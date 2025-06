Grande successo per la prima edizione di True Dolomites Tre giorni sospesi tra cielo e terra, in cui oltre 50 buyer internazionali hanno incontrato circa 40 brand d’eccellenza dell’ospitalità locale, circondati da scenografici paesaggi delle cime più iconiche al mondo. Si è conclusa così la prima edizione di True Dolomites, l’evento che ha promosso le Dolomiti come Luxury Destination, trasformando le vette maestose dell’Alta Badia in un teatro site-specific per il turismo di alta gamma. “L’obiettivo di TRUE è generare un impatto concreto e misurabile sull’incoming internazionale, portando in destinazione una clientela di alto profilo, capace di apprezzare il territorio e investire in ospitalità ed esperienze autentiche – racconta Luigi De Santis, Fondatore e CEO di True – Il nostro format consente ai migliori agenti di viaggio internazionali di vivere in prima persona ciò che proporranno ai loro clienti, offrendo loro gli strumenti per vendere la destinazione con maggiore efficacia e consapevolezza”. Il tour esperienziale ha portato alla scoperta di un’Alta Badia autentica, dove la natura si fonde armoniosamente con il comfort, la bellezza e l’accoglienza. Buyer internazionali sulle Dolomiti Provenienti da ogni angolo del mondo – Stati Uniti, Australia, Argentina, Brasile, Cina, Giappone, Canada, Regno Unito e molti altri – circa 50 tra le migliori agenzie di viaggio, luxury travel advisor e tour operator si sono incontrati nella cornice unica di Cortina d’Ampezzo per un pre-evento alla scoperta delle migliori tradizioni ampezzane ospitati presso l’Hotel Ancora, appena inaugurato, di proprietà di Renzo Rosso e la cui gestione è stata affidata al gruppo Egnazia Ospitalità Italiana. Durante l’evento di True Dolomites gli operatori presenti hanno potuto partecipare anche a sessioni one-to-one con 37 strutture selezionate tra le più prestigiose dell’Alta Badia, in location di prestigio come l’Hotel La Perla e il Piz Boè Alpine Lounge.

