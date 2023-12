Costa del Mito, Natale fra tradizione e innovazione Natale della Costa del Mito, nel rispetto delle tradizioni con uno sguardo attento all’innovazione, soprattutto in campo enogastronomico. Tra le squisite pietanze proposte in questo periodo, trionfa soprattutto la pasticceria con il pistacchio DOP di Raffadali, utilizzato nella produzione di panettoni artigianali sia nelle farciture che nella guarnizione. Ma segno inconfondibile dell’arrivo delle festività è il frenetico allestimento dei presepi viventi nei piccoli borghi. A Caltabellotta, in provincia di Agrigento, l’intero paesino si trasformerà in Betlemme per mettere in scena la Natività, con il coinvolgimento di tutti gli abitanti. Le case e le botteghe su per la collina si trasformeranno in attività artigianali e contadine del passato tra il profumo delle pietanze tipiche natalizie. Giunto alla sua trentesima edizione il presepe è arricchito da diversi momenti di animazione teatrale e momenti culturali. Anche a Sutera, in provincia di Caltanissetta, il presepe vivente coinvolgerà il caratteristico borgo. Gli stretti vicoli dell’antico quartiere arabo, il Rabato, i piccoli balconi, le finestrelle strette e lunghe, la continuità delle mura, accompagnate da un’atmosfera di calde luci e antichi suoni, renderanno l’evento suggestivo. La Costa del Mito propone anche le tradizioni natalizie di Licata con le fiureddre, edicole votive contenenti immagini sacre costruite per devozione o per grazia ricevuta, addobbate con rami di palme e pini, da cui pendono agrumi. Il Natale anche qui verrà rallegrato da dolci melodie tradizionali, suonate con la ciarameddra, una zampogna tipica in Sicilia. Chi ama il mare, il 22 e il 23 dicembre, potrà vivere un’esperienza straordinaria da una delle due mongolfiere che si alzeranno per mostrare dall’alto la città, l’antico faro e lo spettacolare porto di Licata. Bisogna raggiungere il borgo di Sant’Elisabetta per assistere, il 6 gennaio, alla “Pastorale di Nardu”, una delle più antiche e autentiche sagre popolari siciliane. La festa è una sceneggiata popolare basata sull’arte della mimica, che riproduce la vita pastorale e il lavoro nei campi. A Naro, città barocca dell’Agrigentino, detta la Fulgentissima, dal 17 dicembre al 6 gennaio, la rappresentazione della Natività è affidata ogni anno ai ContemplAttivi e racconta, nella Chiesa di Sant’Agostino, la Natività attraverso la danza, il canto, la musica e la gastronomia. Ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, i bambini potranno essere accolti dai personaggi delle storie più belle, in centro città e al Palacongressi, dove gli adulti potranno apprezzare intrattenimento e spettacoli musicali, quali i Venerdì Jazz. Al Teatro Pirandello, è atteso “Il compleanno” di Harold Pinter (14 e 15 dicembre), diretto da Peter Stein, con Maddalena Crippa e Alessandro Averone. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458637 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Natale della Costa del Mito, nel rispetto delle tradizioni con uno sguardo attento all’innovazione, soprattutto in campo enogastronomico. Tra le squisite pietanze proposte in questo periodo, trionfa soprattutto la pasticceria con il pistacchio DOP di Raffadali, utilizzato nella produzione di panettoni artigianali sia nelle farciture che nella guarnizione. Ma segno inconfondibile dell’arrivo delle festività è il frenetico allestimento dei presepi viventi nei piccoli borghi. A Caltabellotta, in provincia di Agrigento, l’intero paesino si trasformerà in Betlemme per mettere in scena la Natività, con il coinvolgimento di tutti gli abitanti. Le case e le botteghe su per la collina si trasformeranno in attività artigianali e contadine del passato tra il profumo delle pietanze tipiche natalizie. Giunto alla sua trentesima edizione il presepe è arricchito da diversi momenti di animazione teatrale e momenti culturali. Anche a Sutera, in provincia di Caltanissetta, il presepe vivente coinvolgerà il caratteristico borgo. Gli stretti vicoli dell’antico quartiere arabo, il Rabato, i piccoli balconi, le finestrelle strette e lunghe, la continuità delle mura, accompagnate da un’atmosfera di calde luci e antichi suoni, renderanno l’evento suggestivo. La Costa del Mito propone anche le tradizioni natalizie di Licata con le fiureddre, edicole votive contenenti immagini sacre costruite per devozione o per grazia ricevuta, addobbate con rami di palme e pini, da cui pendono agrumi. Il Natale anche qui verrà rallegrato da dolci melodie tradizionali, suonate con la ciarameddra, una zampogna tipica in Sicilia. Chi ama il mare, il 22 e il 23 dicembre, potrà vivere un’esperienza straordinaria da una delle due mongolfiere che si alzeranno per mostrare dall’alto la città, l’antico faro e lo spettacolare porto di Licata. Bisogna raggiungere il borgo di Sant’Elisabetta per assistere, il 6 gennaio, alla “Pastorale di Nardu”, una delle più antiche e autentiche sagre popolari siciliane. La festa è una sceneggiata popolare basata sull’arte della mimica, che riproduce la vita pastorale e il lavoro nei campi. A Naro, città barocca dell’Agrigentino, detta la Fulgentissima, dal 17 dicembre al 6 gennaio, la rappresentazione della Natività è affidata ogni anno ai ContemplAttivi e racconta, nella Chiesa di Sant’Agostino, la Natività attraverso la danza, il canto, la musica e la gastronomia. Ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, i bambini potranno essere accolti dai personaggi delle storie più belle, in centro città e al Palacongressi, dove gli adulti potranno apprezzare intrattenimento e spettacoli musicali, quali i Venerdì Jazz. Al Teatro Pirandello, è atteso “Il compleanno” di Harold Pinter (14 e 15 dicembre), diretto da Peter Stein, con Maddalena Crippa e Alessandro Averone. [post_title] => Costa del Mito, Natale fra tradizione e innovazione [post_date] => 2023-12-22T12:34:09+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703248449000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458571 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’industria cantieristica navale è una delle eccellenze italiane: il mondo della crocieristica è in costante crescita vista la sua capacità di attirare un pubblico diversificato di viaggiatori. Per questo il Cantiere Fincantieri di Monfalcone è costantemente in attività: vengono realizzate tre navi in contemporanea, capaci di portare sul mare le più interessanti innovazioni tecnologiche, come l’air lubrification system (ALS), che facilita la penetrazione dello scafo nell’acqua con la creazione di un cuscino di bolle sotto lo scafo che favorisce lo scivolamento della nave e porta a una riduzione dei consumi. La storia dei cantieri di Monfalcone è molto affascinante e ci porta