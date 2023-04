Food, città d’arte e mare le priorità dei buyer per i fam trip Italiabsolutely Non è passata che qualche settimana dal lancio del progetto fam trip che Travel Open Day dedicherà ai buyer internazionali interessati all’Italia, e già fioccano le richieste di adesione. Sono infatti ormai quasi 150 le agenzie e gli operatori provenienti da tutti i continenti che hanno manifestato grande interesse per l’iniziativa griffata Italiabsolutely: l’unico portale b2b in inglese dedicato all’incoming tricolore. Lo hanno fatto iscrivendosi all’interno del nostro database, da cui verranno di volta in volta selezionati i partecipanti ai vari viaggi in programmazione lungo la Penisola. Importante è allora capire cosa cerchino queste realtà nel prodotto Italia. Ebbene, tra le priorità indicate a noi di Travel Open Day srl, titolare del marchio Italiabsolutely, spicca forse non sorprendentemente il tema del food & wine, indicato come fondamentale da ben il 94,5% del campione. Praticamente un plebiscito per la proposta enogastronomica del nostro Paese. A seguire, e non sarebbe potuto essere altrimenti, il prodotto città d’arte, essenziale per l’82,7% degli iscritti. Terza, quindi, l’immancabile offerta mare (74%). Appena sotto il podio si piazza poi la montagna (54,3%), a sottolineare il trend emergente delle destinazioni di alta quota, sempre più d’appeal anche nelle stagioni estive. Sostanziosa pure la richiesta per il turismo esperienziale (52,8%), ulteriore conferma di tendenze di lungo periodo, nonché per l’open air (42,7%), da sempre un’attrattiva di peso soprattutto per i viaggiatori del Nord Europa. A livello di specializzazione di prodotto, l’80% degli operatori è quindi interessato specialmente alle proposte per i viaggi individuali e/o di gruppo, con l’88,2% del campione che propone programmi tailor made e il 72,4% pacchetti turistici (le risposte potevano naturalmente essere multiple, ndr). Importante anche il giro d’affari generato dai viaggi organizzati in Italia dalle realtà coinvolte, che per il 41,7% registra ricavi medi annui totali, dalla propria proposta tricolore, di valore compreso tra i 50 mila e i 500 mila dollari, con il 17,3% che va anche oltre il mezzo milione. Il 45,7% porta infine dalle nostre parti da 50 a 500 passeggeri in media all’anno, mentre il 25,2% va anche oltre la soglia del mezzo migliaio di pax. “L’Italia suscita da sempre un grandissimo interesse tra i tour operator e le agenzie di viaggio di ogni latitudine e paese – racconta la ceo di Travel Open Day, Daniela Battaglioni -. I nostri fam trip rappresentano perciò un’occasione importante per permettere loro di toccare con mano le destinazioni, di conoscerle più da vicino, così da proporle al meglio ai loro clienti. Non solo: il nostro portale Italiabsolutely arriva a oltre 90 mila buyer in tutto il mondo. Una cifra che a oggi siamo gli unici a raggiungere nel mondo della comunicazione trade. Con le nostre attività siamo quindi in grado di fornire un grande supporto al mercato, dando la possibilità a territori, dmc e operatori del turismo italiani di entrare in contatto e confrontarsi con una notevole mole di realtà internazionali, spesso diverse da quelle che si incontrano nelle occasioni istituzionali“.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444150 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A fine 2022 l'Italia si conferma prima nazione dell’area adriatica per numero di crocieristi movimentati (1,5 milioni), davanti a Croazia (quasi 900 mila) e Grecia (circa 533 mila). Sono le prime anticipazione fornite da Risposte Turismo, relative alla nuova edizione del proprio Adriatic Sea Tourism Report che dal 2013 analizza i flussi, le dimensioni, la natura e le direzioni dei movimenti turistici nella regione. Complessivamente sono stati quasi 3,5 milioni i movimenti passeggeri registrati lo scorso anno negli oltre 30 scali crocieristici adriatici analizzati (+242% sul 2021) e poco meno di 3 mila le toccate nave: numeri che rimangono però distanti dai valori registrati nell’anno record 2019, rispetto al quale segnano una flessione del 39% per i passeggeri e dell’11% per le toccate nave. La Croazia è quindi al primo posto per numero di toccate nave (974), davanti a Italia (944) e Montenegro (441): risultato legato a un rilevante numero di accosti di unità con ridotta capacità passeggeri. Il podio della classifica dei porti adriatici vede, infine, Corfù al primo posto, con oltre mezzo milione di passeggeri movimentati (+125% sul 2021) e 392 toccate nave. Sui restanti gradini del podio Trieste, con quasi 425 mila passeggeri (+216% sul 2021) e 183 toccate nave e Kotor, con 418 mila crocieristi (+4.500% sul 2021) e 432 scali. Chiudono la top five Bari e Dubrovnik con, rispettivamente, quasi 411 mila e oltre 377 mila crocieristi (+95% e +242% sul 2021), nonché 185 e 314 toccate nave. I dati completi saranno presentati in occasione dell'Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht, ideato e organizzato dalla stessa Risposte Turismo, quest’anno in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Durante la prima giornata dell'evento, giovedì 4 maggio, è tra l'altro in programma un inedito momento di confronto tra le figure di vertice dei porti e delle associazioni di categoria nazionali [post_title] => Risposte Turismo: Italia al top delle crociere in Adriatico ma numeri ancora lontani rispetto al 2019 [post_date] => 2023-04-21T10:47:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682074054000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444143 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norwegian rinnova la sua partnership con Anuvu, diventando così la prima compagnia aerea al di fuori del Nord America a lanciare la tecnologia