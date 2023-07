Castello di Padernello, una visita guidata notturna alla scoperta del maniero quattrocentesco Il 22 settembre 2023, sarà possibile effettuare una visita guidata in notturna nella vita misteriosa del Castello di Padernello, maniero quattrocentesco della Bassa Bresciana.



Una voce misteriosa condurrà i visitatori in un viaggio nel tempo, tra antichi segreti e storie intriganti. Il ponte levatoio sul fossato si aprirà per dare il benvenuto ai curiosi ospiti che si immergeranno nelle atmosfere della cucina cinquecentesca, negli ambienti eleganti delle nobili stanze, nell’affascinante biblioteca, tra i soffitti decorati e le suggestioni della scalinata settecentesca del maniero di Borgo San Giacomo. Entreranno nelle sale che rivelano le opere d’arte del pittore Giacomo Ceruti, esposte in riproduzioni fotografiche ad altissima risoluzione. Magari sarà possibile percepire l’anima inquieta di Biancamaria Martinengo, nota come la Dama Bianca: la giovane 13enne appartenente alla famiglia che per cinque secoli ha vissuto nel Castello di Padernello, che in una notte d’estate, sporgendosi oltre le mura del maniero per seguire le scie luminose delle lucciole, cadde tragicamente. Secondo la leggenda, ogni 10 anni la Dama Bianca riappare sullo scalone d’onore del castello vestita di bianco, portando in mano un libro d’oro contenente il suo segreto. ­La prenotazione ed il pagamento online sono obbligatori su: https://www.castellodipadernello.it/eventi/la-vita-segreta-del-castello-in-notturna-22-09-2023/

­

