Castelli in Friuli Venezia Giulia, 6 e 7 aprile 22 dimore aperte al pubblico Si svolgerà dal 6 al 7 aprile Castelli Aperti Friuli Venezia Giulia, un appuntamento molto atteso per scoprire la regione attraverso manieri, dimore e parchi privati e pubblici, normalmente chiusi ai visitatori. L’edizione di primavera è organizzata dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia e presenterà ben quattro dimore inedite che aderiscono per la prima volta alla manifestazione, ovvero Casaforte di Bergum a Remanzacco, Santa Margherita del Gruagno – Borgo Medievale (Moruzzo), il Castello di Gemona e l’ala ovest del Castello di Colloredo di Monte Albano. La Casaforte di Bergum è un raro esempio di architettura rurale difensiva friulana, composta da una cinta muraria, dalla domus padronale quattrocentesca, dalla torre di epoca medievale e da alcune pertinenze rustiche. Santa Margherita del Gruagno è un piccolo borgo medievale che comprende anche l’omonima Pieve: all’interno del borgo, oltre alla chiesa e alla cripta longobarda, sarà visitabile anche la Torre recentemente ristrutturata che faceva parte dell’antica cinta muraria e che si divide in due edifici sviluppati entrambi su due piani. Nell’ala ovest del Castello di Colloredo di Monte Albano, sede della Comunità collinare del Friuli, sarà visitabile il salone settecentesco del Guardi, lo studiolo del Giovanni da Udine con gli affreschi restaurati, la cappella di San Sebastiano, il giardino all’italiana e la chiesa dei SS Andrea e Mattia e anche un filmato che parla della storia del maniero. Il Castello di Gemona si trova sulla cima del colle a dirupo verso la vallata e si raggiunge percorrendo i 150 gradoni dalla Salita dei Longobardi. Con la sua posizione strategica per l’avvistamento, è citato da Paolo Diacono che lo indica come uno dei castelli che i Longobardi fortificarono nel 611 per difendersi dagli Avari. Insieme alle quattro new entry, sono in tutto 18 i manieri in provincia di Udine e comprendono anche Castello di Villalta (Fagagna), Castello di Aiello, Rocca Bernarda (Premariacco), Castello di Strassoldo di Sopra, Castello di Strassoldo di Sotto, Torre San Paolino (Premariacco), Castello di Susans (Majano), Castello di Arcano (Fagagna), Castello di Flambruzzo (Rivignano Teor), Castello Savorgnan di Brazzà (Brazzacco), Palazzo Steffaneo Roncato (Crauglio di S. Vito al Torre), Castello di Ahrensperg (Pulfero), Casaforte La Brunelde (Fagagna), Castello di Tricesimo. Due sono in provincia di Pordenone: Palazzo Panigai Ovio (Pravisdomini) e Castello di Cordovado, uno in provincia di Gorizia, il Castello di San Floriano del Collio, e uno in provincia di Trieste, il Castello di Muggia. Durante le visite ai castelli, è possibile scoprire i dettagli più interessanti della storia di ogni castello: a far da guida sono gli stessi castellani o guide turistiche specializzate che condurranno il pubblico in un viaggio all’insegna dell’arte e dell’architettura, unito alle curiosità sulla dimora e sugli aneddoti che si tramandano di generazione in generazione Numerosi gli eventi collaterali organizzati da ogni singola dimora: musica dal vivo, mostre d’arte, esposizioni di artigianato locale, presentazioni di libri, rievocazioni storiche, laboratori per bambini. Sul sito www.consorziocastelli.it è possibile consultare il programma completo e tutti gli orari d’apertura. Il prezzo di ingresso varia dai 7 ai 10 euro (3,5 per i bambini dai 7 ai 12 anni). Condividi

\r

L'Ente nazionale per l'aviazione civile, a seguito della comunicazione di recesso di Aeroitalia che si era aggiudicato il servizio per tre anni a partire da ottobre 2023, per garantire la continuità territoriale e il diritto alla mobilità dei cittadini della Regione Marche, ha pubblicato una “Manifestazione di interesse” per l’affidamento d’urgenza dei collegamenti, nelle more di indizione di una nuova gara.\r