wifi ad alta velocità di Anuvu. I passeggeri della compagnia potranno navigare, guardare in streaming, caricare e scaricare da internet a una velocità fino a venti volte superiore a quella attualmente disponibile. Inoltre, la tecnologia è dotata di una larghezza di banda supplementare che consente a un numero dieci volte maggiore di clienti di accedere a Internet contemporaneamente senza compromettere le prestazioni. "Prevediamo di poter iniziare a distribuire la nuova soluzione entro il prossimo anno, migliorando in modo significativo le soluzioni WiFi che offriamo ai nostri clienti - ha dichiarato Christoffer Sundby, chief marketing and customer officer di Norwegian -. Lavoriamo costantemente per sviluppare e migliorare i nostri servizi a bordo e avere un'esperienza wifi stabile e senza interruzioni in volo è fondamentale per molti dei nostri clienti, il che lo rende una delle nostre priorità più importanti". Nel 2011, Norwegian è stata la prima compagnia aerea a offrire il wifi sugli aerei a corridoio singolo in Europa. La nuova tecnologia sarà installata sui nuovi aeromobili Norwegian in consegna nei prossimi anni e sarà gradualmente estesa a tutta la flotta. Oltre a migliorare l'esperienza Internet dei clienti a bordo, la nuova tecnologia consentirà all'equipaggio di fornire più servizi a bordo migliorando il flusso di informazioni tra l'aeromobile e le operazioni aeroportuali. [post_title] => Norwegian potenzia il wifi a bordo affidandosi alla tecnologia di Anuvu [post_date] => 2023-04-21T10:25:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682072723000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444138 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tutto pronto per la ventesima edizione della Dominican Annual Tourism Exchange (Date) che si svolgerà dal 26 al 28 aprile al Barceló Bávaro Convention Center a Punta Cana. “Date è la fiera di promozione turistica più importante del paese e dei Caraibi per presentare il ricco ventaglio di servizi turistici e prodotti della Repubblica Dominicana - ha dichiarato Andrés Marranzini, vicepresidente esecutivo di Asonahores, Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes che organizza l'evento insieme al Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana -. fondamentale per aumentare il flusso di turisti dall’estero per questa destinazione”. È attesa una partecipazione maggiore rispetto alle edizioni precedenti, con più espositori e di visitatori, grazie all’impegno del Ministero del Turismo e degli uffici di promozione turistica. Si attendono circa 260 buyer provenienti dai principali mercati internazionali che incontreranno circa 100 espositori in rappresentanza dell’offerta turistica dominicana, tra i quali catene alberghiere e hotel singoli, servizi a terra, tour operator incoming, noleggio auto, compagnie aeree e aeroporti, parchi nazionali, musei, istituti bancari e altro. Tra gli operatori italiani saranno presenti Alidays e Baobab (TH Group). Durante l’edizione 2022 della kermesse sono stati realizzati circa 5.700 incontri di affari tra i presenti. Nel corso dell’evento si terranno i "Date ​​Awards" che premiano le aziende del settore turistico che si distinguono per il loro impegno e contributo alla crescita del turismo. [post_title] => Repubblica Dominicana: offerta turistica in scena alla ventesima edizione di Date [post_date] => 2023-04-21T10:07:17+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682071637000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444137 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_287979" align="alignleft" width="300"] Vittorio Messina, presidente Assoturismo[/caption] Per il ponte del 25 aprile c'è una previsione di 5,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive italiane. Una febbre positiva che certifica la buona salute del turismo italiano e soprattutto il trionfo delle città d’arte del Belpaese, sempre più apprezzate con un tasso medio di saturazione vicino al 90%. Sono questi i principali risultati dell’indagine realizzata per il ponte del 25 aprile da Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti. Dopo un aumento del movimento dei vacanzieri nel periodo pasquale di oltre il 7% rispetto allo scorso anno, tra le imprese del turismo c’è ottimismo anche per il ponte del 25 aprile. Le strutture ricettive hanno registrato un buon dinamismo della domanda con il tasso di saturazione che supera di 8 punti quello raggiunto nel 2019. In base ai risultati del monitoraggio, nel ponte tra il 22 e il 25 aprile si registrerà un notevole movimento di turisti che si dirigeranno prevalentemente verso le città e i centri d’arte, con l’89% di camere occupate. Un trend positivo è atteso anche per le altre tipologie di prodotti, ma con andamenti differenziati. In particolare, le località marine registrano saturazione media del 72% dell’offerta disponibile, le località dei laghi e di montagna si attestano rispettivamente al 68% e al 67% di occupazione. Invece, per le località rurali/collina il tasso rilevato sale al 77% e per le aree del termale al 76%. Nel complesso risultano prenotate in media 3 camere su 4. In cima alle preferenze dei turisti in viaggio per il ponte del 25 aprile il Centro Italia, con Umbria e Lazio che segnano percentuali di saturazione delle camere disponibili vicine al 90%. Seguono Liguria (83%), Toscana (81%) e Veneto (80%). A seguire Lombardia e Piemonte con il 77%, Emilia Romagna con il 75%, Lombardia, Marche e Basilicata con il 74%. Chiudono la classifica delle regioni la Calabria (54%) e il Molise (52%). “Il tempo incerto di questi ultimi giorni allontana l’estate e favorisce i viaggi verso città d’arte e luoghi culturali. Continua la fase di crescita del turismo italiano che però tende a concentrarsi soprattutto in alcuni momenti specifici dell’anno. È necessario