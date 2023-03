Giardini di Castel Trauttmansdorff, viste guidate per scoprire gli 80 ambienti botanici I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano si estendono su una superficie di 12 ettari disposta a digradare su un dislivello di 100 metri, dove la vista si apre su 80 spettacolari ambienti botanici, sulle montagne circostanti e sulla città di Merano. 7 chilometri di sentieri attraversano l’intero complesso con terrazzamenti soleggiati e ruscelli gorgoglianti e si snodano dolcemente lungo percorsi che portano alla scoperta delle quattro aree tematiche, con piante provenienti da tutto il mondo. Per esplorare questo meraviglioso giardino botanico vengono organizzate diverse visite guidate molto interessanti in cui, grazie alle guide esperte, si approccia ai Giardini da una prospettiva diversa. Le guide dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, infatti, amano raccontare tante curiosità sul mondo vegetale e far notare ai partecipanti rarità botaniche che, in una visita senza guida, rischierebbero di passare inosservate. Per tutta la stagione, i Giardini di Castel Trauttmansdorff propongono ai visitatori la “Visita guidata giornaliera” delle 11.15, una passeggiata di 90 minuti, in cui si apprendono interessanti informazioni sulla flora e sulla storia del giardino, visitando gli angoli più suggestivi e ammirando le fioriture del momento. 7€ a persona. Propone lo stesso contenuto della “Visita guidata giornaliera” l’esperienza “Alla scoperta di Trauttmansdorff”, anche se questa visita deve essere prenotata con 3 settimane di anticipo sul sito trauttmansdorff.it, perché consente a gruppi di persone di vivere insieme questo momento di approfondimento. “Un’immersione a Trauttmansdorff” permette di tuffarsi nel mondo vegetale variegato dei Giardini. Attraverso i Boschi del Mondo, i Giardini del Sole, i Giardini Acquatici e Terrazzati e i Paesaggi dell’Alto Adige i visitatori apprendono nel dettaglio la botanica e la storia dell’impianto, oltre ad ammirare alcuni maestosi scorci panoramici. Questa “immersione” dura 120 minuti ed è da prenotare almeno tre settimane prima della data da concordare. 9€ a persona. I Giardini di Castel Trauttmansdorff sono privi di barriere architettoniche e senza ostacoli, pertanto, le persone con disabilità possono prenotare (sempre con tre settimane di anticipo sul sito) una visita guidata fra i vari paesaggi botanici a 7€, escluso il biglietto di ingresso (l’ingresso e la visita guidata per l’accompagnatore sono gratuiti). L’assistenza dedicata delle guide dei Giardini garantirà una serenità ancora maggiore nei 90 minuti di visita. “Grand Tour – Un viaggio nella storia del turismo alpino” è la proposta del Touriseum che prevede, prima della visita individuale nei vari locali del museo, un momento di accoglienza del gruppo con brindisi nella sala più prestigiosa del castello; a seguire, una divertente presentazione sul turismo regionale e sulla storia del castello di Trauttmansdorff, che fornirà ai visitatori una sorprendente chiave di lettura sull’argomento. Per partecipare al Grand Tour bisogna prenotarsi tramite e-mail (info@trauttmansdorff.it). 4€ a persona. Tuttavia, sia i Giardini di Castel Trauttmansdorff, sia il Touriseum all’interno del castello, possono essere visitati in assoluta autonomia. Il Touriseum, infatti, ha un percorso che conduce attraverso 20 sale, progettate singolarmente con scenografie meccaniche, modelli in miniatura fedeli agli originali, filmati ed effetti sonori. Su richiesta, comunque, sono disponibili tour tematici per gruppi.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Centotrenta chilometri, trentasei comuni attraversati, due siti UNESCO, otto cammini incrociati, tre aree vitivinicole. E ancora: parchi, PLIS, riserve, il lago d’Iseo. Questa è la Via delle Sorelle, il cammino che unisce Brescia a Bergamo, Capitale Italiana della Cultura 2023. Immaginato da Slow Ride Italy nel luglio del 2020 su ispirazione della nomina di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, studiato e progettato nel 2021 e presentato per la prima volta a gennaio 2022 alle Istituzioni, La Via delle Sorelle nasce nel 2023, ma vuole diventare un’eredità sostenibile per i due territori. I concetti chiave che hanno determinato la definizione del percorso sono infatti stati quelli di: creare una linea verde naturale tra due aree fortemente urbanizzate con la volontà di mostrarne un altro volto; entrare in contatto con gli altri cammini e sentieri a tappe presenti sul territorio come motore di sviluppo del turismo slow; attraversare bellezze ambientali o architettoniche fuori dalle classiche rotte turistiche perché vengano valorizzate. Entrato ufficialmente nel Dossier Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, il cammino è stato donato dall’Associazione Slow Ride Italy alle due città e ha ottenuto l’appoggio dei comuni attraversati: ne è nato un partenariato di Governance i cui soggetti sono, oltre l'Associazione capofila e coordinatrice del progetto, i due comuni capoluogo, le due province, i comuni attraversati dal cammino, l'Associazione Terre di Franciacorta e l’Associazione MilleMonti. Il nome è nato su ispirazione del nuovo rapporto tra Brescia e Bergamo: città che si assomigliano, che sono vicine e che, come sorelle, possono competere o discutere, ma sono fondamentalmente unite. Da sempre definite cugine, anche per avere vissuto un particolare e triste momento storico - l’emergenza sanitaria Covid - che le ha viste tristemente protagoniste, oggi più che mai sono diventate sorelle. Il progetto si pone come obiettivi quello di incrementare la proposta di fruizione sostenibile del territorio bresciano e bergamasco, aumentandone la percezione green e intercettando nuovi target di visitatori. Inoltre il cammino assolve in pieno ciò che l’emergenza sanitaria ha richiesto, cioè un modo nuovo di ripensare gli spazi e la socialità e di fruire i luoghi, decongestionando, destagionalizzando e allungando i periodi di permanenza. Le tappe consigliate per farlo interamente sono sei, ciascuna con una media di 20-25 chilometri, ma ogni camminatore potrà comunque modulare tempo e lunghezza giornalieri in base al proprio grado di allenamento. Ogni tappa ha comunque delle specificità, naturali e culturali, tale da essere vissuta anche come gita giornaliera e del weekend. Intorno al cammino è stata strutturata una rete di accoglienza per dormire e mangiare. Le realtà che hanno aderito sono dislocate lungo le tappe e offriranno prezzi calmierati ai camminatori in possesso di credenziale che potrà essere richiesta direttamente sul sito. La credenziale, oltre a sostenere la manutenzione de La Via delle Sorelle, varrà come biglietto di ingresso alla Riserva del Torbiere del Sebino, a cui andranno una parte dei proventi. [post_title] => Bergamo Brescia 2023, nasce la Via delle Sorelle il percorso che in 130 Km attraversa 36 comuni [post_date] => 2023-03-30T15:15:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680189318000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442633 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano si estendono su una superficie di 12 ettari disposta a digradare su un dislivello di 100 metri, dove la vista si apre su 80 spettacolari ambienti botanici, sulle montagne circostanti e sulla città di Merano. 