\r

«Le offerte per la partecipazione a questa procedura - chiarisce una nota Enac - sono scadute oggi, 4 marzo 2024, alle ore 12:00 ed è pervenuta l’offerta del seguente vettore: SkyAlps per le sole rotte Ancona Fiumicino e Ancona Linate e viceversa. L’Enac valuterà l’offerta pervenuta riunendo la Commissione appositamente costituita già oggi».","post_title":"Aeroporto di Ancona: SkyAlps si candida a operare la continuità territoriale su Roma e Milano","post_date":"2024-03-04T13:41:36+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709559696000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462726","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire dalla prossima primavera gli itinerari di Costa Crociere nel Mediterraneo e in Nord Europa si arricchiscono con le Sea Destinations: mete inedite, da scoprire a bordo della nave, durante la navigazione. La novità era già stata preannunciata in occasione dell'evento dei Protagonisti del mare a bordo della Smeralda al largo di Sanremo, ma ora arriva il lancio ufficiale. Si tratta di una sorta di viaggio nel viaggio, dove il mare non è solo il mezzo attraverso cui si raggiungono le tappe della crociera, ma mira a diventare un punto di vista privilegiato per vivere momenti suggestivi, che raccontano luoghi speciali compresi nella rotta della nave. In questo modo, accanto alle destinazioni a terra, come Barcellona, Napoli, Genova, Istanbul, Mykonos, esplorate fuori dai classici percorsi, gli itinerari Costa porteranno gli ospiti a conoscere nuove mete tra cielo e mare.\r

\r

Per esempio, nel Mediterraneo occidentale, dopo aver visitato Ibiza, una volta rientrati a bordo, gli ospiti potranno lasciarsi trasportare dall’atmosfera del tramonto con un party hippy chic nella baia di Formentera; o, ancora, prima di scendere dalla nave per visitare Napoli, gli ospiti potranno gustarsi una colazione tipica caprese di fronte allo spettacolare panorama dei Faraglioni, illuminati dalle prime luci del giorno. Navigando sul punto più profondo del Mediterraneo orientale, a bordo della nave prenderà inoltre vita una festa all’insegna degli abissi del mare; mentre, attraversando lo stretto dei Dardanelli, gli ospiti potranno vivere un viaggio nel tempo e ammirare estasiati la danza mistica dei veli rotanti dei Dervisci. E ancora, la visita a terra tra le calli di Venezia sarà seguita da un aperitivo Dolce vita, in nave, proprio di fronte al Lido, per lasciarsi conquistare dal tramonto sulla laguna, tra manifesti di film italiani e una colonna sonora da festival del Cinema.\r

\r

Le Sea Destinations saranno disponibili anche nelle crociere del Nord Europa, tra i fiordi della Norvegia. Per esempio, dopo essere stati accolti dai contadini locali nella città di Geiranger, gli ospiti attraverseranno l’intero fiordo ascoltando storie e leggende nordiche, mentre dalla prua della nave si vivrà in modo immersivo lo spettacolo della cascata delle Sette Sorelle, tra rocce scoscese e montagne verdeggianti.","post_title":"Costa Crociere presenta le nuove Sea Destinations: esperienze da vivere dalla prospettiva del mare","post_date":"2024-03-04T13:15:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1709558151000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_462724\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Place of Charme, Borgo di Contefreda[/caption]\r

\r

Il brand dell'ospitalità del gruppo SoGes, Place of Charme, approda all'Itb di Berlino, in programma da domani sino al 7 marzo (stand 110, hall 1.2). “Il target nordeuropeo rappresenta più del 70% della nostra clientela - spiega Leonardo Bocciolini, revenue manager della catena - L'Itb per noi è da sempre una finestra su un pubblico di viaggiatori che apprezza il nostro Paese e che ricerca delle esperienze autentiche nella campagna toscana o in altre destinazioni\".\r

