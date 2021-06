Il Kinder Joy of moving park di Vicolungo The Style Outlets riapre oggi i battenti

Riapre oggi il Kinder Joy of moving park di Vicolungo The Style Outlets: inaugurato lo scorso settembre, ma poi attivo per poco tempo a causa del lockdown, si tratta di un parco ludico motorio di oltre 1.700 metri quadrati per bambini dai cinque ai 12 anni, che ospita otto attrazioni specificamente pensate per avvicinare i più piccoli al movimento e allo sport. Tra queste: un’arrampicata di oltre 5 metri con quattro pareti e più percorsi di salita; un’area per esercitarsi a fare surf; una postazione per il free jump; un fungo rotante e molto altro.

Il parco è il frutto della partnership tra Soremartec, società del gruppo Ferrero, il comune di Vicolungo e Neptune, joint venture tra Nuveen Real Estate e Neinver. Il Kinder Joy of moving Park torna quindi a ospitare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione, bambini e famiglie che possono sperimentare giochi unici e innovativi all’interno di un ambiente colorato e gioioso.

L’area giochi è ad accesso gratuito e sorge nei pressi della piazza principale dell’outlet. Nella stessa area è presente anche Vico Junior, uno spazio gioco al coperto gestito da Neinver e dedicato ai bambini più piccoli e alle loro famiglie, con annessa nursery e servizio di childcare.