Monferrato, al Relais Almaranto tra eventi e percorsi nel gusto per le feste di fine anno Nel cuore dell’astigiano, il Relais Almaranto celebra le eccellenze piemontesi e internazionali con una serie di eventi gourmet fino al Gran Gala di Capodanno, un viaggio tra gusto, tradizioni locali ed internazionali e momenti di autentica convivialità.



Il percorso di Anima, il ristorante bistro del Relais, verso il Capodanno, sarà scandito da una serie di eventi imperdibili, che animeranno le serate per accompagnare gli ospiti fino alla notte del 31 dicembre. Tra questi, appuntamenti dedicati al gusto internazionale come la Ramen Night dell’11 dicembre, una serata pensata per gli amanti della cucina asiatica, con una versione vegetariana disponibile, e la Taco Tuesday del 17 dicembre, celebrazione dei sapori messicani. Ci saranno anche momenti di convivialità natalizia e attività per famiglie, il 14 e 15 dicembre, infatti, il Relais Almaranto sarà presente ai mercatini di Natale organizzati dal comune nella piazza principale di Calamandrana. In quest’occasione sarà possibile prendere parte alla decorazione dei biscotti di Natale, momento perfetto per entrare appieno nello spirito natalizio. Non mancherà il pranzo di Natale del 25 dicembre, con sapori tipicamente invernali e ode alla cucina piemontese: alla carta per il ristorante bistro Anima, mentre il gemello fine dining Adagio presenterà un menù fisso curato dallo Chef Mario Maniscalco.



Il Gran Gala di Capodanno sarà il culmine di questa stagione ricca di appuntamenti imperdibili. Durante una serata esclusiva, tradizione e innovazione si incontrano in un menu d’autore, creato dallo chef Mario Maniscalco.



Durante la serata, gli ospiti saranno accompagnati da un’atmosfera magica: musica dal vivo, un esclusivo DJ set e, a mezzanotte, uno spettacolo pirotecnico che illuminerà le colline circostanti per salutare il nuovo anno con eleganza e divertimento. Il costo della serata è di 125 € a persona, e include cena, musica, intrattenimento e spettacolo finale.



Il ristorante gourmet Adagio e Anima ristorante bistro rappresentano l’essenza della cucina piemontese, rivisitata con un tocco internazionale e cosmopolita, per chi desidera scoprire le eccellenze del Monferrato in un ambiente curato in ogni dettaglio.

\r

Con quattro basi operative (Milano Malpensa, Milano Linate, Roma Fiumicino e Napoli), 38 aeromobili posizionati - cinque in più sul 2024, rispettivamente 22, 5, 3, 8) - e 21 milioni di posti disponibili, \"il mercato italiano diventa il secondo per importanza per la compagnia, dopo il Regno Unito e prima della Francia\" afferma il country manager Italia Lorenzo Lagorio, questa mattina a Milano per illustrare l'operativo 2025 e, in particolare, le novità da Linate e Fiumicino.\r

\r

Il city airport milanese - per mesi vero e proprio pomo della discordia tra Ita-Lh e l'antitrust europeo - da fine marzo 2025 conterà 5 velivoli basati, per 1,5 milioni di posti in vendita (+145% rispetto al 2024) e un network di 21 rotte - di cui 16 nuove - verso 12 paesi, numeri che posizionano easyJet a Linate come secondo vettore, con una quota di mercato di oltre il 20%. Da subito avremo 120 tra piloti e assistenti di volo, che poi cresceranno, quando i tre aerei in wet-lease da Ita Airways (come da accordi con l'Ue saranno a disposizione per una stagione e fino ad un massimo di tre) usciranno e saranno sostituiti da nostri velivoli ed equipaggi\".\r

\r

Le nuove destinazioni sono Lisbona, Barcellona, Birmingham, Francoforte, Ibiza, Bruxelles, Lussemburgo, Manchester, Edimburgo, Oslo, Vienna e Copenaghen, Spalato, Figari, Palma di Maiorca e Tenerife.\r

