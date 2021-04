Bolzano: l’anima su due ruote del capoluogo altoatesino Il binomio che vede legate Bolzano e la bici è forte: ogni luogo d’interesse della città può essere raggiunto in bicicletta. Questo perché la vasta rete di piste ciclabili, ben 50 km, collega tutti i luoghi strategici della città, dal centro alla periferia. Bolzano è davvero una città bike friendly, che esprime la sua anima green anche sulle due ruote.

La media annuale di quasi il 30% di mobilità ciclabile, che include anche gli spostamenti dei pendolari, fa di Bolzano una delle migliori della classe tra le città italiane, vincente anche nel confronto europeo, con otto piste ciclabili principali e molti percorsi secondari sparsi per la città e la periferia. Il capoluogo altoatesino gode di un vantaggio naturale: essere situata all’incrocio tra la Valle dell’Adige, la Valle Isarco e la Val Sarentino e questo regalala agli appassionati di ciclismo un innegabile vantaggio da sfruttare per disegnare itinerari sempre differenti. La segnaletica colorata dedicata ai percorsi in bici indica zone e luoghi di interesse nelle vicinanze, mentre un servizio di noleggio di biciclette in posizione centrale, da Pasqua a ottobre, anche economico, facilita le attività sulle due ruote. Tantissimi poi gli eventi ciclistici che durante tutto l’anno attraggono pro e appassionati in città e fuori. Insomma, possiamo dire che l’equazione Bolzano = Bike City vale. E? il momento di provare: gli itinerari sono davvero tanti, da scegliere in base alle proprie capacità, all’umore e al tempo a disposizione. Se si viaggia in bici a noleggio e con i mezzi pubblici si può arrivare più lontano con un’offerta speciale, la Bikemobil Card: il biglietto combinato per l’uso di autobus, treno e bici a noleggio con validità provinciale è disponibile come biglietto giornaliero, da 3 giorni e da 7 giorni, e consente di esplorare tre dei più noti percorsi ciclabili dell’Alto Adige: la pista della Val Venosta lungo la storica Via Claudia Augusta, la Ciclovia del Brennero nelle Valli Isarco e Wipptal fino al Brennero e le piste ciclabili lungo la Strada del Vino. Bolzano, poi, offre interessanti pacchetti vacanze in bicicletta fino al 31 ottobre 2021, ciascuno con tre pernottamenti e prima colazione (arrivo il giovedì), sconti sul noleggio delle bici e su un’escursione guidata su due ruote, coprisella e borraccia in regalo.

