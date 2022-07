Genova Estate 2022, tanti eventi e un’offerta speciale per scoprire la città

Numerosi eventi e un’offerta speciale. Sono tanti i motivi per scegliere Genova per le vacanze e per scoprire le mille sfaccettature di una città sorprendente. Chi prenota almeno 3 notti in una delle strutture convenzionate riceverà in omaggio il City Pass 72 ore, la city card che apre le porte delle più emozionanti esperienze in città.

Sono compresi nel City Pass: una selezione di siti culturali come la Lanterna, la Cattedrale, il Galata Museo del Mare e la mostra sul grande Barocco genovese a Palazzo Ducale; un’attività da scegliere in un’ampia gamma che va dalla cultura alla cucina all’esplorazione della città; il trasporto pubblico AMT (escluso il Navebus). L’offerta è valida fino al 16 settembre, con un City Pass 72 ore per ogni occupante la stanza e fino ad esaurimento disponibilità. https://www.visitgenoa.it/promo-hotel/

Molti gli eventi in programma. Ha preso il via il 26 giugno, fino alla fine di luglio, il Nervi Music Ballet Festival 2022, dedicato agli appassionati di balletto classico-romantico e di balletto contemporaneo, ma anche del grande repertorio sinfonico, del jazz, della pop, del teatro. 16 appuntamenti e un’anteprima distribuiti sull’arco di un mese, con spettacoli in prima e in unica data italiana, in un contesto che conferma la sua vocazione quale luogo elettivo d’incontro del grande pubblico con le arti performative. Fra i protagonisti Roberto Bolle, Eleonora Abbagnato, Ermal Meta, Tullio Solenghi. https://www.visitgenoa.it/evento/nervi-music-ballet-festival-2022

Il grande Festival dei Festival che ogni estate riempie gli spazi del Porto Antico, la grande piazza sul Mediterraneo progettata da Renzo Piano, con musica, teatro, comicità. Nomi di grande risonanza come Kraftwerk, Editors, Fast Animals and Slow Kids, Pinguini Tattici Nucleari, Marracash, Caparezza e Fabri Fibra, la PFM, Manuel Agnelli, Brunori, Elisa, Giorgio Pannariello, The Pozzoli Family, Gnu Quartet e decine di altri appuntamenti, dal jazz all’elettronica, dal Prog al teatro. https://www.visitgenoa.it/evento/estatespettacolo-2022

Accanto a queste rassegne, tutta Genova diventa un palcoscenico, da Shakesperare nel bosco di Villa Duchessa di Galliera al teatro in piazza San Matteo, dai concerti Anni Sessanta a Palazzo Reale agli spettacoli al Forte di Santa Tecla, a tanti altri eventi: una miriade di appuntamenti per vivere la città.