7 chilometri di sentieri attraversano l’intero complesso con terrazzamenti soleggiati e ruscelli gorgoglianti e si snodano dolcemente lungo percorsi che portano alla scoperta delle quattro aree tematiche, con piante provenienti da tutto il mondo. Per esplorare questo meraviglioso giardino botanico vengono organizzate diverse visite guidate molto interessanti in cui, grazie alle guide esperte, si approccia ai Giardini da una prospettiva diversa. Le guide dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, infatti, amano raccontare tante curiosità sul mondo vegetale e far notare ai partecipanti rarità botaniche che, in una visita senza guida, rischierebbero di passare inosservate. Per tutta la stagione, i Giardini di Castel Trauttmansdorff propongono ai visitatori la “Visita guidata giornaliera” delle 11.15, una passeggiata di 90 minuti, in cui si apprendono interessanti informazioni sulla flora e sulla storia del giardino, visitando gli angoli più suggestivi e ammirando le fioriture del momento. 7€ a persona. Propone lo stesso contenuto della “Visita guidata giornaliera” l’esperienza “Alla scoperta di Trauttmansdorff”, anche se questa visita deve essere prenotata con 3 settimane di anticipo sul sito trauttmansdorff.it, perché consente a gruppi di persone di vivere insieme questo momento di approfondimento. “Un’immersione a Trauttmansdorff” permette di tuffarsi nel mondo vegetale variegato dei Giardini. Attraverso i Boschi del Mondo, i Giardini del Sole, i Giardini Acquatici e Terrazzati e i Paesaggi dell’Alto Adige i visitatori apprendono nel dettaglio la botanica e la storia dell’impianto, oltre ad ammirare alcuni maestosi scorci panoramici. Questa “immersione” dura 120 minuti ed è da prenotare almeno tre settimane prima della data da concordare. 9€ a persona. I Giardini di Castel Trauttmansdorff sono privi di barriere architettoniche e senza ostacoli, pertanto, le persone con disabilità possono prenotare (sempre con tre settimane di anticipo sul sito) una visita guidata fra i vari paesaggi botanici a 7€, escluso il biglietto di ingresso (l’ingresso e la visita guidata per l’accompagnatore sono gratuiti). L’assistenza dedicata delle guide dei Giardini garantirà una serenità ancora maggiore nei 90 minuti di visita. “Grand Tour - Un viaggio nella storia del turismo alpino” è la proposta del Touriseum che prevede, prima della visita individuale nei vari locali del museo, un momento di accoglienza del gruppo con brindisi nella sala più prestigiosa del castello; a seguire, una divertente presentazione sul turismo regionale e sulla storia del castello di Trauttmansdorff, che fornirà ai visitatori una sorprendente chiave di lettura sull’argomento. Per partecipare al Grand Tour bisogna prenotarsi tramite e-mail (info@trauttmansdorff.it). 4€ a persona. Tuttavia, sia i Giardini di Castel Trauttmansdorff, sia il Touriseum all’interno del castello, possono essere visitati in assoluta autonomia. Il Touriseum, infatti, ha un percorso che conduce attraverso 20 sale, progettate singolarmente con scenografie meccaniche, modelli in miniatura fedeli agli originali, filmati ed effetti sonori. Su richiesta, comunque, sono disponibili tour tematici per gruppi. [post_title] => Giardini di Castel Trauttmansdorff, viste guidate per scoprire gli 80 ambienti botanici [post_date] => 2023-03-30T15:01:20+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680188480000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arriva a Milano la Sircle Collection, operatore di ospitalità creativa, come si auto-definisce, fondato ad Amsterdam dall'hotelier Liran Wizman. Gestirà 72 serviced apartments nella Torre Velasca. Comprenderanno spazi abitativi, di dimensioni comprese tra gli 80 e i 130 metri quadrati, situati tra il diciannovesimo e il ventiquattresimo piano . Il venticinquesimo e il ventiseiesimo piano saranno invece destinati a sei duplex dai 180 ai 280 metri quadrati ciascuno, incorniciati da un ampio terrazzo, con affaccio sulle vie storiche del centro milanese. L'operatore olandese ha infatti siglato un accordo con Hines che, tramite il fondo Hevf Milan 1 attualmente gestito da Prelios, è proprietario dello storico edificio meneghino, acquisito nel 2020 da Unipol, per un investimento complessivo che all'epoca il Corriere della Sera aveva stimato in 220 milioni di euro, compresi i lavori di ristrutturazione. Gli appartamenti, la cui superficie complessiva è di circa 10 mila metri quadrati, verranno affittati con formule a breve e medio termine. Gli spazi sono già stati prenotati al 50%, e saranno disponibili a partire dal 2025. Sempre nella Torre Velasca, al diciassettesimo piano, Sircle svilupperà anche il proprio members club The Cover: uno spazio panoramico e multifunzionale per occasioni di business, relax e networking. A ciò si aggiungerà poi una spa di mille metri quadrati e un coffee-bar aperto al pubblico al piano terra. Per Sircle Collection si tratta del debutto italiano nei serviced apartments di lusso, ove vanta già diverse esperienze nelle principali città europee, tra cui Amsterdam, Berlino, Barcellona, Ibiza, Vienna. Il progetto andrà a integrare la presenza milanese della compagnia nell’hôtellerie. Infatti, a pochi metri di distanza dalla Torre, nel 2016 il gruppo ha acquistato un immobile in corso di Porta Romana 8/10, storica sede dell’ufficio elettorale, che sarà oggetto di riconversione in un luxury lifestyle hotel a 5 stelle a insegna Edition. Il progetto architettonico e degli interni è stato affidato a Piero Lissoni, con apertura prevista sempre per il 2025. “A poche settimane dall’annuncio del primo tenant retail, con il ristorante SushiSamba, questo accordo rappresenta una seconda pietra miliare nel progetto di riqualificazione dell’intera torre, già locata per oltre la metà della superficie complessiva", sottolinea Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy. "Siamo particolarmente orgogliosi dello status di monumento della torre, del suo inserimento nel patrimonio moderno della città e del suo approccio al design sostenibile - aggiunge Wizman -. Milano è da tempo una parte fondamentale della nostra strategia di crescita: un epicentro di cultura, moda, cibo e storia". Il progetto di rigenerazione della Torre Velasca è curato dallo studio Asti Architetti, in collaborazione con Ars