\r

\"Di queste, tre sole sono quelle 'obbligate' dai dettami dell'Ue e precisamente Bruxelles, Francoforte e Vienna - sottolinea Lagorio - , mentre il resto risponde alla domanda sia del traffico leisure sia di quello bt. Spiccano alcune mete prettamente estive, che la Corsica o Tenerife e novità assolute come il collegamento per Barcellona. I collegamenti con Londra Gatwick salgono a 2 giornalieri, mentre Amsterdam e Berlino con fino a 3 voli al giorno. Tra Linate e Parigi (sia Orly che Charles de Gaulle) i voli saranno fino a 4 al giorno, confermando il proprio ruolo di leadership nei collegamenti tra le due città\".\r

\r

Roma Fiumicino vedrà invece \"3 aeromobili basati da fine marzo, 1,4 milioni di posti in vendita per l'estate 2025, il 35% in più rispetto all'estate scorsa, e un totale di 16 rotte di cui 5 nuove, verso cinque paesi. Roma, tra gli aeroporti europei dove non abbiamo una base è quello con la maggiore presenza di aerei easyJet\". Qui le novità includono: Amburgo, Francoforte, Monaco, Bruxelles e Zurigo.\r

\r

\"Compagnia di riferimento per i milanesi\"\r

\r

Lo sviluppo 2025 non si limita alle nuove basi di Linate e Fiumicino, \"ma prosegue su Malpensa, la nostra principale base italiana nonché in Europa continentale, dove abbiamo 22 aeromobili basati che operano 74 rotte e un totale di 6,3 mln posti offerti per la prossima estate. Quattro le nuove rotte dallo scalo varesino verso Amburgo, Dusseldorf, Parigi Orly ed Evenes - Lofoten. Inoltre, i collegamenti da Malpensa verso il Cairo e Tromsø e quelli da Napoli verso Praga e Alicante, tra le novità della stagione invernale di quest’anno, saranno operate anche durante l’estate. La crescita tra i due scali di Linate e Malpensa sarà complementare: vogliamo che easyJet diventi la compagnia di riferimento per i milanesi\".\r

\r

Complessivamente il vettore amplia di oltre il 50% la propria offerta tra l’Italia e la Germania \"un mercato dove da tempo studiavamo un possibile rafforzamento, ancor prima dell'operazione Ita-Lufthansa\", con oltre 1 milione di posti in vendita tra i due paesi la prossima estate. Alle rotte da Milano e Roma si aggiungono anche i collegamenti con Monaco già operati dalla base di Napoli e i voli per Berlino da Venezia, Pisa, Catania, Olbia, Napoli.\r

La base di Napoli\r

Per l'estate 2025 saranno 8 gli aerei basati, che serviranno un network di 52 rotte, per 2,8 mln di posti offerti, il 5% in più sull'estate scorsa: \"Le nuove rotte sono Alicante, Lussemburgo, Praga, Salisburgo e Strasburgo. Confermato, infine, l'operativo da Salerno inaugurato lo scorso 11 luglio e dove fino a novembre abbiamo trasportato 46.000 passeggeri\".\r

\r

A completare il quadro delle novità 2025, ci sono altre due nuove rotte: da Lamezia Terme per Nizza e da Palermo verso Bristol, che portano il totale delle nuove tratte dall'Italia a quota 27.","post_title":"EasyJet, Lagorio: \"Ora l'Italia è il secondo mercato della compagnia\"","post_date":"2024-12-11T13:57:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1733925441000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480818","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel cuore dell’astigiano, il Relais Almaranto celebra le eccellenze piemontesi e internazionali con una serie di eventi gourmet fino al Gran Gala di Capodanno, un viaggio tra gusto, tradizioni locali ed internazionali e momenti di autentica convivialità.\r

