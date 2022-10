Chianciano Terme, concerto e mostra itinerante per gli Stati Generali del Turismo Grande attesa, fermento nel mondo economico e politico alla vigilia degli Stati generali del turismo che prendono il via al Palamontepaschi di Chianciano Terme venerdì 28 ottobre e si concludono sabato sera alle 19,30 con un suggestivo concerto classico alla Sala Mescita nel Parco Acqua Santa, aperto al pubblico.

In Sala Mescita in occasione degli SGT viene allestita una straordinaria mostra fotografica itinerante, “Gli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa in Italia: un patrimonio europeo”.

La mostra guida il visitatore attraverso i 29 Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa con membri di rete italiani, su un totale dei 45 certificati dal CdE fino al 2021. Un viaggio nel tempo e nello spazio che si snoda lungo tutta l’Europa alla riscoperta di suggestivi luoghi d’attrazione culturale e del loro ruolo nel processo di valorizzazione del nostro patrimonio condiviso. In occasione degli Stati Generali del Turismo la mostra mette l’accento sui valori rappresentativi del Consiglio d’Europa e i principali obiettivi degli Itinerari Culturali, tra cui la valorizzazione del turismo culturale e del turismo esperienziale, in un’ottica di sviluppo sostenibile per territori di pregio paesaggistico e architettonico. La mostra è curata dalla professoressa Roberta Alberotanza, membro della Task Force della Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Suggestiva l’ambientazione nella Sala Mescita, dove la Mostra apre al pubblico il 29 ottobre alle ore 19 e viene celebrata da un concerto “Da Vivaldi al tango argentino” dell’ orchestra da camera “Italia classica” diretta da Paolo Ponziano Ciardi con violino solista Daria Nechaeva e pianoforte solista Fabrizio Mocata musiche di Vivaldi, Villoldo, Piazzolla. Tra i partner dell’evento Intesa San Paolo.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433101 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nell’estate 2023 Taranto diventerà un nuovo porto di scalo di Costa Crociere. A partire dal 3 giugno e sino al 7 ottobre, la Pacifica sarà nella città pugliese tutte le settimane, nell’ambito di un itinerario alla scoperta delle isole greche. Gli scali di Costa Pacifica in programma a Taranto sono in tutto 19: il sabato, dalle 8 alle 17. Oltre alla città di origini lacedemoni, la nave visiterà anche Catania, La Valletta, Mykonos e Santorini. In questo itinerario, Taranto sarà sia porto di imbarco e sbarco, raggiungibile anche con il pacchetto volo+crociera, sia porto di transito per gli ospiti che imbarcheranno negli altri scali, in particolare a Catania. I crocieristi che arriveranno a Taranto potranno visitare la città e il territorio in maniera autonoma, oppure scegliendo tra la vasta gamma di escursioni organizzate a cui sta lavorando la compagnia con il supporto delle istituzioni e degli operatori locali. In particolare, il progetto dei tour a Taranto si sta concentrando sulla visita del centro storico, Duomo, castello Aragonese e museo archeologico MarTa, mentre sul territorio sono previste visite alle principali destinazioni provinciali e regionali, oltre a un tour in catamarano nel golfo e nelle acque dello Ionio. “La nostra compagnia mette Taranto sulla cartina geografica del turismo delle crociere - ha spiegato il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, in occasione della presentazione ufficiale del nuovo scalo -. Una novità che darà un ulteriore contributo al processo di sviluppo turistico della città, facendo scoprire ai nostri ospiti una destinazione per molti inedita, ma che ha davvero tanto da offrire. Per fare in modo che Taranto diventi una meta consolidata del turismo crocieristico, è fondamentale la collaborazione con le istituzioni e gli operatori locali, che ringrazio per la disponibilità dimostrata sinora”. [post_title] => Costa Crociere sbarca a Taranto. Il porto pugliese inserito negli itinerari estivi della Pacifica [post_date] => 2022-10-27T15:08:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666883293000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 433089 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande attesa, fermento nel mondo economico e politico alla vigilia degli Stati generali del turismo che prendono il via al Palamontepaschi di Chianciano Terme venerdì 28 ottobre e si concludono sabato sera alle 19,30 con un suggestivo concerto classico alla Sala Mescita nel Parco Acqua Santa, aperto al pubblico. In Sala Mescita in occasione degli SGT viene allestita una straordinaria mostra fotografica itinerante, “Gli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa in Italia: un patrimonio europeo". La mostra guida il visitatore attraverso i 29 Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa con membri di rete italiani, su un totale dei 45 certificati dal CdE fino al 2021. Un viaggio nel tempo e nello spazio che si snoda lungo tutta l’Europa alla riscoperta di suggestivi luoghi d’attrazione culturale e del loro ruolo nel processo di valorizzazione del nostro patrimonio condiviso. In occasione degli Stati Generali del Turismo la mostra mette l'accento sui valori rappresentativi del Consiglio d'Europa e i principali obiettivi degli Itinerari Culturali, tra cui la valorizzazione del turismo culturale e del turismo esperienziale, in un'ottica di sviluppo sostenibile per territori di pregio paesaggistico e architettonico. La mostra è curata dalla professoressa Roberta Alberotanza, membro della Task Force della Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Suggestiva l’ambientazione nella Sala Mescita, dove la Mostra apre al pubblico il 29 ottobre alle ore 19 e viene celebrata da un concerto “Da Vivaldi al tango argentino” dell’ orchestra da camera “Italia classica” diretta da Paolo Ponziano Ciardi con violino solista Daria Nechaeva e pianoforte solista Fabrizio Mocata musiche di Vivaldi, Villoldo, Piazzolla. Tra i partner dell'evento Intesa San Paolo. [post_title] => Chianciano Terme, concerto e mostra itinerante per gli Stati Generali del Turismo [post_date] => 2022-10-27T12:24:34+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666873474000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432995 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Salvatore Sciacchitano è stato confermato, per il secondo mandato, presidente del Consiglio dell’Icao, l’organismo dell’Onu che riunisce le autorità per l’aviazione civile di 193 Stati, per il triennio 2023-2025. "La conferma di Salvatore Sciacchitano - afferma il presidente Enac Pierluigi Di Palma - è un ulteriore, importante riconoscimento del ruolo internazionale che l'Italia ha nel mondo