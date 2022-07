La Toscana e le sue dimore di pregio: meta prediletta dei turisti di oltre 50 nazionalità

La Toscana, culla delle bellezze artistiche, naturali e dell’enogastronomia continua a fare innamorare il mondo: sono oltre 50 le nazionalità di provenienza dei turisti che scelgono le dimore di pregio della regione per trascorrere le loro vacanze, rendendola la più rappresentata in termini di bandiere straniere.

Secondo quanto riportato dall’Osservatorio Emma Villas, leader italiano nel settore del vacation rental (ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata), la Toscana è la regione più amata d’Italia, con 2600 prenotazioni equivalenti a oltre 3400 settimane, sia Italiani che stranieri.

Per Emma Villas la Toscana è la prima meta scelta dai vacanzieri internazionali e nazionali, con un tasso di occupazione degli immobili che in alta stagione ha già raggiunto il 90%.

Sono ben 50 le nazionalità rappresentate nella regione: si va dall’Arabia Saudita al Brasile, dal Cile alle Bahamas, dal Perù all’Islanda, dal Porto Rico al Messico fino al Kenya. Al primo posto ci sono gli inglesi (19%), seguono quasi a pari merito i cittadini USA e tedeschi con circa il 14%. La permanenza media nelle dimore di pregio toscane è di 1,32 settimane per un prezzo medio che si attesta intorno ai 5600 euro per prenotazione.

«C’è voglia di tornare a visitare le meraviglie dell’Italia e la Toscana – commenta Giammarco Bisogno, fondatore e ceo di Emma Villas – regione iconica, da sempre sinonimo di bellezza, è la prima regione italiana scelta come meta per le vacanze. Ormai da alcuni anni le ville rappresentano un’opzione di grande appeal per un numero sempre maggiore di clienti rispondendo alle necessità di tutti, sia dei turisti stranieri che di quelli italiani. Sappiamo che chi le sceglie lo fa principalmente per avere una location appartata, immersa nella natura, lontana dal caos ma vicino a luoghi d’interesse».

Una survey DOXA realizzata per Emma Villas ha messo in luce come Covid e conflitto in Ucraina stiano condizionando i pensieri di vacanza degli italiani, tanto che quasi 1 su 3 (il 29% del campione intervistato) ha dichiarato di sentirsi più sicuro a restare in Italia. Il 26% invece, valuterà se partire solo a ridosso delle ferie, mentre il 19% pensa, al momento, di rimandare le vacanze.

Le dimore esclusive di Emma Villas solo 2 anni fa erano 430 mentre oggi sono più di 500 in tutta Italia. A giugno 2022 si riscontra un incremento nelle settimane prenotate per la stagione del 78% rispetto a quanto si registrava tre anni fa nello stesso periodo per la stagione 2019 (dati pre-pandemia) e un incremento del 76% rispetto alle prenotazioni registrate fino a giugno dello scorso anno per la stagione 2021. Al momento, per il 2022, siamo a oltre 6.300 settimane di vacanza prenotate in tutta Italia.