lavorare tutti insieme, Enit e ministero del turismo in testa anche con la campagna ‘Open to meraviglia’, per una promozione del territorio italiano nei periodi meno battuti, lontani da ponti e festività. È questo l’obiettivo da perseguire: accogliere viaggiatori 365 giorni l’anno. Le imprese del turismo sono pronte, ma è quanto mai necessario il supporto della politica per continuare a crescere: servono ad esempio interventi su lavoro per sopperire alla mancanza di personale, su fisco e sicurezza, sulla moratoria sui mutui e sul decreto per lo sblocco dei 39 milioni stanziati per le agenzie di viaggio”. Così Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. [post_title] => Assoturismo: per il ponte del 25 aprile 5 milioni di presenze [post_date] => 2023-04-21T10:04:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682071450000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444132 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways supporta la candidatura di Roma ad ospitare l’edizione 2030 dell’Esposizione Universale: un Airbus A320 dedicato a Gustav Thoeni è stato personalizzato con una speciale livrea che riporta il logo di Expo 2030 Roma, il tema della manifestazione “People and Territories” e la scritta “Rome – Official Candidate World Expo 2030”. L’iniziativa rientra in una partnership stretta tra il Comitato e la compagnia di bandiera italiana, che riguarderà anche altri strumenti che Ita Airways metterà a disposizione del Comitato quali la personalizzazione dell’annuncio di bordo sull’aeromobile con livrea dedicata, trasmissione di contenuti relativi alla candidatura a bordo dei propri aeromobili e nelle lounges aeroportuali. Ita Airways, inoltre, accompagnerà le delegazioni diplomatiche ed il personale del Comitato nelle missioni finalizzate a promuovere la candidatura in selezionati Paesi di interesse." "Come ho ricordato spesso noi dobbiamo meritarci il ruolo di compagnia di bandiera italiana e questo è uno dei momenti in cui non possiamo non metterci a disposizione per il bene del Paese - ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, ad del vettore -. L’auspicata assegnazione a Roma di Expo 2030 potrà dare ulteriore slancio all’Italia intera e alla Città che rappresenta la nostra base principale, da cui colleghiamo il Paese ed in cui facciamo arrivare passeggeri dalle destinazioni del nostro network”. [post_title] => Ita Airways al fianco di Expo 2030 Roma: livrea speciale per un Airbus A320 [post_date] => 2023-04-21T09:59:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682071161000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444124 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decolla all'inizio di maggio la stagione estiva 2023 sulle rotte fra l'Italia e il Canada, con un operativo potenziato tra l'Italia e il Canada. In programma ci sono fino a 18 voli diretti a settimana, con collegamenti da Roma e Venezia a Toronto e Montréal, e da Lamezia a Toronto, oltre ai voli in connessione con Québec City, Calgary e Vancouver. Air Transat -rappresentata in Italia da Rephouse Gsa - offre opzioni di volo multi-destinazione, che consentono di atterrare in una città canadese e tornare da un'altra senza costi aggiuntivi: un modo semplice e conveniente per scoprire ancora più luoghi in ogni viaggio. Ad esempio, una vacanza a Toronto può essere combinata con una visita a Vancouver e alla vicina Whistler. [post_title] => Air Transat: decolla l'estate italiana con fino a 18 voli settimanali per il Canada [post_date] => 2023-04-21T09:10:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682068225000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444024 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air sarà il nuovo 'title sponsor' della Venicemarathon la cui 37esima edizione è in programma il prossimo 22 ottobre. La Wizz Air Venicemarathon sarà la prima maratona in Italia sostenuta dalla compagnia aerea che è già sponsor principale di diversi eventi podistici nelle sue città europee di base. La low cost opera da 15 anni all'interno del sistema aeroportuale veneziano e ha aperto la sua base all'aeroporto Marco Polo di Venezia il 2 marzo 2022, dopo che lo scorso anno ha trasportato oltre 800.000 persone. Da Venezia la compagnia opera voli verso 22 destinazioni in 14 Paesi, tra cui l'Arabia Saudita che, dal 20 aprile, sarà raggiungibile grazie a un nuovo collegamento tra il Marco Polo e l'aeroporto internazionale di Riyadh. Venezia e la Riviera del Brenta si preparano dunque al passaggio della maratona che si disputerà nelle sue tre diverse distanze di 42, 21 e 10 chilometri, lungo il tradizionale percorso che attraverserà il territorio veneziano ricco di arte, storia e cultura, per culminare nel cuore di Venezia, in Riva Sette Martiri. La manifestazione è richiamo per atleti e appassionati di tutto il mondo: ad oggi gli iscritti sono già più di 6.000, di cui il 30% è rappresentato da atleti stranieri. [post_title] => Wizz Air diventa 'title sponsor' della Venicemarathon, in calendario il prossimo 22 ottobre [post_date] => 2023-04-21T09:00:17+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682067617000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444114 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stata inaugurata lo scorso 15 aprile, con la coppia di chef e sommelier sloveni Sabina e Grega Repovž a bordo della Diana in occasione della sua crociera "Mysteries of Carthage and the Moors", la collaborazione tra Swan Hellenic e l'associazione dei Jeunes Restaurateurs (Jre). Una partnership che ha dato vita al nuovo concept Maris, che porterà di volta in volta a bordo un protagonista Jre, nell’ambito di una serie di itinerari di spedizione culturale sulle navi Vega e Diana. Ogni sera lo chef Maris proporrà un diverso piatto d'autore, in un crescendo che raggiungerà il