dell'aviazione civile. Un risultato che si aggiunge a quello conseguito in settembre alla 41a Assemblea Generale, nelle elezioni per il Consiglio, in cui l’Italia ha ricevuto 151 voti su 170 votanti, prima tra le Nazioni europee e terza in tutto il mondo, dopo Brasile e Usa”. “Sono certo – ha commentato il direttore generale Enac e Presidente Ecac (European Civil Aviation Conference) Alessio Quaranta - che il presidente Sciacchitano continuerà anche nei prossimi tre anni a dare un impulso incisivo alla politica del trasporto aereo globale, con il suo impegno a far sì che nessun Paese sia lasciato indietro, come dimostrato anche nel reagire, come sistema, alla crisi determinata dalla pandemia da Covid-19. Sciacchitano ha assunto il ruolo di presidente del Consiglio Icao per il primo mandato, il 1° gennaio 2020, dopo un’esperienza di circa quaranta anni nell’aviazione civile presso organizzazioni nazionali e internazionali. [post_title] => Salvatore Sciacchitano riconfermato alla presidenza del Consiglio Icao fino al 2025 [post_date] => 2022-10-26T11:49:24+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666784964000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432973 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo due anni difficili Starhotels torna nuovamente sopra quota 200 milioni di euro di fatturato. Il gruppo fiorentino, racconta Pambianco hotellerie, si appresta infatti a chiudere il 2022 con ricavi totali per 228 milioni; un risultato non solo enormemente superiore ai 75 milioni del 2021 (e ai 43 milioni di due anni fa), ma che si situa persino al di sopra sopra delle cifre dell'anno pre-Covid 2019, quando il gruppo toscano registrò un giro d'affari complessivo di 217 milioni. A trainare le performance della compagnia la ripresa generale del comparto, a sua volta accelerata da un settembre che la presidente e amministratore delegato di Starhotels, Elisabetta Fabri, ha definito mese record della storia della società. Rispetto allo stesso periodo del 2019, le strutture del gruppo hanno infatti visto crescere le proprie tariffe medie (adr) del 41%, a parità di tassi di occupazione. Sull'onda di tale trend, la compagnia prevede quindi di proseguire lungo il percorso di crescita anche nel prossimo anno, con una stima di incremento del fatturato compresa tra il 18% e il 25%, al netto naturalmente di eventi esogeni che potrebbero influenzare negativamente il comparto. A spingere verso ulteriori incrementi dovrebbe in particolare essere il ritorno dei mercati ancora impattati dagli effetti della pandemia, soprattutto quelli localizzati nell'area Asia Pacifico. [post_title] => Starhotels torna sopra quota 200 mln di fatturato grazie anche a un settembre record [post_date] => 2022-10-26T10:44:10+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666781050000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432959 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_373982" align="alignleft" width="300"] Andermatt[/caption] Pista da sci sintetica, iglu e chalet: è un vero e proprio assaggio della stagione invernale tra sport su neve e mercatini di Natale lo Swiss Winter Village che, dal 7 al 27 novembre sarà aperto nel cuore di Milano, a Piazza Gae Aulenti. L’installazione di 800 mq, ideata da Svizzera Turismo, garantirà ai milanesi di testare l'ebbrezza di una discesa sugli sci o sullo snowtube, oppure una visita ai mercatini di Natale nelle città o, ancora, un'escursione sui treni panoramici immersi nel paesaggio innevato. Le lezioni di sci saranno impartite dai maestri della GR Ski Academy, fondata da Giorgio Rocca. L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti previa iscrizione, vuole creare un ponte simbolico verso le Olimpiadi 2026 e incentivare la pratica degli sport invernali. “Dopo gli anni difficili della pandemia portiamo lo sci in città per far testare ai bambini milanesi un’attività divertente e formativa che richiede agilità e coordinazione - afferma Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo -. Anche il pubblico più sedentario è benvenuto nel nostro villaggio”. L’obiettivo, infatti, è promuovere non solo le destinazioni di montagna ma anche le città, facilmente raggiungibili da Milano in treno, che ben rappresentano le mille sfaccettature del turismo svizzero. L’anteprima milanese dell’inverno svizzero punta i riflettori su St. Moritz, sul comprensorio di Andermatt Disentis Sedrun, attento soprattutto alle famiglie, e sulla Regione di Berna con le sue vette, raggiungibili con impianti di risalita e cremagliere, e con la capitale Berna dove, nel periodo natalizio, si respira un’atmosfera festosa fra le colorate bancarelle dei mercatini. Filo conduttore delle proposte è la mobilità sostenibile. Le Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia presentano lo sconto Promosvizzera, per raggiungere le città in treno Eurocity durante l’Avvento mentre per tutta la stagione invernale chi viaggia in treno dall’Italia può beneficiare di sconti su skipass e sul noleggio attrezzatura in alcuni comprensori selezionati con l’offerta ride&slide. [post_title] => La Svizzera porta a Milano piste da sci e atmosfere natalizie con lo Swiss Winter Village [post_date] => 2022-10-26T09:53:59+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666778039000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432943 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_432944" align="alignleft" width="250"] Stefano Crugnola, presidente di Turismo per l'Italia[/caption] Stefano Crugnola presidente di Turismo per l'Italia ha alcune proposte interessanti da lanciare sia alla politica che al mercato stesso. Idee per rendere il turismo più efficiente e meno burocratico, più redditizio e finalmente non più relegato nelle periferie istituzionali dove fino ad ora è stato confinato. Vediamo il programma del suo interessante piano di lavoro. Per il ministero del turismo serve la progettazione di una nuova governance con una semplificazione ed omogeneizzazione normativa che passa anche dalla revisione del Titolo V della Costituzione per riportare al centro alcune competenze anche a livello normativo, in Parlamento, e promozionale, tramite Enit. Lotta all’abusivismo e alla Concorrenza sleale anche delle ota straniere Abusivismo e concorrenza sleale provocano danni sia agli operatori turistici corretti, sia alle casse dello Stato, ma anche ai turisti che non sono tutelati. I controlli a campione e fisici sono costosi ed inefficienti e le sanzioni tardive e spesso inesigibili. Per combattere questo fenomeno, soprattutto delle strutture ricettive extra-alberghiere, serve: creare un codice identificativo nazionale (CIN) obbligatorio per tutte le strutture ricettive, da far inserire in tutte le piattaforme online sia nazionali che straniere; introdurre una