Aedificandi, lo studio Ceas, Esa Engineering e in un continuo confronto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Milano. Advisor strategico commerciale dell’operazione è Colliers. [post_title] => L'olandese Sircle Collection sbarca a Milano con 72 serviced apartments nella Torre Velasca [post_date] => 2023-03-30T12:16:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680178569000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Avis Budget Group ha annunciato la nuova partnership siglata con Fia world endurance championship (WEC), che ha nella leggendaria 24 Ore di Le Mans la sua gara principale. Grazie a quest’accordo, Avis è stata nominata premium partner del Fia world endurance championship, che annovera marchi globali come Ferrari, Porsche, Peugeot, Toyota e Cadillac impegnati in un testa a testa su alcuni dei migliori circuiti del mondo, sfidandosi in gare che vanno dalle 6 alle 24 ore. «Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership che coincide con la centesima edizione della 24 Ore di Le Mans. Il world endurance championship è profondamente in sintonia con la nostra azienda, che da quasi 80 anni fornisce soluzioni di mobilità a milioni di clienti e che oggi conta su 11.000 uffici di noleggio in 180 Paesi», ha dichiarato Keith Rankin, president international, Avis Budget Group. Avis sarà quindi Official Vehicle Rental Services Premium Partner del Wec per tutta la stagione 2023 e le sue sette gare, tra cui la prestigiosa 24 Ore di Le Mans che a giugno di quest’anno celebra il suo centenario. Il Fia, che condivide con Avis la visione di una mobilità futura sempre più sostenibile, è il primo campionato d'élite negli sport motoristici a utilizzare carburante 100% rinnovabile. I veicoli elettrici e ibridi della flotta Avis verranno quindi promossi come opzione di viaggio eco-friendly per i fan che parteciperanno agli eventi, per tutti coloro coinvolti nella logistica della competizione e per i membri dei team di gara. [post_title] => Avis avvia la partnership con Fia world endurance championship [post_date] => 2023-03-30T11:46:11+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680176771000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Apre oggi il primo Jw Marriott di Madrid. Dotato di 139 camere, la struttura è stata ottenuta dalla conversione di una delle più antiche profumerie della città. Architettura e design dell'hotel sono stati affidati al Rockwell Group, che ha utilizzato materiali naturali e una tavolozza di colori neutri per garantire un ambiente rilassante. I segni del passato storico dell'edificio rimangono visibili grazie alla conservazione di alcuni elementi, come le colonne in ferro battuto del diciannovesimo secolo che si trovano in tutta la struttura. Per rendere omaggio al retaggio dell'edificio e all'essenza della stessa Madrid, strettamente legata ai suggestivi aromi di violette, tuberose, garofani e rose che riempiono la città, il gruppo Marriott ha tra l'altro collaborato con la Spanish Academy of Perfume, per creare un'esperienza olistico-olfattiva ad hoc. Per cominciare, al momento del check-in ogni ospite viene accolto con un tradizionale tè al profumo di violetta o rosmarino in una tazza di ceramica artigianale. Si può poi scegliere uno dei cinque profumi di Madrid che verranno messi nei guardaroba. Sul comodino si trovano inoltre storie sulla città e sui suoi aromi, pensate per rilassare la mente prima del sonno. Nella lobby è stata quindi allestita una mostra con antichi profumi, libri ed essenze, che gli ospiti possono esplorare a loro piacimento. Per coloro che desiderano continuare il loro viaggio alla scoperta degli aromi, sono infine disponibili laboratori di formazione olfattiva in collaborazione con l'Academy. Oltre a un'ampia sala fitness e all'area benessere, la struttura ha progettato attività che consentono agli ospiti di godere di un percorso di benessere personalizzato durante il loro soggiorno. I tappetini per lo yoga sono disponibili in tutte le camere, così come l'accesso gratuito tramite codici qr a video allenamenti e pratiche di meditazione. Playlist speciali e luci personalizzabili per coccolare i cinque sensi trasformano poi ogni stanza bagno in una spa privata. L'offerta f&b è infine realizzata in collaborazione con lo chef stellato Mario Sandoval: la struttura ha creato in particolare un concept di ristorazione e cocktail, chiamato Qu, che mira a reinventare il sapore locale, utilizzando ingredienti coltivati nell'oasi botanica interna El Patio Jw Garden e provenienti da fornitori locali. [post_title] => E' all'insegna delle esperienze olfattive la prima volta di Jw Marriott a Madrid [post_date] => 2023-03-30T11:00:49+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680174049000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442659 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Itinerari disegnati ad hoc ed eventi di formazioni dedicati, come le recenti serate che hanno coinvolto le agenzie di viaggio di Torino e della Brianza. Naar accende i riflettori su alcune aree del Sud degli Stati Uniti, lontane dai circuiti turistici, tramite una serie di iniziative realizzate in collaborazione con Travel South Usa e con il supporto di Latitudes Travel Magazine. "Partecipiamo da diversi anni alla campagna per la promozione di quest'area meno conosciuta degli Stati Uniti rispetto ad altri luoghi iconici del Paese, ma al contempo ricca di storia e cultura, soprattutto legate alla grande musica e alla lotta per i diritti civili – racconta la product manager Usa di Naar, Erica Melegari -. Quest'anno abbiamo scelto di ampliare lo sguardo, in particolare sull'aspetto naturalistico di questi Stati, con diversi itinerari che toccano le foreste e i monti Appalachi, le pianure alluvionali che li dividono dall'oceano, le coste e le isole di barriera che creano ambienti ed ecosistemi unici”. [post_title] => Naar spinge sul Sud degli Stati Uniti con itinerari ed eventi formativi ad hoc [post_date] => 2023-03-30T09:53:42+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680170022000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442638 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair investe anche su Pescara per l’estate 2023 da dove opera un network di 15 rotte, di cui una nuova per Catania e dove potenzierà il numero delle frequenze su diverse destinazioni (Bucarest, Bruxelles, Londra, Malta, Milano, Trapani, Torino e Weeze). Durante la summer, con un aeromobile basato sullo scalo d'Abruzzo, la low cost opererà oltre 115 voli settimanali (+45% rispetto all'estate 2019) e prevede di trasportare più di 780.000 passeggeri. “In qualità di compagnia aerea n. 1 a Pescara e in Italia, Ryanair annuncia il più grande operativo di sempre su Pescara per l'estate '23, con una nuova rotta per Catania e un aumento delle frequenze su 8 delle nostre mete più