proprio culmine con la cena di gala di fine viaggio. In programma anche una serie di show cooking, durante i quali gli chef sveleranno alcuni segreti della loro arte, nonché escursioni gastronomiche a terra per esplorare le tradizioni e le specialità culinarie locali. Oltre a Sabina e Grega Repovž, il programma Maris prevede la presenze dell'olandese Edwin Soumang (stella Michelin - Diana), dei tedeschi Michael Ammon (anch'egli stellato Michelin - Diana) e Andreas Hillejan (sempre stellato Michelin - Vega), dell'italiano Manfred Kofler (Vega) e dello spagnolo Manu Núñez (Vega). A seguire Arjan Kuipers dai Paesi Bassi (Vega), Tomaž Bratovž dalla Slovenia (il cui ristorante è il primo del suo Paese nella classifica The World's 50 Best Restaurants - Vega), Carles Ramon dalla Spagna (Vega), Daniel Lehmann dalla Svizzera (Diana), Clément Bidard dalla Francia (stellato Michelin da nove anni - Diana), Borja Marrero dalla Spagna (stella verde Michelin nel 2023 - Diana) e Luca Marchini dall'Italia (anch'egli stellato Michelin - Diana). Il debutto ufficiale del concept Maris sarà celebrato con una cena di gala a bordo della Diana, nell'ambito della cerimonia di battesimo che avrà luogo ad Amsterdam giovedì 4 maggio. Per l'occasione, tre chef Jre presenteranno la varietà creativa del nuovo format gastronomico: Edwin Soumang (ristorante One, Paesi Bassi), Daniel Canzian (ristorante Daniel Canzian, Italia) e Michael Ammon (Gasthof Jakob, Germania). [post_title] => Swan Hellenic lancia il format f&b Maris in collaborazione con gli chef dei Jeunes Restaurateurs (Jre) [post_date] => 2023-04-20T15:16:35+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682003795000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 444110 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Per la Milano Design Week 2023, l'Eden Reserve Hotel & Villas mette in mostra la propria unicità, tra architettura contemporanea, interior design e servizi di alto livello. Il resort definisce un mondo fatto di luce, armonia, aria, spazi, in un contesto naturalistico e paesaggistico con vista sul lago di Garda, a Gardone Riviera. Una struttura fatta da grandi firme: dell’art director Vincenzo Dascanio, su precedente evoluzione degli archistar Matteo Thun, David Chipperfield, Enzo Enea e Richard Meier dello studio Atp Sphere. Un indirizzo per una tipologia di clienti a chiara prevalenza leisure, con il 60% di arrivi di matrice internazionale, a iniziare da austriaci, svizzeri e tedeschi, seguiti da inglesi, polacchi, Est Europa in genere, Stati Uniti e Nord Europa in alta stagione. Gli italiani, invece, sono presenti soprattutto nei weekend lunghi. La proprietà è di un fondo d’investimenti con base a Innsbruck, che ha in programma a lungo termine l’ampliamento della struttura, rispettando i vincoli paesaggistici della destinazione "Fare sentire l'ospite come a casa". Parte da qui il racconto della struttura da parte dell'interior designer Sebastian Zenker che, insieme all'archistar Marc Mark, ha contribuito alla realizzazione delle ville private del resort: "Oggi c'è un nuovo tipo di lusso: avere tranquillità, spazio e ottimi servizi. Perché il lusso non è solo materiali pregiati e ambienti glamour. Il mio obbiettivo è quello di offrire una casa ospitale, con il gusto e l’atmosfera di ciò che la circonda”. "Questo resort, nella contemporaneità delle forme, è ciò che offre la vacanza al lago: silenzio, spazio, luce, natura”, aggiunge Mark. Un’architettura nuova, dunque, che influenza l’esperienza del luogo, mentre l’interior design punta sulla multifunzionalità, lavorando su estetica, armonia, tecnologia, personalizzazione e sostenibilità. Le cinque ville di ispirazione urbana sono prenotabili in esclusiva anche in mezza pensione, parcheggio in villa, una propria spa, chef privato e maggiordomo su richiesta. I quattro residence - appartamenti oltra alla spa privata dispongono anche di piscina e possono usufruire dei servizi del boutique hotel che rappresenta il corpo centrale del resort con nove suite più club house, piscina, ristorante La Celeste e spa principale, da terminarsi entro il 2026. L’offerta gastronomica è a firma del giovane executive chef Marco Carasi con la sua cucina legata al territorio. La vicinanza al Vittoriale, il cicloturismo, le camminate, il lago con i giri in barca, forniscono le esperienze più significative. “Un hôtellerie in perfetta sinergia con il territorio, con gli artigiani e i produttori locali che creano servizi unici- conclude Olivier Gerber, general manager dell'Eden Reserve –. Uno spazio in cui la filosofia è portare all’interno parte del territorio: dai prodotti al personale locale. La struttura, nella sua diversità di prodotti, ville, hotel, appartamenti su 80 mila metri quadrati di spazio, è in grado di accogliere una clientela diversificata: dalla famiglia alla coppia, di ogni nazionalità”. [post_title] => Eden Reserve: quando l'architettura influenza l’esperienza del luogo [post_date] => 2023-04-20T14:58:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1682002681000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "food citta darte e mare le priorita dei buyer per i fam trip italiabsolutely" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":57,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3273,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444150","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A fine 2022 l'Italia si conferma prima nazione dell’area adriatica per numero di crocieristi movimentati (1,5 milioni), davanti a Croazia (quasi 900 mila) e Grecia (circa 533 mila). Sono le prime anticipazione fornite da Risposte Turismo, relative alla nuova edizione del proprio Adriatic Sea Tourism Report che dal 2013 analizza i flussi, le dimensioni, la natura e le direzioni dei movimenti turistici nella regione.\r

