Travel Open Day presenta i fam trip per i buyer internazionali Una serie di fam trip per i buyer internazionali da svolgersi nei prossimi mesi in Italia con la collaborazione degli operatori locali. Dopo il successo del recente Tod Hospitality di Urbino, è la nuova iniziativa griffata Italiabsolutely, l’unico magazine b2b in inglese dedicato all’incoming tricolore, edito da Travel Open Day. “L’idea ci è venuta semplicemente ascoltando il mercato – spiega la ceo, Daniela Battaglioni -. Il nostro magazine Italiabsolutely ha poco più di un anno di vita ma già raggiunge un vasto numero di buyer internazionali, molti dei quali nuovi per i nostri territori e con cui abbiamo instaurato un dialogo costante e costruttivo. Siamo così riusciti a capire che esistono delle aree del nostro Paese non ancora conosciute come meriterebbero di essere. Allo stesso tempo, confrontandoci con gli operatori del territorio, ci siamo resi conto che tanti non sanno a chi rivolgersi per promuoversi in maniera pro-attiva e continuativa sui principali bacini di domanda estera”. E’ partita così la raccolta delle prime adesioni, a cui in appena tre settimane hanno già risposto circa 200 buyer internazionali. Nel frattempo si è attivata la macchina organizzativa, con il primo fam trip che partirà a breve, sicuramente prima del prossimo mese di agosto. “Stiamo già dialogando con una serie di operatori termali toscani, nonché player siciliani e di altre parti d’Italia – rivela Daniela Battaglioni -. Stiamo definendo gli ultimi dettagli e presto ufficializzeremo il primo educational. D’altronde l’interesse è fortissimo anche da parte dei fornitori, perché questi fam trip non rappresentano solo un’occasione per incontrare buyer internazionali nuovi. Tramite i nostri canali editoriali, in primis Italiabsolutely, noi siamo infatti in grado di assicurare una copertura promozionale costante, con iniziative e un’attività di comunicazione continuativa, pre, durante e post educational”. Chi volesse ricevere maggiori informazioni può contattare l’organizzazione per telefono – 06 89017577 -, oppure via mail: eventi@travelopenday.com