Il consolidamento del turismo nordeuropeo e dei gruppi leisure in arrivo in autobus è quindi tra i principali obiettivi della partecipazione alla manifestazione, che ha portato a un aumento del 7% di queste prenotazioni negli hotel del distretto verde rispetto al 2023. Si tratta di un segmento strategico per le strutture Place of Charme della zona, Borgo di Cortefreda, Boccioleto Resort&Spa, la Certosa di Pontignano e l’ultima acquisizione della catena, il Podere Mezzastrada. Una tendenza motivata appunto dalle preferenze dei visitatori, più concentrati sull’entroterra toscano che nelle città, perché in cerca di natura ed enogastronomia.\r

\r

\"In quest’ottica è essenziale il contatto con i tour operator e le agenzie specializzate sul territorio, alcune delle quali rappresentano partner storici - aggiunge una nota dell'operatore -. La diversificazione dei canali si è rivelata infatti importante per dialogare con il segmento dei viaggi di gruppo; basti pensare che a oggi la metà del fatturato del gruppo SoGes viene generata grazie alle sinergie con agenzie offline e più della metà del fatturato proveniente dall’offline deriva a sua volta dai gruppi leisure\".\r

\r

Place of Charme include sette delle strutture del gruppo SoGes. La clientela è composta per oltre l’80% da turisti leisure, mentre il 20% circa dei visitatori è afferente al segmento mice. Più del 70% degli ospiti, inoltre, proviene dall’area Emea (principalmente Germania, Svizzera, Francia) e circa il 30% dal Nord America. SoGes si inserisce nella gestione autonoma di strutture ricettive del comparto 4 stelle con meno di 100 camere e punta a crescere ulteriormente","post_title":"Place of Charme all'Itb di Berlino: dal Nord Europa il 70% degli ospiti del brand","post_date":"2024-03-04T13:03:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709557421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si svolgerà dal 6 al 7 aprile Castelli Aperti Friuli Venezia Giulia, un appuntamento molto atteso per scoprire la regione attraverso manieri, dimore e parchi privati e pubblici, normalmente chiusi ai visitatori.\r

\r

L'edizione di primavera è organizzata dal Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del Friuli Venezia Giulia e presenterà ben quattro dimore inedite che aderiscono per la prima volta alla manifestazione, ovvero Casaforte di Bergum a Remanzacco, Santa Margherita del Gruagno – Borgo Medievale (Moruzzo), il Castello di Gemona e l’ala ovest del Castello di Colloredo di Monte Albano.\r

\r

La Casaforte di Bergum è un raro esempio di architettura rurale difensiva friulana, composta da una cinta muraria, dalla domus padronale quattrocentesca, dalla torre di epoca medievale e da alcune pertinenze rustiche.\r

\r

Santa Margherita del Gruagno è un piccolo borgo medievale che comprende anche l’omonima Pieve: all’interno del borgo, oltre alla chiesa e alla cripta longobarda, sarà visitabile anche la Torre recentemente ristrutturata che faceva parte dell’antica cinta muraria e che si divide in due edifici sviluppati entrambi su due piani.\r

\r

Nell’ala ovest del Castello di Colloredo di Monte Albano, sede della Comunità collinare del Friuli, sarà visitabile il salone settecentesco del Guardi, lo studiolo del Giovanni da Udine con gli affreschi restaurati, la cappella di San Sebastiano, il giardino all’italiana e la chiesa dei SS Andrea e Mattia e anche un filmato che parla della storia del maniero.\r

\r

Il Castello di Gemona si trova sulla cima del colle a dirupo verso la vallata e si raggiunge percorrendo i 150 gradoni dalla Salita dei Longobardi. Con la sua posizione strategica per l'avvistamento, è citato da Paolo Diacono che lo indica come uno dei castelli che i Longobardi fortificarono nel 611 per difendersi dagli Avari.\r

