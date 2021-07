Cortina Trophy: un week end attivo sulle Dolomiti

Sarà un lungo week end, questo, per Cortina. La regina delle Dolomiti si appresta a vivere, partendo da sabato 17 un fine settimana sportivo che avrà il proprio culmine sabato 17 con il Cortina Trophy, gara Nazionale.

Le previsioni meteo, buone per sabato, metteranno gli atleti di fronte a condizioni ideali che garantiranno tanto divertimento

Cortina d’Ampezzo è già completamente allestita per il lungo fine settimana di metà luglio, che da cinque anni convoglia migliaia di appassionati degli sport all’aria aperta alla scoperta delle Dolomiti Ampezzane, uno dei luoghi più belli e celebrati dell’intero comprensorio dolomitico.

Per l’evento clou di domani (17 luglio), il Cortina Trophy, sono attesi un centinaia di bikers provenienti da tutta Italia e dall’estero, tra i quali tanti atleti di spicco, come Alexey Medvedev, Daniele Mensi, Marco Rebagliati, Domenico Valerio, Simone Linetti, Simone Ferrero, Armin Dalvai, Diego Beltramo e Adaos Alvarez, mentre sul Classic i favoriti dovrebbero essere Andrea Dei Tos, Vittorio Oliva e Tiziano Carraro. In campo femminile siamo in attesa di importanti conferme.

Questi e altri saranno gli atleti che sabato si daranno battaglia sui due rinnovati percorsi previsti, la Marathon 77,2 km 2.476D+ e il Classic 48,6 km 1.302D+. Saranno percorsi spettacolari con passaggi da: 5Torri – Forcella Averau – Tofanina – Passo Posporcora – Mietres.