all’inizio del secolo scorso: nel 1908 i Cosulich, una famiglia di armatori, fondò il Cantiere Navale Triestino per incentivare la costruzione di navi per l’Impero austro-ungarico. Acquistarono i terreni dell’area di Panzano e, mentre realizzavano navi sempre più grandi e innovative nelle acque che bagnano Monfalcone, avviarono anche un processo politico-sociale costruendo un quartiere residenziale che ospitava i lavoratori del cantiere navale. È la voce dello storico navale Matteo Martinuzzi, direttore scientifico della Fondazione Fincantieri, a narrare l’affascinante percorso storico. «Il villaggio operaio di Panzano è stato costruito tra il 1920 e il 1927. L’architetto Dante Fornasir progettò i due alberghi che avrebbero ospitato le persone non stanziali impegnate nei cantieri di Monfalcone; la struttura destinata agli impiegati della fabbrica oggi è stata trasformata in un hotel dove si trova anche un piccolo spazio museale che racconta la storia della piccola Company Town. - prosegue lo storico – Poi è stato costruito un albergo con 700 stanze per gli operai celibi. Panzano era una company-town (autonoma rispetto a Monfalcone) e la famiglia Cosulich, proprietaria del cantiere fino al 1930, voleva dare una sorta di imprinting alle proprie maestranze. L'operaio doveva svolgere in modo efficiente il proprio compito all’interno della fabbrica e poi, terminato l’orario di lavoro, continuare a vivere in simbiosi con essa. La fabbrica doveva essere una grande comunità e Panzano aveva dei servizi avveniristici rispetto a Monfalcone, il cui centro storico era stato distrutto durante la prima guerra mondiale. Panzano aveva un mercato, uno spaccio per i beni di consumo, aveva l'agraria e un acquedotto. Era stato anche costruito il campo sportivo Costanzo Ciano, che viene utilizzato ancora oggi». La storia del Cantiere Navale Triestino prosegue fino al 1930, quando lo Stato deve intervenire perché le industrie cantieristiche non riuscivano a sostenersi autonomamente: sia per la crisi del ‘29 che per i costi elevati delle costruzioni navali. «L’argomento è molto complesso: - sottolinea Matteo Martizuzzi - la famiglia Cosulich si era esposta troppo con le banche. Sovvenzionata dalla Banca Commerciale Triestina aveva acquistato partecipazioni nelle maggiori società della città e aveva fatto costruire le più grandi motonavi diesel dell'epoca: la Saturnia e la Vulcania. Ma la realizzazione dei motori sperimentali fu complessa e le navi furono consegnate con un anno di ritardo. Questo portò a dei costi ulteriori per la compagnia, che si trovò finanziariamente strozzata dai troppi investimenti e dalla crisi del settore. Nel ‘29 la Cosulich ricevette un pagamento dei danni di guerra parziale che non fu sufficiente per risolvere i suoi problemi. La Comit intervenne allora per salvare il gruppo e la banca che lo finanziava e decise di prendere a sé le partecipazioni azionarie. Formò nel 1930 una società cantieristica dedicata alla Venezia Giulia chiamata Cantieri Riuniti dell’Adriatico (CRDA) che controllava i cantieri di Monfalcone, Trieste, Muggia e Pola. Dopo la nazionalizzazione del 1930, nel ‘34 i CRDA furono temporaneamente privatizzati dal consorzio di Guido Segre e nel 1937 furono definitivamente conglobati nell'IRI. I Cantieri Uniti dell’Adriatico resisteranno fino al 1966, quando la gestione cantieristica nazionale andò in crisi per la chiusura del Canale di Suez». A questo punto la storia porta un nuovo cambiamento e acquisiscono il loro ruolo gli attuali protagonisti della cantieristica italiana: « Il governo decise di riorganizzare l'industria nazionale costituendo Italcantieri, - aggiunge infatti Martinuzzi - che è l'agglomerato dei cantieri di Sestri Ponente, Castellamare e di Monfalcone; inoltre chiuse il cantiere di Trieste e potenziò quello di Monfalcone come contropartita. La nuova società viene finanziata da Fincantieri che era nata nel ‘59 come finanziaria al servizio dell’industria cantieristica nazionale per la costruzione di Michelangelo, Raffaello, Galilei e Marconi. Solo nell’84 Fincantieri diventerà società operativa, dopo l'ennesima crisi dell'industria cantieristica. Il comparto è andato avanti per successive razionalizzazioni: gruppi sempre più unificati, fino a quando Fincantieri diventa un soggetto unico». E la company-town di Panzano? «ll grande albergo degli operai venne bombardato dagli alleati nel ‘44, causando diverse vittime. Dopo anni di abbandono è stato ristrutturato nel 2007: quella che era la sala mensa del cantiere è passata al Comune e ospita il Museo della Cantieristica. Oggi è una struttura ricettiva multifunzionale con una settantina di stanze e anche l'asilo aziendale “Fincantesimo”, che può ospitare fino a un massimo di 34 bambini». [gallery ids="458579,458578,458575"] [post_title] => Fincantieri: una storia iniziata un secolo fa, tra tecnologia e attenzione sociale [post_date] => 2023-12-22T10:40:47+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703241647000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458606 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Il 2023 è stato il primo anno pieno dopo una pandemia terribile, ancora non siamo ai livelli del 2019 che è stato l'ultimo anno sano pre-pandemia, però abbiamo quasi recuperato tutti i volumi e tutti i ricavi. È stato un anno tonico nel quale finalmente abbiamo potuto fare il nostro lavoro". Queste le parole di Pier Ezhaya, general manager tour operating di Alpitour World e presidente di Astoi, durante un'intervista a Italpress Economy. Ma come sarà l'anno che sta per iniziare? "Per il 2024 si prevede una crescita soprattutto del segmento del turismo organizzato quasi del 12%, poi come si muoverà questa crescita bisognerà leggerlo perché lo scacchiere mondiale è sempre un po' fluido, però in linea di massima ci aspettiamo un mercato ancora tonico l'anno prossimo". Se guardiamo a Natale e Capodanno "i dati sono molto positivi - conferma Pier Ezhaya - li abbiamo anche confezionati con un maggior anticipo. Naturalmente questo per gli operatori è un fattore estremamente importante, perché permette di pianificare per tempo e di irrobustire la propria programmazione. Nelle settimane clou, tra Natale e Capodanno, prevediamo una crescita dell'11% sui ricavi del 2022, poi la mappa si è spostata in funzione anche di quello che è accaduto in Medio Oriente però assistiamo un lungo raggio molto tonico, vediamo una ripresa anche dei viaggi itineranti: bisogna aiutare le persone più a sentire dentro che vedere fuori, hanno bisogno di vivere i luoghi e le esperienze, venendo in contatto anche con le popolazioni locali". [post_title] => Ezhaya: "Il 2023 è andato bene. Il 2024 si presenta in crescita" [post_date] => 2023-12-22T10:23:40+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703240620000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458564 