“Dimore Amiche”, Adsi Piemonte, propone un viaggio autentico nel cuore delle residenze storiche Il progetto “Dimore Amiche”, promosso da Adsi Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con Fiavet Piemonte, sarà per la prima volta protagonista al Ttg Travel Experience di Rimini, con un proprio spazio all’interno dello stand della Regione Piemonte (pad C – stand 227/314). L’iniziativa, varata lo scorso novembre, punta a mettere in rete oltre 50 dimore storiche private con un’offerta turistica esperienziale, sostenibile e fuori dai circuiti tradizionali. Dodici gli itinerari tematici al momento sviluppati con Fiavet, pensati per piccoli gruppi e orientati al turismo lento, per engtrare nel vivo della Storia e di storie familiari custodite tra affreschi, giardini preziosi e architetture senza tempo. Il progetto, già preso a modello di altre regioni, delinea nuove forme di valorizzazione del patrimonio storico privato, con visite esclusive e percorsi su misura adatti ad un turismo di prossimità ma anche valido ed esclusivo arricchimento per un turismo estero di nicchia. Al Ttg, il 9 ottobre alle 15:30, è previsto un incontro per raccontare l’evoluzione dell’iniziativa e le prospettive di un futuro accordo nazionale tra Adsi e Fiavet. Presente anche la sede nazionale Adsi (pad. A5 – stand 305), dove verrà presentato il portale www.dimorestoricheitaliane.it, hub digitale dedicato alla scoperta delle dimore storiche italiane. Nel 2023 queste strutture hanno accolto oltre 34 milioni di visitatori, confermando il loro valore strategico per un turismo più diffuso e consapevole.