Non sono mancate le esperienze immersive, pensate per risvegliare i sensi e lasciare ricordi indelebili: respirare profondamente durante una sessione guidata di psychedelic breathing tra i prati incontaminati, riscoprire la gioia del creare con le proprie mani in un laboratorio artigianale, o lasciarsi cullare da una passeggiata tra i sentieri, guidati da chi conosce ogni angolo di questa terra. Talk finale a 2.100 metri L’evento conclusivo è andato in scena su un prato fiorito a quota 2.100 metri trasformato per l’occasione nel palcoscenico del TRUE Talk che ha visto dialogare protagonisti dell’ospitalità di lusso, tra gli altri Andrea Filippi, CCO di Egnazia Ospitalità Italiana e Hugo Pizzinini, Owner & Managing Director di Aman Rosa Alpina, prima di terminare con un elegante closing party all’iconico Club Moritzino, tra musica, sorrisi e panorami infiniti. “Abbiamo offerto ai nostri ospiti un’immersione totale nella cultura, nei sapori e nelle radici dell’Alta Badia”, spiega Alia Radetti, CEO & Founder di Dream Beyond, DMC ufficiale dell’evento. “Dalla tintura naturale dei tessuti con essenze vegetali locali alla preparazione del burro secondo la tradizione, dalle passeggiate a cavallo fino alle esperienze gourmet che raccontano l’anima del territorio: ogni dettaglio è stato pensato per far vivere la vera essenza di queste montagne”. Il format TRUE cresce e guarda al futuro Affermata realtà nella promozione esperienziale del lusso italiano, True prosegue il suo percorso di crescita con risultati che parlano chiaro. Come commenta il ceo Luigi De Santis, “tra il 2024 e il 2025, nei primi 30 giorni successivi a ogni evento TRUE, oltre il 60% degli espositori ha ricevuto prenotazioni dirette da parte degli advisor presenti. Un dato straordinario, senza precedenti nel panorama degli eventi fieristici tradizionali, reso possibile da un modello che mette al centro le relazioni, la fiducia e l’esperienza condivisa tra domanda internazionale e offerta locale”. Dopo il successo delle precedenti edizioni in Puglia e Sicilia, e ora tra le Dolomiti, True si prepara quindi a un nuovo debutto: dal 1° al 4 ottobre 2025 l’evento approderà per la prima volta in Sardegna. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493280 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una Croazia sempre più orientata alla qualità per consolidare la posizione di meta premium, sostenibile e lifestyle. Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia rimarca le priorità della destinazione in occasione dell'annuale saluto all'estate, a Milano. Il nostro Paese, che si conferma tra i primi 10 mercati che generano il maggior numero di arrivi e pernottamenti in Croazia, contribuisce fortemente al prolungamento della stagione turistica, grazie alla facile accessibilità delle destinazioni in Croazia che permette di trascorrere anche un semplice fine settimana. Accesso quest'anno ancor più agevolato con l'avvio della nuova rotta di Croatia Airlines, da Milano a Zagabria: in pratica sono 5 gli aeroporti croati collegati direttamente con 9 città italiane, con voli regolari operati da 6 diverse compagnie aeree. Intanto, nei primi 5 mesi del 2025 il paese ha registrato 168.000 arrivi e oltre 399.000 pernottamenti di ospiti italiani, per una crescita, rispettivamente, del +13% e del +8% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. «La Croazia si sta riposizionando sul mercato italiano, valorizzando la differenziazione e l’eccellenza dell’offerta turistica - commenta Viviana Vukelic -. Sempre più protagonista in Europa e nel Mediterraneo, ambisce a essere riconosciuta come meta sostenibile e premium, capace di offrire un’ampia gamma di esperienze autentiche e di alto livello. Negli ultimi anni, il Paese ha visto numerosi investimenti significativi nel settore del turismo, tra cui nuove strutture alberghiere, modernizzazione di marine e lo sviluppo di campeggi di alta qualità, a conferma di un chiaro orientamento verso il miglioramento continuo dell’offerta turistica». Raffica di nuovi investimenti alberghieri A Petrčane (a pochi km da Zara) Congress & Event Center presso Hotel Pinija 4*, inaugurato a marzo: due sale multifunzionali in grado di ospitare fino a 600 partecipanti. A Zara, nel mese di aprile è stato aperto l’Hyatt Regency Zadar 5* (il primo Hyatt in Croazia): la struttura con vista mare offre 110 lussuose camere e 23 eleganti suite, una ricca e diversificata gamma di centri Spa e benessere. L’hotel dispone anche di oltre 700 mq di spazi congressuali. A Preko sull’isola di Ugljan: Hotel Hilton 4*, inaugurato il 16 giugno, dispone di 65 camere di design arredate con stile, una piscina, un ristorante e tutti i servizi che garantiscono agli ospiti un soggiorno confortevole e di alta qualità. A Zaton (a una decina di km da Zara) il 28 giugno aprirà il nuovo complesso di piscine di 2500 m2 dello Zaton Holiday Resort 4*: ideale per le famiglie, ci sarà un nuovo ristorante con bar, situato all’interno del nuovo complesso di piscine. L’hotel Pical a Parenzo, in Istria, rappresenta attualmente il più grande investimento individuale nel turismo croato: un progetto di Valamar Holiday hotels and resorts del valore di 200 milioni di euro, che prevede la costruzione di un hotel di lusso a 5 stelle. L’hotel sorgerà nella zona di Pical, nei pressi di Parenzo, e sarà orientato al turismo durante tutto l’anno. L’apertura è prevista per la prima parte del 2026. A Spalato la catena alberghiera Maistra sta investendo per la ristrutturazione completa dell’hotel Marjan, trasformandolo in un hotel 5*, con obiettivo fissato entro il 2027. [post_title] => Croazia, arrivi italiani a +13% nel 2025. «Focus su esperienze autentiche e di alto livello» [post_date] => 2025-06-25T12:53:44+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750856024000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493337 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il treno nel 2024 ha generato in Lombardia e in sette province limitrofe un valore di 3 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2023. È quanto emerge dal “True Value”, modello sviluppato da KPMG che quantifica gli impatti sociali, ambientali, economici generati direttamente e indirettamente per persone, istituzioni, territorio dal sistema ferroviario regionale. Nel 2024 Trenord ha trasportato 201 milioni di passeggeri (+ 5,9% rispetto al 2023) su 740mila corse, evitando oltre 3,2 miliardi di km di viaggi in auto e 318mila tonnellate di emissioni di CO2. È l’equivalente di quanto prodotto da circa 68 mila persone. Il valore sociale Come rilevato dal “True Value”, che Trenord adotta dal 2019, nel 2024 il sistema treno lombardo ha generato impatti sociali per 2 miliardi di euro; è il 66% del valore complessivo. In questo calcolo, l’elemento più rilevante è costituito dalla capillarità dell’offerta di servizio per i passeggeri: più di 2.200 corse al giorno, divenute oltre 2.300 da dicembre, collegando 460 stazioni in Lombardia e in sette province limitrofe, per un totale nell’anno di oltre 740 mila corse e 41,5 milioni di treni-km. A questo si aggiungono la riduzione del traffico sulle strade, la formazione erogata, i benefici derivati ai passeggeri da sconti e convenzioni dedicate, il valore generato nelle località turistiche, che cresce di pari passo con i flussi nel tempo libero, arrivati al +16% rispetto al 2023. Contribuiscono all’impatto sociale anche i risultati del collegamento aeroportuale Malpensa Express, scelto nel 2024 da 5,3 milioni di persone. [post_title] => Il treno in Lombardia ha generato un valore di 3 miliardi di euro [post_date] => 2025-06-25T12:30:48+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750854648000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493316 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tre giorni sospesi tra cielo e terra, in cui oltre 50 buyer internazionali hanno incontrato circa 40 brand d’eccellenza dell’ospitalità locale, circondati da scenografici paesaggi delle cime più iconiche al mondo. Si è conclusa così la prima edizione di True Dolomites, l’evento che ha promosso le Dolomiti come Luxury Destination, trasformando le vette maestose dell’Alta Badia in un teatro site-specific per il turismo di alta gamma. “L’obiettivo di TRUE è generare un impatto concreto e misurabile sull’incoming internazionale, portando in destinazione una clientela di alto profilo, capace di apprezzare il territorio e investire in ospitalità ed esperienze autentiche - racconta Luigi De Santis, Fondatore e CEO di True - Il nostro format consente ai migliori agenti di viaggio internazionali di vivere in prima persona ciò che proporranno ai loro clienti, offrendo loro gli strumenti per vendere la destinazione con maggiore efficacia e consapevolezza”. Il tour esperienziale ha portato alla scoperta di un’Alta Badia autentica, dove la natura si fonde armoniosamente con il comfort, la bellezza e l’accoglienza. Buyer internazionali sulle Dolomiti Provenienti da ogni angolo del mondo - Stati Uniti, Australia, Argentina, Brasile, Cina, Giappone, Canada, Regno Unito e molti altri – circa 50 tra le migliori agenzie di viaggio, luxury travel advisor e tour operator si sono incontrati nella cornice unica di Cortina d’Ampezzo per un pre-evento alla scoperta delle migliori tradizioni ampezzane ospitati presso l’Hotel Ancora, appena inaugurato, di proprietà di Renzo Rosso e la cui gestione è stata affidata al gruppo Egnazia Ospitalità Italiana. Durante l'evento di True Dolomites gli operatori presenti hanno potuto partecipare anche a sessioni one-to-one con 37 strutture selezionate tra le più prestigiose dell’Alta Badia, in location di prestigio come l’Hotel La Perla e il Piz Boè Alpine Lounge. Non sono mancate le esperienze immersive, pensate per risvegliare i sensi e lasciare ricordi indelebili: respirare profondamente durante una sessione guidata di psychedelic breathing tra i prati incontaminati, riscoprire la gioia del creare con le proprie mani in un laboratorio artigianale, o lasciarsi cullare da una passeggiata tra i sentieri, guidati da chi conosce ogni angolo di questa terra. Talk finale a 2.100 metri