\r

Insieme alle quattro new entry, sono in tutto 18 i manieri in provincia di Udine e comprendono anche Castello di Villalta (Fagagna), Castello di Aiello, Rocca Bernarda (Premariacco), Castello di Strassoldo di Sopra, Castello di Strassoldo di Sotto, Torre San Paolino (Premariacco), Castello di Susans (Majano), Castello di Arcano (Fagagna), Castello di Flambruzzo (Rivignano Teor), Castello Savorgnan di Brazzà (Brazzacco), Palazzo Steffaneo Roncato (Crauglio di S. Vito al Torre), Castello di Ahrensperg (Pulfero), Casaforte La Brunelde (Fagagna), Castello di Tricesimo.\r

\r

Due sono in provincia di Pordenone: Palazzo Panigai Ovio (Pravisdomini) e Castello di Cordovado, uno in provincia di Gorizia, il Castello di San Floriano del Collio, e uno in provincia di Trieste, il Castello di Muggia.\r

\r

Durante le visite ai castelli, è possibile scoprire i dettagli più interessanti della storia di ogni castello: a far da guida sono gli stessi castellani o guide turistiche specializzate che condurranno il pubblico in un viaggio all’insegna dell’arte e dell’architettura, unito alle curiosità sulla dimora e sugli aneddoti che si tramandano di generazione in generazione\r

\r

Numerosi gli eventi collaterali organizzati da ogni singola dimora: musica dal vivo, mostre d’arte, esposizioni di artigianato locale, presentazioni di libri, rievocazioni storiche, laboratori per bambini.\r

\r

Sul sito www.consorziocastelli.it è possibile consultare il programma completo e tutti gli orari d’apertura. Il prezzo di ingresso varia dai 7 ai 10 euro (3,5 per i bambini dai 7 ai 12 anni).\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Castelli in Friuli Venezia Giulia, 6 e 7 aprile 22 dimore aperte al pubblico","post_date":"2024-03-04T12:23:14+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1709554994000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462695","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Borro Relais & Châteaux, albergo diffuso nel cuore del Valdarno Superiore e azienda agricola e vitivinicola interamente biologica di proprietà di Ferruccio Ferragamo dal 1993, ha inaugurato la stagione 2024, presentando un ampio programma di attività e proposte personalizzate.\r

\r

Il Relais offre tipologie di soggiorno diverse: l’esclusiva Dimora Storica nel cuore della Tenuta, la Villa Mulino, immersa in un bosco secolare e la Villa Casetta, circondata dalle vigne di Merlot. Per periodi più brevi sono disponibili 37 eleganti e raffinate suites all’interno del borgo medievale e 20 suites de le Aie del Borro. All’offerta si aggiungono “I Borrigiani”- Poggio Piano e Casa al Piano- in aperta campagna e a poca distanza dal borgo, gestiti con formula agrituristica.\r

\r

Il Borro è un’azienda agricola biologica ecosostenibile, che produce gran parte dei prodotti che gli ospiti possono trovare all’interno dei ristoranti, dove l’Executive Chef Andrea Campani propone una cucina che valorizza le materie prime della Tenuta e di piccoli produttori locali che condividono gli stessi valori etici e sostenibili.\r

\r

Quattro gli spazi dedicati alla ristorazione: l’Osteria de Il Borro, ristorante gourmet che quest’anno festeggia 10 anni di apertura. Il Borro Tuscan Bistro, il VinCafè per light lunch nella magica cornice de Le Aie del Borro e Il Borro Bar, nel cuore della Tenuta per aperitivi e snack.\r

Comune denominatore di tutti, l’utilizzo di ingredienti stagionali, come le verdure biologiche coltivate\r

nell’Orto del Borro, le uova biologiche, le farine per gli impasti, la pasta, il miele e l’olio extra vergine di\r

oliva.\r

Tra le novità di quest’anno, a partire dal mese di marzo, sarà in programma la Pizza Night nella meravigliosa cornice delle verdi Aie del Borro.\r

Ad accompagnare ogni piatto, i pregiati vini della cantina de Il Borro prodotti negli 85 ettari di vigneto di\r

proprietà.\r

\r

Per chi desidera rilassarsi e rigenerarsi, la Spa La Corte è una vera oasi di benessere dove gli spazi esterni consentono di immergersi nel silenzio che circonda la struttura.\r