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_420363" align="alignright" width="300"] ph. credits @pscverona[/caption] Il menù di Natale di Air Dolomiti quest'anno porta la firma di Matteo Lorenzini, dal 2021 chef di Osteria di Passignano. I passeggeri che volano in business class con la compagnia aerea del gruppo Lufthansa tra il 21 dicembre e il 7 gennaio 2024 potranno assaporare una cucina che unisce tecnica e autenticità, con piatti capaci di esprimere la profonda passione che sta dietro ogni creazione. Situata nel cuore del Chianti Classico, Osteria di Passignano - di proprietà della famiglia Antinori - propone una cucina all’insegna dell’essenzialità, concepita in un ambiente dalla forte identità chiantigiana. La filosofia del ristorante, improntata sulla ricerca della massima qualità e del rispetto per la tradizione, unita alla volontà di innovare, hanno portato Osteria di Passignano a mantenere con continuità la Stella Michelin dal 2007. Nei diversi momenti della giornata, verranno serviti a bordo: torta del nonno, cioccolato, ricotta, mandorla e Vinsanto per una dolce colazione, involtini di lattuga e mazzancolle, crema di ceci e sesamo per pranzo, maritozzo salato, mozzarella di bufala, pomodorini confit e crema di olive taggiasche per uno sfizioso break pomeridiano e pasticcio di carni in sfoglia, carciofi e vinaigrette per la cena. Il tutto nelle moderne ed eleganti porcellane bianche del servizio di bordo business. Ad accompagnare le proposte culinarie saranno tre selezionate etichette provenienti dalle tenute di Marchesi Antinori. «Il viaggio del palato è un percorso di esplorazione, e quando questa esperienza avviene in volo, siamo noi che accompagniamo i nostri passeggeri attraverso confini non solo geografici ma anche sensoriali - commenta Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti -. La collaborazione storica con Marchesi Antinori, che da 26 generazioni tramanda la passione nella produzione del vino e con Osteria di Passignano, 1 stella Michelin, ci regala momenti di puro piacere legati anche alla tradizione italiana». [post_title] => Il menù di Natale di Air Dolomiti porta a bordo le specialità dell'Osteria di Passignano [post_date] => 2023-12-22T09:22:08+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703236928000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Numeri tutti in positivo per la Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, per il periodo natalizio e nel bilancio di chiusura dell’anno 2023. Le proiezioni per fine anno indicano una crescita del +6,3% per i viaggiatori che raggiungeranno quota 10.735.700 rispetto ai 10.099.441 del 2022. E per il periodo delle festività natalizie e di fine anno, dal 22 dicembre al 7 gennaio, la stima è quella di 3.320 movimenti (rispetto ai 2.896 del 2022), di cui 2.210 nazionali e 1.110 internazionali, questi ultimi con un incremento del 42,67%. Sono invece 505.000 i viaggiatori previsti che transiteranno nello scalo catanese, registrando un aumento del +13,8%. Di questi, 333.000 nazionali e 172.000 internazionali (+38% rispetto al 2022). Per lo scalo catanese, tra le destinazioni nazionali preferite si confermano, come nel precedente ponte, Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa. Malta, Tirana e Bucarest Otopeni, invece, sono le mete estere più scelte dai passeggeri con volato su Malta incrementato di circa il 30%, mentre per le altre 2 realtà, più che raddoppiato. Anche l’aeroporto di Comiso chiude l’anno con il segno positivo. Nonostante il numero dei passeggeri abbia subito una flessione rispetto al 2022 (-16,8%) ed è previsto in calo anche a dicembre, il 2023 è stato un anno in crescita in termini di spostamenti che, infatti, hanno registrato un + 4,19% con 3459 movimenti rispetto ai 3320 del 2022. Solo nel mese di dicembre, inoltre, sono previsti 179 movimenti contro i 157 effettivi dello scorso anno, segnando un +14%. Per il periodo delle feste di Natale, si stima che saranno 94 i movimenti contro gli 82 del 2022 con un incremento del 14,63%. Di questi, 80 sono nazionali (+15,94%) e 14 internazionali (+7,69%). Il numero dei passeggeri previsti per il ponte è di 10740 contro i 11797 effettivi dello scorso anno (-8,96%), di cui 9480 di tipo nazionale (-11,47%) e 1260 internazionali (+15,7%). Secondo il nuovo rapporto dell’Aci - Airports Council International Europe, l’aeroporto di Catania si piazza al quarto posto in Europa per crescita del traffico passeggeri, rispetto al periodo pre-pandemico. Secondo i dati, lo scalo siciliano ha registrato un incremento del +17% rispetto all'ottobre 2019, tra gli aeroporti europei con un volume tra 10 e 25 milioni di passeggeri annui. «Dopo una fase complessa per il settore aeroportuale, dovuta all’impatto della pandemia sulla mobilità e sul turismo, questo risultato conferma la traiettoria di crescita del nostro aeroporto ed è frutto di una collaborazione positiva tra il nostro team, i partner del comparto e le autorità locali e nazionali - ha dichiarato Nico Torrisi, ad di Sac -. La Sicilia è più che una destinazione: è un luogo riconosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza, cultura e autenticità. Il notevole incremento delle attività aeroportuali dimostra l’interesse dei viaggiatori e la fiducia riposta nella qualità e nella sicurezza dei servizi offerti ai passeggeri. Guardiamo al futuro con determinazione e continueremo a impegnarci per elevare gli standard e consolidare la nostra posizione come hub di riferimento». [post_title] => Aeroporto di Catania sugli scudi: previsti 505.000 viaggiatori per le festività [post_date] => 2023-12-22T09:15:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703236545000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458510 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperti ieri i propri battenti il nuovo Mandarin Oriental Savoy, Zurich, terzo indirizzo del gruppo in Svizzera. Situato sulla famosa Paradeplatz, il più antico grand hotel della città è posizionato a pochi passi dal centro storico, dalla prestigiosa Bahnhofstrasse e dalla passeggiata che conduce al lago di Zurigo. La struttura è dotata di 44 camere e 36 suite, molte delle quali con ampie terrazze e rooftop privati. Quattro inoltre le proposte f&b fra ristoranti e bar, sotto la guida dell’executive chef Benjamin Halat. Tra queste spicca l'Orsini, locale fine-dining di cucina italiana che beneficia della consulenza di Antonio Guida, executive chef del due stelle Michelin Seta del Mandarin Oriental, Milan. L'hotel è anche provvisto di oltre 700 metri quadrati di spazi per meeting ed eventi. La storia del Mandarin Oriental Savoy, Zurich, ha inizio la Vigilia di Natale del 1838, quando Johannes Baur, un giovane panettiere austriaco originario del Vorarlberg, fondò il primo grand