\r

Complessivamente sono stati quasi 3,5 milioni i movimenti passeggeri registrati lo scorso anno negli oltre 30 scali crocieristici adriatici analizzati (+242% sul 2021) e poco meno di 3 mila le toccate nave: numeri che rimangono però distanti dai valori registrati nell’anno record 2019, rispetto al quale segnano una flessione del 39% per i passeggeri e dell’11% per le toccate nave. La Croazia è quindi al primo posto per numero di toccate nave (974), davanti a Italia (944) e Montenegro (441): risultato legato a un rilevante numero di accosti di unità con ridotta capacità passeggeri.\r

\r

Il podio della classifica dei porti adriatici vede, infine, Corfù al primo posto, con oltre mezzo milione di passeggeri movimentati (+125% sul 2021) e 392 toccate nave. Sui restanti gradini del podio Trieste, con quasi 425 mila passeggeri (+216% sul 2021) e 183 toccate nave e Kotor, con 418 mila crocieristi (+4.500% sul 2021) e 432 scali. Chiudono la top five Bari e Dubrovnik con, rispettivamente, quasi 411 mila e oltre 377 mila crocieristi (+95% e +242% sul 2021), nonché 185 e 314 toccate nave.\r

\r

I dati completi saranno presentati in occasione dell'Adriatic Sea Forum - cruise, ferry, sail & yacht, ideato e organizzato dalla stessa Risposte Turismo, quest’anno in partnership con la Dubrovnik Port Authority e la città di Dubrovnik. Durante la prima giornata dell'evento, giovedì 4 maggio, è tra l'altro in programma un inedito momento di confronto tra le figure di vertice dei porti e delle associazioni di categoria nazionali","post_title":"Risposte Turismo: Italia al top delle crociere in Adriatico ma numeri ancora lontani rispetto al 2019","post_date":"2023-04-21T10:47:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682074054000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444143","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian rinnova la sua partnership con Anuvu, diventando così la prima compagnia aerea al di fuori del Nord America a lanciare la tecnologia wifi ad alta velocità di Anuvu.\r

\r

I passeggeri della compagnia potranno navigare, guardare in streaming, caricare e scaricare da internet a una velocità fino a venti volte superiore a quella attualmente disponibile. Inoltre, la tecnologia è dotata di una larghezza di banda supplementare che consente a un numero dieci volte maggiore di clienti di accedere a Internet contemporaneamente senza compromettere le prestazioni.\r

\r

\"Prevediamo di poter iniziare a distribuire la nuova soluzione entro il prossimo anno, migliorando in modo significativo le soluzioni WiFi che offriamo ai nostri clienti - ha dichiarato Christoffer Sundby, chief marketing and customer officer di Norwegian -. Lavoriamo costantemente per sviluppare e migliorare i nostri servizi a bordo e avere un'esperienza wifi stabile e senza interruzioni in volo è fondamentale per molti dei nostri clienti, il che lo rende una delle nostre priorità più importanti\".\r

\r

Nel 2011, Norwegian è stata la prima compagnia aerea a offrire il wifi sugli aerei a corridoio singolo in Europa.\r