Le botteghe, che animano il borgo medievale, ospiteranno nuovi artigiani. Oltre ai laboratori già presenti dedicati ai gioielli, tessuti, abiti, scarpe e pittura, si aggiunge quello specializzato nella creazione di acquerelli dedicati agli animali, in particolare agli amici a quattro zampe, ed è rivolto sia a grandi che piccini.\r

Con la bella stagione l’Hotel organizza gite in bicicletta o a piedi, con la guida di esperti del luogo, per immergersi nella natura e seguirne il ritmo.","post_title":"Il Borro, al via la stagione 2024 tra esperienze, natura e benessere","post_date":"2024-03-04T12:22:48+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709554968000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462701","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l’impegno della Regione Toscana nel sostegno ai Comuni per gli investimenti finalizzati alla valorizzazione delle mura storiche e in generale delle fortificazioni come: torri, castelli e ponti, presenti su tutto il territorio regionale.\r

\r

Il ripristino dell’accessibilità a questi luoghi e la creazione di percorsi culturali sono un impegno costante, per questo la Giunta ha approvato gli elementi essenziali del bando “Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana. L.R. n. 8 del 3 marzo 2021”.\r

\r

La dotazione finanziaria stanziata sul bilancio regionale 2024-2026 è complessivamente di 5 milioni di euro.\r

\r

«E’ una legge importante - spiega il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani - che ogni anno consente di aggiungere alla fruizione pubblica nuove bellezze che sono parte integrante della nostra storia e della nostra cultura. L’accessibilità e la valorizzazione sono prioritarie, perché sono quei beni per i quali la Toscana è attrattiva nel mondo, quindi il nostro impegno e la nostra attenzione devono essere massimi. Numerosissimi sono gli esempi su tutto il territorio. Uno di questi, che abbiamo tolto dal bando perché ci lavoreremo in maniera ancora più specifica, è il progetto per una maggiore accessibilità alla casa natale di Michelangelo che è anche il castello di Caprese Michelangelo. Il prossimo anno ricorreranno infatti i 550 anni dalla nascita del Buonarroti».\r

\r

Il contributo regionale potrà arrivare all'80% del costo dell’intero intervento, per un importo massimo di 300 mila euro, mentre l’investimento previsto non dovrà essere inferiore ai 150 mila euro.","post_title":"Toscana, 5 milioni stanziati per i comuni per la valorizzazione delle mura storiche","post_date":"2024-03-04T12:22:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1709554945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club del Sole approda per la prima volta in televisione con lo spot Voglio tutto. Realizzato dall'agenzia Conic per per promuovere la prossima stagione estiva mira a presentare il format di vacanza Full Life Holidays, che punta a mettere insieme comfort e natura.\r

\r

“Risultato di un lavoro a quattro mani con l’agenzia, lo spot è una piena rappresentazione dei valori che contraddistinguono la nostra offerta - spiega Francesco Giondi, amministratore delegato Club del Sole –: una proposta che consente di conciliare elementi che nel percepito comune sono in contrasto, come il comfort e la natura. Elementi che, nel nostro format di vacanza Full Life convivono e permettono di vivere una vita piena, senza dover rinunciare a nulla: servizi innovativi, la bellezza dello stare insieme e condividere il proprio tempo di relax in un’atmosfera informale e accogliente con il valore aggiunto di godersi la natura e gli spazi aperti”.\r

