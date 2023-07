Camping Toblacher See, soggiorno nella natura negli Skyview Chalets Nei Glass Cube eco chic del Lago di Dobbiaco per un soggiorno d’autore nella natura. Il vero lusso muove sempre dalla semplicità, lo hanno capito sulle rive del lago di Dobbiaco, il Toblacher See: qui un’attenta visione di turismo ecologico e a basso impatto ha creato questo esclusivo insediamento di vetro, legno e design per creare un luogo di evasione e vacanza, adults only, a completo contatto con la natura, nel rispetto di una moderna idea di sostenibilità. I glass-cube eco chic sorgono fra gli alberi: nessuna pianta, infatti, è stata abbattuta nella creazione degli Skyview Chalets. Il sistema di riscaldamento e areazione funziona a cippato. Ogni unità si sviluppa su circa 35 metri quadrati ed è dotata di ogni comfort: i terrazzi in legno esterno sono impreziositi da saune a raggi infrarossi e negli Chalet Deluxe anche da vasca idromassaggio con vista lago. Gli interni sono arredati in materiali naturali e locali, dai legni, ai tessuti, ai corredi della zona notte e della piccola, ma attrezzata, area giorno con divano e angolo tisane e caffé. Ogni giorno comincia con la Pure Dolomites Breakfast: colazione servita a domicilio per fare un excursus fra prodotti biologici e regionali. Il tutto si completa con uno spuntino al ristorante “Il Fienile” dove fare il giro dell’Alto Adige, ma solo virtualmente, attraverso i suoi sapori nel piatto. A breve distanza, a meno di una ora, si aprono le molte escursioni nei parchi naturali delle Tre Cime di Lavaredo e di Fanes-Senes-Braies. Chi preferisca la bicicletta, ma anche le due ruote di una e-bike, può raggiungere Prato Piazza, il secondo altipiano più esteso dell’Alto Adige. Escursioni mozzafiato, ma solo per il panorama, sono quelle che conducono a Picco di Vallandro o monte Serla e nel cuore della remota e incantevole val Fiscalina. Prezzi a partire da 304 euro al giorno, per chalet, con prima colazione, per soggiorni dalla domenica al venerdì. Nel weekend prezzi a partire da 344 euro al giorno, per chalet, con prima colazione. Condividi