\r

La nuova tecnologia sarà installata sui nuovi aeromobili Norwegian in consegna nei prossimi anni e sarà gradualmente estesa a tutta la flotta. Oltre a migliorare l'esperienza Internet dei clienti a bordo, la nuova tecnologia consentirà all'equipaggio di fornire più servizi a bordo migliorando il flusso di informazioni tra l'aeromobile e le operazioni aeroportuali.","post_title":"Norwegian potenzia il wifi a bordo affidandosi alla tecnologia di Anuvu","post_date":"2023-04-21T10:25:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682072723000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444138","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tutto pronto per la ventesima edizione della Dominican Annual Tourism Exchange (Date) che si svolgerà dal 26 al 28 aprile al Barceló Bávaro Convention Center a Punta Cana. \r

\r

“Date è la fiera di promozione turistica più importante del paese e dei Caraibi per presentare il ricco ventaglio di servizi turistici e prodotti della Repubblica Dominicana - ha dichiarato Andrés Marranzini, vicepresidente esecutivo di Asonahores, Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes che organizza l'evento insieme al Ministero del Turismo della Repubblica Dominicana -. fondamentale per aumentare il flusso di turisti dall’estero per questa destinazione”. \r

\r

È attesa una partecipazione maggiore rispetto alle edizioni precedenti, con più espositori e di visitatori, grazie all’impegno del Ministero del Turismo e degli uffici di promozione turistica. Si attendono circa 260 buyer provenienti dai principali mercati internazionali che incontreranno circa 100 espositori in rappresentanza dell’offerta turistica dominicana, tra i quali catene alberghiere e hotel singoli, servizi a terra, tour operator incoming, noleggio auto, compagnie aeree e aeroporti, parchi nazionali, musei, istituti bancari e altro. Tra gli operatori italiani saranno presenti Alidays e Baobab (TH Group).\r

\r

Durante l’edizione 2022 della kermesse sono stati realizzati circa 5.700 incontri di affari tra i presenti. \r

\r

Nel corso dell’evento si terranno i \"Date ​​Awards\" che premiano le aziende del settore turistico che si distinguono per il loro impegno e contributo alla crescita del turismo.","post_title":"Repubblica Dominicana: offerta turistica in scena alla ventesima edizione di Date","post_date":"2023-04-21T10:07:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1682071637000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444137","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_287979\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Vittorio Messina, presidente Assoturismo[/caption]\r

Per il ponte del 25 aprile c'è una previsione di 5,2 milioni di presenze nelle strutture ricettive italiane. Una febbre positiva che certifica la buona salute del turismo italiano e soprattutto il trionfo delle città d’arte del Belpaese, sempre più apprezzate con un tasso medio di saturazione vicino al 90%. \r

Sono questi i principali risultati dell’indagine realizzata per il ponte del 25 aprile da Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti. \r

Dopo un aumento del movimento dei vacanzieri nel periodo pasquale di oltre il 7% rispetto allo scorso anno, tra le imprese del turismo c’è ottimismo anche per il ponte del 25 aprile. Le strutture ricettive hanno registrato un buon dinamismo della domanda con il tasso di saturazione che supera di 8 punti quello raggiunto nel 2019. \r

In base ai risultati del monitoraggio, nel ponte tra il 22 e il 25 aprile si registrerà un notevole movimento di turisti che si dirigeranno prevalentemente verso le città e i centri d’arte, con l’89% di camere occupate. Un trend positivo è atteso anche per le altre tipologie di prodotti, ma con andamenti differenziati. In particolare, le località marine registrano saturazione media del 72% dell’offerta disponibile, le località dei laghi e di montagna si attestano rispettivamente al 68% e al 67% di occupazione. Invece, per le località rurali/collina il tasso rilevato sale al 77% e per le aree del termale al 76%. Nel complesso risultano prenotate in media 3 camere su 4. \r

In cima alle preferenze dei turisti in viaggio per il ponte del 25 aprile il Centro Italia, con Umbria e Lazio che segnano percentuali di saturazione delle camere disponibili vicine al 90%. Seguono Liguria (83%), Toscana (81%) e Veneto (80%). A seguire Lombardia e Piemonte con il 77%, Emilia Romagna con il 75%, Lombardia, Marche e Basilicata con il 74%. Chiudono la classifica delle regioni la Calabria (54%) e il Molise (52%). \r

“Il tempo incerto di questi ultimi giorni allontana l’estate e favorisce i viaggi verso città d’arte e luoghi culturali. Continua la fase di crescita del turismo italiano che però tende a concentrarsi soprattutto in alcuni momenti specifici dell’anno. È necessario lavorare tutti insieme, Enit e ministero del turismo in testa anche con la campagna ‘Open to meraviglia’, per una promozione del territorio italiano nei periodi meno battuti, lontani da ponti e festività. È questo l’obiettivo da perseguire: accogliere viaggiatori 365 giorni l’anno. Le imprese del turismo sono pronte, ma è quanto mai necessario il supporto della politica per continuare a crescere: servono ad esempio interventi su lavoro per sopperire alla mancanza di personale, su fisco e sicurezza, sulla moratoria sui mutui e sul decreto per lo sblocco dei 39 milioni stanziati per le agenzie di viaggio”. Così Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti.","post_title":"Assoturismo: per il ponte del 25 aprile 5 milioni di presenze","post_date":"2023-04-21T10:04:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1682071450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways supporta la candidatura di Roma ad ospitare l’edizione 2030 dell’Esposizione Universale: un Airbus A320 dedicato a Gustav Thoeni è stato personalizzato con una speciale livrea che riporta il logo di Expo 2030 Roma, il tema della manifestazione “People and Territories” e la scritta “Rome – Official Candidate World Expo 2030”.\r