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498726 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il gruppo Anantara Hotels & Resorts consolida la sua presenza nel Sultanato dell’Oman con due resort iconici che raccontano la ricchezza naturale e culturale della Penisola Arabica. Al Baleed Resort Salalah by Anantara e Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort sono rappresentati in esclusiva per l’Italia e la Francia da Controvento di Ferruccio Tirone. Il Sultanato dell’Oman, tra antiche rovine, coste incontaminate e maestose montagne, si conferma una destinazione di grande fascino, dove il marchio Anantara propone esperienze di lusso radicate nella tradizione locale. A Salalah, lungo la costa meridionale, Al Baleed Resort Salalah by Anantara unisce eleganza contemporanea e patrimonio omanita. Situato tra una spiaggia privata e una laguna d’acqua dolce, accanto al Parco Archeologico di Al Baleed e al Museo della Terra dell’Incenso, il resort offre 136 tra camere e ville — molte con piscina privata — e un’ampia gamma di attività legate alla cultura e alla natura del Dhofar. Dal tour lungo la via dell’incenso alle esperienze nel deserto, fino ai rituali spa ispirati alle tradizioni arabe, il resort invita a scoprire l’autenticità del territorio. Nel mese di novembre 2025, il resort ospiterà A Feast of Worlds: Omani Flavours Meet Michelin Stars, il festival gastronomico “Al Baleed Culinary Festival 2025”, che riunirà chef internazionali e ingredienti locali per un viaggio sensoriale attraverso i sapori dell’Oman. Spostandosi nell’entroterra di Muscat, a oltre duemila metri di altitudine, sorge l’Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, considerato uno dei resort più alti al mondo. Arroccato sulla “Montagna Verde”, il complesso offre 82 camere con vista sul canyon e 33 ville con piscina privata, tra cui la più grande e lussuosa dell’Oman, dotata di tre camere e servizio di maggiordomo personale. Il resort è punto di partenza ideale per escursioni nel deserto e nelle valli circostanti, ma anche rifugio per chi cerca benessere e relax, con spa, hammam e trattamenti tradizionali. Suggestiva la piattaforma panoramica affacciata sulle montagne, la stessa che ispirò un celebre ritratto della principessa Diana. Dalle spiagge di Salalah alle cime del Jabal Al Akhdar, Anantara Hotels & Resorts offre un viaggio nell’anima dell’Oman, tra ospitalità autentica, comfort e tradizione, rivelando la bellezza di un Paese che conserva intatto il suo fascino millenario. [post_title] => Anantara Hotels & Resorts porta il fascino dell’Oman in Italia [post_date] => 2025-10-08T15:29:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759937397000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_498705" align="alignleft" width="300"] ph. Dejan Drakul[/caption] Montenegro: un nuovo ponte con l'Italia. Il Paese investe in una rappresentanza in Italia per raccontare la forza di una destinazione autentica. «Montenegro invests in Italy: a representation to tell the story of an authentic country». Con questo annuncio l’Ente Nazionale del Turismo del Montenegro ufficializza la nomina di Travel Open Day S.r.l. come rappresentanza in Italia. Una decisione che si inserisce in una strategia più ampia e che conferma la volontà del Paese di rafforzare la propria presenza su un mercato chiave, aprendo nuove opportunità di sviluppo sia sul fronte B2C, rivolto ai viaggiatori italiani, sia sul fronte B2B, attraverso un dialogo diretto con operatori, agenzie e stakeholder del settore. L’intento è chiaro: raccontare e posizionare il Montenegro come una destinazione emergente e autentica, capace di offrire esperienze di valore e di costruire relazioni solide e durature con il trade, intercettando le tendenze più attuali del turismo internazionale e rispondendo al crescente desiderio di autenticità. «Il mercato italiano riveste un’importanza particolare per il Montenegro, non solo per la vicinanza geografica e i forti legami culturali tra i nostri due Paesi, ma anche per il crescente interesse degli italiani verso esperienze autentiche che uniscono natura, cultura ed enogastronomia, elementi che il Montenegro offre in abbondanza. Nel medio termine puntiamo a rafforzare la connettività, diversificare l’offerta oltre la stagione estiva e posizionare il Paese come destinazione per tutto l’anno. Nel lungo termine, il nostro obiettivo è costruire una presenza sostenibile sul mercato italiano, sviluppando partnership con i tour operator, promuovendo prodotti tematici come le vacanze attive, l’enogastronomia e gli itinerari culturali, e incoraggiando le visite ripetute - dichiara Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro -. Crediamo che l’Italia abbia un potenziale significativo per contribuire a una crescita equilibrata e sostenibile del turismo in Montenegro». Oggi il Montenegro si presenta al pubblico italiano come una destinazione completa e sorprendente, capace di unire in un’unica esperienza mare e montagna, cultura e tradizione, natura e modernità. È un invito a vivere il viaggio con intensità: passeggiare lungo i bastioni medievali di Kotor, respirare la spiritualità e l’autenticità dei mercati e delle sagre nei villaggi affacciati sullo Skadar, lasciarsi trascinare dall’energia cosmopolita di Budva e dalla vitalità del suo litorale, oppure cercare l’avventura tra i canyon e le foreste del Durmitor. Scegliere il Montenegro significa aprire le porte a un Paese che custodisce tesori autentici e ancora poco esplorati, pronto ad accogliere viaggiatori curiosi e attenti, desiderosi di esperienze da vivere intensamente e da ricordare. Un mosaico di paesaggi e culture Il Montenegro è un Paese piccolo nelle dimensioni ma immenso per la varietà dei suoi contrasti, un luogo in cui la geografia compatta diventa un valore aggiunto: nel raggio di pochi chilometri si passa dal blu profondo dell’Adriatico alle montagne che toccano i 2.500 metri, dalle città murate alle distese d’acqua che ospitano una biodiversità sorprendente. La Baia di Kotor, patrimonio UNESCO e autentico gioiello del Mediterraneo, si apre come un fiordo tra i più suggestivi d’Europa, incorniciato da alte montagne che sembrano abbracciare il mare. All’interno delle sue insenature, Kotor custodisce un centro storico medievale tra i meglio conservati della regione, fatto di vicoli lastricati, palazzi barocchi e chiese antiche che testimoniano il passato veneziano. Intorno, piccoli borghi come Perast regalano atmosfere sospese, arricchite da leggende marinare e dalla straordinaria ritualità della Fašinada, una tradizione che ogni anno rinnova il legame della comunità con il mare. [caption id="attachment_498706" align="alignleft" width="300"] ph. Dejan Drakul[/caption] Poco più a sud, la costa si anima con la vitalità di Budva, dove la città vecchia, racchiusa dalle mura veneziane, si affaccia direttamente sul mare Adriatico. Le sue stradine lastricate conducono a piazze raccolte, chiese e musei che raccontano secoli di storia, mentre appena fuori dalle mura la città rivela il suo volto più moderno, con un litorale vivace, festival culturali e una vita notturna che l’hanno resa una delle mete più dinamiche della costa balcanica. Budva è il perfetto ponte tra passato e presente, un luogo che unisce il fascino della storia alla contemporaneità, adatto a viaggiatori che cercano un’esperienza completa, tra cultura, divertimento e mare. Allontanandosi dalla costa, il Montenegro rivela un’anima più intima e autentica con il Lago di Skadar, il più grande dei Balcani e uno dei più importanti santuari naturalistici d’Europa. Protetto come Parco Nazionale, il lago è un rifugio per oltre 280 specie di uccelli, tra cui il raro pellicano riccio, e un paradiso per gli amanti del birdwatching. Le sue acque sono punteggiate da monasteri medievali che emergono su isolotti, mentre lungo le sponde si trovano villaggi di pescatori che ancora oggi vivono di tradizioni antiche, offrendo al visitatore la possibilità di immergersi in un turismo slow, fatto di ritmi lenti, sapori genuini e incontri autentici con le comunità locali. Qui si possono assaporare piatti tipici a base di pesce d’acqua dolce e vini autoctoni, o esplorare in barca gli scenari che cambiano colore a seconda delle stagioni, dal verde brillante della primavera al rosso infuocato dell’autunno. Il Lago di Skadar non è solo un luogo di natura, ma un crocevia di storia, cultura e spiritualità che incarna l’essenza stessa dell’autenticità montenegrina. Raccontare questa terra in Italia significa proporre una destinazione che non ha bisogno di artifici, perché la sua forza è già scritta nelle montagne che si specchiano nell’Adriatico, nelle leggende dei suoi borghi e nella vitalità delle sue tradizioni. È un invito a scoprire un Paese che, pur emergente, custodisce tesori antichi e unici, un ponte naturale tra oriente e occidente, tra passato e futuro. [post_title] => Montenegro: nuova rappresentanza in Italia con Travel Open Day s.r.l. [post_date] => 2025-10-08T14:30:10+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759933810000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498696 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La presenza di Enjoy Barocco al TTG 2025 segna un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento della destinazione barocca siciliana. I dati incoraggianti dell’ultima stagione estiva, l’aumento dei flussi internazionali e l’alto livello di soddisfazione dei visitatori confermano la solidità del lavoro svolto dalla DMO e la capacità del territorio di imporsi come meta autentica e sostenibile, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e di fidelizzare pubblici diversi. Cristian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco: “La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento di Enjoy Barocco e del territorio che rappresenta tra le principali rotte del turismo culturale ed esperienziale. È un’opportunità per rafforzare il dialogo con buyer e interlocutori qualificati, promuovere nuove sinergie e dare continuità a un progetto condiviso, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla coesione territoriale e su una narrazione autentica e contemporanea del Sud Est siciliano”. In questo equilibrio tra innovazione e identità, Enjoy Barocco continua a costruire una narrazione condivisa del