\r

Il percorso di Anima, il ristorante bistro del Relais, verso il Capodanno, sarà scandito da una serie di eventi imperdibili, che animeranno le serate per accompagnare gli ospiti fino alla notte del 31 dicembre. Tra questi, appuntamenti dedicati al gusto internazionale come la Ramen Night dell’11 dicembre, una serata pensata per gli amanti della cucina asiatica, con una versione vegetariana disponibile, e la Taco Tuesday del 17 dicembre, celebrazione dei sapori messicani. Ci saranno anche momenti di convivialità natalizia e attività per famiglie, il 14 e 15 dicembre, infatti, il Relais Almaranto sarà presente ai mercatini di Natale organizzati dal comune nella piazza principale di Calamandrana. In quest’occasione sarà possibile prendere parte alla decorazione dei biscotti di Natale, momento perfetto per entrare appieno nello spirito natalizio.\r

\r

Non mancherà il pranzo di Natale del 25 dicembre, con sapori tipicamente invernali e ode alla cucina piemontese: alla carta per il ristorante bistro Anima, mentre il gemello fine dining Adagio presenterà un menù fisso curato dallo Chef Mario Maniscalco.\r

\r

Il Gran Gala di Capodanno sarà il culmine di questa stagione ricca di appuntamenti imperdibili. Durante una serata esclusiva, tradizione e innovazione si incontrano in un menu d’autore, creato dallo chef Mario Maniscalco.\r

\r

Durante la serata, gli ospiti saranno accompagnati da un’atmosfera magica: musica dal vivo, un esclusivo DJ set e, a mezzanotte, uno spettacolo pirotecnico che illuminerà le colline circostanti per salutare il nuovo anno con eleganza e divertimento. Il costo della serata è di 125 € a persona, e include cena, musica, intrattenimento e spettacolo finale.\r

\r

Il ristorante gourmet Adagio e Anima ristorante bistro rappresentano l’essenza della cucina piemontese, rivisitata con un tocco internazionale e cosmopolita, per chi desidera scoprire le eccellenze del Monferrato in un ambiente curato in ogni dettaglio.\r

","post_title":"Monferrato, al Relais Almaranto tra eventi e percorsi nel gusto per le feste di fine anno","post_date":"2024-12-11T10:55:47+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1733914547000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480825","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia è la destinazione asiatica più amata dagli italiani e sta vivendo una crescita costante. Da gennaio a novembre del 2024 ha registrato l’arrivo di 198.500 turisti italiani e conta di raggiungere le 230mila presenze entro la fine dell’anno, tornando al trend positivo pre-pandemia. A questo di aggiunge che Bangkok è oggi la città più prenotata al mondo - Best City of the World 2025 per il National Geographic – anche grazie dall’arrivo nel mese di luglio scorso del volo giornaliero di Thai Airways, operativo da Milano Malpensa.\r

\r

La Thailandia è, quindi, sempre più facile da raggiungere ed è una destinazione da scoprire nella ricchezza delle sue proposte. È il messaggio che emerge dal momento di incontro voluto da Idee per Viaggiare, in collaborazione con l’Ente del Turismo Thailandese - che ha elencato 20 ottimi motivi per fare un viaggio nella “terra del sorriso” - e di Thai Airways - soddisfatta di offrire ai viaggiatori 2gg di vacanza in più grazie agli orari favorevoli dei voli. \r

\r

«Nel 2025 contiamo di confermare i numeri raggiunti nel 2024 - spiega Loredana Santinelli, product manager Sud-est asiatico del to - Oggi l’Asia è al secondo posto nel fatturato di Idee per Viaggiare ed è già pronta la programmazione per la prossima estate con una serie di tour esclusivi per i quali abbiamo bloccato i posti con le varie compagnie aeree. Le nostre linee di prodotto sono 4: Idee on tour propone tour di gruppo, privati e fly&drive in macchina e in moto, per vivere appieno le destinazioni e costruire esperienze di viaggio sempre nuove.\r

\r

La destinazione si presta ad essere visitata facendo dei tour esperienziali e dona al viaggiatore forti emozioni da portare a casa; è una terra “tutta da scoprire”: ne conosciamo solo il 40%! Tra le nostre proposte: visitare i quartieri di Chinatown e Thonburi a Bangkok, partecipare a un corso di cucina thailandese o di massaggi presso una scuola certificata, fare un giro in bicicletta al tramonto nel parco archeologico di Ayutthaya - l’antica capitale del Siam - seguire la tradizionale questua dei monaci buddisti e scoprire i rituali quotidiani degli elefanti.\r