vera “Web Tax turistica” per le OTA (On-line Travel Agencies) straniere che non pagano le tasse in Italia, pur vendendo prodotti e servizi turistici italiani. Vanno modificate molte leggi sulle locazioni brevi, ma anche sul noleggio con conducente, sulle guide e gli accompagnatori turistici, sulle associazioni, ecc, a tutela di quelli regolari. Giovani, donne, formazione, qualità dell’offerta turistica e lavoro Qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti da tutti gli operatori turistici (hotel, b&b, agriturismi, Ncc, Guide e Accompagnatori, Tour Operator e Agenzia Viaggi, ecc.) devono essere migliorate sia grazie a finanziamenti anche a fondo perduto, sia con la formazione di Università, ITS e Scuole alberghiere che dovrebbero trasformarsi in Scuole di Alta Formazione o College specialistici (sul modello svizzero e americano). Si propone la defiscalizzazione totale per 2 anni per l’assunzione di under 21 (per assunzionia tempo indeterminato) e la reintroduzione dei voucher (per gli stagionali): Personale di agenzie viaggi e tour operator Animatori turistici, assistenti turistici e assistenti bagnanti (bagnini) Personale delle Strutture ricettive Per tutti i lavoratori del settore, serve una riduzione speciale del Cuneo Fiscale (per incrementare gli stipendi, notoriamente bassi in genere nel settore, e diminuire il costo del lavoro per le aziende). Serve un riordino complessivo della professione di Guida e Accompagnatore turistico, sia in Italia che in Europa, concordandolo con le Associazioni di categoria. Queste figure vanno tutelate nei confronti della concorrenza sleale agevolata da norme che vanno cambiate. Detassazione di quanto investito in formazione da parte di aziende, ad esempio in ambito F&B per la promozione della cucina italiana e la tutela dei prodotti italiani. Iva “turistica” In una nazione a vocazione turistica, l’Iva non deve essere una “tassa”, bensì un volano per incrementare il volume d’affari legale (quello illegale non è sottoposto all’Iva). Si propone di: Ridurre l’Iva sui servizi e sui pacchetti turistici (per far recuperare competitività agli operatori turistici italiani). Far recuperare l’Iva (detrazione o deduzione) agli italiani che acquistano servizi turistici da operatori italiani (Agenzie Viaggi, Tour Operator, Hotel, società di trasporti, guide, ecc). Tassa di Soggiorno Per come è applicata oggi andrebbe abolita. Si propone di riscrivere una norma nazionale che regoli i termini generali minimi di applicazione locale relativamente a parametri economici, percentuale di utilizzo per scopi specifici a favore della valorizzazione turistica e della popolazione locale (ad esempio: assunzione di bagnini per le spiagge libere, di guardie nei musei, di informatori e assistenti nelle città d’arte, ecc, ma anche miglioramento di strade e parcheggi per i turisti e per gli abitanti, come anche corsi di lingue per i commercianti e gli operatori turistici della città), nell’ottica di un’accoglienza sempre più completa e di qualità. Tutela delle Imprese Balneari Le Imprese Balneari fanno parte a pieno titolo delle aziende del comparto turistico italiano e al pari di tutte le altre devono essere tutelate nei confronti della Direttiva europea Bolkestein (che per ammissione dello stesso autore non avrebbe nemmeno dovuto coinvolgerle) la quale dovrebbe riguardare solo le coste demaniali non ancora offerte in concessione, ottenendo un miglioramento dei servizi e un contenimento dei prezzi, a fronte di una revisione dei canoni di concessione dovuti allo Stato. Dopo una proroga che sarebbe dovuta scadere nel 2033 (altri Paesi hanno fatto proroghe più lunghe o hanno eliminato la direttiva), le ultime decisioni governative praticamente annullano gli investimenti fatti e il valore delle imprese balneari di circa 30mila famiglie che non verranno adeguatamente salvaguardati e le aste porteranno all’aggiudicazione da parte delle multinazionali straniere col rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, che si troverebbero così a gestire una parte importante del territorio demaniale turistico italiano. Turismo accessibile Un’attenzione speciale va riservata al turismo accessibile affinché i servizi turistici siano fruibili da tutti L’accessibilità delle strutture, dei vari servizi e dei luoghi deve essere sostenuta da agevolazioni economiche e fiscali, ma anche da un’azione diffusa di conoscenza, consapevolezza, comunicazione e marketing verso tutti. L’importanza della filiera turistica Il turismo è un settore complesso, formato da molti comparti di operatori turistici diversi, anche concorrenti (strutture ricettive, trasporti, guide e accompagnatori, assistenti e animatori, ecc), ma tutti importanti; fondamentale anche il ruolo del turismo organizzato (formato da agenzie viaggi e tour operator) per i viaggi verso l’estero, ma anche per quelli all’interno del territorio nazionale, anche per i turisti stranieri. Serve anche un’incentivazione alla creazione di Reti di imprese delle Pmi. Agenda 2030 Unwto e Pnrr Tendere al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Unwto è per l’Italia molto importante per la sostenibilità del turismo, per l’uso sostenibile degli oceani e delle risorse marine e per la crescita economica inclusiva e sostenibile. Il Pnrr ha destinato solo circa 2 miliardi di euro al Turismo (solo circa l’1% dei fondi disponibili, contro un’incidenza sul Pil di circa il 12%); serve un’ottimizzazione delle risorse da riservare soprattutto a progetti che coinvolgano gli operatori turistici (anche nell’hub digitale del turismo), oltre ovviamente alla sostenibilità e alla digitalizzazione, non ultima per la gestione sicura o utile dei dati, e le infrastrutture tradizionali e per la banda ultralarga gratuita. Sviluppo del digitale nel e per il turismo Il Turismo Digitale è innovazione e digitalizzazione applicata al turismo, sia per gli operatori, sia per gli enti pubblici. L’Italia non può esentarsi da questa trasformazione, ampliando l’accesso alle informazioni turistiche e alla loro fruibilità, grazie ad una fattiva collaborazione tra pubblico e privato. Sarà sempre più fondamentale la raccolta e la gestione dei dati, anche per poter prevedere le tendenze future e poter anticipare la programmazione di prodotti turistici innovativi, fino a fare dell’Italia non solo la nazione più desiderata al mondo, ma quella alla quale il mondo guarderà come modello turistico di riferimento. [post_title] => Turismo per l'Italia: le proposte per rivoluzionare il settore [post_date] => 2022-10-26T04:19:26+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666757966000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432930 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Airways sostiene ancora una volta il Qatar Creates Festival, in corso