territorio, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato e proiettando la Sicilia sud-orientale verso un futuro in cui cultura, accoglienza e sostenibilità diventano pilastri di un turismo maturo, competitivo e autentico. Sentiment e dati dell’estate 2025 La DMO riunisce le cinque città barocche di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera coordinata e strategica il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La presenza al TTG si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che ha già registrato risultati significativi, come il Fam Trip esperienziale e il Workshop B2B dello scorso luglio, che hanno portato sul territorio cinque giornalisti di rilievo nazionale e internazionale e dieci buyer provenienti da sette Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito. I dati preliminari dell’estate 2025 offrono segnali incoraggianti per il turismo internazionale nel sud-est siciliano. Secondo l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, che monitora l’andamento attraverso la piattaforma Iodah Infinity, nei mesi di maggio-luglio si conferma la tenuta del mercato estero, con trend in crescita dalla Francia e dal Regno Unito, e un incremento significativo dagli Stati Uniti. Si consolida così il radicamento della destinazione tra i visitatori internazionali, testimoniato da una permanenza media di 4,4 giorni. Sebbene il mercato domestico registri una lieve flessione rispetto al 2024, il quadro complessivo restituisce importanti spunti strategici, a partire dalla capacità del territorio di attrarre pubblici nuovi e fidelizzati, anche in un contesto competitivo. Il dato conferma il potenziale dell’area barocca come meta di riferimento di un turismo consapevole, non ‘mordi e fuggi’, propenso a trascorrere più giorni alla scoperta del territorio. Il Destination Reputation Index conferma un elevato gradimento della destinazione, con un punteggio di 88/100 che raggiunge picchi di 94/100 tra le coppie anglosassoni provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Le famiglie, invece, arrivano soprattutto da mercati vicini come Malta, Portogallo e Polonia. Le prospettive per l’inverno sono incoraggianti: le previsioni sulle vacanze di Natale indicano prezzi e tassi di occupazione sostenuti, pur mantenendo un livello di accessibilità competitivo. Più della metà delle strutture ricettive, infatti, propone politiche di cancellazione flessibili e tariffe per camere doppie al di sotto dei 150 euro, con un numero crescente di offerte promozionali, a conferma dell’attenzione del sistema locale verso l’accoglienza e la sostenibilità economica del soggiorno. Innovazione e comunicazione integrata In vista della stagione 2026, Enjoy Barocco consolida il proprio impegno verso l’innovazione digitale come leva strategica per rafforzare la competitività territoriale. L’Osservatorio Turistico è stato arricchito con una Dashboard di Business Intelligence pensata per supportare concretamente gli operatori locali, offrendo una lettura in tempo reale dei trend di mercato e facilitando decisioni mirate in ambito promozionale e commerciale. Parallelamente, la DMO ha scelto di potenziare gli strumenti di racconto e comunicazione del territorio, investendo in podcast tematici, campagne di influencer marketing, produzioni visive di qualità e in un portale di destinazione completamente riprogettato, oggi dotato di un chatbot AI in grado di fornire informazioni aggiornate, puntuali e personalizzate. Tale strategia integra tecnologia, contenuti e accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore sempre più fluida, coinvolgente e consapevole. [post_title] => Enjoy Barocco al TTG 2025: la Sicilia barocca tra strategia, dati e innovazione [post_date] => 2025-10-08T14:08:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932501000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498691 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Hotel Capo d’Orso di Palau, il Resort Valle dell’Erica di Santa Teresa Gallura e l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA di Isola Rossa, cinque stelle del gruppo sardo Delphina hotels & resorts, si affermano tra le strutture più rappresentative del Nord Sardegna e rafforzano il legame con il mercato americano. Il nuovo spazio espositivo del gruppo al TTG Travel Experience di Rimini racconta i risultati di un 2025 positivo per l’ospitalità gallurese di alta gamma. Cresce infatti la domanda statunitense verso la Sardegna, un trend che Delphina guarda con attenzione anche in vista del nuovo collegamento diretto New York–Olbia, previsto per il 2026 e destinato ad aprire nuove prospettive di sviluppo. L’ospitalità sostenibile e di qualità resta al centro della strategia del gruppo, ambasciatore della Gallura nel mondo. Lo stand di Delphina al TTG, completamente rinnovato, si ispira ai paesaggi e ai profumi del Nord Sardegna, con un progetto curato in collaborazione con due imprese del territorio: Bagatti Wood, per la realizzazione della struttura, e Sgaravatti Group, per la progettazione delle aree verdi. L’Hotel Capo d’Orso e il Resort Valle dell’Erica, entrambi affacciati sul Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, si distinguono per il servizio personalizzato e l’integrazione con l’ambiente naturale. Il 2025 ha segnato importanti riconoscimenti internazionali: il Capo d’Orso è entrato in The Leading Hotels of the World e nel circuito Virtuoso Preferred, mentre il Valle dell’Erica è stato inserito in SELECT Hotels & Resorts di Internova, network che riunisce le migliori strutture di lusso a livello globale. Sulla costa ovest della Gallura, l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA di Isola Rossa, unico cinque stelle lungo il tratto costiero tra Alghero e Santa Teresa, è entrato a far parte del circuito Serandipians by Traveller Made®, che seleziona gli hotel di eccellenza a livello internazionale. Delphina conferma così la propria vocazione per un turismo di qualità, fondato sul legame autentico con la natura e sulla valorizzazione delle risorse locali. La Gallura si afferma come destinazione capace di attrarre un pubblico internazionale sempre più attento a esperienze genuine, lontane dall’overtourism e radicate nella cultura mediterranea. [post_title] => Delphina hotels & resorts: la Gallura conquista il mercato americano [post_date] => 2025-10-08T14:05:01+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932301000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498592 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il progetto “Dimore Amiche”, promosso da Adsi Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con Fiavet Piemonte, sarà per la prima volta protagonista al Ttg Travel Experience di Rimini, con un proprio spazio all’interno dello stand della Regione Piemonte (pad C - stand 227/314). L’iniziativa, varata lo scorso novembre, punta a mettere in rete oltre 50 dimore storiche private con un’offerta turistica esperienziale, sostenibile e fuori dai circuiti tradizionali. Dodici gli itinerari tematici al momento sviluppati con Fiavet, pensati per piccoli gruppi e orientati al turismo lento, per engtrare nel vivo della Storia e di storie familiari custodite tra affreschi, giardini preziosi e architetture senza tempo. Il progetto, già preso a modello di altre regioni, delinea nuove forme di valorizzazione del patrimonio storico privato, con visite esclusive e percorsi su misura adatti ad un turismo di prossimità ma anche valido ed esclusivo arricchimento per un turismo estero di nicchia. Al Ttg, il 9 ottobre alle 15:30, è previsto un incontro per raccontare l’evoluzione dell’iniziativa e le prospettive di un futuro accordo nazionale tra Adsi e Fiavet. Presente anche la sede nazionale Adsi (pad. A5 – stand 305), dove verrà presentato il portale www.dimorestoricheitaliane.it, hub digitale dedicato alla scoperta delle dimore storiche italiane. Nel 2023 queste strutture hanno accolto oltre 34 milioni di visitatori, confermando il loro valore strategico per un turismo più diffuso e consapevole. [gallery ids="498598,498601,498600"] [post_title] => “Dimore Amiche”, Adsi Piemonte, propone un viaggio autentico nel cuore delle residenze storiche [post_date] => 2025-10-08T14:00:01+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759932001000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498498 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Aruba Tourism Authority sbarca a Rimini con la rencentissima campagna 'Feel the Aruba Effect', che promuove un cambio di prospettiva che passa dal concetto stesso di turismo: l’Isola dei Caraibi non si propone solo come uno sfondo da visitare, ma è una protagonista viva con cui costruire una relazione reciproca. Al Ttg Travel Experience - padiglione C3, stand 535 - sarà dato rilievo anche ai nuovi collegamenti aerei che rafforzano la connettività di Aruba con il Sud America. Latam Airlines introdurrà un volo diretto tra Bogotá e l’aeroporto Queen Beatrix di Aruba, con tre frequenze settimanali: il lunedì, venerdì e domenica. Inoltre, a partire da gennaio 2026, anche Aerolíneas Argentinas inaugurerà voli diretti dall’Argentina, con cinque frequenze settimanali. Insieme all'ente del turismo, saranno presenti alcuni dei principali partner di destinazione come Amsterdam Manor, Bucuti & Tara Beach Resort, De Palm Tours, Divi&Tamarijn / Divi Resorts e Manchebo Beach Resort & Spa. Lanciata a livello internazionale, la campagna “When You Love Aruba, It Loves You Back” - in italiano “Ama Aruba, E Lei Ti Ricambierà” - invita i viaggiatori a instaurare un legame autentico con la destinazione, basato sul rispetto per la cultura, le persone e l’ecosistema locale. La campagna si rivolge a chi viaggia con consapevolezza, attratto dall’idea di rispettare l’ambiente e la comunità locale. Oltre 200 arubani e 50 location e perfino una vera e propria celebrazione del Carnevale hanno dato vita ad emozionanti contenuti che saranno diffusi e declinati attraverso diverse piattaforme: social, partnership, eventi in presenza, iniziative digitali, campagne out of home. Dalla metà di ottobre, infatti, i messaggi chiave della campagna saranno al centro di un’iniziativa speciale di Aruba Tourism Authority, pensata per coinvolgere i consumer italiani in modo interattivo e creativo. «È il progetto più significativo che abbiamo realizzato