L’iniziativa rientra in una partnership stretta tra il Comitato e la compagnia di bandiera italiana, che riguarderà anche altri strumenti che Ita Airways metterà a disposizione del Comitato quali la personalizzazione dell’annuncio di bordo sull’aeromobile con livrea dedicata, trasmissione di contenuti relativi alla candidatura a bordo dei propri aeromobili e nelle lounges aeroportuali.\r

Ita Airways, inoltre, accompagnerà le delegazioni diplomatiche ed il personale del Comitato nelle missioni finalizzate a promuovere la candidatura in selezionati Paesi di interesse.\"\r

\"Come ho ricordato spesso noi dobbiamo meritarci il ruolo di compagnia di bandiera italiana e questo è uno dei momenti in cui non possiamo non metterci a disposizione per il bene del Paese - ha dichiarato Fabio Maria Lazzerini, ad del vettore -. L’auspicata assegnazione a Roma di Expo 2030 potrà dare ulteriore slancio all’Italia intera e alla Città che rappresenta la nostra base principale, da cui colleghiamo il Paese ed in cui facciamo arrivare passeggeri dalle destinazioni del nostro network”.\r

","post_title":"Ita Airways al fianco di Expo 2030 Roma: livrea speciale per un Airbus A320","post_date":"2023-04-21T09:59:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682071161000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444124","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decolla all'inizio di maggio la stagione estiva 2023 sulle rotte fra l'Italia e il Canada, con un operativo potenziato tra l'Italia e il Canada. In programma ci sono fino a 18 voli diretti a settimana, con collegamenti da Roma e Venezia a Toronto e Montréal, e da Lamezia a Toronto, oltre ai voli in connessione con Québec City, Calgary e Vancouver.\r

\r

Air Transat -rappresentata in Italia da Rephouse Gsa - offre opzioni di volo multi-destinazione, che consentono di atterrare in una città canadese e tornare da un'altra senza costi aggiuntivi: un modo semplice e conveniente per scoprire ancora più luoghi in ogni viaggio. Ad esempio, una vacanza a Toronto può essere combinata con una visita a Vancouver e alla vicina Whistler.","post_title":"Air Transat: decolla l'estate italiana con fino a 18 voli settimanali per il Canada","post_date":"2023-04-21T09:10:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682068225000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444024","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air sarà il nuovo 'title sponsor' della Venicemarathon la cui 37esima edizione è in programma il prossimo 22 ottobre. La Wizz Air Venicemarathon sarà la prima maratona in Italia sostenuta dalla compagnia aerea che è già sponsor principale di diversi eventi podistici nelle sue città europee di base.\r

\r

La low cost opera da 15 anni all'interno del sistema aeroportuale veneziano e ha aperto la sua base all'aeroporto Marco Polo di Venezia il 2 marzo 2022, dopo che lo scorso anno ha trasportato oltre 800.000 persone. Da Venezia la compagnia opera voli verso 22 destinazioni in 14 Paesi, tra cui l'Arabia Saudita che, dal 20 aprile, sarà raggiungibile grazie a un nuovo collegamento tra il Marco Polo e l'aeroporto internazionale di Riyadh.\r

\r

Venezia e la Riviera del Brenta si preparano dunque al passaggio della maratona che si disputerà nelle sue tre diverse distanze di 42, 21 e 10 chilometri, lungo il tradizionale percorso che attraverserà il territorio veneziano ricco di arte, storia e cultura, per culminare nel cuore di Venezia, in Riva Sette Martiri. La manifestazione è richiamo per atleti e appassionati di tutto il mondo: ad oggi gli iscritti sono già più di 6.000, di cui il 30% è rappresentato da atleti stranieri.","post_title":"Wizz Air diventa 'title sponsor' della Venicemarathon, in calendario il prossimo 22 ottobre","post_date":"2023-04-21T09:00:17+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682067617000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444114","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata inaugurata lo scorso 15 aprile, con la coppia di chef e sommelier sloveni Sabina e Grega Repovž a bordo della Diana in occasione della sua crociera \"Mysteries of Carthage and the Moors\", la collaborazione tra Swan Hellenic e l'associazione dei Jeunes Restaurateurs (Jre). Una partnership che ha dato vita al nuovo concept Maris, che porterà di volta in volta a bordo un protagonista Jre, nell’ambito di una serie di itinerari di spedizione culturale sulle navi Vega e Diana.\r

\r

Ogni sera lo chef Maris proporrà un diverso piatto d'autore, in un crescendo che raggiungerà il proprio culmine con la cena di gala di fine viaggio. In programma anche una serie di show cooking, durante i quali gli chef sveleranno alcuni segreti della loro arte, nonché escursioni gastronomiche a terra per esplorare le tradizioni e le specialità culinarie locali.\r