popolari" ha affermato Mauro Bolla, country manager del vettore per l'Italia. “Siamo veramente soddisfatti di essere giunti al rinnovo contrattuale che garantirà crescita a lungo termine con Ryanair - ha sottolineato Vittorio Catone, presidente Saga - un cammino intrapreso 22 anni fa con la compagnia irlandese, che copre quasi l’80% dei collegamenti e dei flussi passeggeri che transitano per lo scalo abruzzese. I risultati da record ottenuti lo scorso anno, con oltre 715.000 passeggeri, sono stati possibili proprio grazie a questa partnership e quindi sapere di averla prolungata fino al 2028 è un bellissimo risultato. La stagione estiva che parte in questi giorni si presenta appetibile sia per i passeggeri che vogliono partire dall’Abruzzo, ma anche e soprattutto per potenziare l’incoming sulla nostra regione”. [post_title] => Ryanair a Pescara: nuova rotta per Catania e oltre 115 voli settimanali, +45% sul 2019 [post_date] => 2023-03-29T15:14:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680102853000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442630 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_442634" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio del Curi di Perugia così com'è oggi - Foto di Grifomaniacs. Licenza Creative Commons[/caption] E' stato presentato qualche giorno fa, presso il comune di Perugia, il progetto per il nuovo stadio cittadino. A depositare la documentazione è stata la Arena Curi, società creata ad hoc per l'occasione. Il piano, da 70 milioni di euro complessivi in project financing, prevede anche la realizzazione di un hotel da 120 camere, comprese 18 suite con vista sullo stadio, la cui gestione dovrebbe essere affidata al gruppo Nh. Il resto del progetto si propone quindi di aumentare la capienza dell'arena a 18 mila posti. A questa si aggiungeranno, oltre all'albergo, un ristorante, varie sale meeting e 26 Sky box, nonché 2 mila metri quadrati di spazi per gli uffici, 10 mila quadrati di ambienti commerciali e ulteriori 2 mila metri quadrati dedicati a una palestra che potrebbe però anche essere adibita a centro medico per la riabilitazione sportiva. Il documento è ora all'esame degli uffici comunali perugini, che avranno due mesi di tempo per esprimere il loro parere relativamente all'interesse pubblico dell'iniziativa. In caso di assenso, la procedura proseguirà quindi con un bando di sei mesi per verificare l'eventuale presenza di altre società interessate alla proposta, oltre alla stessa Arena Curi. Se tutto andrà nei tempi e nei modi previsti, i lavori, a cura dell'archistar Gino Zavanella, dovrebbero quindi partire a ottobre di quest'anno, a campionato in corso. Per la società di calcio del Perugia è quindi previsto un indennizzo di 2,5 milioni di euro l'anno, mentre le partite in casa della compagine umbra dovrebbero essere disputate allo stadio del Gubbio. L'abbinamento stadio-hotel, già ampiamente diffuso in Europa, sta insomma recuperando terreno anche alle nostre latitudini, come dimostra anche il caso di Cagliari. Nel capoluogo sardo è stato infatti recentemente annunciato il restyling dello stadio cittadino, dove si prevede di far sorgere una struttura a marchio Mövenpick (gruppo Accor), gestito da Amapa. [post_title] => Pronto il progetto per il nuovo stadio del Perugia. Previsto anche un hotel Nh [post_date] => 2023-03-29T14:54:54+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680101694000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 442585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo smalto per Nyc & Company che cambia nome e diventa New York City Tourism + Conventions. Fred Dixon, presidente e ceo ha spiegato come il rebranding, dedicato ai viaggiatori di tutto il mondo, include una nuova brand strategy e un sistema di identità visiva che comprende un nuovi logo, colori, font, direzione artistica ed elementi grafici. Il lancio della brand identity è avvenuto in parallelo a quello della nuova campagna social #WHATSGOODNYC, attraverso la quale 8,5 milioni newyorkesi hanno condiviso il loro punto di vista sulla città, sulle sue bellezze e su cosa scoprire nei cinque distretti. “Questo cambio rappresenta un momento importante per la nostra organizzazione - ha sottolineato Dixon -. Il nostro nuovo brand cattura l'essenza della città di New York: un luogo sempre più esteso che offre esperienze uniche e autentiche che arricchiscono il viaggiatore e apportano beneficio ai newyorkesi. Questo cambiamento ci aiuta a posizionarci strategicamente per continuare a guidare l'economia turistica della città, che ha un valore di quasi 65 miliardi di dollari. Inoltre, ci permette di chiarire maggiormente il nostro scopo e la nostra missione come organizzazione turistica ufficiale di una delle più grandi destinazioni del mondo. Il nostro impegno nei confronti di New York non è mai stato così grande". "La nostra nuova direzione strategica, che comprende un nuovo sito web (nyctourism.com), canali social e risorse mediatiche, si occuperà delle future campagne marketing, dei contenuti e delle partnership - ha aggiunto la chief marketing officer Nancy Mammana -. La nostra intenzione è quella di creare un coinvolgimento e un valore ancora maggiore per i viaggiatori, i partner e gli stakeholder, in modo da garantire che New York City rimanga una destinazione di punta per i viaggi business e leisure". Attesi 63,3 milioni di visitatori nel 2023 La Grande Mela nel 2022 ha registrato oltre 56 milioni di viaggiatori pari ad una crescita del 72,5% rispetto al 2021. La città ha accolto 9,4 milioni di viaggiatori internazionali nei cinque distretti, più del triplo rispetto all’anno precedente. Inoltre, nel 2022 ha ospitato oltre 1.200 eventi, meeting e conferenze, con oltre 4 milioni di delegati presenti. Questa attività segna il raggiungimento dell'85% dei livelli di visita record del 2019. Ora New York si prepara ora ad accogliere entro fine anno ben 63,3 milioni di visitatori. Nel 2022 il settore turistico ha infatti offerto circa 340.000 posti di lavoro e ha generato oltre 40 miliardi di dollari di spesa diretta dei visitatori e circa 60 miliardi di dollari di impatto economico totale. [post_title] => New York City Tourism + Conventions è il nuovo brand di Nyc & Co. [post_date] => 2023-03-29T10:50:35+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1680087035000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "giardini castel trauttmansdorff viste guidate scoprire gli 80 ambienti botanici" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1259,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Centotrenta chilometri, trentasei comuni attraversati, due siti UNESCO, otto cammini incrociati, tre aree vitivinicole. E ancora: parchi, PLIS, riserve, il lago d’Iseo. Questa è la Via delle Sorelle, il cammino che unisce Brescia a Bergamo, Capitale Italiana della Cultura 2023.\r