finora. Accogliere viaggiatori consapevoli che comprendono il valore della nostra isola e del suo patrimonio culturale è per noi fondamentale. Aruba è viva, delicata e unica, e merita di essere rispettata e protetta» sottolinea Sanju Luidens, cmo di Aruba Tourism Authority. [post_title] => Aruba: aumentano i collegamenti aerei con il Sud America [post_date] => 2025-10-08T13:43:23+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759931003000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498664 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => MOVE viaggi annuncia l’arrivo di Enrica Bighiani, professionista di lunga esperienza nel settore viaggi, tour operating e taylor made, che avrà l’obiettivo di sviluppare un prodotto esclusivo, flessibile e di qualità, pensato per rispondere alle esigenze delle agenzie di viaggio e dei viaggiatori. La programmazione sarà incentrata su itinerari per piccoli gruppi con accompagnatore dall’Italia, declinabili anche in formula individuale o per famiglia. “Mettere la mia esperienza al servizio di un’azienda dinamica come MOVE rappresenta per me un’opportunità stimolante – commenta Enrica Bighiani – La mia missione sarà rafforzare l’offerta lungo raggio e consolidare partnership strategiche con fornitori e destinazioni, valorizzando un progetto che ha tutte le potenzialità per distinguersi nel panorama nazionale.” Il nuovo prodotto MOVE diventerà il cuore della proposta: viaggi organizzati direttamente dal reparto interno e in linea con la filosofia del brand. Saranno destinati in primis alle filiali e alle agenzie associate, ma anche a tutte le agenzie di viaggio alla ricerca di un prodotto sartoriale e di un servizio affidabile. “La conoscenza del prodotto e la capacità di comunicarlo alle agenzie – aggiunge Bighiani – saranno determinanti per trasmettere al mercato il valore di questo nuovo progetto. Nei prossimi mesi lavoreremo per ampliare la programmazione con itinerari innovativi e combinazioni originali, sia per gruppi che per individuali.” Con questa nuova iniziativa, MOVE consolida la propria identità di realtà dinamica e innovativa nel mondo dei viaggi , capace di coniugare creatività, consulenza e qualità operativa, rafforzando il suo posizionamento come punto di riferimento nel mondo dei viaggi. [post_title] => Enrica Bighiani entra in MOVE Viaggi per sviluppare un prodotto esclusivo, flessibile e di qualità [post_date] => 2025-10-08T11:53:00+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759924380000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498217 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cosa può accomunare destinazioni tanto diverse come Argentina, Oman, Cina, Thailandia o Turchia? La risposta arriva da Idee per Viaggiare, che per il prossimo Capodanno presenta una selezioni di mete molto differenti fra loro, accomunate però dalla consueta qualità dei servizi garantita dal t.o. e dalla possibilità di vivere esperienze autentiche entrando a “piccoli passi” nei Paesi visitati. Avventure irripetibili, dal taglio culturale e naturalistico, da portare con sé anche dopo la fine della vacanza. Si comincia dal vicino Oriente, dove Idee per Viaggiare propone il Capodanno a Istanbul: in partenza da Roma, Milano, Venezia o Napoli, “Meravigliosa Istanbul” consente di scoprire gli angoli meno noti della città a cavallo fra Oriente e Occidente. Il tour di 5 giorni a partenza garantita il 30 dicembre è disponibile anche in versione superior o deluxe. In viaggio verso Oriente Spostandosi un po’ più a Oriente, l’Oman rappresenta la perfetta soluzione per chi desidera approfittare del clima mite e di paesaggi incontaminati. Si parte il 28 dicembre da Milano o da Roma e in 9 giorni si fa tappa da Muscat, per spostarsi poi nell’entroterra fra caratteristici villaggi ancora abitati, montagne, deserto e vallate rigogliose. Le tappe: Muscat, Jebel Akhdar, Nizwa, Wahiba Sands. Ci si spinge ancora più lontano, sempre con la garanzia di un’assistenza H24 alle spalle e di una qualità al top, per arrivare in Thailandia. Qui Idee per Viaggiare propone di festeggiare il Capodanno partendo da Milano il 26 dicembre o da Roma il 27 dicembre. L’itinerario di 3 giorni può essere abbinato al “Favoloso Nord” (4 giorni) o all’“Autentico Nord” (4 giorni). Ci si sposta di poco e si arriva a un’altra destinazione che è tornata con forza a imporsi sullo scenario del mercato italiano, la Cina. Qui, grazie alla lunga esperienza maturata da Chinasia by Idee per Viaggiare, il t.o. è in grado di proporre un’ampia scelta di itinerari rivisitati, dal “Classico” di 12 giorni, a “Prisma di Giada” di 10 giorni, a “Marco Polo” sempre di 10 giorni, fino a “Ventagli di fiori di pesco, di 11 giorni. Partenze da Roma o Milano il 26, 27, 28 o 29 dicembre. Ai confini del mondo Nel “giro del mondo” firmato Idee per Viaggiare non poteva mancare una destinazione a ovest, “ai confini del mondo”. Il periodo è ideale per trascorrere un Capodanno a tutta natura in Argentina, partendo da Roma il 22 o 26 dicembre. In verità, la destinazione offre un buon connubio fra natura e cultura, da scoprire nei tour Mapuche (10 giorni) che fa tappa a Buenos Aires, Calafate, Ushuaia e penisola di Valdes, e Yamana (11 giorni) che si snoda fra Buenos Aires, El Calafate, Ushuaia e cascate di Iguazù. [post_title] => Idee per Viaggiare, il giro del mondo in un Capodanno [post_date] => 2025-10-08T09:20:26+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759915226000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498404 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il tartufo è, insieme al vino, il grande protagonista dell’autunno delle colline dell’Alessandrino e dell’intero Piemonte, patria dei migliori tartufi del mondo. L’Alessandrino è una delle zone dove scoprire e vivere il tartufo, attraverso le tante manifestazioni dedicate all’oro bianco del territorio e attraverso una serie di esperienze turistiche eccezionali che intorno al tartufo sono state costruite. «Il tartufo non è solo un prodotto delizioso, ma è un’occasione unica per conoscere alcune delle tradizioni più radicate e particolari del nostro territorio - spiega Roberto Cava, presidente di Alexala - Attorno al tartufo si è da sempre costruito un mercato solido ed economicamente interessante, vista la natura di grandissima eccellenza del prodotto. Non solo però: l’interesse intorno alle tradizioni del tartufo oggi fa sì che si moltiplichino le iniziative di divulgazione, di racconto, e di proposta di esperienze sul tema. Un’occasione interessante per offrire qualcosa di nuovo ai turisti che vengono sul nostro territorio: la provincia di Alessandria è uno dei centri in cui si cerca, si trova e si commercia il Tuber Magnatum Pico: nelle nostre fiere i turisti possono trovare i tartufi piemontesi e approfondire meglio la conoscenza di questo fantastico prodotto». Tanti gli eventi e le attività interessanti da fare nel territorio della provincia di Alessandria legate al tartufo. Vendemmia turistica Armati di ceste e di forbici prenderete parte al “rito” della vendemmia per raccogliere i frutti di un anno di duro lavoro. Raccolta dell’uva e pigiatura tradizionale con i piedi per una esperienza multisensoriale completa. Incluso light lunch degustazione e visita in cantina. Ricerca in notturna Un’esperienza in compagnia del Trifulau e del suo fidato cane alla ricerca del Tartufo Bianco attraverso le tartufaie naturali del Monferrato. L’attività dura circa un’ora e si svolge in notturna nei noccioleti circostanti grazie all’aiuto delle torce da testa fornite agli ospiti. Al termine si sarà accolti da una Merenda Sinoira secondo la migliore tradizione monferrina, all’interno di un’antica dimora storica astigiana, durante la quale si ascolteranno i racconti della tenuta che risale al 960. In fuoristrada tra le vigne Tra le colline del Monferrato un' avventura per conoscere i vini della Strada degli Aromatici: un tour panoramico tra i vigneti in fuoristrada. Accompagnati da viticoltore per conoscere ed ammirare gli spettacolari panorami patrimonio Unesco. Al rientro visita in cantina e degustazione dei vini di produzione accompagnati da un tagliere di prodotti di eccellenza del territorio. Cooking Class con i profumi d'autunno Una esperienza divertente in cucina sotto l’attenta guida di un pluripremiato chef che svelerà i segreti di ogni piatto e di ogni ingrediente. Crea il tuo vino In una nota cantina delle Strada del Dolcetto, sotto la guida di un enologo esperto, ci sarà la possibilità di assaggiare diversi vini base, che sono il prodotto di singoli vitigni o di miscele parziali. L'enologo spiegherà le caratteristiche di ciascun vino e come combinarli per ottenere diverse sfumature di sapore, profumo e struttura. Ci sarà l'opportunità di miscelare i vini per creare il proprio blend personale, fino a personalizzare l’etichetta con il proprio nome e portare a casa, 6 bottiglie del vino creato. Tra gli eventi in zona: Odalengo Piccolo - Fiera Tufo & Tartufo, 12 ottobre; Bergamasco - Mostra mercato regionale del tartufo, 12 ottobre; Ricaldone - Fiera del Vino e del Tartufo - Patronale dei Santi Simone e Giuda, 24-26 ottobre; Trisobbio - Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, 26 ottobre ; Cella Monte - Fiera Regionale del Tartufo Bianco in Valle Ghenza, 1-2 novembre; Alessandria - Fiera San Baudolino, 9 novembre; Murisengo - Fiera Internazionale del Tartufo “Trifola d’Or”, 16-23 novembre; Ovada - Vini & Tartufi, 16 novembre; San Sebastiano Curone - Fiera Nazionale del Tartufo, 16-23 novembre; Acqui Terme - Acqui e Sapori, 21-23 novembre [post_title] => Monferrato, autunno alla scoperta del tartufo e del vino tra eventi ed esperienze [post_date] => 2025-10-08T09:09:07+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1759914547000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "dimore amiche adsi piemonte propone un viaggio autentico nel cuore delle residenze storiche" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":103,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1561,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498726","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il gruppo Anantara Hotels & Resorts consolida la sua presenza nel Sultanato dell’Oman con due resort iconici che raccontano la ricchezza naturale e culturale della Penisola Arabica.\r