a Doha fino al prossimo 29 ottobre. L’evento riunisce i principali designer e artisti di tutto il mondo per una settimana di moda, arte e cultura. Il programma di Qatar Creates di quest'anno comprende la mostra inaugurale di Yayoi Kusama "Art Mill Museum 2030" presso il Flour Mill Warehouse, il concorso di moda Fashion Trust Arabia, la mostra Forever Valentino, la sfilata di moda Emerge e molti altri eventi e mostre che presentano il lavoro di artisti rinomati e talenti emergenti. "In qualità di compagnia aerea nazionale dello Stato del Qatar, siamo molto orgogliosi di contribuire a rendere il Paese un punto di riferimento per l'arte e la cultura - ha dichiarato l'ad del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. Qatar Creates è un evento importante per la promozione del dialogo interculturale, l'incontro e lo sviluppo di talenti, non solo della regione ma di tutto il mondo. Condividiamo questi valori e cerchiamo di fare del Qatar un centro di condivisione delle conoscenze e di celebrazione delle numerose offerte culturali e di intrattenimento in tutto il Paese". Ogni giorno vengono allestite diverse mostre artistiche e culturali che illustrano le vite nomadi in diverse regioni, la cultura orientalista, la storia irachena, le opere d'arte giapponese, le opere d'arte moderna esposte nel deserto e una performance del pianista e compositore siriano-americano Malek Jandali. La moda sarà protagonista nei musei del Qatar con la mostra Forever Valentino all'M7, il galà Fashion Trust Arabia al Qatar National Museum e la sfilata Fashion For Relief. [post_title] => Qatar Airways promuove arte e cultura in partnership con il Qatar Creates Festival [post_date] => 2022-10-25T13:17:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666703844000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432889 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una meta eco-turistica capace di far impallidire le più famose destinazioni internazionali. Sono le isole Comore secondo l'operatore torinese To Destinations che le propone in collaborazione con la dmc Adore Comore. Sperduto tra le coste della Tanzania e quelle del Madagascar settentrionale, l'arcipelago offre infatti ai viaggiatori la possibilità di esplorare luoghi incontaminati, di fare escursioni nella foresta pluviale o di nuotare a pochi metri dalla spiaggia di sabbia fianco a fianco con le tartarughe verdi. “Le sorprese che il mare delle Comore regala ai viaggiatori sono pressoché infinite - afferma Roberto Cagnasso, general manager di To Destinations -. Tra luglio e fine ottobre proponiamo ai viaggiatori escursioni in barca per assistere agli spettacolari salti delle megattere nella laguna di Mayotte, quando questi giganti marini risalgono dall’Antartico verso le calde acque dell’oceano Indiano per riprodursi. Tra aprile e giugno c’è inoltre un’altissima probabilità di vedere le leggiadre mante che aleggiano lungo la barriera corallina, mentre non c’è stagione per i giocosi delfini, che saltano sulle scie delle imbarcazioni in una scorta amichevole che si trasforma sempre in un grazioso balletto”. Per queste esperienze di viaggio To Destinations inserisce in tutti i pacchetti proposti numerose escursioni alla scoperta della flora e della fauna delle Comore, esperienze di snorkeling e diving nella barriera corallina, oltre naturalmente alla possibilità di godere delle appartate e incontaminate spiagge dell’arcipelago in totale relax. [post_title] => Le Comore di To Destinations tra escursioni, snorkeling, diving e relax sulla spiaggia [post_date] => 2022-10-25T10:28:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666693703000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 432879 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto in flotta alla World Europa, la nostra ventesima nave e la prima alimentata a Gnl". Così il presidente esecutivo della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago, ha salutato la consegna ufficiale della nuova unità. La cerimonia si è svolta ieri presso gli Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire, in Francia. Alimentata a gas naturale liquefatto, la World Europa è la prima nave a incorporare la tecnologia delle celle a combustibile, la quale, unitamente all’utilizzo a bordo di numerose altre soluzioni ecologiche all’avanguardia, è in grado di calmierare in maniera significativa l’impatto ambientale complessivo della nave, eliminando quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le polveri sottili, e riducendo inoltre notevolmente gli ossidi di azoto e le emissioni di CO2 fino al 25%. "La World Europa rappresenta la nuova fase del nostro viaggio verso le emissioni zero e le crociere sostenibili, simboleggiando il nostro impegno incrollabile a riguardo, nonché un decisivo passo in avanti per la nostra divisione crociere, l’intero gruppo Msc e l’industria crocieristica nel suo complesso, grazie alle numerose innovazioni dal punto di vista ambientale, della tecnologia marina, del design e delle soluzioni per gli ospiti - ha proseguito Vago -. Questa nave è il risultato di oltre quattro anni di collaborazione tra noi, Chantiers de l’Atlantique e numerosi fornitori attivi nel campo delle tecnologie ambientali e marittime di nuova generazione, e insieme di migliaia di ore di addestramento per chi opera sia a bordo sia nei porti. Ora più che mai necessitiamo di una collaborazione ancora più stretta con i fornitori, i governi e tutti gli interlocutori per proseguire nei nostri investimenti e muovere passi ulteriori verso il futuro a emissioni zero che tutti desideriamo. Delle tecnologie innovative sviluppate per le nostre navi può infatti trarre beneficio l’intera società, oltre al settore delle crociere e dello shipping in generale”. [post_title] => Consegnata ieri presso gli Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire la Msc World Europa [post_date] => 2022-10-25T10:09:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1666692541000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "chianciano terme concerto e mostra itinerante per gli stati generali del turismo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":68,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1888,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433101","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nell’estate 2023 Taranto diventerà un nuovo porto di scalo di Costa Crociere. A partire dal 3 giugno e sino al 7 ottobre, la Pacifica sarà nella città pugliese tutte le settimane, nell’ambito di un itinerario alla scoperta delle isole greche. Gli scali di Costa Pacifica in programma a Taranto sono in tutto 19: il sabato, dalle 8 alle 17. Oltre alla città di origini lacedemoni, la nave visiterà anche Catania, La Valletta, Mykonos e Santorini.\r