\r

Protagonista dello spot è una donna, determinata ed esigente, che parla agli spettatori mentre inaugura la sua vacanza in uno dei villaggi Club del Sole. “Per interpretare la nostra protagonista, abbiamo scelto Orsetta Borghero, a cui abbiamo chiesto di ispirarsi alla mitica Franca Valeri. E siamo molto felici della sua performance - commenta Alberto De Martini, ceo dell’agenzia Conic e autore dello spot insieme all’art director Paola Bussa. E, nel finale, la ciliegina sulla torta: un primo-piano a sorpresa di Paolo Cevoli, che chiude con una battuta delle sue.","post_title":"Club del Sole per la prima volta in tv con lo spot Voglio tutto","post_date":"2024-03-04T12:10:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709554227000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462690","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo record per il gruppo Starhotels, che ha chiuso il 2023 superando per la prima volta la soglia dei 300 milioni di euro di fatturato: 304 milioni per la precisione, pari al 25% in più rispetto all'anno precedente e su un livello del 28% superiore a quello pre-Covid del 2019. In crescita pure i margini operativi lordi (ebidta) saliti a quota 105 milioni, per un più 31% sul 2022 e un più 67% sul 2019. Un trend di crescita che sarebbe peraltro destinato a proseguire anche quest'anno. La presidente e amministratore delegato della compagnia, Elisabetta Fabri, ha dichiarato infatti al Sole 24 Ore di aspettarsi un ulteriore incremento del 15% del giro d'affari. \r

\r

Come già annunciato da qualche tempo, proseguono inoltre i piani di espansione di Starhotels, che puntano ora ad andare oltre le acquisizioni dirette per sondare anche strategie asset-light, comprese le affiliazioni in franchising. Attualmente la compagnia opera un totale di 30 strutture, di cui 28 in proprietà. L'obiettivo. ha spiegato sempre Elisabetta Fabri, è ora quello di aggiungere una decina di altri alberghi al proprio portfolio in un paio di anni. Il gruppo starebbe guardando soprattutto alle destinazioni leisure, in particolare a Forte dei Marmi e a Capri, nonché alla Sicilia e alla Puglia. Ma non è esclusa neppure l'opzione montagna, con un occhio di riguardo a Cortina, sede delle prossime Olimpiadi invernali.\r

\r

All'estero, per ora in cantiere non ci sarebbero ulteriori sviluppi, ma il The Michelangelo di New York dovrebbe essere riposizionato dopo un processo di restyling, mentre per il Castille Paris si prevedono ulteriori investimenti. Il 2024 si è aperto inoltre con l'approdo in squadra di Fabrizio Gaggio, che assume giusto oggi ufficialmente il proprio nuovo incarico di co-ceo del gruppo a fianco della stessa Elisabetta Fabri.","post_title":"Numeri record per il 2023 di Starhotels: fatturato oltre i 300 mln","post_date":"2024-03-04T11:14:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1709550885000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"462680","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha aperto le vendite per il quinto collegamento giornaliero tra Torino e Roma Fiumicino, che sarà attivo dal prossimo 1° giugno. L'operativo prevede partenza da Roma alle 18:00 ed arrivo nel capoluogo piemontese alle 19:10; rientro da Caselle alle 19:55 e arrivo nella Capitale alle 21:05.\r

I voli saranno quindi operati tutti i giorni della settimana, tranne il sabato.\r

L’aggiunta della nuova frequenza nella stagione estiva contribuisce a rafforzare l’offerta di Ita Airways su Torino e va ad aggiungersi ai quattro collegamenti giornalieri già operate dalla compagnia da Roma Fiumicino.\r

Quest'estate Ita servirà un network di 57 destinazioni, di cui 16 domestiche, 26 internazionali e 15 intercontinentali. Nord America, Africa e Medio Oriente saranno i mercati in cui il vettore inaugurerà nella stagione estiva voli diretti dal proprio hub di Roma Fiumicino.\r

\r

Nel dettaglio, ad aprile verrà lanciato il nuovo volo diretto su Chicago e a maggio i collegamenti diretti su Toronto e Riyad. A giugno, sarà la volta dei voli verso Accra e Kuwait City, a luglio del collegamento su Dakar e ad agosto di quello su Gedda. Inoltre, nel picco estivo la compagnia volerà verso 10 ulteriori destinazioni stagionali del Mediterraneo, tra cui Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane, raggiungibili da Torino con voli via Roma Fiumicino (Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa, Pantelleria, Spalato e Cefalonia).","post_title":"Ita Airways: dal 1° giugno salgono a cinque i voli giornalieri da Roma a Torino","post_date":"2024-03-04T10:26:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1709547992000]}]}}