hotel della città, l'hotel Baur appunto. Reimmaginato dall’interior designer parigino Tristan Auer, il nuovo albergo combina i dettagli storici della struttura con uno stile contemporaneo e viste sui principali monumenti della città. Dal 1838 numerosi nomi di spicco hanno soggiornato in questo hotel. Nel solo 1845, per esempio, il pianista e compositore Franz Liszt risiedette all'hotel Baur per tutto il festival di Beethoven, mentre Charles Dickens fu ospite della struttura con la sua famiglia. [post_title] => Ha aperto ieri i propri battenti il Mandarin Oriental Savoy, Zurich [post_date] => 2023-12-21T10:34:06+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703154846000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458496 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' positivo il bilancio dell'Ente nazionale polacco per il turismo sui risultati del mercato italiano nel 2023: «I dati al momento sono ancora parziali - afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nel nostro Paese -, mancando i numeri dell’ultimo trimestre 2023, quando numerosi sono i turisti italiani che raggiungono il nostro Paese in visita ai mercatini di Natale così come, in generale, quelli provenienti da tutta l’Unione europea». Ma se si guardano i numeri registrati nei primi nove mesi di quest’anno, gli italiani che hanno raggiunto la Polonia sono stati in totale 464.000, per una spesa complessiva nello stesso periodo di 353 milioni di euro. «In questo 2023 abbiamo puntato molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima ed il nostro impegno ha portato al consolidamento delle richieste di mete fuori dalle tradizionali rotte: oggi il turista italiano, oltre a prediligere le città d’arte (Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte), apprezza sempre più la varietà paesaggistica, la natura, la gastronomia e la cultura che sappiamo garantire grazie anche ai numerosi collegamenti aerei oggi attivi dalle principali regioni italiane verso numerose località polacche». Un Paese che sa promuoversi con un approccio dinamico, fresco ed originale, presentandosi come destinazione non convenzionale, ma capace di stupire, superando le aspettative, che attrae sicuramente per il ricco patrimonio storico-culturale ma che oggi è in grado di rivelare al grande pubblico la sua incredibile bellezza naturalistica, la biodiversità, le possibilità legate all’outdoor e la squisita e raffinata offerta gastronomica. «Ci auguriamo che i dati relativi agli ultimi tre mesi dell'anno vadano a confermare un trend in ulteriore crescita essendo le festività natalizie un periodo che attrae numerosi visitatori provenienti sia dall’Italia che dal resto dell’Unione europea». [post_title] => Polonia: ancora in crescita i turisti dall'Italia, alla scoperta delle mete meno battute [post_date] => 2023-12-21T10:21:13+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703154073000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458484 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia aprirà il 31 marzo 2024 una nuova rotta aerea che collegherà Milano Bergamo a Bacau. I voli, operati con Boeing 737- 800 da 189 posti, saranno effettuati tre volte a settimana, mercoledì, venerdì e domenica. «Questa nuova rotta rappresenta una decisione strategica che riflette il nostro impegno costante nell'ampliare i nostri orizzonti e contribuire al dinamismo delle attività economiche - ha affermato Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. La nuova connessione non solo rafforza il legame tra Italia e Romania, ma offre anche nuove opportunità di scambio culturale e commerciale tra queste due vivaci città. Siamo convinti che questa iniziativa rappresenti un passo significativo per Aeroitalia, offrendo ai nostri passeggeri più opzioni e flessibilità nei loro viaggi». I biglietti per la rotta Bergamo-Bacău sono già in vendita sul sito web della compagnia e in tutte le agenzie di viaggio. [post_title] => Aeroitalia collegherà Milano Bergamo a Bacau con tre voli settimanali dal 31 marzo [post_date] => 2023-12-21T09:20:44+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703150444000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 458441 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Neos ha programmato un nuovo open day per mercoledì 10 gennaio presso l’Hotel dei Congressi di Roma. La compagnia aerea del gruppo Alpitour selezionerà di assistenti di volo per le basi di Milano Malpensa e Verona, rivolgendosi sia a personale certificato sia a coloro che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo in nessun’altra compagnia aerea. L’addestramento dei candidati selezionati si terrà nel centro addestramento Neos che comprende al suo interno uffici, sale e aree adibite a varie attività, tra cui appunto la formazione. I vari corsi hanno l’obiettivo di preparare i nuovi assistenti di volo in previsione dell’intensa stagione estiva e dell’arrivo di nuovi velivoli che incrementeranno la flotta azzurra. Dopo la selezione, infine, sarà richiesto un colloquio finale presso gli uffici Neos di Malpensa, dove avrà luogo anche il corso base per il conseguimento dell’attestazione Cca. Per candidarsi occorre compilare il form on line sul sito Neos. All’appuntamento, a cui sarà possibile presentarsi nella fascia mattutina tra le ore 9.00 e le ore 12.00 o nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00, sarà necessario portare con sé un curriculum vitae aggiornato e due fotografie (mezzo busto e figura intera). Tra i requisiti necessari sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di II grado, una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di lavorare in team e comunicative. «Il successo dei precedenti appuntamenti di Verona e Milano e l’imminente arrivo delle nuove macchine in vista della stagione estiva ci hanno portato ad organizzare questo nuovo appuntamento di recruitment – commenta Emiliano Lisi, recruitment manager HR in Neos -. Anche per l’open day romano l’obiettivo sarà quello di trovare persone dinamiche, sorridenti e con un sogno nel cassetto pronte a mettersi in gioco e ad entrare a far parte della famiglia di Neos». [post_title] => Neos seleziona assistenti di volo per le basi di Milano e Verona: appuntamento a Roma il 10 gennaio [post_date] => 2023-12-20T10:43:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1703069001000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "costa del mito natale fra tradizione innovazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":34,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1118,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458637","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Natale della Costa del Mito, nel rispetto delle tradizioni con uno sguardo attento all’innovazione, soprattutto in campo enogastronomico. \r