\r

In questo itinerario, Taranto sarà sia porto di imbarco e sbarco, raggiungibile anche con il pacchetto volo+crociera, sia porto di transito per gli ospiti che imbarcheranno negli altri scali, in particolare a Catania. I crocieristi che arriveranno a Taranto potranno visitare la città e il territorio in maniera autonoma, oppure scegliendo tra la vasta gamma di escursioni organizzate a cui sta lavorando la compagnia con il supporto delle istituzioni e degli operatori locali. In particolare, il progetto dei tour a Taranto si sta concentrando sulla visita del centro storico, Duomo, castello Aragonese e museo archeologico MarTa, mentre sul territorio sono previste visite alle principali destinazioni provinciali e regionali, oltre a un tour in catamarano nel golfo e nelle acque dello Ionio.\r

\r

“La nostra compagnia mette Taranto sulla cartina geografica del turismo delle crociere - ha spiegato il direttore generale di Costa Crociere, Mario Zanetti, in occasione della presentazione ufficiale del nuovo scalo -. Una novità che darà un ulteriore contributo al processo di sviluppo turistico della città, facendo scoprire ai nostri ospiti una destinazione per molti inedita, ma che ha davvero tanto da offrire. Per fare in modo che Taranto diventi una meta consolidata del turismo crocieristico, è fondamentale la collaborazione con le istituzioni e gli operatori locali, che ringrazio per la disponibilità dimostrata sinora”.","post_title":"Costa Crociere sbarca a Taranto. Il porto pugliese inserito negli itinerari estivi della Pacifica","post_date":"2022-10-27T15:08:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666883293000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"433089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande attesa, fermento nel mondo economico e politico alla vigilia degli Stati generali del turismo che prendono il via al Palamontepaschi di Chianciano Terme venerdì 28 ottobre e si concludono sabato sera alle 19,30 con un suggestivo concerto classico alla Sala Mescita nel Parco Acqua Santa, aperto al pubblico.\r

In Sala Mescita in occasione degli SGT viene allestita una straordinaria mostra fotografica itinerante, “Gli Itinerari culturali del Consiglio d’Europa in Italia: un patrimonio europeo\".\r

La mostra guida il visitatore attraverso i 29 Itinerari Culturali del Consiglio d’Europa con membri di rete italiani, su un totale dei 45 certificati dal CdE fino al 2021. Un viaggio nel tempo e nello spazio che si snoda lungo tutta l’Europa alla riscoperta di suggestivi luoghi d’attrazione culturale e del loro ruolo nel processo di valorizzazione del nostro patrimonio condiviso.\r

\r

In occasione degli Stati Generali del Turismo la mostra mette l'accento sui valori rappresentativi del Consiglio d'Europa e i principali obiettivi degli Itinerari Culturali, tra cui la valorizzazione del turismo culturale e del turismo esperienziale, in un'ottica di sviluppo sostenibile per territori di pregio paesaggistico e architettonico. La mostra è curata dalla professoressa Roberta Alberotanza, membro della Task Force della Presidenza Italiana del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.\r

\r

Suggestiva l’ambientazione nella Sala Mescita, dove la Mostra apre al pubblico il 29 ottobre alle ore 19 e viene celebrata da un concerto “Da Vivaldi al tango argentino” dell’ orchestra da camera “Italia classica” diretta da Paolo Ponziano Ciardi con violino solista Daria Nechaeva e pianoforte solista Fabrizio Mocata musiche di Vivaldi, Villoldo, Piazzolla. Tra i partner dell'evento Intesa San Paolo.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Chianciano Terme, concerto e mostra itinerante per gli Stati Generali del Turismo","post_date":"2022-10-27T12:24:34+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1666873474000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432995","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Salvatore Sciacchitano è stato confermato, per il secondo mandato, presidente del Consiglio dell’Icao, l’organismo dell’Onu che riunisce le autorità per l’aviazione civile di 193 Stati, per il triennio 2023-2025.\r

\"La conferma di Salvatore Sciacchitano - afferma il presidente Enac Pierluigi Di Palma - è un ulteriore, importante riconoscimento del ruolo internazionale che l'Italia ha nel mondo dell'aviazione civile. Un risultato che si aggiunge a quello conseguito in settembre alla 41a Assemblea Generale, nelle elezioni per il Consiglio, in cui l’Italia ha ricevuto 151 voti su\r

170 votanti, prima tra le Nazioni europee e terza in tutto il mondo, dopo Brasile e Usa”.\r

\r

“Sono certo – ha commentato il direttore generale Enac e Presidente Ecac (European Civil Aviation Conference) Alessio Quaranta - che il presidente Sciacchitano continuerà anche nei prossimi tre anni a dare un impulso incisivo alla politica del trasporto aereo globale, con il suo impegno a far sì che nessun Paese sia lasciato indietro, come dimostrato anche nel reagire, come sistema, alla crisi determinata dalla pandemia da Covid-19. \r