\r

Iter Esperientia raccoglie invece alcuni tour esclusivi con guida parlante italiano, partenze garantite dai 2 ai 15 partecipanti, strutture di livello ed esperienze autentiche e personalizzate. Durata tra i 10 e i 14gg. È una proposta nata circa un anno fa che ha già un ottimo riscontro. Teniamo molto a offrire proposte alternative al viaggiatore. Piuttosto che il classico tour della Thailandia del Nord proponiamo la giungla del Kanchanaburi: che inizia appena lasciata Bangkok e prosegue verso le montagne birmane, dove si dorme nella foresta e si fanno dei percorsi naturalistici. Lungo questo percorso si incontrano storia e cultura, perché è qui che, durante la II Guerra Mondiale, venne costruita la ferrovia che serviva per conquistare le terre birmane.\r

\r

Iter Sublime è composta da una serie di proposte di viaggio pensate per chi vuole concedersi il meglio le nelle nostre strutture dalle 5* in su. La Thailandia è la destinazione ideale perché le strutture 5* costano quanto un 4* in ogni altra parte del mondo: si può fare una vacanza di lusso con un costo ridotto e il massimo del servizio, costruendo il proprio itinerario dei sogni». \r

\r

La quarta proposta di Idee per Viaggiare è quella di Idee Mix, che consente di combinare le destinazioni del to creando un pacchetto unico. Grazie ai collegamenti di Thai Airways e all’hub di Bangkok (che muove 60mln di passeggeri in un anno) si può combinare la Thailandia con Indocina, Cina, Giappone e Indonesia. Idee per Viaggiare ha poi inventato delle combinazioni Europa+lungo raggio, come Germania+Thailandia: da Roma si vola su Monaco con Lufthansa e da lì si raggiunge Bangkok con Thai Airways. Si può pensare anche a Spagna o Inghilterra, portando giacca pesante e costume. Sta incuriosendo molto e abbiamo diverse richieste come Thailandia, Giappone o Indonesia + Maldive».\r

\r

","post_title":"Idee per Viaggiare racconta la Thailandia 2025, declinata nelle 4 linee di prodotto","post_date":"2024-12-11T10:35:40+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733913340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480843","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la crescita di Thai Airways che, dal 1° dicembre, ha aperto la nuova rotta Bruxelles-Bangkok con 7 frequenze settimanali, ampliando ulteriormente un network che raggiunge oggi 53 destinazioni in 29 paesi.\r

\r

Si vola in Thailandia con un collegamento diretto da Milano Malpensa e, dall'hub di Bangkok, è poi possibile accedere alle connessioni verso tutta l’Asia, l’Australia, oltre che in Indocina, Vietnam, Cambogia e Laos, che è una zona di estremo interesse per il mercato italiano - sottolinea Mauro Sassano, senior supervisor sales department Thai Airways -. L’operativo attualmente in vigore dall’Italia è il giornaliero Malpensa-Bangkok, che parte alle 13:05 per arrivare il mattino dopo alle 5:55, in 10h di volo. Si torna partendo alle 00:35 per arrivare alle 7:10 a Malpensa.\r

\r

«È un orario che consente di fare 2gg di vacanza in più visto l’arrivo al mattino presto e la partenza alla sera tardi. L’aeromobile operativo sulla rotta è il Dreamliner 787-9 configurato in business class (1-2-1, con accesso separato per ciascuno dei 30 posti) ed economy (configurazione 3-3-3, 268 posti con una distanza superiore alla media dell’industria). Quanto alla franchigia si parte dai 20kg, per arrivare ai 40 in business-class, con 30 in economy, a seconda della tariffa venduta. Indipendentemente dal numero di connessioni si vola con un unico documento di viaggio e la dogana si fa all’arrivo a destinazione.\r

