi le preferenze dei turisti europei verso la ricca offerta artistica della metropoli. Le agenzie in grado di operare con rapidità possono trarre margini sicuri da questi flussi. L'adozione di un metodo di selezione integrato riduce i passaggi operativi complessi, allineando i tempi del viaggio alla certezza di un posto riservato nei più prestigiosi teatri d'oltreoceano.\r

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La campagna rappresenta quello che Etihad descrive come un nuovo capitolo per la compagnia aerea e prevede un piano a lungo termine che prevede un investimento di 20 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni in nuovi aeromobili, prodotti e nell’esperienza dei passeggeri.\r

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Il fil rouge della compagnia fa perno su un'idea semplice: incoraggiare le persone ad andare oltre ciò che conoscono alla ricerca di qualcosa di più grande. Il filmato promozionale presenta cinque persone i cui percorsi personali le hanno portate oltre i confini e in nuovi ambiti. Anziché ricorrere ad attori, Etihad ha dichiarato che il filmato racconta storie vere ed è stato girato ad Abu Dhabi, Nairobi, New York, Phuket e Parigi. Le cinque persone sono state selezionate tra 450 candidati al termine di mesi di ricerche a livello globale.\r

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“Beyond Borders rappresenta un nuovo capitolo per Etihad - ha spiegato il ceo della compagnia aerea, Antonoaldo Neves -. Ogni rotta che serviamo, ogni passeggero che trasportiamo e ogni partnership che stringiamo riflettono la stessa ambizione su cui si fonda Abu Dhabi”.\r

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Ha aggiunto che Abu Dhabi ha conferito alla compagnia aerea la sua “identità” e il suo “scopo”, sottolineando che lo sviluppo di Etihad negli ultimi 23 anni è stato plasmato dall’ambizione di “spingersi oltre”.\r

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«Per ogni passeggero che vola con noi, crediamo che alcuni viaggi vadano oltre la destinazione, e noi siamo qui per aiutarti a compiere quel viaggio». Neves ha descritto Beyond Borders come la “lente” attraverso la quale la compagnia aerea affronterà la propria crescita futura. «Laddove altri si fermano al confine, noi lo superiamo».","post_title":"Etihad Airways: la campagna globale 'Beyond Borders' celebra le ambizioni di Abu Dhabi","post_date":"2026-09-01T10:27:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1788258470000]}]}}