\r

Sciacchitano ha assunto il ruolo di presidente del Consiglio Icao per il primo mandato, il 1° gennaio 2020, dopo un’esperienza di circa quaranta anni nell’aviazione civile presso organizzazioni nazionali e internazionali.","post_title":"Salvatore Sciacchitano riconfermato alla presidenza del Consiglio Icao fino al 2025","post_date":"2022-10-26T11:49:24+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666784964000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432973","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo due anni difficili Starhotels torna nuovamente sopra quota 200 milioni di euro di fatturato. Il gruppo fiorentino, racconta Pambianco hotellerie, si appresta infatti a chiudere il 2022 con ricavi totali per 228 milioni; un risultato non solo enormemente superiore ai 75 milioni del 2021 (e ai 43 milioni di due anni fa), ma che si situa persino al di sopra sopra delle cifre dell'anno pre-Covid 2019, quando il gruppo toscano registrò un giro d'affari complessivo di 217 milioni.\r

\r

A trainare le performance della compagnia la ripresa generale del comparto, a sua volta accelerata da un settembre che la presidente e amministratore delegato di Starhotels, Elisabetta Fabri, ha definito mese record della storia della società. Rispetto allo stesso periodo del 2019, le strutture del gruppo hanno infatti visto crescere le proprie tariffe medie (adr) del 41%, a parità di tassi di occupazione.\r

\r

Sull'onda di tale trend, la compagnia prevede quindi di proseguire lungo il percorso di crescita anche nel prossimo anno, con una stima di incremento del fatturato compresa tra il 18% e il 25%, al netto naturalmente di eventi esogeni che potrebbero influenzare negativamente il comparto. A spingere verso ulteriori incrementi dovrebbe in particolare essere il ritorno dei mercati ancora impattati dagli effetti della pandemia, soprattutto quelli localizzati nell'area Asia Pacifico.","post_title":"Starhotels torna sopra quota 200 mln di fatturato grazie anche a un settembre record","post_date":"2022-10-26T10:44:10+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1666781050000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432959","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_373982\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Andermatt[/caption]\r

\r

Pista da sci sintetica, iglu e chalet: è un vero e proprio assaggio della stagione invernale tra sport su neve e mercatini di Natale lo Swiss Winter Village che, dal 7 al 27 novembre sarà aperto nel cuore di Milano, a Piazza Gae Aulenti. L’installazione di 800 mq, ideata da Svizzera Turismo, garantirà ai milanesi di testare l'ebbrezza di una discesa sugli sci o sullo snowtube, oppure una visita ai mercatini di Natale nelle città o, ancora, un'escursione sui treni panoramici immersi nel paesaggio innevato. Le lezioni di sci saranno impartite dai maestri della GR Ski Academy, fondata da Giorgio Rocca.\r

\r

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti previa iscrizione, vuole creare un ponte simbolico verso le Olimpiadi 2026 e incentivare la pratica degli sport invernali. “Dopo gli anni difficili della pandemia portiamo lo sci in città per far testare ai bambini milanesi un’attività divertente e formativa che richiede agilità e coordinazione - afferma Christina Glaeser, direttrice di Svizzera Turismo -. Anche il pubblico più sedentario è benvenuto nel nostro villaggio”. L’obiettivo, infatti, è promuovere non solo le destinazioni di montagna ma anche le città, facilmente raggiungibili da Milano in treno, che ben rappresentano le mille sfaccettature del turismo svizzero.\r

\r

L’anteprima milanese dell’inverno svizzero punta i riflettori su St. Moritz, sul comprensorio di Andermatt Disentis Sedrun, attento soprattutto alle famiglie, e sulla Regione di Berna con le sue vette, raggiungibili con impianti di risalita e cremagliere, e con la capitale Berna dove, nel periodo natalizio, si respira un’atmosfera festosa fra le colorate bancarelle dei mercatini.\r

Filo conduttore delle proposte è la mobilità sostenibile. Le Ferrovie Federali Svizzere e Trenitalia presentano lo sconto Promosvizzera, per raggiungere le città in treno Eurocity durante l’Avvento mentre per tutta la stagione invernale chi viaggia in treno dall’Italia può beneficiare di sconti su skipass e sul noleggio attrezzatura in alcuni comprensori selezionati con l’offerta ride&slide.","post_title":"La Svizzera porta a Milano piste da sci e atmosfere natalizie con lo Swiss Winter Village","post_date":"2022-10-26T09:53:59+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1666778039000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432943","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_432944\" align=\"alignleft\" width=\"250\"] Stefano Crugnola, presidente di Turismo per l'Italia[/caption]\r

\r

Stefano Crugnola presidente di Turismo per l'Italia ha alcune proposte interessanti da lanciare sia alla politica che al mercato stesso. Idee per rendere il turismo più efficiente e meno burocratico, più redditizio e finalmente non più relegato nelle periferie istituzionali dove fino ad ora è stato confinato.\r

\r

Vediamo il programma del suo interessante piano di lavoro.\r

\r

Per il ministero del turismo serve la progettazione di una nuova governance con una semplificazione ed omogeneizzazione normativa che passa anche dalla revisione del Titolo V della Costituzione per riportare al centro alcune competenze anche a livello normativo, in Parlamento, e promozionale, tramite Enit.\r

Lotta all’abusivismo e alla Concorrenza sleale anche delle ota straniere\r

Abusivismo e concorrenza sleale provocano danni sia agli operatori turistici corretti, sia alle casse dello Stato, ma anche ai turisti che non sono tutelati. I controlli a campione e fisici sono costosi ed inefficienti e le sanzioni tardive e spesso inesigibili.\r

\r

Per combattere questo fenomeno, soprattutto delle strutture ricettive extra-alberghiere, serve:\r

\r

\tcreare un codice identificativo nazionale (CIN) obbligatorio per tutte le strutture ricettive,\r

\r

da far inserire in tutte le piattaforme online sia nazionali che straniere;\r

\r

\tintrodurre una vera “Web Tax turistica” per le OTA (On-line Travel Agencies) straniere che non pagano le tasse in Italia, pur vendendo prodotti e servizi turistici italiani.\r

\r

Vanno modificate molte leggi sulle locazioni brevi, ma anche sul noleggio con conducente, sulle guide e gli accompagnatori turistici, sulle associazioni, ecc, a tutela di quelli regolari.\r