\r

È il servizio di bordo che fa la differenza. Già salendo sull’aereo sembra di entrare in Thailandia per i colori, il servizio e il personale di bordo sorridente, che indossa abiti tradizionali. Per chi parte da Bangkok offriamo poi un catering realizzato dalla nota chef Bo-Lan e i pasti possono essere preassegnati a determinate condizioni. Abbiamo una ricca cantina e serviamo brand prestigiosi, proponendo ai passeggeri prodotti locali thailandesi come cioccolato e caffé, portando un po’ di Thailandia in tutte le nostre destinazioni.\r

\r

Anche i kit di cortesia per il viaggio marcati “Jim Thompson” fanno parte di questo concept: sono firmati da un brand thailandese legato all’imprenditore statunitense che diede nuova vita all’industria tessile locale negli anni ‘50 e ‘60».\r

\r

Approfondendo il percorso fatto da Thai Airways fino ad oggi il senior supervisor ricorda: «Nel 2020 abbiamo interrotto i collegamenti a seguito del Covid e li abbiamo ripresi con successo il primo luglio 2024. Dal 2020 siamo in amministrazione controllata e contiamo di uscirne nella tarda primavera del 2025 grazie al nostro piano di ristrutturazione fondato sulla centralità del cliente - passeggero e trade - sull’eccellenza commerciale, sulla competitività dei costi e sul continuo miglioramento della compagnia. La capacità offerta è incrementata dal 2022: partendo da 34,449 nel 2025 siamo arrivati al 72,711. Attualmente la nostra flotta è composta da 77 aerei di nuovissima generazione, in linea con il nostro piano di ristrutturazione».","post_title":"Thai Airways: operativo anche il collegamento giornaliero sulla Bangkok-Bruxelles","post_date":"2024-12-11T10:15:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733912100000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480814","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Assoviaggi e festività. Con la festa dell’Immacolata Concezione, l’8 dicembre, si apre tradizionalmente il periodo delle festività invernali: saranno circa 2 milioni gli italiani che faranno un viaggio o una vacanza per le prossime feste natalizie e di fine anno attraverso i servizi delle agenzie.\r

\r

Ma le richieste di prenotazione sono in calo del 4% rispetto allo scorso anno: il mercato del turismo globale in forte ripresa ha comportato l’aumento delle tariffe in tutto il mondo, ma gli alti costi dei servizi turistici pesano in particolar modo sul mercato domestico, con i viaggiatori italiani che hanno meno capacità di spesa.\r

\r

Uno scenario che però non dovrebbe compromettere i risultati dell’anno: il fatturato delle imprese del turismo organizzato si avvia verso una crescita nel 2024 del +5%, grazie soprattutto alle buone prestazioni registrate ad inizio 2024.\r

\r

È questa la sintesi che emerge dall’indagine realizzata dal Centro Studi Turistici di Firenze, per Assoviaggi Confesercenti, su un campione di 648 agenzie di viaggio.\r

\r

Le vendite \r

\r

I dati della ricerca confermano il cambiamento delle abitudini di viaggio degli italiani, mentre si assesta un trend ormai consolidato per il turismo organizzato: l’aumento dei costi dei servizi turistici frena la domanda nel periodo delle festività e sposta le vacanze lontano dai periodi di alta stagione.\r

\r

Le agenzie di viaggio segnalano, infatti, una flessione dei volumi di vendita per le prossime festività del -3,4% per le prenotazioni dei viaggi all’estero, mentre la contrazione si fa più marcata per le prenotazioni delle destinazioni italiane: -5,2%.\r

\r

Ma se la domanda di viaggi per l’ultimo periodo dell’anno rallenta, questo non avviene in maniera uniforme per le diverse macroaree geografiche: per quanto riguarda la richiesta di prenotazioni, si registrano andamenti meno positivi nelle regioni del Nord Ovest, rispetto alle regioni del Nord Est e del Centro che evidenziano, invece, risultati migliori.\r

","post_title":"Assoviaggi: 2 milioni di italiani in viaggio durante le festività","post_date":"2024-12-11T09:36:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733909772000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480796","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Air Transat è entrata nella top ten delle compagnie aeree impegnate per la sostenibilità.\r