\r

Tra le squisite pietanze proposte in questo periodo, trionfa soprattutto la pasticceria con il pistacchio DOP di Raffadali, utilizzato nella produzione di panettoni artigianali sia nelle farciture che nella guarnizione.\r

\r

Ma segno inconfondibile dell’arrivo delle festività è il frenetico allestimento dei presepi viventi nei piccoli borghi. \r

\r

A Caltabellotta, in provincia di Agrigento, l’intero paesino si trasformerà in Betlemme per mettere in scena la Natività, con il coinvolgimento di tutti gli abitanti. Le case e le botteghe su per la collina si trasformeranno in attività artigianali e contadine del passato tra il profumo delle pietanze tipiche natalizie. Giunto alla sua trentesima edizione il presepe è arricchito da diversi momenti di animazione teatrale e momenti culturali.\r

\r

Anche a Sutera, in provincia di Caltanissetta, il presepe vivente coinvolgerà il caratteristico borgo. Gli stretti vicoli dell’antico quartiere arabo, il Rabato, i piccoli balconi, le finestrelle strette e lunghe, la continuità delle mura, accompagnate da un’atmosfera di calde luci e antichi suoni, renderanno l’evento suggestivo.\r

\r

La Costa del Mito propone anche le tradizioni natalizie di Licata con le fiureddre, edicole votive contenenti immagini sacre costruite per devozione o per grazia ricevuta, addobbate con rami di palme e pini, da cui pendono agrumi. Il Natale anche qui verrà rallegrato da dolci melodie tradizionali, suonate con la ciarameddra, una zampogna tipica in Sicilia.\r

\r

Chi ama il mare, il 22 e il 23 dicembre, potrà vivere un’esperienza straordinaria da una delle due mongolfiere che si alzeranno per mostrare dall’alto la città, l’antico faro e lo spettacolare porto di Licata.\r

\r

Bisogna raggiungere il borgo di Sant’Elisabetta per assistere, il 6 gennaio, alla “Pastorale di Nardu”, una delle più antiche e autentiche sagre popolari siciliane. La festa è una sceneggiata popolare basata sull’arte della mimica, che riproduce la vita pastorale e il lavoro nei campi.\r

\r

A Naro, città barocca dell’Agrigentino, detta la Fulgentissima, dal 17 dicembre al 6 gennaio, la rappresentazione della Natività è affidata ogni anno ai ContemplAttivi e racconta, nella Chiesa di Sant’Agostino, la Natività attraverso la danza, il canto, la musica e la gastronomia.\r

\r

Ad Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025, i bambini potranno essere accolti dai personaggi delle storie più belle, in centro città e al Palacongressi, dove gli adulti potranno apprezzare intrattenimento e spettacoli musicali, quali i Venerdì Jazz. Al Teatro Pirandello, è atteso “Il compleanno” di Harold Pinter (14 e 15 dicembre), diretto da Peter Stein, con Maddalena Crippa e Alessandro Averone. \r

\r

","post_title":"Costa del Mito, Natale fra tradizione e innovazione","post_date":"2023-12-22T12:34:09+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1703248449000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458571","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’industria cantieristica navale è una delle eccellenze italiane: il mondo della crocieristica è in costante crescita vista la sua capacità di attirare un pubblico diversificato di viaggiatori. Per questo il Cantiere Fincantieri di Monfalcone è costantemente in attività: vengono realizzate tre navi in contemporanea, capaci di portare sul mare le più interessanti innovazioni tecnologiche, come l’air lubrification system (ALS), che facilita la penetrazione dello scafo nell’acqua con la creazione di un cuscino di bolle sotto lo scafo che favorisce lo scivolamento della nave e porta a una riduzione dei consumi. \r

La storia dei cantieri di Monfalcone è molto affascinante e ci porta all’inizio del secolo scorso: nel 1908 i Cosulich, una famiglia di armatori, fondò il Cantiere Navale Triestino per incentivare la costruzione di navi per l’Impero austro-ungarico. Acquistarono i terreni dell’area di Panzano e, mentre realizzavano navi sempre più grandi e innovative nelle acque che bagnano Monfalcone, avviarono anche un processo politico-sociale costruendo un quartiere residenziale che ospitava i lavoratori del cantiere navale. \r

È la voce dello storico navale Matteo Martinuzzi, direttore scientifico della Fondazione Fincantieri, a narrare l’affascinante percorso storico. «Il villaggio operaio di Panzano è stato costruito tra il 1920 e il 1927. L’architetto Dante Fornasir progettò i due alberghi che avrebbero ospitato le persone non stanziali impegnate nei cantieri di Monfalcone; la struttura destinata agli impiegati della fabbrica oggi è stata trasformata in un hotel dove si trova anche un piccolo spazio museale che racconta la storia della piccola Company Town. - prosegue lo storico – Poi è stato costruito un albergo con 700 stanze per gli operai celibi. Panzano era una company-town (autonoma rispetto a Monfalcone) e la famiglia Cosulich, proprietaria del cantiere fino al 1930, voleva dare una sorta di imprinting alle proprie maestranze. \r