Giovani, donne, formazione, qualità dell’offerta turistica e lavoro\r

Qualità delle strutture ricettive e dei servizi offerti da tutti gli operatori turistici (hotel, b&b, agriturismi, Ncc, Guide e Accompagnatori, Tour Operator e Agenzia Viaggi, ecc.) devono essere migliorate sia grazie a finanziamenti anche a fondo perduto, sia con la formazione di Università, ITS e Scuole alberghiere che dovrebbero trasformarsi in Scuole di Alta Formazione o College specialistici (sul modello svizzero e americano).\r

\r

Si propone la defiscalizzazione totale per 2 anni per l’assunzione di under 21 (per assunzionia tempo indeterminato) e la reintroduzione dei voucher (per gli stagionali):\r

\r

\tPersonale di agenzie viaggi e tour operator\r

\tAnimatori turistici, assistenti turistici e assistenti bagnanti (bagnini)\r

\tPersonale delle Strutture ricettive\r

\r

Per tutti i lavoratori del settore, serve una riduzione speciale del Cuneo Fiscale (per incrementare gli stipendi, notoriamente bassi in genere nel settore, e diminuire il costo del lavoro per le aziende). Serve un riordino complessivo della professione di Guida e Accompagnatore turistico, sia in Italia che in Europa, concordandolo con le Associazioni di categoria. Queste figure vanno tutelate nei confronti della concorrenza sleale agevolata da norme che vanno cambiate.\r

\r

Detassazione di quanto investito in formazione da parte di aziende, ad esempio in ambito F&B per la promozione della cucina italiana e la tutela dei prodotti italiani.\r

Iva “turistica”\r

In una nazione a vocazione turistica, l’Iva non deve essere una “tassa”, bensì un volano per incrementare il volume d’affari legale (quello illegale non è sottoposto all’Iva).\r

\r

Si propone di:\r

\r

\tRidurre l’Iva sui servizi e sui pacchetti turistici (per far recuperare competitività agli operatori turistici italiani).\r

\tFar recuperare l’Iva (detrazione o deduzione) agli italiani che acquistano servizi turistici da operatori italiani (Agenzie Viaggi, Tour Operator, Hotel, società di trasporti, guide, ecc).\r

\r

Tassa di Soggiorno\r

Per come è applicata oggi andrebbe abolita.\r

\r

Si propone di riscrivere una norma nazionale che regoli i termini generali minimi di applicazione locale relativamente a parametri economici, percentuale di utilizzo per scopi specifici a favore della valorizzazione turistica e della popolazione locale (ad esempio: assunzione di bagnini per le spiagge libere, di guardie nei musei, di informatori e assistenti nelle città d’arte, ecc, ma anche miglioramento di strade e parcheggi per i turisti e per gli abitanti, come anche corsi di lingue per i commercianti e gli operatori turistici della città), nell’ottica di un’accoglienza sempre più completa e di qualità.\r

Tutela delle Imprese Balneari\r

Le Imprese Balneari fanno parte a pieno titolo delle aziende del comparto turistico italiano e al pari di tutte le altre devono essere tutelate nei confronti della Direttiva europea Bolkestein (che per ammissione dello stesso autore non avrebbe nemmeno dovuto coinvolgerle) la quale dovrebbe riguardare solo le coste demaniali non ancora offerte in concessione, ottenendo un miglioramento dei servizi e un contenimento dei prezzi, a fronte di una revisione dei canoni di concessione dovuti allo Stato.\r

\r

Dopo una proroga che sarebbe dovuta scadere nel 2033 (altri Paesi hanno fatto proroghe più lunghe o hanno eliminato la direttiva), le ultime decisioni governative praticamente annullano gli investimenti fatti e il valore delle imprese balneari di circa 30mila famiglie che non verranno adeguatamente salvaguardati e le aste porteranno all’aggiudicazione da parte delle multinazionali straniere col rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata, che si troverebbero così a gestire una parte importante del territorio demaniale turistico italiano.\r

Turismo accessibile\r

Un’attenzione speciale va riservata al turismo accessibile affinché i servizi turistici siano fruibili da tutti\r

\r

L’accessibilità delle strutture, dei vari servizi e dei luoghi deve essere sostenuta da agevolazioni economiche e fiscali, ma anche da un’azione diffusa di conoscenza, consapevolezza, comunicazione e marketing verso tutti.\r

L’importanza della filiera turistica\r

Il turismo è un settore complesso, formato da molti comparti di operatori turistici diversi, anche concorrenti (strutture ricettive, trasporti, guide e accompagnatori, assistenti e animatori, ecc), ma tutti importanti; fondamentale anche il ruolo del turismo organizzato (formato da agenzie viaggi e tour operator) per i viaggi verso l’estero, ma anche per quelli all’interno del territorio nazionale, anche per i turisti stranieri. Serve anche un’incentivazione alla creazione di Reti di imprese delle Pmi.\r

Agenda 2030 Unwto e Pnrr\r

Tendere al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Unwto è per l’Italia molto importante per la sostenibilità del turismo, per l’uso sostenibile degli oceani e delle risorse marine e per la crescita economica inclusiva e sostenibile.\r

\r

Il Pnrr ha destinato solo circa 2 miliardi di euro al Turismo (solo circa l’1% dei fondi disponibili, contro un’incidenza sul Pil di circa il 12%); serve un’ottimizzazione delle risorse da riservare soprattutto a progetti che coinvolgano gli operatori turistici (anche nell’hub digitale del turismo), oltre ovviamente alla sostenibilità e alla digitalizzazione, non ultima per la gestione sicura o utile dei dati, e le infrastrutture tradizionali e per la banda ultralarga gratuita.\r

Sviluppo del digitale nel e per il turismo\r

Il Turismo Digitale è innovazione e digitalizzazione applicata al turismo, sia per gli operatori, sia per gli enti pubblici. L’Italia non può esentarsi da questa trasformazione, ampliando l’accesso alle informazioni turistiche e alla loro fruibilità, grazie ad una fattiva collaborazione tra pubblico e privato.\r