L’evento conclusivo è andato in scena su un prato fiorito a quota 2.100 metri trasformato per l’occasione nel palcoscenico del TRUE Talk che ha visto dialogare protagonisti dell’ospitalità di lusso, tra gli altri Andrea Filippi, CCO di Egnazia Ospitalità Italiana e Hugo Pizzinini, Owner & Managing Director di Aman Rosa Alpina, prima di terminare con un elegante closing party all’iconico Club Moritzino, tra musica, sorrisi e panorami infiniti. “Abbiamo offerto ai nostri ospiti un’immersione totale nella cultura, nei sapori e nelle radici dell’Alta Badia”, spiega Alia Radetti, CEO & Founder di Dream Beyond, DMC ufficiale dell’evento. “Dalla tintura naturale dei tessuti con essenze vegetali locali alla preparazione del burro secondo la tradizione, dalle passeggiate a cavallo fino alle esperienze gourmet che raccontano l’anima del territorio: ogni dettaglio è stato pensato per far vivere la vera essenza di queste montagne”. Il format TRUE cresce e guarda al futuro Affermata realtà nella promozione esperienziale del lusso italiano, True prosegue il suo percorso di crescita con risultati che parlano chiaro. Come commenta il ceo Luigi De Santis, “tra il 2024 e il 2025, nei primi 30 giorni successivi a ogni evento TRUE, oltre il 60% degli espositori ha ricevuto prenotazioni dirette da parte degli advisor presenti. Un dato straordinario, senza precedenti nel panorama degli eventi fieristici tradizionali, reso possibile da un modello che mette al centro le relazioni, la fiducia e l’esperienza condivisa tra domanda internazionale e offerta locale”. Dopo il successo delle precedenti edizioni in Puglia e Sicilia, e ora tra le Dolomiti, True si prepara quindi a un nuovo debutto: dal 1° al 4 ottobre 2025 l’evento approderà per la prima volta in Sardegna. [post_title] => Grande successo per la prima edizione di True Dolomites [post_date] => 2025-06-25T11:20:18+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => dolomiti [1] => true ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Dolomiti [1] => True ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750850418000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Lot continua ad espandere il network europeo con il lancio di nuovi voli da Varsavia a Salonicco in tempo per la stagione estiva 2025. La compagnia aerea polacca serve la seconda città greca tutto l'anno: ogni giorno durante la summer e quattro volte alla settimana nell'inverno 2025-2026. Per offrire ai passeggeri la massima flessibilità, le partenze da Varsavia avverranno in due orari diversi: mercoledì, venerdì e domenica alle 9.40; lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 14.10. La durata del volo è di circa 2:20 ore. I passeggeri possono scegliere tra due confortevoli classi di servizio, Lot Business Class e Lot Economy Class. «Dopo il recente lancio dei nostri nuovi collegamenti con Lisbona, Malta e Reykjavik, Salonicco è un'altra città di grande interesse sia per i turisti che per i viaggiatori d'affari - sottolinea Amit Ray, direttore Italia, Mercati Dach, Malta e India e responsabile vendite globali corporate e strategiche di Lot Polish Airlines -. Salonicco è la porta d'accesso alle località e alle spiagge della penisola di Khalkidhiki e all'affascinante paesaggio montuoso della Grecia settentrionale. Allo stesso tempo, la città con il suo grande porto marittimo è un importante centro commerciale ed economico». [post_title] => Lot aggiunge Salonicco al network europeo: collegamento annuale da Varsavia [post_date] => 2025-06-25T10:00:39+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750845639000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493295 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493297" align="alignleft" width="300"] Ivano Barzago[/caption] Dopo la recente riorganizzazione delle Business Unit – travel, business travel, events – il Gruppo Gattinoni compie un ulteriore passo avanti, potenziando le funzioni trasversali attraverso nuove figure manageriali e la valorizzazione delle risorse interne strategiche. La squadra dirigenziale si rafforza grazie all’ingresso di tre professionisti di alto profilo: Ivano Barzago, chief financial officer, con consolidata esperienza in ambito finanziario e una visione integrata della funzione. Coordinerà i reparti finanziari, amministrativi e di controllo di gestione di tutte le anime del Gruppo. , hr director, per guidare il disegno organizzativo delle Business Unit e lo sviluppo della funzione Risorse Umane, con l’obiettivo di promuovere una solida cultura aziendale e coltivare nuovi talenti. Mattia Tieghi, chief information officer & chief general services - facilities officer, con il compito di ottimizzare processi digitali, sistemi informativi e gestione della logistica, elementi sempre più centrali per la strategia di crescita integrata del Gruppo. In coerenza con la volontà di perseguire la valorizzazione delle competenze interne, il Gruppo annuncia inoltre la promozione di Valeria Vaghi al ruolo di vice presidente operativo. Continuità e merito [caption id="attachment_493300" align="alignleft" width="300"] Francesca Noventa[/caption] Nel segno della continuità e della meritocrazia, Vaghi incassa la fiducia ad un ruolo più alto, in virtù della capacità, visione strategica e dedizione mostrate negli anni alla guida del dipartimento Finance negli ultimi anni. Vaghi ha contribuito in modo determinante alla solidità e alla crescita del Gruppo; la sua pluridecennale esperienza, la profonda conoscenza della realtà Gattinoni e la fiducia della presidenza rappresentano una garanzia di successo per il nuovo incarico, che la vedrà protagonista nella definizione delle strategie di sviluppo e nella governance operativa del Gruppo. “Con questa nuova configurazione rafforziamo le basi per affrontare con slancio la prossima fase di evoluzione aziendale – dichiara Franco Gattinoni, presidente del Gruppo - Uniamo alla visione strategica una struttura solida, manageriale e competente, capace di valorizzare le persone e accompagnare la crescita di tutte le nostre linee di business.” A livello di collaboratori, tra il 2023 e il 2025 il Gruppo ha aumentato l’organico del + 8%, che si traduce in 63 nuove assunzioni, portando il totale a circa 900 tra dipendenti e collaboratori. L’età media del personale è 46 anni, anche grazie al fatto che i nuovi assunti hanno un’età media di 38 anni. L’anzianità aziendale dal 2023 a oggi è passata da 13,5 anni a 10 anni, grazie a eventi fisiologici quali i pensionamenti e all’inserimento di persone giovani: oggi il 20% dei collaboratori ha tra i 25 e 35 anni. Oltre l’80% dei dipendenti è donna, mentre ai posti di comando la percentuale è parimenti ripartita fra donne e uomini. [caption id="attachment_493301" align="alignleft" width="300"] Mattia Tieghi[/caption] [post_title] => Il Gruppo Gattinoni rafforza la squadra con nuove figure manageriali [post_date] => 2025-06-25T09:54:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750845260000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493278 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_493291" align="alignleft" width="300"] Slaven Žabo, direttore commerciale di Croatia Airlines, con Viviana Vukelic, direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia[/caption] Conto alla rovescia per il debutto della nuova rotta estiva di Croatia Airlines tra Milano Malpensa e Zagabria, che va a rafforzare l'operativo della compagnia dal nostro Paese: «La Milano-Zagabria sarà la quinta linea diretta che quest’anno collegherà direttamente l’Italia con la Croazia, unendo Milano e Roma alle città più importanti della Croazia, come Zagabria, Spalato e Dubrovnik», ha affermato Slaven Žabo, direttore commerciale del vettore ieri sera, in occasione del tradizionale evento estivo organizzato dall'Ente nazionale croato per il turismo a Milano. Lo schedule di Croatia Airlines prevede quindi il decollo da Malpensa il prossimo 2 luglio, con tre frequenze a settimana - il lunedì, mercoledì e venerdì - fino al 24 ottobre 2025; sempre da Milano è attivo il volo per Spalato (fino al 12 ottobre). Invece, da Roma Fiumicino vengono operati i collegamenti annuali per Spalato e Zagabria, e quello stagionale per Dubrovnik, attivo fino al 25 ottobre prossimo. «Con la nuova rotta stagionale Milano-Zagabria, desideriamo offrire ai passeggeri una scelta di viaggio ancora più ampia e un miglior collegamento tra l’Italia e la Croazia durante la stagione turistica - ha proseguito Zabo -. Auspico che molti italiani approfittino di questa nuova opportunità per scoprire le bellezze naturali, storiche e culturali di Zagabria, e che allo stesso modo un gran numero di passeggeri croati raggiunga la splendida Milano con i nostri voli. «La rotta - ha sottolineato Zabo - è servita dai nuovi Airbus A220, con cui Croatia Airlines sta rinnovando la propria flotta. A bordo di questi aerei di nuova generazione i passeggeri e l’equipaggio potranno vivere un’eccellente esperienza di volo, e ciò rappresenterà un valore aggiunto, contribuendo così al piacere complessivo del viaggio». E se l'andamento di questa prima summer sarà positivo, non manca l'intenzione di allungare la stagionalità della Milano-Zagabria oltre i mesi estivi. [post_title] => Croatia Airlines sulla Milano-Zagabria: «Quinto volo diretto dall'Italia, nuove opportunità» [post_date] => 2025-06-25T09:36:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750844186000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493276 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La crociata per l'abolizione dell'addizionale comunale, l'atavico auspicio per il miglioramento dei servizi Atc in tutta Europa. L'atteso lancio della piattaforma Travel Agent Direct. L'estate 2025 conferma ancora una volta la centralità del mercato Italia nel percorso di sviluppo di Ryanair, ed è Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost a ribardirlo. "La stagione estiva sta andando bene e siamo fiduciosi possa proseguire in modo altrettanto soddisfacente. L’Italia si conferma un mercato chiave per Ryanair, con 65 milioni di passeggeri trasportati nel 2025. Qui operiamo su 32 aeroporti e 19 basi, con 105 aeromobili basati che corrisponde ad un investimento di 10,5 miliardi di dollari. Un impegno, questo, che supporta, nel nostro Paese, più di 50.000 posti di lavoro tra diretti e indotto". Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia sono state le prime regioni a intervenire sull'addizionale, ma il percorso è ancora lungo: "Anche la Sicilia ha deciso di abolire l’addizionale comunale, a partire dagli aeroporti minori. E’ una decisione che abbiamo accolto con favore, consapevoli di quanto la riduzione dei costi di accesso possa avere un impatto positivo, diretto e immediato, sull’aumento del numero di voli, aeromobili basati e tariffe basse, come dimostrato dalla crescita record che stanno registrando le regioni Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia". Del resto "questa tassa che oggi pagano i passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani e che di municipale, nonostante il nome, ha ben poco, se consideriamo che solo il 5% dei proventi finisce nelle casse degli enti locali. L’eliminazione dell’addizionale municipale in queste tre regioni ha permesso di sbloccare investimenti importanti: in Abruzzo per la summer 2025 è stato basato un secondo aeromobile con l’apertura di 5 nuove rotte da/per Pescara, una crescita del traffico del 30%, per arrivare ad 1 milione di passeggeri all’anno. In Calabria, il nostro piano di crescita prevede l’aumento della capacità del 50%, 1 nuova base a Reggio Calabria, 3 nuovi aeromobili basati, nuove rotte in tutti gli aeroporti della regione, Lamezia, Reggio e Crotone, e un investimento di 15 milioni di euro per due nuovi hangar dedicati alle attività di manutenzione che supporteranno oltre 300 posti di lavoro altamente qualificati, mentre sono in totale oltre 1.700 i posti di lavoro supportati, tra diretto e indotto, se prendiamo in considerazione l’operativo estivo 2025. In Friuli Venezia-Giulia, da quando è stata abolita l’addizionale municipale, una nuova base è stata aperta a Trieste, che oggi ha 2 aeromobili basati, il traffico è raddoppiato fino a 1.1 milioni di passeggeri, sono state aperte 10 nuove rotte, domestiche e non domestiche, supportando oltre 800 posti di lavoro". L'estate con i picchi di traffico porta con sè diverse sfide, quali sono le maggiori criticità? "Il tema dei servizi Atc è senza dubbio una delle principali criticità. Ma è un discorso che riguarda l’intero continente europeo. Riteniamo che i servizi Atc in tutta Europa debbano essere messi nelle condizioni di poter operare al meglio, anzitutto attraverso una adeguata dotazione di personale. Ogni anno gli Atc sottorganico sono responsabili di oltre il 90% dei ritardi dei voli in Europa, causando anche un aumento del 10% delle emissioni nel settore aereo europeo". Infine il nuovo rapporto con le agenzie di viaggio che nasce dal lancio di Tad: "Siamo molto soddisfatti del lavoro che ci ha portato al lancio della nostra nuova piattaforma, rappresenta un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno continuo verso pratiche di distribuzione eque e trasparenti, poiché i passeggeri vedranno ora solo i prezzi reali di Ryanair e avranno la certezza che i loro dati di contatto saranno forniti a Ryanair, così da poterli contattare direttamente per informazioni essenziali sul volo. Con la crescita stimata a 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034, siamo entusiasti di poter espandere le nostre collaborazioni con agenzie di viaggio affidabili in tutta Europa". [post_title] => Ryanair: "L'Italia si conferma mercato chiave". Sfide e attese dell'estate [post_date] => 2025-06-25T09:15:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750842935000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493273 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_491216" align="alignleft" width="300"] Scorcio di uno degli appartamenti Libere a Valencia[/caption] Líbere Hospitality Group rilancia in Italia con l'accordo per la gestione di un nuovo complesso di serviced apartments in via dei Sabelli, nel quartiere San Lorenzo a Roma, che porta a tre il numero di operazioni concluse nel nostro paese, dopo i due asset già acquisiti a febbraio e a maggio 2025, a Milano. La struttura di via dei Sabelli conterà 18 unità abitative, di cui 5 trilocali e 13 bilocali, disponibili entro la fine del 2025. L’edificio è stato integralmente ricostruito nel 2024, replicando fedelmente l’aspetto originario per rispettare i vincoli architettonici e paesaggistici della zona. L’intervento di ricostruzione, che si concluderà a settembre del 2025, ha permesso di integrare soluzioni avanzate di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, rendendo il palazzo conforme agli obiettivi europei fissati per il 2035. «La presenza nelle principali città europee rappresenta un pilastro della nostra strategia di sviluppo, in linea con l’evoluzione del mercato e con la crescente richiesta di soluzioni di soggiorno flessibili e di qualità. I risultati ottenuti nel primo semestre 2025 confermano la validità del modello e ci incoraggiano a espandere ulteriormente la nostra presenza nel Bel Paese» afferma Niccolò Pravettoni, head of business development di Lhg in Italia. I risultati del primo semestre 2025 La prima metà 2025 per Líbere Hospitality Group è stata caratterizzata da una significativa espansione del portafoglio. Il gruppo conta oggi 53 asset confermati, tra edifici residenziali e hotel, per un totale di circa 2.100 chiavi in 6 diversi paesi europei (Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Francia e Uk). Nel primo semestre il gruppo ha inaugurato sei nuove strutture, tutte attive e prenotabili: tre a marchio Libere il brand upscale di Lhg (Valencia Ruzafa in Spagna, Porto Laranjais in Portogallo e Edgware Road a Londra, che verrà inaugurata a giorni), due a marchio Naitly, il brand più giovane e dinamico del Gruppo (Barcelona Poblenou e Milano Dergano) e una a marchio B48 (upper upscale) a Oviedo, nelle Asturie in Spagna. Con queste nuove inaugurazioni il totale degli asset già attivi sale a 26 (includendo Londra), per un totale di 728 unità operative (772 con Londra). La società prevede quindi di chiudere il primo semestre del 2025 con ricavi per 12 milioni di euro (+52% rispetto ai 7,9 milioni di euro del 2024). Secondo stime conservative, le revenue per il 2025 dovrebbero quindi raggiungere i 34 milioni, una cifra di poco inferiore alle previsioni iniziali, a causa di alcuni ritardi nelle aperture dei primi mesi dell’anno, ma comunque doppia rispetto ai 17 milioni complessivi del 2024). Questa crescita, che negli scorsi tre anni ha portato la scale-up a raggiungere il punto di pareggio (luglio 2024) e ha favorito una rapida strategia di internazionalizzazione in Europa, proseguirà anche il prossimo anno. Lhg prevede infatti di raggiungere i 65 milioni di euro di ricavi entro la fine del 2026 grazie all’apertura, il prossimo inverno, di molte nuove strutture già in portafoglio. [post_title] => Libere Hospitality debutta a Roma con una struttura nel quartiere San Lorenzo [post_date] => 2025-06-24T14:17:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750774655000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 493263 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo restyling per logo e livrea di Transavia France e Transavia Netherlands: dieci anni dopo aver adottato una nuova identità di marchio, la low cost del gruppo Air France-Klm si prepara a lanciare un nuovo logo, con un cambio di colore verso un verde più tenue, una nuova livrea, un nuovo sito web, una nuova segnaletica aeroportuale. Il primo aeromobile che beneficerà del rinnovamento del marchio è attualmente in fase di costruzione negli stabilimenti Airbus ed entrerà in flotta a partire da ottobre 2025. Allo stesso tempo, Transavia manterrà le componenti chiave della sua identità che contribuiscono alla sua visibilità: il nome, il simbolo visivo del marchio e il colore verde. Proprio quest'anno Transavia Netherlands compirà 60 anni, mentre Transavia France ha appena celebrato il suo 18° compleanno. Le due compagnie aeree arrivano quindi in un momento particolare della loro storia in cui devono affrontare molte sfide: il rinnovo della flotta, la diversificazione del network e della base di clienti. «Tutte sfide che richiedono il supporto di un marchio forte e moderno». «Come ogni marchio, vogliamo stare al passo con i tempi - spiega Nicolas Henin, vicepresidente esecutivo per le vendite e il marketing di Transavia France -. Transavia continua la sua traiettoria di crescita. Stiamo cambiando dimensione. Con l'obiettivo di diventare la compagnia aerea low-cost preferita in Francia, il nostro core business non è più limitato alle destinazioni leisure. Il nostro network si sta espandendo e la nostra clientela si sta diversificando. Siamo quindi decisi ad assumere il ruolo di una grande compagnia aerea, e questo significa una nuova, robusta e moderna identità del marchio. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto al nostro primo Airbus A320neo rebrandizzato nell'ottobre 2025». Transavia opera attualmente 131 aeromobili (di cui 82 per Transavia France) e ha iniziato una transizione graduale verso una flotta composta al 100% da aeromobili della famiglia Airbus A320neo. Questi aeromobili A320neo e A321neo sono stati ordinati dalla casa madre Air France-Klm alla fine del 2021. [post_title] => Transavia rinnova logo e livrea con un look "più contemporaneo" [post_date] => 2025-06-24T13:30:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1750771802000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "grande successo la edizione true dolomites" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4515,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493280","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una Croazia sempre più orientata alla qualità per consolidare la posizione di meta premium, sostenibile e lifestyle. Viviana Vukelić, direttrice dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo in Italia rimarca le priorità della destinazione in occasione dell'annuale saluto all'estate, a Milano.\r