L'operaio doveva svolgere in modo efficiente il proprio compito all’interno della fabbrica e poi, terminato l’orario di lavoro, continuare a vivere in simbiosi con essa. La fabbrica doveva essere una grande comunità e Panzano aveva dei servizi avveniristici rispetto a Monfalcone, il cui centro storico era stato distrutto durante la prima guerra mondiale. Panzano aveva un mercato, uno spaccio per i beni di consumo, aveva l'agraria e un acquedotto. \r

Era stato anche costruito il campo sportivo Costanzo Ciano, che viene utilizzato ancora oggi». La storia del Cantiere Navale Triestino prosegue fino al 1930, quando lo Stato deve intervenire perché le industrie cantieristiche non riuscivano a sostenersi autonomamente: sia per la crisi del ‘29 che per i costi elevati delle costruzioni navali. «L’argomento è molto complesso: - sottolinea Matteo Martizuzzi - la famiglia Cosulich si era esposta troppo con le banche. Sovvenzionata dalla Banca Commerciale Triestina aveva acquistato partecipazioni nelle maggiori società della città e aveva fatto costruire le più grandi motonavi diesel dell'epoca: la Saturnia e la Vulcania. Ma la realizzazione dei motori sperimentali fu complessa e le navi furono consegnate con un anno di ritardo. Questo portò a dei costi ulteriori per la compagnia, che si trovò finanziariamente strozzata dai troppi investimenti e dalla crisi del settore. \r

Nel ‘29 la Cosulich ricevette un pagamento dei danni di guerra parziale che non fu sufficiente per risolvere i suoi problemi. La Comit intervenne allora per salvare il gruppo e la banca che lo finanziava e decise di prendere a sé le partecipazioni azionarie. Formò nel 1930 una società cantieristica dedicata alla Venezia Giulia chiamata Cantieri Riuniti dell’Adriatico (CRDA) che controllava i cantieri di Monfalcone, Trieste, Muggia e Pola. Dopo la nazionalizzazione del 1930, nel ‘34 i CRDA furono temporaneamente privatizzati dal consorzio di Guido Segre e nel 1937 furono definitivamente conglobati nell'IRI. I Cantieri Uniti dell’Adriatico resisteranno fino al 1966, quando la gestione cantieristica nazionale andò in crisi per la chiusura del Canale di Suez». \r

A questo punto la storia porta un nuovo cambiamento e acquisiscono il loro ruolo gli attuali protagonisti della cantieristica italiana: « Il governo decise di riorganizzare l'industria nazionale costituendo Italcantieri, - aggiunge infatti Martinuzzi - che è l'agglomerato dei cantieri di Sestri Ponente, Castellamare e di Monfalcone; inoltre chiuse il cantiere di Trieste e potenziò quello di Monfalcone come contropartita. La nuova società viene finanziata da Fincantieri che era nata nel ‘59 come finanziaria al servizio dell’industria cantieristica nazionale per la costruzione di Michelangelo, Raffaello, Galilei e Marconi. Solo nell’84 Fincantieri diventerà società operativa, dopo l'ennesima crisi dell'industria cantieristica. Il comparto è andato avanti per successive razionalizzazioni: gruppi sempre più unificati, fino a quando Fincantieri diventa un soggetto unico». \r

E la company-town di Panzano? «ll grande albergo degli operai venne bombardato dagli alleati nel ‘44, causando diverse vittime. Dopo anni di abbandono è stato ristrutturato nel 2007: quella che era la sala mensa del cantiere è passata al Comune e ospita il Museo della Cantieristica. Oggi è una struttura ricettiva multifunzionale con una settantina di stanze e anche l'asilo aziendale “Fincantesimo”, che può ospitare fino a un massimo di 34 bambini».\r

[gallery ids=\"458579,458578,458575\"]","post_title":"Fincantieri: una storia iniziata un secolo fa, tra tecnologia e attenzione sociale","post_date":"2023-12-22T10:40:47+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1703241647000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458606","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Il 2023 è stato il primo anno pieno dopo una pandemia terribile, ancora non siamo ai livelli del 2019 che è stato l'ultimo anno sano pre-pandemia, però abbiamo quasi recuperato tutti i volumi e tutti i ricavi. È stato un anno tonico nel quale finalmente abbiamo potuto fare il nostro lavoro\". Queste le parole di Pier Ezhaya, general manager tour operating di Alpitour World e presidente di Astoi, durante un'intervista a Italpress Economy.\r

\r

Ma come sarà l'anno che sta per iniziare? \"Per il 2024 si prevede una crescita soprattutto del segmento del turismo organizzato quasi del 12%, poi come si muoverà questa crescita bisognerà leggerlo perché lo scacchiere mondiale è sempre un po' fluido, però in linea di massima ci aspettiamo un mercato ancora tonico l'anno prossimo\".\r

\r

Se guardiamo a Natale e Capodanno \"i dati sono molto positivi - conferma Pier Ezhaya - li abbiamo anche confezionati con un maggior anticipo. Naturalmente questo per gli operatori è un fattore estremamente importante, perché permette di pianificare per tempo e di irrobustire la propria programmazione. Nelle settimane clou, tra Natale e Capodanno, prevediamo una crescita dell'11% sui ricavi del 2022, poi la mappa si è spostata in funzione anche di quello che è accaduto in Medio Oriente però assistiamo un lungo raggio molto tonico, vediamo una ripresa anche dei viaggi itineranti: bisogna aiutare le persone più a sentire dentro che vedere fuori, hanno bisogno di vivere i luoghi e le esperienze, venendo in contatto anche con le popolazioni locali\".","post_title":"Ezhaya: \"Il 2023 è andato bene. Il 2024 si presenta in crescita\"","post_date":"2023-12-22T10:23:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1703240620000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_420363\" align=\"alignright\" width=\"300\"] ph. credits @pscverona[/caption]\r

\r

Il menù di Natale di Air Dolomiti quest'anno porta la firma di Matteo Lorenzini, dal 2021 chef di Osteria di Passignano. I passeggeri che volano in business class con la compagnia aerea del gruppo Lufthansa tra il 21 dicembre e il 7 gennaio 2024 potranno assaporare una cucina che unisce tecnica e autenticità, con piatti capaci di esprimere la profonda passione che sta dietro ogni creazione.\r