\r

Al Baleed Resort Salalah by Anantara e Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort sono rappresentati in esclusiva per l’Italia e la Francia da Controvento di Ferruccio Tirone.\r

\r

Il Sultanato dell’Oman, tra antiche rovine, coste incontaminate e maestose montagne, si conferma una destinazione di grande fascino, dove il marchio Anantara propone esperienze di lusso radicate nella tradizione locale.\r

\r

A Salalah, lungo la costa meridionale, Al Baleed Resort Salalah by Anantara unisce eleganza contemporanea e patrimonio omanita. Situato tra una spiaggia privata e una laguna d’acqua dolce, accanto al Parco Archeologico di Al Baleed e al Museo della Terra dell’Incenso, il resort offre 136 tra camere e ville — molte con piscina privata — e un’ampia gamma di attività legate alla cultura e alla natura del Dhofar. Dal tour lungo la via dell’incenso alle esperienze nel deserto, fino ai rituali spa ispirati alle tradizioni arabe, il resort invita a scoprire l’autenticità del territorio.\r

\r

Nel mese di novembre 2025, il resort ospiterà A Feast of Worlds: Omani Flavours Meet Michelin Stars, il festival gastronomico “Al Baleed Culinary Festival 2025”, che riunirà chef internazionali e ingredienti locali per un viaggio sensoriale attraverso i sapori dell’Oman.\r

\r

Spostandosi nell’entroterra di Muscat, a oltre duemila metri di altitudine, sorge l’Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort, considerato uno dei resort più alti al mondo. Arroccato sulla “Montagna Verde”, il complesso offre 82 camere con vista sul canyon e 33 ville con piscina privata, tra cui la più grande e lussuosa dell’Oman, dotata di tre camere e servizio di maggiordomo personale.\r

\r

Il resort è punto di partenza ideale per escursioni nel deserto e nelle valli circostanti, ma anche rifugio per chi cerca benessere e relax, con spa, hammam e trattamenti tradizionali. Suggestiva la piattaforma panoramica affacciata sulle montagne, la stessa che ispirò un celebre ritratto della principessa Diana.\r

\r

Dalle spiagge di Salalah alle cime del Jabal Al Akhdar, Anantara Hotels & Resorts offre un viaggio nell’anima dell’Oman, tra ospitalità autentica, comfort e tradizione, rivelando la bellezza di un Paese che conserva intatto il suo fascino millenario.\r

\r

","post_title":"Anantara Hotels & Resorts porta il fascino dell’Oman in Italia","post_date":"2025-10-08T15:29:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759937397000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498705\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ph. Dejan Drakul[/caption]\r

\r

Montenegro: un nuovo ponte con l'Italia. Il Paese investe in una rappresentanza in Italia per raccontare la forza di una destinazione autentica.\r

\r

«Montenegro invests in Italy: a representation to tell the story of an authentic country». Con questo annuncio l’Ente Nazionale del Turismo del Montenegro ufficializza la nomina di Travel Open Day S.r.l. come rappresentanza in Italia.\r

\r

Una decisione che si inserisce in una strategia più ampia e che conferma la volontà del Paese di rafforzare la propria presenza su un mercato chiave, aprendo nuove opportunità di sviluppo sia sul fronte B2C, rivolto ai viaggiatori italiani, sia sul fronte B2B, attraverso un dialogo diretto con operatori, agenzie e stakeholder del settore. L’intento è chiaro: raccontare e posizionare il Montenegro come una destinazione emergente e autentica, capace di offrire esperienze di valore e di costruire relazioni solide e durature con il trade, intercettando le tendenze più attuali del turismo internazionale e rispondendo al crescente desiderio di autenticità.\r

\r

«Il mercato italiano riveste un’importanza particolare per il Montenegro, non solo per la vicinanza geografica e i forti legami culturali tra i nostri due Paesi, ma anche per il crescente interesse degli italiani verso esperienze autentiche che uniscono natura, cultura ed enogastronomia, elementi che il Montenegro offre in abbondanza. Nel medio termine puntiamo a rafforzare la connettività, diversificare l’offerta oltre la stagione estiva e posizionare il Paese come destinazione per tutto l’anno. Nel lungo termine, il nostro obiettivo è costruire una presenza sostenibile sul mercato italiano, sviluppando partnership con i tour operator, promuovendo prodotti tematici come le vacanze attive, l’enogastronomia e gli itinerari culturali, e incoraggiando le visite ripetute - dichiara Ana Tripković Marković, direttore della National Tourism Organisation of Montenegro -. Crediamo che l’Italia abbia un potenziale significativo per contribuire a una crescita equilibrata e sostenibile del turismo in Montenegro».\r

\r

Oggi il Montenegro si presenta al pubblico italiano come una destinazione completa e sorprendente, capace di unire in un’unica esperienza mare e montagna, cultura e tradizione, natura e modernità. È un invito a vivere il viaggio con intensità: passeggiare lungo i bastioni medievali di Kotor, respirare la spiritualità e l’autenticità dei mercati e delle sagre nei villaggi affacciati sullo Skadar, lasciarsi trascinare dall’energia cosmopolita di Budva e dalla vitalità del suo litorale, oppure cercare l’avventura tra i canyon e le foreste del Durmitor. Scegliere il Montenegro significa aprire le porte a un Paese che custodisce tesori autentici e ancora poco esplorati, pronto ad accogliere viaggiatori curiosi e attenti, desiderosi di esperienze da vivere intensamente e da ricordare.\r

\r

Un mosaico di paesaggi e culture\r

\r

Il Montenegro è un Paese piccolo nelle dimensioni ma immenso per la varietà dei suoi contrasti, un luogo in cui la geografia compatta diventa un valore aggiunto: nel raggio di pochi chilometri si passa dal blu profondo dell’Adriatico alle montagne che toccano i 2.500 metri, dalle città murate alle distese d’acqua che ospitano una biodiversità sorprendente. La Baia di Kotor, patrimonio UNESCO e autentico gioiello del Mediterraneo, si apre come un fiordo tra i più suggestivi d’Europa, incorniciato da alte montagne che sembrano abbracciare il mare.\r

\r

All’interno delle sue insenature, Kotor custodisce un centro storico medievale tra i meglio conservati della regione, fatto di vicoli lastricati, palazzi barocchi e chiese antiche che testimoniano il passato veneziano. Intorno, piccoli borghi come Perast regalano atmosfere sospese, arricchite da leggende marinare e dalla straordinaria ritualità della Fašinada, una tradizione che ogni anno rinnova il legame della comunità con il mare.\r

\r

[caption id=\"attachment_498706\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] ph. Dejan Drakul[/caption]\r

\r

Poco più a sud, la costa si anima con la vitalità di Budva, dove la città vecchia, racchiusa dalle mura veneziane, si affaccia direttamente sul mare Adriatico. Le sue stradine lastricate conducono a piazze raccolte, chiese e musei che raccontano secoli di storia, mentre appena fuori dalle mura la città rivela il suo volto più moderno, con un litorale vivace, festival culturali e una vita notturna che l’hanno resa una delle mete più dinamiche della costa balcanica. Budva è il perfetto ponte tra passato e presente, un luogo che unisce il fascino della storia alla contemporaneità, adatto a viaggiatori che cercano un’esperienza completa, tra cultura, divertimento e mare.\r