\r

Il nostro Paese, che si conferma tra i primi 10 mercati che generano il maggior numero di arrivi e pernottamenti in Croazia, contribuisce fortemente al prolungamento della stagione turistica, grazie alla facile accessibilità delle destinazioni in Croazia che permette di trascorrere anche un semplice fine settimana. Accesso quest'anno ancor più agevolato con l'avvio della nuova rotta di Croatia Airlines, da Milano a Zagabria: in pratica sono 5 gli aeroporti croati collegati direttamente con 9 città italiane, con voli regolari operati da 6 diverse compagnie aeree.\r

\r

Intanto, nei primi 5 mesi del 2025 il paese ha registrato 168.000 arrivi e oltre 399.000 pernottamenti di ospiti italiani, per una crescita, rispettivamente, del +13% e del +8% rispetto al medesimo periodo dell’anno scorso. \r

\r

«La Croazia si sta riposizionando sul mercato italiano, valorizzando la differenziazione e l’eccellenza dell’offerta turistica - commenta Viviana Vukelic -. Sempre più protagonista in Europa e nel Mediterraneo, ambisce a essere riconosciuta come meta sostenibile e premium, capace di offrire un’ampia gamma di esperienze autentiche e di alto livello. Negli ultimi anni, il Paese ha visto numerosi investimenti significativi nel settore del turismo, tra cui nuove strutture alberghiere, modernizzazione di marine e lo sviluppo di campeggi di alta qualità, a conferma di un chiaro orientamento verso il miglioramento continuo dell’offerta turistica».\r

\r

Raffica di nuovi investimenti alberghieri\r

\r

A Petrčane (a pochi km da Zara) Congress & Event Center presso Hotel Pinija 4*, inaugurato a marzo: due sale multifunzionali in grado di ospitare fino a 600 partecipanti.\r

\r

A Zara, nel mese di aprile è stato aperto l’Hyatt Regency Zadar 5* (il primo Hyatt in Croazia): la struttura con vista mare offre 110 lussuose camere e 23 eleganti suite, una ricca e diversificata gamma di centri Spa e benessere. L’hotel dispone anche di oltre 700 mq di spazi congressuali.\r

\r

A Preko sull’isola di Ugljan: Hotel Hilton 4*, inaugurato il 16 giugno, dispone di 65 camere di design arredate con stile, una piscina, un ristorante e tutti i servizi che garantiscono agli ospiti un soggiorno confortevole e di alta qualità.\r

\r

A Zaton (a una decina di km da Zara) il 28 giugno aprirà il nuovo complesso di piscine di 2500 m2 dello Zaton Holiday Resort 4*: ideale per le famiglie, ci sarà un nuovo ristorante con bar, situato all’interno del nuovo complesso di piscine.\r

\r

L’hotel Pical a Parenzo, in Istria, rappresenta attualmente il più grande investimento individuale nel turismo croato: un progetto di Valamar Holiday hotels and resorts del valore di 200 milioni di euro, che prevede la costruzione di un hotel di lusso a 5 stelle. L’hotel sorgerà nella zona di Pical, nei pressi di Parenzo, e sarà orientato al turismo durante tutto l’anno. L’apertura è prevista per la prima parte del 2026.\r

\r

A Spalato la catena alberghiera Maistra sta investendo per la ristrutturazione completa dell’hotel Marjan, trasformandolo in un hotel 5*, con obiettivo fissato entro il 2027.\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Croazia, arrivi italiani a +13% nel 2025. «Focus su esperienze autentiche e di alto livello»","post_date":"2025-06-25T12:53:44+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1750856024000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il treno nel 2024 ha generato in Lombardia e in sette province limitrofe un valore di 3 miliardi di euro, in crescita del 6% rispetto al 2023. È quanto emerge dal “True Value”, modello sviluppato da KPMG che quantifica gli impatti sociali, ambientali, economici generati direttamente e indirettamente per persone, istituzioni, territorio dal sistema ferroviario regionale.\r

Nel 2024 Trenord ha trasportato 201 milioni di passeggeri (+ 5,9% rispetto al 2023) su 740mila corse, evitando oltre 3,2 miliardi di km di viaggi in auto e 318mila tonnellate di emissioni di CO2. È l’equivalente di quanto prodotto da circa 68 mila persone.\r

\r

Il valore sociale\r

Come rilevato dal “True Value”, che Trenord adotta dal 2019, nel 2024 il sistema treno lombardo ha generato impatti sociali per 2 miliardi di euro; è il 66% del valore complessivo. \r

In questo calcolo, l’elemento più rilevante è costituito dalla capillarità dell’offerta di servizio per i passeggeri: più di 2.200 corse al giorno, divenute oltre 2.300 da dicembre, collegando 460 stazioni in Lombardia e in sette province limitrofe, per un totale nell’anno di oltre 740 mila corse e 41,5 milioni di treni-km.\r

A questo si aggiungono la riduzione del traffico sulle strade, la formazione erogata, i benefici derivati ai passeggeri da sconti e convenzioni dedicate, il valore generato nelle località turistiche, che cresce di pari passo con i flussi nel tempo libero, arrivati al +16% rispetto al 2023. Contribuiscono all’impatto sociale anche i risultati del collegamento aeroportuale Malpensa Express, scelto nel 2024 da 5,3 milioni di persone.\r