\r

Immaginato da Slow Ride Italy nel luglio del 2020 su ispirazione della nomina di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, studiato e progettato nel 2021 e presentato per la prima volta a gennaio 2022 alle Istituzioni, La Via delle Sorelle nasce nel 2023, ma vuole diventare un’eredità sostenibile per i due territori.\r

\r

I concetti chiave che hanno determinato la definizione del percorso sono infatti stati quelli di: creare una linea verde naturale tra due aree fortemente urbanizzate con la volontà di mostrarne un altro volto; entrare in contatto con gli altri cammini e sentieri a tappe presenti sul territorio come motore di sviluppo del turismo slow; attraversare bellezze ambientali o architettoniche fuori dalle classiche rotte turistiche perché vengano valorizzate.\r

\r

Entrato ufficialmente nel Dossier Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, il cammino è stato donato dall’Associazione Slow Ride Italy alle due città e ha ottenuto l’appoggio dei comuni attraversati: ne è nato un partenariato di Governance i cui soggetti sono, oltre l'Associazione capofila e coordinatrice del progetto, i due comuni capoluogo, le due province, i comuni attraversati dal cammino, l'Associazione Terre di Franciacorta e l’Associazione MilleMonti. \r

\r

Il nome è nato su ispirazione del nuovo rapporto tra Brescia e Bergamo: città che si assomigliano, che sono vicine e che, come sorelle, possono competere o discutere, ma sono fondamentalmente unite. Da sempre definite cugine, anche per avere vissuto un particolare e triste momento storico - l’emergenza sanitaria Covid - che le ha viste tristemente protagoniste, oggi più che mai sono diventate sorelle.\r

\r

Il progetto si pone come obiettivi quello di incrementare la proposta di fruizione sostenibile del territorio bresciano e bergamasco, aumentandone la percezione green e intercettando nuovi target di visitatori. Inoltre il cammino assolve in pieno ciò che l’emergenza sanitaria ha richiesto, cioè un modo nuovo di ripensare gli spazi e la socialità e di fruire i luoghi, decongestionando, destagionalizzando e allungando i periodi di permanenza.\r

\r

Le tappe consigliate per farlo interamente sono sei, ciascuna con una media di 20-25 chilometri, ma ogni camminatore potrà comunque modulare tempo e lunghezza giornalieri in base al proprio grado di allenamento. Ogni tappa ha comunque delle specificità, naturali e culturali, tale da essere vissuta anche come gita giornaliera e del weekend. \r

\r

Intorno al cammino è stata strutturata una rete di accoglienza per dormire e mangiare. Le realtà che hanno aderito sono dislocate lungo le tappe e offriranno prezzi calmierati ai camminatori in possesso di credenziale che potrà essere richiesta direttamente sul sito. La credenziale, oltre a sostenere la manutenzione de La Via delle Sorelle, varrà come biglietto di ingresso alla Riserva del Torbiere del Sebino, a cui andranno una parte dei proventi.\r

\r

","post_title":"Bergamo Brescia 2023, nasce la Via delle Sorelle il percorso che in 130 Km attraversa 36 comuni","post_date":"2023-03-30T15:15:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1680189318000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442633","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"I Giardini di Castel Trauttmansdorff a Merano si estendono su una superficie di 12 ettari disposta a digradare su un dislivello di 100 metri, dove la vista si apre su 80 spettacolari ambienti botanici, sulle montagne circostanti e sulla città di Merano. 7 chilometri di sentieri attraversano l’intero complesso con terrazzamenti soleggiati e ruscelli gorgoglianti e si snodano dolcemente lungo percorsi che portano alla scoperta delle quattro aree tematiche, con piante provenienti da tutto il mondo.\r

\r

Per esplorare questo meraviglioso giardino botanico vengono organizzate diverse visite guidate molto interessanti in cui, grazie alle guide esperte, si approccia ai Giardini da una prospettiva diversa. Le guide dei Giardini di Castel Trauttmansdorff, infatti, amano raccontare tante curiosità sul mondo vegetale e far notare ai partecipanti rarità botaniche che, in una visita senza guida, rischierebbero di passare inosservate. \r

\r

Per tutta la stagione, i Giardini di Castel Trauttmansdorff propongono ai visitatori la “Visita guidata giornaliera” delle 11.15, una passeggiata di 90 minuti, in cui si apprendono interessanti informazioni sulla flora e sulla storia del giardino, visitando gli angoli più suggestivi e ammirando le fioriture del momento. 7€ a persona.\r