\r

Oltre a Sabina e Grega Repovž, il programma Maris prevede la presenze dell'olandese Edwin Soumang (stella Michelin - Diana), dei tedeschi Michael Ammon (anch'egli stellato Michelin - Diana) e Andreas Hillejan (sempre stellato Michelin - Vega), dell'italiano Manfred Kofler (Vega) e dello spagnolo Manu Núñez (Vega). A seguire Arjan Kuipers dai Paesi Bassi (Vega), Tomaž Bratovž dalla Slovenia (il cui ristorante è il primo del suo Paese nella classifica The World's 50 Best Restaurants - Vega), Carles Ramon dalla Spagna (Vega), Daniel Lehmann dalla Svizzera (Diana), Clément Bidard dalla Francia (stellato Michelin da nove anni - Diana), Borja Marrero dalla Spagna (stella verde Michelin nel 2023 - Diana) e Luca Marchini dall'Italia (anch'egli stellato Michelin - Diana).\r

\r

Il debutto ufficiale del concept Maris sarà celebrato con una cena di gala a bordo della Diana, nell'ambito della cerimonia di battesimo che avrà luogo ad Amsterdam giovedì 4 maggio. Per l'occasione, tre chef Jre presenteranno la varietà creativa del nuovo format gastronomico: Edwin Soumang (ristorante One, Paesi Bassi), Daniel Canzian (ristorante Daniel Canzian, Italia) e Michael Ammon (Gasthof Jakob, Germania).","post_title":"Swan Hellenic lancia il format f&b Maris in collaborazione con gli chef dei Jeunes Restaurateurs (Jre)","post_date":"2023-04-20T15:16:35+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1682003795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la Milano Design Week 2023, l'Eden Reserve Hotel & Villas mette in mostra la propria unicità, tra architettura contemporanea, interior design e servizi di alto livello. Il resort definisce un mondo fatto di luce, armonia, aria, spazi, in un contesto naturalistico e paesaggistico con vista sul lago di Garda, a Gardone Riviera. Una struttura fatta da grandi firme: dell’art director Vincenzo Dascanio, su precedente evoluzione degli archistar Matteo Thun, David Chipperfield, Enzo Enea e Richard Meier dello studio Atp Sphere.\r

\r

Un indirizzo per una tipologia di clienti a chiara prevalenza leisure, con il 60% di arrivi di matrice internazionale, a iniziare da austriaci, svizzeri e tedeschi, seguiti da inglesi, polacchi, Est Europa in genere, Stati Uniti e Nord Europa in alta stagione. Gli italiani, invece, sono presenti soprattutto nei weekend lunghi. La proprietà è di un fondo d’investimenti con base a Innsbruck, che ha in programma a lungo termine l’ampliamento della struttura, rispettando i vincoli paesaggistici della destinazione\r

\r

\"Fare sentire l'ospite come a casa\". Parte da qui il racconto della struttura da parte dell'interior designer Sebastian Zenker che, insieme all'archistar Marc Mark, ha contribuito alla realizzazione delle ville private del resort: \"Oggi c'è un nuovo tipo di lusso: avere tranquillità, spazio e ottimi servizi. Perché il lusso non è solo materiali pregiati e ambienti glamour. Il mio obbiettivo è quello di offrire una casa ospitale, con il gusto e l’atmosfera di ciò che la circonda”. \"Questo resort, nella contemporaneità delle forme, è ciò che offre la vacanza al lago: silenzio, spazio, luce, natura”, aggiunge Mark.\r

\r

Un’architettura nuova, dunque, che influenza l’esperienza del luogo, mentre l’interior design punta sulla multifunzionalità, lavorando su estetica, armonia, tecnologia, personalizzazione e sostenibilità. Le cinque ville di ispirazione urbana sono prenotabili in esclusiva anche in mezza pensione, parcheggio in villa, una propria spa, chef privato e maggiordomo su richiesta. I quattro residence - appartamenti oltra alla spa privata dispongono anche di piscina e possono usufruire dei servizi del boutique hotel che rappresenta il corpo centrale del resort con nove suite più club house, piscina, ristorante La Celeste e spa principale, da terminarsi entro il 2026. L’offerta gastronomica è a firma del giovane executive chef Marco Carasi con la sua cucina legata al territorio. La vicinanza al Vittoriale, il cicloturismo, le camminate, il lago con i giri in barca, forniscono le esperienze più significative.\r

\r

“Un hôtellerie in perfetta sinergia con il territorio, con gli artigiani e i produttori locali che creano servizi unici- conclude Olivier Gerber, general manager dell'Eden Reserve –. Uno spazio in cui la filosofia è portare all’interno parte del territorio: dai prodotti al personale locale. La struttura, nella sua diversità di prodotti, ville, hotel, appartamenti su 80 mila metri quadrati di spazio, è in grado di accogliere una clientela diversificata: dalla famiglia alla coppia, di ogni nazionalità”.\r

\r

","post_title":"Eden Reserve: quando l'architettura influenza l’esperienza del luogo","post_date":"2023-04-20T14:58:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1682002681000]}]}}