","post_title":"Il treno in Lombardia ha generato un valore di 3 miliardi di euro","post_date":"2025-06-25T12:30:48+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750854648000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493316","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tre giorni sospesi tra cielo e terra, in cui oltre 50 buyer internazionali hanno incontrato circa 40 brand d’eccellenza dell’ospitalità locale, circondati da scenografici paesaggi delle cime più iconiche al mondo. Si è conclusa così la prima edizione di True Dolomites, l’evento che ha promosso le Dolomiti come Luxury Destination, trasformando le vette maestose dell’Alta Badia in un teatro site-specific per il turismo di alta gamma. \r

\r

“L’obiettivo di TRUE è generare un impatto concreto e misurabile sull’incoming internazionale, portando in destinazione una clientela di alto profilo, capace di apprezzare il territorio e investire in ospitalità ed esperienze autentiche - racconta Luigi De Santis, Fondatore e CEO di True - Il nostro format consente ai migliori agenti di viaggio internazionali di vivere in prima persona ciò che proporranno ai loro clienti, offrendo loro gli strumenti per vendere la destinazione con maggiore efficacia e consapevolezza”.\r

\r

Il tour esperienziale ha portato alla scoperta di un’Alta Badia autentica, dove la natura si fonde armoniosamente con il comfort, la bellezza e l’accoglienza.\r

Buyer internazionali sulle Dolomiti\r

Provenienti da ogni angolo del mondo - Stati Uniti, Australia, Argentina, Brasile, Cina, Giappone, Canada, Regno Unito e molti altri – circa 50 tra le migliori agenzie di viaggio, luxury travel advisor e tour operator si sono incontrati nella cornice unica di Cortina d’Ampezzo per un pre-evento alla scoperta delle migliori tradizioni ampezzane ospitati presso l’Hotel Ancora, appena inaugurato, di proprietà di Renzo Rosso e la cui gestione è stata affidata al gruppo Egnazia Ospitalità Italiana. \r

\r

Durante l'evento di True Dolomites gli operatori presenti hanno potuto partecipare anche a sessioni one-to-one con 37 strutture selezionate tra le più prestigiose dell’Alta Badia, in location di prestigio come l’Hotel La Perla e il Piz Boè Alpine Lounge.\r

Non sono mancate le esperienze immersive, pensate per risvegliare i sensi e lasciare ricordi indelebili: respirare profondamente durante una sessione guidata di psychedelic breathing tra i prati incontaminati, riscoprire la gioia del creare con le proprie mani in un laboratorio artigianale, o lasciarsi cullare da una passeggiata tra i sentieri, guidati da chi conosce ogni angolo di questa terra.\r

Talk finale a 2.100 metri\r

L’evento conclusivo è andato in scena su un prato fiorito a quota 2.100 metri trasformato per l’occasione nel palcoscenico del TRUE Talk che ha visto dialogare protagonisti dell’ospitalità di lusso, tra gli altri Andrea Filippi, CCO di Egnazia Ospitalità Italiana e Hugo Pizzinini, Owner & Managing Director di Aman Rosa Alpina, prima di terminare con un elegante closing party all’iconico Club Moritzino, tra musica, sorrisi e panorami infiniti.\r

\r

“Abbiamo offerto ai nostri ospiti un’immersione totale nella cultura, nei sapori e nelle radici dell’Alta Badia”, spiega Alia Radetti, CEO & Founder di Dream Beyond, DMC ufficiale dell’evento. “Dalla tintura naturale dei tessuti con essenze vegetali locali alla preparazione del burro secondo la tradizione, dalle passeggiate a cavallo fino alle esperienze gourmet che raccontano l’anima del territorio: ogni dettaglio è stato pensato per far vivere la vera essenza di queste montagne”.\r

Il format TRUE cresce e guarda al futuro\r

Affermata realtà nella promozione esperienziale del lusso italiano, True prosegue il suo percorso di crescita con risultati che parlano chiaro. Come commenta il ceo Luigi De Santis, “tra il 2024 e il 2025, nei primi 30 giorni successivi a ogni evento TRUE, oltre il 60% degli espositori ha ricevuto prenotazioni dirette da parte degli advisor presenti. Un dato straordinario, senza precedenti nel panorama degli eventi fieristici tradizionali, reso possibile da un modello che mette al centro le relazioni, la fiducia e l’esperienza condivisa tra domanda internazionale e offerta locale”.\r

\r

Dopo il successo delle precedenti edizioni in Puglia e Sicilia, e ora tra le Dolomiti, True si prepara quindi a un nuovo debutto: dal 1° al 4 ottobre 2025 l’evento approderà per la prima volta in Sardegna.","post_title":"Grande successo per la prima edizione di True Dolomites","post_date":"2025-06-25T11:20:18+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["dolomiti","true"],"post_tag_name":["Dolomiti","True"]},"sort":[1750850418000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Lot continua ad espandere il network europeo con il lancio di nuovi voli da Varsavia a Salonicco in tempo per la stagione estiva 2025. La compagnia aerea polacca serve la seconda città greca tutto l'anno: ogni giorno durante la summer e quattro volte alla settimana nell'inverno 2025-2026.\r

\r

Per offrire ai passeggeri la massima flessibilità, le partenze da Varsavia avverranno in due orari diversi: mercoledì, venerdì e domenica alle 9.40; lunedì, martedì, giovedì e sabato alle 14.10. La durata del volo è di circa 2:20 ore. I passeggeri possono scegliere tra due confortevoli classi di servizio, Lot Business Class e Lot Economy Class.\r

\r

«Dopo il recente lancio dei nostri nuovi collegamenti con Lisbona, Malta e Reykjavik, Salonicco è un'altra città di grande interesse sia per i turisti che per i viaggiatori d'affari - sottolinea Amit Ray, direttore Italia, Mercati Dach, Malta e India e responsabile vendite globali corporate e strategiche di Lot Polish Airlines -. Salonicco è la porta d'accesso alle località e alle spiagge della penisola di Khalkidhiki e all'affascinante paesaggio montuoso della Grecia settentrionale. Allo stesso tempo, la città con il suo grande porto marittimo è un importante centro commerciale ed economico».\r

\r

","post_title":"Lot aggiunge Salonicco al network europeo: collegamento annuale da Varsavia","post_date":"2025-06-25T10:00:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750845639000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493295","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493297\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Ivano Barzago[/caption]\r

Dopo la recente riorganizzazione delle Business Unit – travel, business travel, events – il Gruppo Gattinoni compie un ulteriore passo avanti, potenziando le funzioni trasversali attraverso nuove figure manageriali e la valorizzazione delle risorse interne strategiche. La squadra dirigenziale si rafforza grazie all’ingresso di tre professionisti di alto profilo: Ivano Barzago, chief financial officer, con consolidata esperienza in ambito finanziario e una visione integrata della funzione. Coordinerà i reparti finanziari, amministrativi e di controllo di gestione di tutte le anime del Gruppo.\r

, hr director, per guidare il disegno organizzativo delle Business Unit e lo sviluppo della funzione Risorse Umane, con l’obiettivo di promuovere una solida cultura aziendale e coltivare nuovi talenti. Mattia Tieghi, chief information officer & chief general services - facilities officer, con il compito di ottimizzare processi digitali, sistemi informativi e gestione della logistica, elementi sempre più centrali per la strategia di crescita integrata del Gruppo.\r

In coerenza con la volontà di perseguire la valorizzazione delle competenze interne, il Gruppo annuncia inoltre la promozione di Valeria Vaghi al ruolo di vice presidente operativo.\r