\r

Propone lo stesso contenuto della “Visita guidata giornaliera” l’esperienza “Alla scoperta di Trauttmansdorff”, anche se questa visita deve essere prenotata con 3 settimane di anticipo sul sito trauttmansdorff.it, perché consente a gruppi di persone di vivere insieme questo momento di approfondimento.\r

\r

“Un’immersione a Trauttmansdorff” permette di tuffarsi nel mondo vegetale variegato dei Giardini. Attraverso i Boschi del Mondo, i Giardini del Sole, i Giardini Acquatici e Terrazzati e i Paesaggi dell’Alto Adige i visitatori apprendono nel dettaglio la botanica e la storia dell’impianto, oltre ad ammirare alcuni maestosi scorci panoramici. Questa “immersione” dura 120 minuti ed è da prenotare almeno tre settimane prima della data da concordare. 9€ a persona.\r

\r

I Giardini di Castel Trauttmansdorff sono privi di barriere architettoniche e senza ostacoli, pertanto, le persone con disabilità possono prenotare (sempre con tre settimane di anticipo sul sito) una visita guidata fra i vari paesaggi botanici a 7€, escluso il biglietto di ingresso (l’ingresso e la visita guidata per l’accompagnatore sono gratuiti). L’assistenza dedicata delle guide dei Giardini garantirà una serenità ancora maggiore nei 90 minuti di visita.\r

\r

“Grand Tour - Un viaggio nella storia del turismo alpino” è la proposta del Touriseum che prevede, prima della visita individuale nei vari locali del museo, un momento di accoglienza del gruppo con brindisi nella sala più prestigiosa del castello; a seguire, una divertente presentazione sul turismo regionale e sulla storia del castello di Trauttmansdorff, che fornirà ai visitatori una sorprendente chiave di lettura sull’argomento. Per partecipare al Grand Tour bisogna prenotarsi tramite e-mail (info@trauttmansdorff.it). 4€ a persona.\r

\r

Tuttavia, sia i Giardini di Castel Trauttmansdorff, sia il Touriseum all’interno del castello, possono essere visitati in assoluta autonomia. Il Touriseum, infatti, ha un percorso che conduce attraverso 20 sale, progettate singolarmente con scenografie meccaniche, modelli in miniatura fedeli agli originali, filmati ed effetti sonori. Su richiesta, comunque, sono disponibili tour tematici per gruppi.","post_title":"Giardini di Castel Trauttmansdorff, viste guidate per scoprire gli 80 ambienti botanici","post_date":"2023-03-30T15:01:20+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1680188480000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva a Milano la Sircle Collection, operatore di ospitalità creativa, come si auto-definisce, fondato ad Amsterdam dall'hotelier Liran Wizman. Gestirà 72 serviced apartments nella Torre Velasca. Comprenderanno spazi abitativi, di dimensioni comprese tra gli 80 e i 130 metri quadrati, situati tra il diciannovesimo e il ventiquattresimo piano . Il venticinquesimo e il ventiseiesimo piano saranno invece destinati a sei duplex dai 180 ai 280 metri quadrati ciascuno, incorniciati da un ampio terrazzo, con affaccio sulle vie storiche del centro milanese.\r

\r

L'operatore olandese ha infatti siglato un accordo con Hines che, tramite il fondo Hevf Milan 1 attualmente gestito da Prelios, è proprietario dello storico edificio meneghino, acquisito nel 2020 da Unipol, per un investimento complessivo che all'epoca il Corriere della Sera aveva stimato in 220 milioni di euro, compresi i lavori di ristrutturazione.\r

\r

Gli appartamenti, la cui superficie complessiva è di circa 10 mila metri quadrati, verranno affittati con formule a breve e medio termine. Gli spazi sono già stati prenotati al 50%, e saranno disponibili a partire dal 2025. Sempre nella Torre Velasca, al diciassettesimo piano, Sircle svilupperà anche il proprio members club The Cover: uno spazio panoramico e multifunzionale per occasioni di business, relax e networking. A ciò si aggiungerà poi una spa di mille metri quadrati e un coffee-bar aperto al pubblico al piano terra.\r

\r

Per Sircle Collection si tratta del debutto italiano nei serviced apartments di lusso, ove vanta già diverse esperienze nelle principali città europee, tra cui Amsterdam, Berlino, Barcellona, Ibiza, Vienna. Il progetto andrà a integrare la presenza milanese della compagnia nell’hôtellerie. Infatti, a pochi metri di distanza dalla Torre, nel 2016 il gruppo ha acquistato un immobile in corso di Porta Romana 8/10, storica sede dell’ufficio elettorale, che sarà oggetto di riconversione in un luxury lifestyle hotel a 5 stelle a insegna Edition. Il progetto architettonico e degli interni è stato affidato a Piero Lissoni, con apertura prevista sempre per il 2025.\r

\r

“A poche settimane dall’annuncio del primo tenant retail, con il ristorante SushiSamba, questo accordo rappresenta una seconda pietra miliare nel progetto di riqualificazione dell’intera torre, già locata per oltre la metà della superficie complessiva\", sottolinea Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy. \"Siamo particolarmente orgogliosi dello status di monumento della torre, del suo inserimento nel patrimonio moderno della città e del suo approccio al design sostenibile - aggiunge Wizman -. Milano è da tempo una parte fondamentale della nostra strategia di crescita: un epicentro di cultura, moda, cibo e storia\".\r

\r

Il progetto di rigenerazione della Torre Velasca è curato dallo studio Asti Architetti, in collaborazione con Ars Aedificandi, lo studio Ceas, Esa Engineering e in un continuo confronto con la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Milano. Advisor strategico commerciale dell’operazione è Colliers.","post_title":"L'olandese Sircle Collection sbarca a Milano con 72 serviced apartments nella Torre Velasca","post_date":"2023-03-30T12:16:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680178569000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Avis Budget Group ha annunciato la nuova partnership siglata con Fia world endurance championship (WEC), che ha nella leggendaria 24 Ore di Le Mans la sua gara principale.\r