Lo studio pubblicato da Transport&Environment - associazione europea che si occupa di trasporti e sostenibilità - ha analizzato 77 vettori valutandone le prestazioni ambientali: la compagnia canadese rappresentata in Italia da Rephouse Gsa da anni sta proseguendo il suo percorso virtuoso e si colloca attualmente al 6° posto della classifica.\r

Il vettore sta rinnovando la propria flotta con aeromobili più efficienti dal punto di vista energetico della categoria, utilizzando carburanti alternativi.\r

Già nel 2021 Air Transat ha siglato un accordo con Saf+Consortium per il bio-carburante sostenibile a testimonianza dell’impegno in azioni mirate per rendere l’industria dei viaggi più sostenibile, per ridurre le emissioni di gas serra e decarbonizzare il settore dell’aviazione.\r

\r

Intanto, per il 2025 ormai alle porte, Air Transat rafforza la sua presenza sul mercato italiano e, a partire dal prossimo 2 maggio, offrirà voli diretti dai tre aeroporti di Roma Fiumicino, Venezia Marco Polo e Lamezia Terme per Toronto e Montréal. Durante l'estate la compagnia opererà quindi 19 voli diretti alla settimana in partenza dalle tre città italiane, utilizzando aeromobili Airbus A330-200, configurati in 2 classi di servizio: Economy Class (346 posti) e Club Class (12 posti).","post_title":"Air Transat nella top ten delle compagnie aeree impegnate in sostenibilità","post_date":"2024-12-11T09:20:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733908853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480816","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_479611\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Barbara Mazzali[/caption]\r

\r

Unire i territori, costruire una narrazione unica e valorizzare in modo innovativo l'immagine della Lombardia come meta turistica attrattiva: sono questi gli obiettivi principali del nuovo Bando 'Lombardia Style – Progetti di promozione unitaria per l’attrattività territoriale', approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore al turismo, marketing territoriale e moda, Barbara Mazzali.\r

\r

Il bando punta a promuovere partenariati tra comuni lombardi, incoraggiandoli a collaborare per sviluppare palinsesti di eventi coordinati e innovativi. L’idea è di creare una regia unica che permetta di superare la frammentazione dei piccoli eventi, favorendo una programmazione condivisa capace di raccontare al meglio la ricchezza e la diversità del territorio lombardo.\r

\r

“Questo bando rappresenta una straordinaria opportunità per i Comuni di fare rete e collaborare in un progetto condiviso, capace di mettere in luce l’autenticità e le eccellenze del nostro territorio - ha spiegato Mazzali -. La visione alla base di questa iniziativa è quella di costruire un racconto unitario e coinvolgente della Lombardia, dove ogni Comune contribuisca con il proprio patrimonio di tradizioni, cultura e bellezze naturali a un grande affresco collettivo. L’obiettivo è creare un calendario di eventi che non sia un semplice elenco di appuntamenti, ma un fil rouge capace di collegare tra loro itinerari inediti, manifestazioni culturali, feste popolari e angoli di natura straordinaria, formando un percorso unico che conduca i visitatori a scoprire l’anima più autentica della nostra regione\".\r

\r

\"Perché questo sogno si realizzi - ha aggiunto l'assessore - è indispensabile che tutti i sindaci si sentano protagonisti di un progetto comune, superando i confini amministrativi e lavorando insieme per offrire ai turisti esperienze emozionanti e coerenti, che raccontino la ricchezza e la varietà del ‘Lombardia Style?'”.\r

Dotazione e specifiche\r

Il bando dispone di una dotazione complessiva pari a 1,4 milioni di euro. Possono partecipare i partenariati composti da almeno cinque Comuni lombardi, con un capofila responsabile della presentazione della domanda. Per essere ammessi, i progetti devono includere: la creazione di un calendario unico di eventi, con una pianificazione coordinata e distribuita tra i Comuni coinvolti, per una valorizzazione sinergica del territorio.\r

\r

La promozione del calendario attraverso attività di comunicazione digitale mirata e tempestiva e la pubblicazione del calendario degli eventi sul portale ufficiale www.in-lombardia.it.\r