\r

Sarà sempre più fondamentale la raccolta e la gestione dei dati, anche per poter prevedere le tendenze future e poter anticipare la programmazione di prodotti turistici innovativi, fino a fare dell’Italia non solo la nazione più desiderata al mondo, ma quella alla quale il mondo guarderà come modello turistico di riferimento.","post_title":"Turismo per l'Italia: le proposte per rivoluzionare il settore","post_date":"2022-10-26T04:19:26+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1666757966000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Airways sostiene ancora una volta il Qatar Creates Festival, in corso a Doha fino al prossimo 29 ottobre. L’evento riunisce i principali designer e artisti di tutto il mondo per una settimana di moda, arte e cultura. Il programma di Qatar Creates di quest'anno comprende la mostra inaugurale di Yayoi Kusama \"Art Mill Museum 2030\" presso il Flour Mill Warehouse, il concorso di moda Fashion Trust Arabia, la mostra Forever Valentino, la sfilata di moda Emerge e molti altri eventi e mostre che presentano il lavoro di artisti rinomati e talenti emergenti.\r

\"In qualità di compagnia aerea nazionale dello Stato del Qatar, siamo molto orgogliosi di contribuire a rendere il Paese un punto di riferimento per l'arte e la cultura - ha dichiarato l'ad del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -. Qatar Creates è un evento importante per la promozione del dialogo interculturale, l'incontro e lo sviluppo di talenti, non solo della regione ma di tutto il mondo. Condividiamo questi valori e cerchiamo di fare del Qatar un centro di condivisione delle conoscenze e di celebrazione delle numerose offerte culturali e di intrattenimento in tutto il Paese\".\r

\r

Ogni giorno vengono allestite diverse mostre artistiche e culturali che illustrano le vite nomadi in diverse regioni, la cultura orientalista, la storia irachena, le opere d'arte giapponese, le opere d'arte moderna esposte nel deserto e una performance del pianista e compositore siriano-americano Malek Jandali. La moda sarà protagonista nei musei del Qatar con la mostra Forever Valentino all'M7, il galà Fashion Trust Arabia al Qatar National Museum e la sfilata Fashion For Relief.","post_title":"Qatar Airways promuove arte e cultura in partnership con il Qatar Creates Festival","post_date":"2022-10-25T13:17:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1666703844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432889","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una meta eco-turistica capace di far impallidire le più famose destinazioni internazionali. Sono le isole Comore secondo l'operatore torinese To Destinations che le propone in collaborazione con la dmc Adore Comore. Sperduto tra le coste della Tanzania e quelle del Madagascar settentrionale, l'arcipelago offre infatti ai viaggiatori la possibilità di esplorare luoghi incontaminati, di fare escursioni nella foresta pluviale o di nuotare a pochi metri dalla spiaggia di sabbia fianco a fianco con le tartarughe verdi.\r

\r

“Le sorprese che il mare delle Comore regala ai viaggiatori sono pressoché infinite - afferma Roberto Cagnasso, general manager di To Destinations -. Tra luglio e fine ottobre proponiamo ai viaggiatori escursioni in barca per assistere agli spettacolari salti delle megattere nella laguna di Mayotte, quando questi giganti marini risalgono dall’Antartico verso le calde acque dell’oceano Indiano per riprodursi. Tra aprile e giugno c’è inoltre un’altissima probabilità di vedere le leggiadre mante che aleggiano lungo la barriera corallina, mentre non c’è stagione per i giocosi delfini, che saltano sulle scie delle imbarcazioni in una scorta amichevole che si trasforma sempre in un grazioso balletto”.\r

\r

Per queste esperienze di viaggio To Destinations inserisce in tutti i pacchetti proposti numerose escursioni alla scoperta della flora e della fauna delle Comore, esperienze di snorkeling e diving nella barriera corallina, oltre naturalmente alla possibilità di godere delle appartate e incontaminate spiagge dell’arcipelago in totale relax.","post_title":"Le Comore di To Destinations tra escursioni, snorkeling, diving e relax sulla spiaggia","post_date":"2022-10-25T10:28:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666693703000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"432879","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Siamo orgogliosi di dare il benvenuto in flotta alla World Europa, la nostra ventesima nave e la prima alimentata a Gnl\". Così il presidente esecutivo della divisione crociere del gruppo Msc, Pierfrancesco Vago, ha salutato la consegna ufficiale della nuova unità. La cerimonia si è svolta ieri presso gli Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire, in Francia. Alimentata a gas naturale liquefatto, la World Europa è la prima nave a incorporare la tecnologia delle celle a combustibile, la quale, unitamente all’utilizzo a bordo di numerose altre soluzioni ecologiche all’avanguardia, è in grado di calmierare in maniera significativa l’impatto ambientale complessivo della nave, eliminando quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le polveri sottili, e riducendo inoltre notevolmente gli ossidi di azoto e le emissioni di CO2 fino al 25%.\r

\r

\"La World Europa rappresenta la nuova fase del nostro viaggio verso le emissioni zero e le crociere sostenibili, simboleggiando il nostro impegno incrollabile a riguardo, nonché un decisivo passo in avanti per la nostra divisione crociere, l’intero gruppo Msc e l’industria crocieristica nel suo complesso, grazie alle numerose innovazioni dal punto di vista ambientale, della tecnologia marina, del design e delle soluzioni per gli ospiti - ha proseguito Vago -. Questa nave è il risultato di oltre quattro anni di collaborazione tra noi, Chantiers de l’Atlantique e numerosi fornitori attivi nel campo delle tecnologie ambientali e marittime di nuova generazione, e insieme di migliaia di ore di addestramento per chi opera sia a bordo sia nei porti. Ora più che mai necessitiamo di una collaborazione ancora più stretta con i fornitori, i governi e tutti gli interlocutori per proseguire nei nostri investimenti e muovere passi ulteriori verso il futuro a emissioni zero che tutti desideriamo. Delle tecnologie innovative sviluppate per le nostre navi può infatti trarre beneficio l’intera società, oltre al settore delle crociere e dello shipping in generale”.\r

\r

","post_title":"Consegnata ieri presso gli Chantiers de l'Atlantique di Saint-Nazaire la Msc World Europa","post_date":"2022-10-25T10:09:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1666692541000]}]}}