\r

Grazie a quest’accordo, Avis è stata nominata premium partner del Fia world endurance championship, che annovera marchi globali come Ferrari, Porsche, Peugeot, Toyota e Cadillac impegnati in un testa a testa su alcuni dei migliori circuiti del mondo, sfidandosi in gare che vanno dalle 6 alle 24 ore.\r

\r

«Siamo lieti di annunciare questa nuova partnership che coincide con la centesima edizione della 24 Ore di Le Mans. Il world endurance championship è profondamente in sintonia con la nostra azienda, che da quasi 80 anni fornisce soluzioni di mobilità a milioni di clienti e che oggi conta su 11.000 uffici di noleggio in 180 Paesi», ha dichiarato Keith Rankin, president international, Avis Budget Group.\r

\r

Avis sarà quindi Official Vehicle Rental Services Premium Partner del Wec per tutta la stagione 2023 e le sue sette gare, tra cui la prestigiosa 24 Ore di Le Mans che a giugno di quest’anno celebra il suo centenario.\r

\r

Il Fia, che condivide con Avis la visione di una mobilità futura sempre più sostenibile, è il primo campionato d'élite negli sport motoristici a utilizzare carburante 100% rinnovabile. I veicoli elettrici e ibridi della flotta Avis verranno quindi promossi come opzione di viaggio eco-friendly per i fan che parteciperanno agli eventi, per tutti coloro coinvolti nella logistica della competizione e per i membri dei team di gara.\r

\r

","post_title":"Avis avvia la partnership con Fia world endurance championship","post_date":"2023-03-30T11:46:11+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1680176771000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Apre oggi il primo Jw Marriott di Madrid. Dotato di 139 camere, la struttura è stata ottenuta dalla conversione di una delle più antiche profumerie della città. Architettura e design dell'hotel sono stati affidati al Rockwell Group, che ha utilizzato materiali naturali e una tavolozza di colori neutri per garantire un ambiente rilassante. I segni del passato storico dell'edificio rimangono visibili grazie alla conservazione di alcuni elementi, come le colonne in ferro battuto del diciannovesimo secolo che si trovano in tutta la struttura.\r

\r

Per rendere omaggio al retaggio dell'edificio e all'essenza della stessa Madrid, strettamente legata ai suggestivi aromi di violette, tuberose, garofani e rose che riempiono la città, il gruppo Marriott ha tra l'altro collaborato con la Spanish Academy of Perfume, per creare un'esperienza olistico-olfattiva ad hoc. Per cominciare, al momento del check-in ogni ospite viene accolto con un tradizionale tè al profumo di violetta o rosmarino in una tazza di ceramica artigianale. Si può poi scegliere uno dei cinque profumi di Madrid che verranno messi nei guardaroba. Sul comodino si trovano inoltre storie sulla città e sui suoi aromi, pensate per rilassare la mente prima del sonno. Nella lobby è stata quindi allestita una mostra con antichi profumi, libri ed essenze, che gli ospiti possono esplorare a loro piacimento. Per coloro che desiderano continuare il loro viaggio alla scoperta degli aromi, sono infine disponibili laboratori di formazione olfattiva in collaborazione con l'Academy.\r

\r

Oltre a un'ampia sala fitness e all'area benessere, la struttura ha progettato attività che consentono agli ospiti di godere di un percorso di benessere personalizzato durante il loro soggiorno. I tappetini per lo yoga sono disponibili in tutte le camere, così come l'accesso gratuito tramite codici qr a video allenamenti e pratiche di meditazione. Playlist speciali e luci personalizzabili per coccolare i cinque sensi trasformano poi ogni stanza bagno in una spa privata. L'offerta f&b è infine realizzata in collaborazione con lo chef stellato Mario Sandoval: la struttura ha creato in particolare un concept di ristorazione e cocktail, chiamato Qu, che mira a reinventare il sapore locale, utilizzando ingredienti coltivati nell'oasi botanica interna El Patio Jw Garden e provenienti da fornitori locali.","post_title":"E' all'insegna delle esperienze olfattive la prima volta di Jw Marriott a Madrid","post_date":"2023-03-30T11:00:49+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680174049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442659","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Itinerari disegnati ad hoc ed eventi di formazioni dedicati, come le recenti serate che hanno coinvolto le agenzie di viaggio di Torino e della Brianza. Naar accende i riflettori su alcune aree del Sud degli Stati Uniti, lontane dai circuiti turistici, tramite una serie di iniziative realizzate in collaborazione con Travel South Usa e con il supporto di Latitudes Travel Magazine.\r

\r

\"Partecipiamo da diversi anni alla campagna per la promozione di quest'area meno conosciuta degli Stati Uniti rispetto ad altri luoghi iconici del Paese, ma al contempo ricca di storia e cultura, soprattutto legate alla grande musica e alla lotta per i diritti civili – racconta la product manager Usa di Naar, Erica Melegari -. Quest'anno abbiamo scelto di ampliare lo sguardo, in particolare sull'aspetto naturalistico di questi Stati, con diversi itinerari che toccano le foreste e i monti Appalachi, le pianure alluvionali che li dividono dall'oceano, le coste e le isole di barriera che creano ambienti ed ecosistemi unici”.","post_title":"Naar spinge sul Sud degli Stati Uniti con itinerari ed eventi formativi ad hoc","post_date":"2023-03-30T09:53:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1680170022000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442638","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Ryanair investe anche su Pescara per l’estate 2023 da dove opera un network di 15 rotte, di cui una nuova per Catania e dove potenzierà il numero delle frequenze su diverse destinazioni (Bucarest, Bruxelles, Londra, Malta, Milano, Trapani, Torino e Weeze).\r

Durante la summer, con un aeromobile basato sullo scalo d'Abruzzo, la low cost opererà oltre 115 voli settimanali (+45% rispetto all'estate 2019) e prevede di trasportare più di 780.000 passeggeri.\r

“In qualità di compagnia aerea n. 1 a Pescara e in Italia, Ryanair annuncia il più grande operativo di sempre su Pescara per l'estate '23, con una nuova rotta per Catania e un aumento delle frequenze su 8 delle nostre mete più popolari\" ha affermato Mauro Bolla, country manager del vettore per l'Italia.\r