\r

Continuità e merito\r

[caption id=\"attachment_493300\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesca Noventa[/caption]\r

Nel segno della continuità e della meritocrazia, Vaghi incassa la fiducia ad un ruolo più alto, in virtù della capacità, visione strategica e dedizione mostrate negli anni alla guida del dipartimento Finance negli ultimi anni. Vaghi ha contribuito in modo determinante alla solidità e alla crescita del Gruppo; la sua pluridecennale esperienza, la profonda conoscenza della realtà Gattinoni e la fiducia della presidenza rappresentano una garanzia di successo per il nuovo incarico, che la vedrà protagonista nella definizione delle strategie di sviluppo e nella governance operativa del Gruppo.\r

“Con questa nuova configurazione rafforziamo le basi per affrontare con slancio la prossima fase di evoluzione aziendale – dichiara Franco Gattinoni, presidente del Gruppo - Uniamo alla visione strategica una struttura solida, manageriale e competente, capace di valorizzare le persone e accompagnare la crescita di tutte le nostre linee di business.”\r

A livello di collaboratori, tra il 2023 e il 2025 il Gruppo ha aumentato l’organico del + 8%, che si traduce in 63 nuove assunzioni, portando il totale a circa 900 tra dipendenti e collaboratori.\r

L’età media del personale è 46 anni, anche grazie al fatto che i nuovi assunti hanno un’età media di 38 anni. L’anzianità aziendale dal 2023 a oggi è passata da 13,5 anni a 10 anni, grazie a eventi fisiologici quali i pensionamenti e all’inserimento di persone giovani: oggi il 20% dei collaboratori ha tra i 25 e 35 anni. Oltre l’80% dei dipendenti è donna, mentre ai posti di comando la percentuale è parimenti ripartita fra donne e uomini.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_493301\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Mattia Tieghi[/caption]","post_title":"Il Gruppo Gattinoni rafforza la squadra con nuove figure manageriali","post_date":"2025-06-25T09:54:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1750845260000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493278","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_493291\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Slaven Žabo, direttore commerciale di Croatia Airlines, con Viviana Vukelic, direttore dell'Ente nazionale croato per il turismo in Italia[/caption]\r

\r

Conto alla rovescia per il debutto della nuova rotta estiva di Croatia Airlines tra Milano Malpensa e Zagabria, che va a rafforzare l'operativo della compagnia dal nostro Paese: «La Milano-Zagabria sarà la quinta linea diretta che quest’anno collegherà direttamente l’Italia con la Croazia, unendo Milano e Roma alle città più importanti della Croazia, come Zagabria, Spalato e Dubrovnik», ha affermato Slaven Žabo, direttore commerciale del vettore ieri sera, in occasione del tradizionale evento estivo organizzato dall'Ente nazionale croato per il turismo a Milano.\r

\r

Lo schedule di Croatia Airlines prevede quindi il decollo da Malpensa il prossimo 2 luglio, con tre frequenze a settimana - il lunedì, mercoledì e venerdì - fino al 24 ottobre 2025; sempre da Milano è attivo il volo per Spalato (fino al 12 ottobre). Invece, da Roma Fiumicino vengono operati i collegamenti annuali per Spalato e Zagabria, e quello stagionale per Dubrovnik, attivo fino al 25 ottobre prossimo.\r

\r

«Con la nuova rotta stagionale Milano-Zagabria, desideriamo offrire ai passeggeri una scelta di viaggio ancora più ampia e un miglior collegamento tra l’Italia e la Croazia durante la stagione turistica - ha proseguito Zabo -. Auspico che molti italiani approfittino di questa nuova opportunità per scoprire le bellezze naturali, storiche e culturali di Zagabria, e che allo stesso modo un gran numero di passeggeri croati raggiunga la splendida Milano con i nostri voli.\r

\r

«La rotta - ha sottolineato Zabo - è servita dai nuovi Airbus A220, con cui Croatia Airlines sta rinnovando la propria flotta. A bordo di questi aerei di nuova generazione i passeggeri e l’equipaggio potranno vivere un’eccellente esperienza di volo, e ciò rappresenterà un valore aggiunto, contribuendo così al piacere complessivo del viaggio».\r

\r

E se l'andamento di questa prima summer sarà positivo, non manca l'intenzione di allungare la stagionalità della Milano-Zagabria oltre i mesi estivi.\r

\r

","post_title":"Croatia Airlines sulla Milano-Zagabria: «Quinto volo diretto dall'Italia, nuove opportunità»","post_date":"2025-06-25T09:36:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750844186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La crociata per l'abolizione dell'addizionale comunale, l'atavico auspicio per il miglioramento dei servizi Atc in tutta Europa. L'atteso lancio della piattaforma Travel Agent Direct. L'estate 2025 conferma ancora una volta la centralità del mercato Italia nel percorso di sviluppo di Ryanair, ed è Fabrizio Francioni, head of communications Italy della low cost a ribardirlo.\r

\r

\"La stagione estiva sta andando bene e siamo fiduciosi possa proseguire in modo altrettanto soddisfacente. L’Italia si conferma un mercato chiave per Ryanair, con 65 milioni di passeggeri trasportati nel 2025. Qui operiamo su 32 aeroporti e 19 basi, con 105 aeromobili basati che corrisponde ad un investimento di 10,5 miliardi di dollari. Un impegno, questo, che supporta, nel nostro Paese, più di 50.000 posti di lavoro tra diretti e indotto\".\r

\r

Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia sono state le prime regioni a intervenire sull'addizionale, ma il percorso è ancora lungo: \"Anche la Sicilia ha deciso di abolire l’addizionale comunale, a partire dagli aeroporti minori. E’ una decisione che abbiamo accolto con favore, consapevoli di quanto la riduzione dei costi di accesso possa avere un impatto positivo, diretto e immediato, sull’aumento del numero di voli, aeromobili basati e tariffe basse, come dimostrato dalla crescita record che stanno registrando le regioni Abruzzo, Calabria e Friuli Venezia Giulia\". Del resto \"questa tassa che oggi pagano i passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani e che di municipale, nonostante il nome, ha ben poco, se consideriamo che solo il 5% dei proventi finisce nelle casse degli enti locali. L’eliminazione dell’addizionale municipale in queste tre regioni ha permesso di sbloccare investimenti importanti: in Abruzzo per la summer 2025 è stato basato un secondo aeromobile con l’apertura di 5 nuove rotte da/per Pescara, una crescita del traffico del 30%, per arrivare ad 1 milione di passeggeri all’anno.\r

\r

In Calabria, il nostro piano di crescita prevede l’aumento della capacità del 50%, 1 nuova base a Reggio Calabria, 3 nuovi aeromobili basati, nuove rotte in tutti gli aeroporti della regione, Lamezia, Reggio e Crotone, e un investimento di 15 milioni di euro per due nuovi hangar dedicati alle attività di manutenzione che supporteranno oltre 300 posti di lavoro altamente qualificati, mentre sono in totale oltre 1.700 i posti di lavoro supportati, tra diretto e indotto, se prendiamo in considerazione l’operativo estivo 2025. In Friuli Venezia-Giulia, da quando è stata abolita l’addizionale municipale, una nuova base è stata aperta a Trieste, che oggi ha 2 aeromobili basati, il traffico è raddoppiato fino a 1.1 milioni di passeggeri, sono state aperte 10 nuove rotte, domestiche e non domestiche, supportando oltre 800 posti di lavoro\".\r