\r

Allontanandosi dalla costa, il Montenegro rivela un’anima più intima e autentica con il Lago di Skadar, il più grande dei Balcani e uno dei più importanti santuari naturalistici d’Europa. Protetto come Parco Nazionale, il lago è un rifugio per oltre 280 specie di uccelli, tra cui il raro pellicano riccio, e un paradiso per gli amanti del birdwatching. Le sue acque sono punteggiate da monasteri medievali che emergono su isolotti, mentre lungo le sponde si trovano villaggi di pescatori che ancora oggi vivono di tradizioni antiche, offrendo al visitatore la possibilità di immergersi in un turismo slow, fatto di ritmi lenti, sapori genuini e incontri autentici con le comunità locali. Qui si possono assaporare piatti tipici a base di pesce d’acqua dolce e vini autoctoni, o esplorare in barca gli scenari che cambiano colore a seconda delle stagioni, dal verde brillante della primavera al rosso infuocato dell’autunno. Il Lago di Skadar non è solo un luogo di natura, ma un crocevia di storia, cultura e spiritualità che incarna l’essenza stessa dell’autenticità montenegrina.\r

\r

Raccontare questa terra in Italia significa proporre una destinazione che non ha bisogno di artifici, perché la sua forza è già scritta nelle montagne che si specchiano nell’Adriatico, nelle leggende dei suoi borghi e nella vitalità delle sue tradizioni. È un invito a scoprire un Paese che, pur emergente, custodisce tesori antichi e unici, un ponte naturale tra oriente e occidente, tra passato e futuro.","post_title":"Montenegro: nuova rappresentanza in Italia con Travel Open Day s.r.l.","post_date":"2025-10-08T14:30:10+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759933810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498696","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La presenza di Enjoy Barocco al TTG 2025 segna un nuovo passo nel percorso di crescita e consolidamento della destinazione barocca siciliana.\r

I dati incoraggianti dell’ultima stagione estiva, l’aumento dei flussi internazionali e l’alto livello di soddisfazione dei visitatori confermano la solidità del lavoro svolto dalla DMO e la capacità del territorio di imporsi come meta autentica e sostenibile, capace di attrarre viaggiatori consapevoli e di fidelizzare pubblici diversi.\r

Cristian Del Bono, Destination Manager di Enjoy Barocco: “La partecipazione al TTG Travel Experience rappresenta un’occasione strategica per consolidare il posizionamento di Enjoy Barocco e del territorio che rappresenta tra le principali rotte del turismo culturale ed esperienziale. È un’opportunità per rafforzare il dialogo con buyer e interlocutori qualificati, promuovere nuove sinergie e dare continuità a un progetto condiviso, che punta sulla qualità dell’offerta, sulla coesione territoriale e su una narrazione autentica e contemporanea del Sud Est siciliano”.\r

In questo equilibrio tra innovazione e identità, Enjoy Barocco continua a costruire una narrazione condivisa del territorio, rafforzando la cooperazione tra pubblico e privato e proiettando la Sicilia sud-orientale verso un futuro in cui cultura, accoglienza e sostenibilità diventano pilastri di un turismo maturo, competitivo e autentico.\r

\r

Sentiment e dati dell’estate 2025\r

La DMO riunisce le cinque città barocche di Ragusa, Modica, Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina, con l’obiettivo di creare un sistema integrato tra pubblico e privato capace di valorizzare in maniera coordinata e strategica il patrimonio culturale, naturalistico ed enogastronomico del territorio. La presenza al TTG si inserisce in un percorso di internazionalizzazione che ha già registrato risultati significativi, come il Fam Trip esperienziale e il Workshop B2B dello scorso luglio, che hanno portato sul territorio cinque giornalisti di rilievo nazionale e internazionale e dieci buyer provenienti da sette Paesi europei, tra cui Germania, Francia e Regno Unito.\r

I dati preliminari dell’estate 2025 offrono segnali incoraggianti per il turismo internazionale nel sud-est siciliano. Secondo l’Osservatorio Turistico di Enjoy Barocco, che monitora l’andamento attraverso la piattaforma Iodah Infinity, nei mesi di maggio-luglio si conferma la tenuta del mercato estero, con trend in crescita dalla Francia e dal Regno Unito, e un incremento significativo dagli Stati Uniti. Si consolida così il radicamento della destinazione tra i visitatori internazionali, testimoniato da una permanenza media di 4,4 giorni. Sebbene il mercato domestico registri una lieve flessione rispetto al 2024, il quadro complessivo restituisce importanti spunti strategici, a partire dalla capacità del territorio di attrarre pubblici nuovi e fidelizzati, anche in un contesto competitivo.\r

Il dato conferma il potenziale dell’area barocca come meta di riferimento di un turismo consapevole, non ‘mordi e fuggi’, propenso a trascorrere più giorni alla scoperta del territorio.\r

Il Destination Reputation Index conferma un elevato gradimento della destinazione, con un punteggio di 88/100 che raggiunge picchi di 94/100 tra le coppie anglosassoni provenienti da Stati Uniti, Regno Unito e Australia. Le famiglie, invece, arrivano soprattutto da mercati vicini come Malta, Portogallo e Polonia. Le prospettive per l’inverno sono incoraggianti: le previsioni sulle vacanze di Natale indicano prezzi e tassi di occupazione sostenuti, pur mantenendo un livello di accessibilità competitivo. Più della metà delle strutture ricettive, infatti, propone politiche di cancellazione flessibili e tariffe per camere doppie al di sotto dei 150 euro, con un numero crescente di offerte promozionali, a conferma dell’attenzione del sistema locale verso l’accoglienza e la sostenibilità economica del soggiorno.\r

\r

Innovazione e comunicazione integrata\r

In vista della stagione 2026, Enjoy Barocco consolida il proprio impegno verso l’innovazione digitale come leva strategica per rafforzare la competitività territoriale. L’Osservatorio Turistico è stato arricchito con una Dashboard di Business Intelligence pensata per supportare concretamente gli operatori locali, offrendo una lettura in tempo reale dei trend di mercato e facilitando decisioni mirate in ambito promozionale e commerciale.\r

Parallelamente, la DMO ha scelto di potenziare gli strumenti di racconto e comunicazione del territorio, investendo in podcast tematici, campagne di influencer marketing, produzioni visive di qualità e in un portale di destinazione completamente riprogettato, oggi dotato di un chatbot AI in grado di fornire informazioni aggiornate, puntuali e personalizzate.\r

Tale strategia integra tecnologia, contenuti e accessibilità, con l’obiettivo di rendere l’esperienza del viaggiatore sempre più fluida, coinvolgente e consapevole.","post_title":"Enjoy Barocco al TTG 2025: la Sicilia barocca tra strategia, dati e innovazione","post_date":"2025-10-08T14:08:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1759932501000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498691","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Hotel Capo d’Orso di Palau, il Resort Valle dell’Erica di Santa Teresa Gallura e l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA di Isola Rossa, cinque stelle del gruppo sardo Delphina hotels & resorts, si affermano tra le strutture più rappresentative del Nord Sardegna e rafforzano il legame con il mercato americano.\r

\r

Il nuovo spazio espositivo del gruppo al TTG Travel Experience di Rimini racconta i risultati di un 2025 positivo per l’ospitalità gallurese di alta gamma. Cresce infatti la domanda statunitense verso la Sardegna, un trend che Delphina guarda con attenzione anche in vista del nuovo collegamento diretto New York–Olbia, previsto per il 2026 e destinato ad aprire nuove prospettive di sviluppo. L’ospitalità sostenibile e di qualità resta al centro della strategia del gruppo, ambasciatore della Gallura nel mondo.\r

\r

Lo stand di Delphina al TTG, completamente rinnovato, si ispira ai paesaggi e ai profumi del Nord Sardegna, con un progetto curato in collaborazione con due imprese del territorio: Bagatti Wood, per la realizzazione della struttura, e Sgaravatti Group, per la progettazione delle aree verdi.\r