“Siamo veramente soddisfatti di essere giunti al rinnovo contrattuale che garantirà crescita a lungo termine con Ryanair - ha sottolineato Vittorio Catone, presidente Saga - un cammino intrapreso 22 anni fa con la compagnia irlandese, che copre quasi l’80% dei collegamenti e dei flussi passeggeri che transitano per lo scalo abruzzese. I risultati da record ottenuti lo scorso anno, con oltre 715.000 passeggeri, sono stati possibili proprio grazie a questa partnership e quindi sapere di averla prolungata fino al 2028 è un bellissimo risultato. La stagione estiva che parte in questi giorni si presenta appetibile sia per i passeggeri che vogliono partire dall’Abruzzo, ma anche e soprattutto per potenziare l’incoming sulla nostra regione”.\r

","post_title":"Ryanair a Pescara: nuova rotta per Catania e oltre 115 voli settimanali, +45% sul 2019","post_date":"2023-03-29T15:14:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1680102853000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442630","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_442634\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio del Curi di Perugia così com'è oggi - Foto di Grifomaniacs. Licenza Creative Commons[/caption]\r

\r

E' stato presentato qualche giorno fa, presso il comune di Perugia, il progetto per il nuovo stadio cittadino. A depositare la documentazione è stata la Arena Curi, società creata ad hoc per l'occasione. Il piano, da 70 milioni di euro complessivi in project financing, prevede anche la realizzazione di un hotel da 120 camere, comprese 18 suite con vista sullo stadio, la cui gestione dovrebbe essere affidata al gruppo Nh.\r

\r

Il resto del progetto si propone quindi di aumentare la capienza dell'arena a 18 mila posti. A questa si aggiungeranno, oltre all'albergo, un ristorante, varie sale meeting e 26 Sky box, nonché 2 mila metri quadrati di spazi per gli uffici, 10 mila quadrati di ambienti commerciali e ulteriori 2 mila metri quadrati dedicati a una palestra che potrebbe però anche essere adibita a centro medico per la riabilitazione sportiva.\r

\r

Il documento è ora all'esame degli uffici comunali perugini, che avranno due mesi di tempo per esprimere il loro parere relativamente all'interesse pubblico dell'iniziativa. In caso di assenso, la procedura proseguirà quindi con un bando di sei mesi per verificare l'eventuale presenza di altre società interessate alla proposta, oltre alla stessa Arena Curi. Se tutto andrà nei tempi e nei modi previsti, i lavori, a cura dell'archistar Gino Zavanella, dovrebbero quindi partire a ottobre di quest'anno, a campionato in corso. Per la società di calcio del Perugia è quindi previsto un indennizzo di 2,5 milioni di euro l'anno, mentre le partite in casa della compagine umbra dovrebbero essere disputate allo stadio del Gubbio.\r

\r

L'abbinamento stadio-hotel, già ampiamente diffuso in Europa, sta insomma recuperando terreno anche alle nostre latitudini, come dimostra anche il caso di Cagliari. Nel capoluogo sardo è stato infatti recentemente annunciato il restyling dello stadio cittadino, dove si prevede di far sorgere una struttura a marchio Mövenpick (gruppo Accor), gestito da Amapa.","post_title":"Pronto il progetto per il nuovo stadio del Perugia. Previsto anche un hotel Nh","post_date":"2023-03-29T14:54:54+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1680101694000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"442585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo smalto per Nyc & Company che cambia nome e diventa New York City Tourism + Conventions. Fred Dixon, presidente e ceo ha spiegato come il rebranding, dedicato ai viaggiatori di tutto il mondo, include una nuova brand strategy e un sistema di identità visiva che comprende un nuovi logo, colori, font, direzione artistica ed elementi grafici. Il lancio della brand identity è avvenuto in parallelo a quello della nuova campagna social #WHATSGOODNYC, attraverso la quale 8,5 milioni newyorkesi hanno condiviso il loro punto di vista sulla città, sulle sue bellezze e su cosa scoprire nei cinque distretti.\r

\r

“Questo cambio rappresenta un momento importante per la nostra organizzazione - ha sottolineato Dixon -. Il nostro nuovo brand cattura l'essenza della città di New York: un luogo sempre più esteso che offre esperienze uniche e autentiche che arricchiscono il viaggiatore e apportano beneficio ai newyorkesi. Questo cambiamento ci aiuta a posizionarci strategicamente per continuare a guidare l'economia turistica della città, che ha un valore di quasi 65 miliardi di dollari. Inoltre, ci permette di chiarire maggiormente il nostro scopo e la nostra missione come organizzazione turistica ufficiale di una delle più grandi destinazioni del mondo. Il nostro impegno nei confronti di New York non è mai stato così grande\".\r

\r

\"La nostra nuova direzione strategica, che comprende un nuovo sito web (nyctourism.com), canali social e risorse mediatiche, si occuperà delle future campagne marketing, dei contenuti e delle partnership - ha aggiunto la chief marketing officer Nancy Mammana -. La nostra intenzione è quella di creare un coinvolgimento e un valore ancora maggiore per i viaggiatori, i partner e gli stakeholder, in modo da garantire che New York City rimanga una destinazione di punta per i viaggi business e leisure\".\r

\r

Attesi 63,3 milioni di visitatori nel 2023\r

\r

La Grande Mela nel 2022 ha registrato oltre 56 milioni di viaggiatori pari ad una crescita del 72,5% rispetto al 2021. La città ha accolto 9,4 milioni di viaggiatori internazionali nei cinque distretti, più del triplo rispetto all’anno precedente. Inoltre, nel 2022 ha ospitato oltre 1.200 eventi, meeting e conferenze, con oltre 4 milioni di delegati presenti. Questa attività segna il raggiungimento dell'85% dei livelli di visita record del 2019. \r

\r

Ora New York si prepara ora ad accogliere entro fine anno ben 63,3 milioni di visitatori. Nel 2022 il settore turistico ha infatti offerto circa 340.000 posti di lavoro e ha generato oltre 40 miliardi di dollari di spesa diretta dei visitatori e circa 60 miliardi di dollari di impatto economico totale.","post_title":"New York City Tourism + Conventions è il nuovo brand di Nyc & Co.","post_date":"2023-03-29T10:50:35+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1680087035000]}]}}