\r

Tutti i progetti devono rispettare la brand identity 'Lombardia Style' e ottenere l’approvazione preventiva del layout dei materiali di comunicazione da parte degli uffici regionali.\r

\r

L’agevolazione prevista è a fondo perduto fino al 70% dell’investimento ammissibile, per un massimo di 10mila euro a progetto. Sarà inoltre assegnata una premialità di 5mila euro ai progetti che includeranno lo storytelling delle eccellenze artigianali ed enogastronomiche locali. Questo importo sarà destinato alla produzione di gadget 'Lombardia Style' da distribuire durante gli eventi.\r

\r

Le attività di promozione dovranno essere completate e rendicontate entro il 31 dicembre 2025. Le proposte saranno valutate in base a criteri quali qualità, efficacia, distintività del progetto e congruità del piano di investimento.\r

\r

Le domande dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima dell’inizio del primo evento in calendario, esclusivamente tramite il portale www.bandi.regione.lombardia.it.","post_title":"Lombardia Style, la regione lancia il bando per la condivisione dei progetti","post_date":"2024-12-11T08:42:32+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733906552000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480748","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2024 è stato un anno di crescita e trasformazione per Volver Tour Operator, caratterizzato da nuove sfide, emozioni e incontri significativi.\r

\r

«Credo profondamente che un’azienda abbia il dovere di contribuire e ispirare attraverso progetti solidali -afferma Giada Marabotto, titolare del to - Questo meraviglioso anno, in cui sono diventata mamma per la seconda volta, mi ha fatto riflettere ancora di più sull’importanza di lasciare un segno positivo. Sono orgogliosa di poter offrire un contributo concreto a iniziative benefiche dedicate ai bambini, perché ogni piccolo gesto può fare la differenza».\r

\r

In collaborazione con Make-A-Wish Italia, Volver ha contribuito a realizzare il sogno di Ginevra, una ragazzina coraggiosa che sta affrontando una grave malattia.\r

\r

Il desiderio di Ginevra? Incontrare Babbo Natale. Ma ciò che può sembrare un semplice viaggio in Lapponia con la sua famiglia, in realtà rappresenta molto di più: un’esperienza carica di speranza, forza e magia. Questo progetto riflette un momento di grande valore emotivo e terapeutico per la giovane.\r

\r

Con questa iniziativa, Volver Tour Operator dimostra come il turismo possa superare i confini del viaggio tradizionale, diventando uno strumento per creare connessioni umane significative e regalare momenti di gioia. L’impegno profuso in collaborazione con Make-A-Wish Italia sottolinea il ruolo attivo che le imprese del settore possono svolgere nel migliorare la società attraverso progetti di responsabilità sociale.\r

\r

Il lavoro di Make-A-Wish Italia rappresenta un esempio concreto di come i sogni possano trasformarsi in realtà, portando luce e speranza anche nei contesti più complessi. Il turismo ha il grande potenziale di creare connessioni umane e storie che lasciano il segno. Crediamo che, insieme, si possa fare ancora di più per amplificare il potere di queste iniziative.\r

\r

«Sto lavorando per rendere strutturale la collaborazione con Make-a-wish - conclude Marabotto - e poter quindi realizzare costantemente i desideri dei bambini malati. Spero davvero che l’anno nuovo segni l’inizio di un nuovo progetto di viaggi solidali firmati Volver».\r

\r

","post_title":"Volver Tour Operator cresce e punta su progetti di responsabilità sociale","post_date":"2024-12-10T11:11:54+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733829114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480734","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Vallonia è una delle tre regioni del Belgio: a 700km di distanza dall’Italia, è una terra ricca di storia, cultura e bellezza naturale. Il numero dei visitatori internazionali ha raggiunto quest’anno i 9 milioni.\r