\r

L’Hotel Capo d’Orso e il Resort Valle dell’Erica, entrambi affacciati sul Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, si distinguono per il servizio personalizzato e l’integrazione con l’ambiente naturale. Il 2025 ha segnato importanti riconoscimenti internazionali: il Capo d’Orso è entrato in The Leading Hotels of the World e nel circuito Virtuoso Preferred, mentre il Valle dell’Erica è stato inserito in SELECT Hotels & Resorts di Internova, network che riunisce le migliori strutture di lusso a livello globale.\r

\r

Sulla costa ovest della Gallura, l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA di Isola Rossa, unico cinque stelle lungo il tratto costiero tra Alghero e Santa Teresa, è entrato a far parte del circuito Serandipians by Traveller Made®, che seleziona gli hotel di eccellenza a livello internazionale.\r

\r

Delphina conferma così la propria vocazione per un turismo di qualità, fondato sul legame autentico con la natura e sulla valorizzazione delle risorse locali. La Gallura si afferma come destinazione capace di attrarre un pubblico internazionale sempre più attento a esperienze genuine, lontane dall’overtourism e radicate nella cultura mediterranea.","post_title":"Delphina hotels & resorts: la Gallura conquista il mercato americano","post_date":"2025-10-08T14:05:01+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1759932301000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498592","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il progetto “Dimore Amiche”, promosso da Adsi Piemonte e Valle d’Aosta in collaborazione con Fiavet Piemonte, sarà per la prima volta protagonista al Ttg Travel Experience di Rimini, con un proprio spazio all’interno dello stand della Regione Piemonte (pad C - stand 227/314). \r

L’iniziativa, varata lo scorso novembre, punta a mettere in rete oltre 50 dimore storiche private con un’offerta turistica esperienziale, sostenibile e fuori dai circuiti tradizionali. Dodici gli itinerari tematici al momento sviluppati con Fiavet, pensati per piccoli gruppi e orientati al turismo lento, per engtrare nel vivo della Storia e di storie familiari custodite tra affreschi, giardini preziosi e architetture senza tempo. \r

Il progetto, già preso a modello di altre regioni, delinea nuove forme di valorizzazione del patrimonio storico privato, con visite esclusive e percorsi su misura adatti ad un turismo di prossimità ma anche valido ed esclusivo arricchimento per un turismo estero di nicchia. Al Ttg, il 9 ottobre alle 15:30, è previsto un incontro per raccontare l’evoluzione dell’iniziativa e le prospettive di un futuro accordo nazionale tra Adsi e Fiavet.\r

Presente anche la sede nazionale Adsi (pad. A5 – stand 305), dove verrà presentato il portale www.dimorestoricheitaliane.it, hub digitale dedicato alla scoperta delle dimore storiche italiane. Nel 2023 queste strutture hanno accolto oltre 34 milioni di visitatori, confermando il loro valore strategico per un turismo più diffuso e consapevole.\r

[gallery ids=\"498598,498601,498600\"]","post_title":"“Dimore Amiche”, Adsi Piemonte, propone un viaggio autentico nel cuore delle residenze storiche","post_date":"2025-10-08T14:00:01+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1759932001000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Aruba Tourism Authority sbarca a Rimini con la rencentissima campagna 'Feel the Aruba Effect', che promuove un cambio di prospettiva che passa dal concetto stesso di turismo: l’Isola dei Caraibi non si propone solo come uno sfondo da visitare, ma è una protagonista viva con cui costruire una relazione reciproca. \r

\r

Al Ttg Travel Experience - padiglione C3, stand 535 - sarà dato rilievo anche ai nuovi collegamenti aerei che rafforzano la connettività di Aruba con il Sud America. Latam Airlines introdurrà un volo diretto tra Bogotá e l’aeroporto Queen Beatrix di Aruba, con tre frequenze settimanali: il lunedì, venerdì e domenica. Inoltre, a partire da gennaio 2026, anche Aerolíneas Argentinas inaugurerà voli diretti dall’Argentina, con cinque frequenze settimanali.\r

\r

Insieme all'ente del turismo, saranno presenti alcuni dei principali partner di destinazione come Amsterdam Manor, Bucuti & Tara Beach Resort, De Palm Tours, Divi&Tamarijn / Divi Resorts e Manchebo Beach Resort & Spa.\r

Lanciata a livello internazionale, la campagna “When You Love Aruba, It Loves You Back” - in italiano “Ama Aruba, E Lei Ti Ricambierà” - invita i viaggiatori a instaurare un legame autentico con la destinazione, basato sul rispetto per la cultura, le persone e l’ecosistema locale. \r

La campagna si rivolge a chi viaggia con consapevolezza, attratto dall’idea di rispettare l’ambiente e la comunità locale. Oltre 200 arubani e 50 location e perfino una vera e propria celebrazione del Carnevale hanno dato vita ad emozionanti contenuti che saranno diffusi e declinati attraverso diverse piattaforme: social, partnership, eventi in presenza, iniziative digitali, campagne out of home. Dalla metà di ottobre, infatti, i messaggi chiave della campagna saranno al centro di un’iniziativa speciale di Aruba Tourism Authority, pensata per coinvolgere i consumer italiani in modo interattivo e creativo.\r

«È il progetto più significativo che abbiamo realizzato finora. Accogliere viaggiatori consapevoli che comprendono il valore della nostra isola e del suo patrimonio culturale è per noi fondamentale. Aruba è viva, delicata e unica, e merita di essere rispettata e protetta» sottolinea Sanju Luidens, cmo di Aruba Tourism Authority.","post_title":"Aruba: aumentano i collegamenti aerei con il Sud America","post_date":"2025-10-08T13:43:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1759931003000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498664","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"MOVE viaggi annuncia l’arrivo di Enrica Bighiani, professionista di lunga esperienza nel settore viaggi, tour operating e taylor made, che avrà l’obiettivo di sviluppare un prodotto esclusivo, flessibile e di qualità, pensato per rispondere alle esigenze delle agenzie di viaggio e dei viaggiatori.\r

\r

La programmazione sarà incentrata su itinerari per piccoli gruppi con accompagnatore dall’Italia, declinabili anche in formula individuale o per famiglia.\r

\r

“Mettere la mia esperienza al servizio di un’azienda dinamica come MOVE rappresenta per me un’opportunità stimolante – commenta Enrica Bighiani – La mia missione sarà rafforzare l’offerta lungo raggio e consolidare partnership strategiche con fornitori e destinazioni, valorizzando un progetto che ha tutte le potenzialità per distinguersi nel panorama nazionale.”\r

\r

Il nuovo prodotto MOVE diventerà il cuore della proposta: viaggi organizzati direttamente dal reparto interno e in linea con la filosofia del brand. Saranno destinati in primis alle filiali e alle agenzie associate, ma anche a tutte le agenzie di viaggio alla ricerca di un prodotto sartoriale e di un servizio affidabile.\r

\r

“La conoscenza del prodotto e la capacità di comunicarlo alle agenzie – aggiunge Bighiani – saranno determinanti per trasmettere al mercato il valore di questo nuovo progetto. Nei prossimi mesi lavoreremo per ampliare la programmazione con itinerari innovativi e combinazioni originali, sia per gruppi che per individuali.”\r

\r

Con questa nuova iniziativa, MOVE consolida la propria identità di realtà dinamica e innovativa nel mondo dei viaggi , capace di coniugare creatività, consulenza e qualità operativa, rafforzando il suo posizionamento come punto di riferimento nel mondo dei viaggi.","post_title":"Enrica Bighiani entra in MOVE Viaggi per sviluppare un prodotto esclusivo, flessibile e di qualità","post_date":"2025-10-08T11:53:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1759924380000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cosa può accomunare destinazioni tanto diverse come Argentina, Oman, Cina, Thailandia o Turchia? La risposta arriva da Idee per Viaggiare, che per il prossimo Capodanno presenta una selezioni di mete molto differenti fra loro, accomunate però dalla consueta qualità dei servizi garantita dal t.o. e dalla possibilità di vivere esperienze autentiche entrando a “piccoli passi” nei Paesi visitati.\r