\r

L'estate con i picchi di traffico porta con sè diverse sfide, quali sono le maggiori criticità? \"Il tema dei servizi Atc è senza dubbio una delle principali criticità. Ma è un discorso che riguarda l’intero continente europeo. Riteniamo che i servizi Atc in tutta Europa debbano essere messi nelle condizioni di poter operare al meglio, anzitutto attraverso una adeguata dotazione di personale. Ogni anno gli Atc sottorganico sono responsabili di oltre il 90% dei ritardi dei voli in Europa, causando anche un aumento del 10% delle emissioni nel settore aereo europeo\".\r

\r

Infine il nuovo rapporto con le agenzie di viaggio che nasce dal lancio di Tad: \"Siamo molto soddisfatti del lavoro che ci ha portato al lancio della nostra nuova piattaforma, rappresenta un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno continuo verso pratiche di distribuzione eque e trasparenti, poiché i passeggeri vedranno ora solo i prezzi reali di Ryanair e avranno la certezza che i loro dati di contatto saranno forniti a Ryanair, così da poterli contattare direttamente per informazioni essenziali sul volo. Con la crescita stimata a 300 milioni di passeggeri all’anno entro il 2034, siamo entusiasti di poter espandere le nostre collaborazioni con agenzie di viaggio affidabili in tutta Europa\".","post_title":"Ryanair: \"L'Italia si conferma mercato chiave\". Sfide e attese dell'estate","post_date":"2025-06-25T09:15:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750842935000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493273","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_491216\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Scorcio di uno degli appartamenti Libere a Valencia[/caption]\r

\r

Líbere Hospitality Group rilancia in Italia con l'accordo per la gestione di un nuovo complesso di serviced apartments in via dei Sabelli, nel quartiere San Lorenzo a Roma, che porta a tre il numero di operazioni concluse nel nostro paese, dopo i due asset già acquisiti a febbraio e a maggio 2025, a Milano.\r

\r

La struttura di via dei Sabelli conterà 18 unità abitative, di cui 5 trilocali e 13 bilocali, disponibili entro la fine del 2025. L’edificio è stato integralmente ricostruito nel 2024, replicando fedelmente l’aspetto originario per rispettare i vincoli architettonici e paesaggistici della zona. L’intervento di ricostruzione, che si concluderà a settembre del 2025, ha permesso di integrare soluzioni avanzate di efficienza energetica e sostenibilità ambientale, rendendo il palazzo conforme agli obiettivi europei fissati per il 2035.\r

\r

«La presenza nelle principali città europee rappresenta un pilastro della nostra strategia di sviluppo, in linea con l’evoluzione del mercato e con la crescente richiesta di soluzioni di soggiorno flessibili e di qualità. I risultati ottenuti nel primo semestre 2025 confermano la validità del modello e ci incoraggiano a espandere ulteriormente la nostra presenza nel Bel Paese» afferma Niccolò Pravettoni, head of business development di Lhg in Italia.\r

\r

I risultati del primo semestre 2025\r

\r

La prima metà 2025 per Líbere Hospitality Group è stata caratterizzata da una significativa espansione del portafoglio. Il gruppo conta oggi 53 asset confermati, tra edifici residenziali e hotel, per un totale di circa 2.100 chiavi in 6 diversi paesi europei (Spagna, Portogallo, Italia, Grecia, Francia e Uk).\r

\r

Nel primo semestre il gruppo ha inaugurato sei nuove strutture, tutte attive e prenotabili: tre a marchio Libere il brand upscale di Lhg (Valencia Ruzafa in Spagna, Porto Laranjais in Portogallo e Edgware Road a Londra, che verrà inaugurata a giorni), due a marchio Naitly, il brand più giovane e dinamico del Gruppo (Barcelona Poblenou e Milano Dergano) e una a marchio B48 (upper upscale) a Oviedo, nelle Asturie in Spagna.\r

\r

Con queste nuove inaugurazioni il totale degli asset già attivi sale a 26 (includendo Londra), per un totale di 728 unità operative (772 con Londra). La società prevede quindi di chiudere il primo semestre del 2025 con ricavi per 12 milioni di euro (+52% rispetto ai 7,9 milioni di euro del 2024).\r

\r

Secondo stime conservative, le revenue per il 2025 dovrebbero quindi raggiungere i 34 milioni, una cifra di poco inferiore alle previsioni iniziali, a causa di alcuni ritardi nelle aperture dei primi mesi dell’anno, ma comunque doppia rispetto ai 17 milioni complessivi del 2024). Questa crescita, che negli scorsi tre anni ha portato la scale-up a raggiungere il punto di pareggio (luglio 2024) e ha favorito una rapida strategia di internazionalizzazione in Europa, proseguirà anche il prossimo anno.\r

\r

Lhg prevede infatti di raggiungere i 65 milioni di euro di ricavi entro la fine del 2026 grazie all’apertura, il prossimo inverno, di molte nuove strutture già in portafoglio.","post_title":"Libere Hospitality debutta a Roma con una struttura nel quartiere San Lorenzo","post_date":"2025-06-24T14:17:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1750774655000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"493263","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo restyling per logo e livrea di Transavia France e Transavia Netherlands: dieci anni dopo aver adottato una nuova identità di marchio, la low cost del gruppo Air France-Klm si prepara a lanciare un nuovo logo, con un cambio di colore verso un verde più tenue, una nuova livrea, un nuovo sito web, una nuova segnaletica aeroportuale.\r

\r

Il primo aeromobile che beneficerà del rinnovamento del marchio è attualmente in fase di costruzione negli stabilimenti Airbus ed entrerà in flotta a partire da ottobre 2025.\r

Allo stesso tempo, Transavia manterrà le componenti chiave della sua identità che contribuiscono alla sua visibilità: il nome, il simbolo visivo del marchio e il colore verde.\r

\r

Proprio quest'anno Transavia Netherlands compirà 60 anni, mentre Transavia France ha appena celebrato il suo 18° compleanno. Le due compagnie aeree arrivano quindi in un momento particolare della loro storia in cui devono affrontare molte sfide: il rinnovo della flotta, la diversificazione del network e della base di clienti. «Tutte sfide che richiedono il supporto di un marchio forte e moderno».\r

\r

«Come ogni marchio, vogliamo stare al passo con i tempi - spiega Nicolas Henin, vicepresidente esecutivo per le vendite e il marketing di Transavia France -. Transavia continua la sua traiettoria di crescita. Stiamo cambiando dimensione. Con l'obiettivo di diventare la compagnia aerea low-cost preferita in Francia, il nostro core business non è più limitato alle destinazioni leisure. Il nostro network si sta espandendo e la nostra clientela si sta diversificando. Siamo quindi decisi ad assumere il ruolo di una grande compagnia aerea, e questo significa una nuova, robusta e moderna identità del marchio. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto al nostro primo Airbus A320neo rebrandizzato nell'ottobre 2025».\r

\r

Transavia opera attualmente 131 aeromobili (di cui 82 per Transavia France) e ha iniziato una transizione graduale verso una flotta composta al 100% da aeromobili della famiglia Airbus A320neo. Questi aeromobili A320neo e A321neo sono stati ordinati dalla casa madre Air France-Klm alla fine del 2021.","post_title":"Transavia rinnova logo e livrea con un look \"più contemporaneo\"","post_date":"2025-06-24T13:30:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1750771802000]}]}}