\r

Situata nel cuore del Chianti Classico, Osteria di Passignano - di proprietà della famiglia Antinori - propone una cucina all’insegna dell’essenzialità, concepita in un ambiente dalla forte identità chiantigiana. La filosofia del ristorante, improntata sulla ricerca della massima qualità e del rispetto per la tradizione, unita alla volontà di innovare, hanno portato Osteria di Passignano a mantenere con continuità la Stella Michelin dal 2007.\r

\r

Nei diversi momenti della giornata, verranno serviti a bordo: torta del nonno, cioccolato, ricotta, mandorla e Vinsanto per una dolce colazione, involtini di lattuga e mazzancolle, crema di ceci e sesamo per pranzo, maritozzo salato, mozzarella di bufala, pomodorini confit e crema di olive taggiasche per uno sfizioso break pomeridiano e pasticcio di carni in sfoglia, carciofi e vinaigrette per la cena. Il tutto nelle moderne ed eleganti porcellane bianche del servizio di bordo business.\r

\r

Ad accompagnare le proposte culinarie saranno tre selezionate etichette provenienti dalle tenute di Marchesi Antinori.\r

\r

«Il viaggio del palato è un percorso di esplorazione, e quando questa esperienza avviene in volo, siamo noi che accompagniamo i nostri passeggeri attraverso confini non solo geografici ma anche sensoriali - commenta Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti -. La collaborazione storica con Marchesi Antinori, che da 26 generazioni tramanda la passione nella produzione del vino e con Osteria di Passignano, 1 stella Michelin, ci regala momenti di puro piacere legati anche alla tradizione italiana».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Il menù di Natale di Air Dolomiti porta a bordo le specialità dell'Osteria di Passignano","post_date":"2023-12-22T09:22:08+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703236928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Numeri tutti in positivo per la Sac, società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, per il periodo natalizio e nel bilancio di chiusura dell’anno 2023. Le proiezioni per fine anno indicano una crescita del +6,3% per i viaggiatori che raggiungeranno quota 10.735.700 rispetto ai 10.099.441 del 2022.\r

\r

E per il periodo delle festività natalizie e di fine anno, dal 22 dicembre al 7 gennaio, la stima è quella di 3.320 movimenti (rispetto ai 2.896 del 2022), di cui 2.210 nazionali e 1.110 internazionali, questi ultimi con un incremento del 42,67%. Sono invece 505.000 i viaggiatori previsti che transiteranno nello scalo catanese, registrando un aumento del +13,8%. Di questi, 333.000 nazionali e 172.000 internazionali (+38% rispetto al 2022).\r

\r

Per lo scalo catanese, tra le destinazioni nazionali preferite si confermano, come nel precedente ponte, Roma Fiumicino, Milano Linate e Milano Malpensa. Malta, Tirana e Bucarest Otopeni, invece, sono le mete estere più scelte dai passeggeri con volato su Malta incrementato di circa il 30%, mentre per le altre 2 realtà, più che raddoppiato.\r

\r

Anche l’aeroporto di Comiso chiude l’anno con il segno positivo. Nonostante il numero dei passeggeri abbia subito una flessione rispetto al 2022 (-16,8%) ed è previsto in calo anche a dicembre, il 2023 è stato un anno in crescita in termini di spostamenti che, infatti, hanno registrato un + 4,19% con 3459 movimenti rispetto ai 3320 del 2022. Solo nel mese di dicembre, inoltre, sono previsti 179 movimenti contro i 157 effettivi dello scorso anno, segnando un +14%.\r

\r

Per il periodo delle feste di Natale, si stima che saranno 94 i movimenti contro gli 82 del 2022 con un incremento del 14,63%. Di questi, 80 sono nazionali (+15,94%) e 14 internazionali (+7,69%). Il numero dei passeggeri previsti per il ponte è di 10740 contro i 11797 effettivi dello scorso anno (-8,96%), di cui 9480 di tipo nazionale (-11,47%) e 1260 internazionali (+15,7%).\r

\r

Secondo il nuovo rapporto dell’Aci - Airports Council International Europe, l’aeroporto di Catania si piazza al quarto posto in Europa per crescita del traffico passeggeri, rispetto al periodo pre-pandemico. Secondo i dati, lo scalo siciliano ha registrato un incremento del +17% rispetto all'ottobre 2019, tra gli aeroporti europei con un volume tra 10 e 25 milioni di passeggeri annui.\r

«Dopo una fase complessa per il settore aeroportuale, dovuta all’impatto della pandemia sulla mobilità e sul turismo, questo risultato conferma la traiettoria di crescita del nostro aeroporto ed è frutto di una collaborazione positiva tra il nostro team, i partner del comparto e le autorità locali e nazionali - ha dichiarato Nico Torrisi, ad di Sac -. La Sicilia è più che una destinazione: è un luogo riconosciuto in tutto il mondo per la sua bellezza, cultura e autenticità. Il notevole incremento delle attività aeroportuali dimostra l’interesse dei viaggiatori e la fiducia riposta nella qualità e nella sicurezza dei servizi offerti ai passeggeri. Guardiamo al futuro con determinazione e continueremo a impegnarci per elevare gli standard e consolidare la nostra posizione come hub di riferimento».\r

","post_title":"Aeroporto di Catania sugli scudi: previsti 505.000 viaggiatori per le festività","post_date":"2023-12-22T09:15:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703236545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458510","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperti ieri i propri battenti il nuovo Mandarin Oriental Savoy, Zurich, terzo indirizzo del gruppo in Svizzera. Situato sulla famosa Paradeplatz, il più antico grand hotel della città è posizionato a pochi passi dal centro storico, dalla prestigiosa Bahnhofstrasse e dalla passeggiata che conduce al lago di Zurigo. La struttura è dotata di 44 camere e 36 suite, molte delle quali con ampie terrazze e rooftop privati. Quattro inoltre le proposte f&b fra ristoranti e bar, sotto la guida dell’executive chef Benjamin Halat. Tra queste spicca l'Orsini, locale fine-dining di cucina italiana che beneficia della consulenza di Antonio Guida, executive chef del due stelle Michelin Seta del Mandarin Oriental, Milan. L'hotel è anche provvisto di oltre 700 metri quadrati di spazi per meeting ed eventi.\r