\r

Avventure irripetibili, dal taglio culturale e naturalistico, da portare con sé anche dopo la fine della vacanza.\r

\r

Si comincia dal vicino Oriente, dove Idee per Viaggiare propone il Capodanno a Istanbul: in partenza da Roma, Milano, Venezia o Napoli, “Meravigliosa Istanbul” consente di scoprire gli angoli meno noti della città a cavallo fra Oriente e Occidente. Il tour di 5 giorni a partenza garantita il 30 dicembre è disponibile anche in versione superior o deluxe.\r

In viaggio verso Oriente\r

Spostandosi un po’ più a Oriente, l’Oman rappresenta la perfetta soluzione per chi desidera approfittare del clima mite e di paesaggi incontaminati. Si parte il 28 dicembre da Milano o da Roma e in 9 giorni si fa tappa da Muscat, per spostarsi poi nell’entroterra fra caratteristici villaggi ancora abitati, montagne, deserto e vallate rigogliose. Le tappe: Muscat, Jebel Akhdar, Nizwa, Wahiba Sands.\r

\r

Ci si spinge ancora più lontano, sempre con la garanzia di un’assistenza H24 alle spalle e di una qualità al top, per arrivare in Thailandia. Qui Idee per Viaggiare propone di festeggiare il Capodanno partendo da Milano il 26 dicembre o da Roma il 27 dicembre. L’itinerario di 3 giorni può essere abbinato al “Favoloso Nord” (4 giorni) o all’“Autentico Nord” (4 giorni).\r

\r

Ci si sposta di poco e si arriva a un’altra destinazione che è tornata con forza a imporsi sullo scenario del mercato italiano, la Cina. Qui, grazie alla lunga esperienza maturata da Chinasia by Idee per Viaggiare, il t.o. è in grado di proporre un’ampia scelta di itinerari rivisitati, dal “Classico” di 12 giorni, a “Prisma di Giada” di 10 giorni, a “Marco Polo” sempre di 10 giorni, fino a “Ventagli di fiori di pesco, di 11 giorni. Partenze da Roma o Milano il 26, 27, 28 o 29 dicembre.\r

Ai confini del mondo\r

Nel “giro del mondo” firmato Idee per Viaggiare non poteva mancare una destinazione a ovest, “ai confini del mondo”. Il periodo è ideale per trascorrere un Capodanno a tutta natura in Argentina, partendo da Roma il 22 o 26 dicembre. In verità, la destinazione offre un buon connubio fra natura e cultura, da scoprire nei tour Mapuche (10 giorni) che fa tappa a Buenos Aires, Calafate, Ushuaia e penisola di Valdes, e Yamana (11 giorni) che si snoda fra Buenos Aires, El Calafate, Ushuaia e cascate di Iguazù.\r

\r

","post_title":"Idee per Viaggiare, il giro del mondo in un Capodanno","post_date":"2025-10-08T09:20:26+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1759915226000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498404","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il tartufo è, insieme al vino, il grande protagonista dell’autunno delle colline dell’Alessandrino e dell’intero Piemonte, patria dei migliori tartufi del mondo.\r

\r

L’Alessandrino è una delle zone dove scoprire e vivere il tartufo, attraverso le tante manifestazioni dedicate all’oro bianco del territorio e attraverso una serie di esperienze turistiche eccezionali che intorno al tartufo sono state costruite.\r

\r

«Il tartufo non è solo un prodotto delizioso, ma è un’occasione unica per conoscere alcune delle tradizioni più radicate e particolari del nostro territorio - spiega Roberto Cava, presidente di Alexala - Attorno al tartufo si è da sempre costruito un mercato solido ed economicamente interessante, vista la natura di grandissima eccellenza del prodotto. Non solo però: l’interesse intorno alle tradizioni del tartufo oggi fa sì che si moltiplichino le iniziative di divulgazione, di racconto, e di proposta di esperienze sul tema. Un’occasione interessante per offrire qualcosa di nuovo ai turisti che vengono sul nostro territorio: la provincia di Alessandria è uno dei centri in cui si cerca, si trova e si commercia il Tuber Magnatum Pico: nelle nostre fiere i turisti possono trovare i tartufi piemontesi e approfondire meglio la conoscenza di questo fantastico prodotto».\r

\r

Tanti gli eventi e le attività interessanti da fare nel territorio della provincia di Alessandria legate al tartufo.\r

\r

Vendemmia turistica\r

\r

Armati di ceste e di forbici prenderete parte al “rito” della vendemmia per raccogliere i frutti di un anno di duro lavoro. Raccolta dell’uva e pigiatura tradizionale con i piedi per una esperienza multisensoriale completa. Incluso light lunch degustazione e visita in cantina.\r

\r

Ricerca in notturna\r

\r

Un’esperienza in compagnia del Trifulau e del suo fidato cane alla ricerca del Tartufo Bianco attraverso le tartufaie naturali del Monferrato. L’attività dura circa un’ora e si svolge in notturna nei noccioleti circostanti grazie all’aiuto delle torce da testa fornite agli ospiti. Al termine si sarà accolti da una Merenda Sinoira secondo la migliore tradizione monferrina, all’interno di un’antica dimora storica astigiana, durante la quale si ascolteranno i racconti della tenuta che risale al 960.\r

\r

In fuoristrada tra le vigne\r

\r

Tra le colline del Monferrato un' avventura per conoscere i vini della Strada degli Aromatici: un tour panoramico tra i vigneti in fuoristrada. Accompagnati da viticoltore per conoscere ed ammirare gli spettacolari panorami patrimonio Unesco. Al rientro visita in cantina e degustazione dei vini di produzione accompagnati da un tagliere di prodotti di eccellenza del territorio.\r

\r

Cooking Class con i profumi d'autunno\r

\r

Una esperienza divertente in cucina sotto l’attenta guida di un pluripremiato chef che svelerà i segreti di ogni piatto e di ogni ingrediente.\r

\r

Crea il tuo vino\r

\r

In una nota cantina delle Strada del Dolcetto, sotto la guida di un enologo esperto, ci sarà la possibilità di assaggiare diversi vini base, che sono il prodotto di singoli vitigni o di miscele parziali. L'enologo spiegherà le caratteristiche di ciascun vino e come combinarli per ottenere diverse sfumature di sapore, profumo e struttura. Ci sarà l'opportunità di miscelare i vini per creare il proprio blend personale, fino a personalizzare l’etichetta con il proprio nome e portare a casa, 6 bottiglie del vino creato.\r

\r

Tra gli eventi in zona:\r

\r

Odalengo Piccolo - Fiera Tufo & Tartufo, 12 ottobre; Bergamasco - Mostra mercato regionale del tartufo, 12 ottobre; Ricaldone - Fiera del Vino e del Tartufo - Patronale dei Santi Simone e Giuda, 24-26 ottobre; Trisobbio - Fiera Nazionale del Tartufo Bianco, 26 ottobre ; Cella Monte - Fiera Regionale del Tartufo Bianco in Valle Ghenza, 1-2 novembre; Alessandria - Fiera San Baudolino, 9 novembre; Murisengo - Fiera Internazionale del Tartufo “Trifola d’Or”, 16-23 novembre; Ovada - Vini & Tartufi, 16 novembre; San Sebastiano Curone - Fiera Nazionale del Tartufo, 16-23 novembre; Acqui Terme - Acqui e Sapori, 21-23 novembre\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Monferrato, autunno alla scoperta del tartufo e del vino tra eventi ed esperienze","post_date":"2025-10-08T09:09:07+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1759914547000]}]}}