\r

«Anche l’Italia è andata molto bene con 78.000 pernottamenti. Nel 2023 abbiamo superato il dato positivo del 2019 e nel 2024 c’è stata un’ulteriore crescita: del 10% sul 2022 e del 14% sul 2019. - afferma Silvia Lenzi, italian market manager di VisitWallonia - La Vallonia ha un patrimonio architettonico e storico, con le belle città d’arte Liegi, Mons, Tournai, Charleroi, Dinant e la capitale Namur. Gli spostamenti sono facili perché si viaggia comodamente in treno, scegliendo una modalità green. Le distanze sono relative perché la regione si estende per 17.500 kmq, è la metà della Sicilia. Il territorio ha però una grande concentrazione di città, villaggi, castelli e abbazie, dove vivere esperienze attive. Molti manieri sono arredati e anche abitati: famiglie antiche e cordiali accolgono i visitatori e mantengono le dimore avite grazie alle visite: si possono fare itinerari a piedi o in bicicletta intorno ai castelli per vivere più lentamente una vacanza e apprezzarla a fondo, regalandosi del tempo».\r

\r

La Vallonia è una regione molto speciale, che ha qualcosa da offrire a tutti: coppie e famiglie. C’è un popolo di camperisti italiani che arriva in Vallonia per la presenza di campeggi e aree di sosta comunali attrezzati: è la scelta ideale per ridurre i costi e prolungare la durata del soggiorno. L’età media dei visitatori va dai 25 ai 54 anni, ma ci sono anche molti 60enni. I viaggiatori italiani arrivano in macchina o con l’aereo - Ryanair vola in Vallonia a Charleroi da 23 aeroporti italiani, mentre Brusselles Airlines vola da 10 scali italiani. L’aeroporto di Bruxelles è collegato via treno a diverse città della Vallonia, ma scegliendo un fly&drive c’è qualcosa da vedere e da vivere ogni 5/10km.\r

\r

«Abbiamo 1500km. di vie lente per chi ama andare piedi, in bicicletta o a cavallo. Percorsi da seguire alla scoperta di monumenti o dei circa 50 patrimoni Unesco. - prosegue Lenzi - Siti come Waterloo, che commemora l’importante battaglia del 1815, ma anche i 4 maggiori centri minerari della Vallonia - una testimonianza storica che gli stessi minatori hanno voluto preservare - o i Beffroi: le caratteristiche torri civiche delle città, utilizzate in passato per comunicare e segnalare i pericoli e oggi visitabili per ammirare il panorama o per conoscere la storia. Tra le proposte anche le passeggiate o il trekking lungo le alzaie dei fiumi, seguendo un itinerario delle 3 frontiere che collega Belgio, Olanda e Germania, oppure le mini-crociere sul fiume Mosa: magari partendo dalla città fortificata di Dinant, dove sono nati il sassofono e anche la birra Leffe».\r

\r

In Vallonia è sempre stata importante l’attenzione all’ambiente: sin dall’800 la regione si è presa cura del proprio patrimonio naturale; per questo è una terra ricca di boschi e foreste e c’è una grande varietà di paesaggi. «Anche se il turismo aumenta da marzo a settembre, la Vallonia è un territorio per tutte le stagioni con il foliage autunnale delle riserve naturali e la possibilità di visitare le riserve faunistiche, ascoltando l’emozionante bramito del cervo, o vedendo i Big Five europei: l’orso bruno, la lince, il lupo, lo sciacallo dorato e il ghiottone, per i quali è stato avviato un progetto di protezione insieme con il Wwf. \r

\r

La gastronomia è in primo piano tutto l’anno con i prodotti tipici, mentre alla fine dell’anno la Vallonia vive l’attesa del Natale tra profumi, colori e meraviglia. Tanti gli spettacoli, con suoni e luci e proiezioni in monumenti storici. «Quest’anno saranno le storie dei Puffi ad accompagnare il percorso degli ospiti nella cittadella di Dinant, i divertenti personaggi amati da grandi e piccini che sono nati proprio in Belgio. - conclude Silvia Lenzi - In ogni città e villaggio ci sono mercatini di Natale dove trovare idee regalo, gustare specialità stagionali e bere le gustose birre locali».","post_title":"Alla scoperta della Vallonia, tra storia, natura e itinerari in camper","post_date":"2024-12-10T10:20:38+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1733826038000]}]}}