\r

La storia del Mandarin Oriental Savoy, Zurich, ha inizio la Vigilia di Natale del 1838, quando Johannes Baur, un giovane panettiere austriaco originario del Vorarlberg, fondò il primo grand hotel della città, l'hotel Baur appunto. Reimmaginato dall’interior designer parigino Tristan Auer, il nuovo albergo combina i dettagli storici della struttura con uno stile contemporaneo e viste sui principali monumenti della città. Dal 1838 numerosi nomi di spicco hanno soggiornato in questo hotel. Nel solo 1845, per esempio, il pianista e compositore Franz Liszt risiedette all'hotel Baur per tutto il festival di Beethoven, mentre Charles Dickens fu ospite della struttura con la sua famiglia.\r

\r

","post_title":"Ha aperto ieri i propri battenti il Mandarin Oriental Savoy, Zurich","post_date":"2023-12-21T10:34:06+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1703154846000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' positivo il bilancio dell'Ente nazionale polacco per il turismo sui risultati del mercato italiano nel 2023: «I dati al momento sono ancora parziali - afferma Barbara Minczewa, direttrice dell’Ente nel nostro Paese -, mancando i numeri dell’ultimo trimestre 2023, quando numerosi sono i turisti italiani che raggiungono il nostro Paese in visita ai mercatini di Natale così come, in generale, quelli provenienti da tutta l’Unione europea». Ma se si guardano i numeri registrati nei primi nove mesi di quest’anno, gli italiani che hanno raggiunto la Polonia sono stati in totale 464.000, per una spesa complessiva nello stesso periodo di 353 milioni di euro.\r

\r

«In questo 2023 abbiamo puntato molto alla promozione sul mercato italiano di una Polonia meno scontata e più intima ed il nostro impegno ha portato al consolidamento delle richieste di mete fuori dalle tradizionali rotte: oggi il turista italiano, oltre a prediligere le città d’arte (Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte), apprezza sempre più la varietà paesaggistica, la natura, la gastronomia e la cultura che sappiamo garantire grazie anche ai numerosi collegamenti aerei oggi attivi dalle principali regioni italiane verso numerose località polacche».\r

\r

Un Paese che sa promuoversi con un approccio dinamico, fresco ed originale, presentandosi come destinazione non convenzionale, ma capace di stupire, superando le aspettative, che attrae sicuramente per il ricco patrimonio storico-culturale ma che oggi è in grado di rivelare al grande pubblico la sua incredibile bellezza naturalistica, la biodiversità, le possibilità legate all’outdoor e la squisita e raffinata offerta gastronomica.\r

\r

«Ci auguriamo che i dati relativi agli ultimi tre mesi dell'anno vadano a confermare un trend in ulteriore crescita essendo le festività natalizie un periodo che attrae numerosi visitatori provenienti sia dall’Italia che dal resto dell’Unione europea».","post_title":"Polonia: ancora in crescita i turisti dall'Italia, alla scoperta delle mete meno battute","post_date":"2023-12-21T10:21:13+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1703154073000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458484","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

Aeroitalia aprirà il 31 marzo 2024 una nuova rotta aerea che collegherà Milano Bergamo a Bacau. I voli, operati con Boeing 737- 800 da 189 posti, saranno effettuati tre volte a settimana, mercoledì, venerdì e domenica.\r

\r

«Questa nuova rotta rappresenta una decisione strategica che riflette il nostro impegno costante nell'ampliare i nostri orizzonti e contribuire al dinamismo delle attività economiche - ha affermato Gaetano Intrieri, amministratore delegato di Aeroitalia -. La nuova connessione non solo rafforza il legame tra Italia e Romania, ma offre anche nuove opportunità di scambio culturale e commerciale tra queste due vivaci città. Siamo convinti che questa iniziativa rappresenti un passo significativo per Aeroitalia, offrendo ai nostri passeggeri più opzioni e flessibilità nei loro viaggi».\r

\r

I biglietti per la rotta Bergamo-Bacău sono già in vendita sul sito web della compagnia e in tutte le agenzie di viaggio.\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Aeroitalia collegherà Milano Bergamo a Bacau con tre voli settimanali dal 31 marzo","post_date":"2023-12-21T09:20:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703150444000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"458441","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Neos ha programmato un nuovo open day per mercoledì 10 gennaio presso l’Hotel dei Congressi di Roma. \r

La compagnia aerea del gruppo Alpitour selezionerà di assistenti di volo per le basi di Milano Malpensa e Verona, rivolgendosi sia a personale certificato sia a coloro che non hanno mai svolto la professione di assistente di volo in nessun’altra compagnia aerea.\r

L’addestramento dei candidati selezionati si terrà nel centro addestramento Neos che comprende al suo interno uffici, sale e aree adibite a varie attività, tra cui appunto la formazione. I vari corsi hanno l’obiettivo di preparare i nuovi assistenti di volo in previsione dell’intensa stagione estiva e dell’arrivo di nuovi velivoli che incrementeranno la flotta azzurra. Dopo la selezione, infine, sarà richiesto un colloquio finale presso gli uffici Neos di Malpensa, dove avrà luogo anche il corso base per il conseguimento dell’attestazione Cca.\r

Per candidarsi occorre compilare il form on line sul sito Neos. All’appuntamento, a cui sarà possibile presentarsi nella fascia mattutina tra le ore 9.00 e le ore 12.00 o nel pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00, sarà necessario portare con sé un curriculum vitae aggiornato e due fotografie (mezzo busto e figura intera). Tra i requisiti necessari sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di II grado, una buona conoscenza della lingua inglese e buone capacità di lavorare in team e comunicative.\r

«Il successo dei precedenti appuntamenti di Verona e Milano e l’imminente arrivo delle nuove macchine in vista della stagione estiva ci hanno portato ad organizzare questo nuovo appuntamento di recruitment – commenta Emiliano Lisi, recruitment manager HR in Neos -. Anche per l’open day romano l’obiettivo sarà quello di trovare persone dinamiche, sorridenti e con un sogno nel cassetto pronte a mettersi in gioco e ad entrare a far parte della famiglia di Neos».","post_title":"Neos seleziona assistenti di volo per le basi di Milano e Verona: appuntamento a Roma il 10 gennaio","post_date":"2023-12-20T10:43:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1703069001000]}]}}