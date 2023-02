Basilicata, una visione comune per far crescere una regione competitiva e attrattiva La Basilicata punta su una visione comune grazie alla quale emergono alcune caratteristiche della regione. «Molti sono gli investimenti avviati – commenta il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – dall’ambiente all’allungamento della stagionalità. Finalmente si percepisce un’inversione di tendenza e una visione unica. Non ha senso puntare su iniziative spot ma è necessario avere una visione generale. E’ importante mettere in risalto le peculiarità ma anche rivitalizzare le aree interne». I segnali per le prossime stagioni sono positivi anche dai mercati internazionali, grazie anche alla partecipazione alle fiere ed eventi all’estero. »Oggi raccontiamo la nostra regione per quel pubblico alla ricerca di nuove esperienze da scoprire e da vivere. Viaggiatori che si muovono e vivono seguendo le proprie passioni – spiega il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti – La nostra regione è vasta e non interessata dal turismo di massa: un’opportunità da far conoscere ai turisti in cerca di luoghi esclusivi, ma a portata di mano, per viaggi che sono occasioni di scoperta, per attività che fanno stare bene con la mente e con il corpo, trovando la risposta ai propri bisogni di evasione, di benessere, nutrimento per le proprie passioni». Oggi la periferia è centrale anche nel settore del turismo, e la Basilicata è centrale nelle scelte dei viaggiatori più esigenti. Più accogliente che mai, sempre alle prime posizioni dei ranking dei viaggiatori, per il 2023 è anche tra le destinazioni mondiali consigliate da Vogue e, con le sue coste di Maratea e del Metapontino, anche da Forbes.com. Sono moltissimi gli eventi organizzati in Basilicata, a cominciare dal Lucania Film Festival che da oltre 20 anni organizza un festival internazionale dedicato al cortometraggio in un altro piccolo paese della Basilicata, Pisticci. E ancora in un altro piccolo comune della Basilicata, Salandra, si organizza il festival del cinedocumentario “Storie parallele”, mentre a Ruoti è protagonista la Graphic Novel. Lungo l’elenco delle attività da vivere in Basilicata fra cultura e turismo. Dall’Atlante delle emozioni a Matera, una mappa della comunità che si attraversa scoprendo i ricordi de Gli abitanti, progetto di Matera 2019, dal Marateale alla festa della Paesologia, ad Aliano, al Matera Film Festival, al festival Città delle cento scale, a Potenza. Alcune attività realizzate anche in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019 che ha annunciato per il 2023 La seconda edizione di Roots-in, la Borsa internazionale del turismo delle origini, dal tema “Il turismo delle radici e la rigenerazione dei borghi”, a Matera il 20 e il 21 novembre, e le celebrazioni per il centenario della nascita di Rocco Scotellaro. L’Apt ha allestito una pagina web su cui far confluire non solo il programma della Regione Basilicata, ma tutte le attività che istituzioni e altri soggetti stanno programmando, a partire dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, la Lucana Film Commission, il Comune di Tricarico e le altre Iniziative di associazioni, pro-loco, Lucani nel mondo e così via in modo da offrire in uno spazio web tutte le informazioni su questo importante avvenimento culturale che ci accompagnerà per tutto l’anno.

\r

«Molti sono gli investimenti avviati – commenta il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – dall’ambiente all’allungamento della stagionalità. Finalmente si percepisce un’inversione di tendenza e una visione unica. Non ha senso puntare su iniziative spot ma è necessario avere una visione generale. E’ importante mettere in risalto le peculiarità ma anche rivitalizzare le aree interne».\r

\r

I segnali per le prossime stagioni sono positivi anche dai mercati internazionali, grazie anche alla partecipazione alle fiere ed eventi all’estero.\r

\r

»Oggi raccontiamo la nostra regione per quel pubblico alla ricerca di nuove esperienze da scoprire e da vivere. Viaggiatori che si muovono e vivono seguendo le proprie passioni – spiega il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti - La nostra regione è vasta e non interessata dal turismo di massa: un’opportunità da far conoscere ai turisti in cerca di luoghi esclusivi, ma a portata di mano, per viaggi che sono occasioni di scoperta, per attività che fanno stare bene con la mente e con il corpo, trovando la risposta ai propri bisogni di evasione, di benessere, nutrimento per le proprie passioni».\r

\r

Oggi la periferia è centrale anche nel settore del turismo, e la Basilicata è centrale nelle scelte dei viaggiatori più esigenti. Più accogliente che mai, sempre alle prime posizioni dei ranking dei viaggiatori, per il 2023 è anche tra le destinazioni mondiali consigliate da Vogue e, con le sue coste di Maratea e del Metapontino, anche da Forbes.com.\r

\r

Sono moltissimi gli eventi organizzati in Basilicata, a cominciare dal Lucania Film Festival che da oltre 20 anni organizza un festival internazionale dedicato al cortometraggio in un altro piccolo paese della Basilicata, Pisticci.\r

\r

E ancora in un altro piccolo comune della Basilicata, Salandra, si organizza il festival del cinedocumentario “Storie parallele”, mentre a Ruoti è protagonista la Graphic Novel.\r

\r

Lungo l’elenco delle attività da vivere in Basilicata fra cultura e turismo. Dall’Atlante delle emozioni a Matera, una mappa della comunità che si attraversa scoprendo i ricordi de Gli abitanti, progetto di Matera 2019, dal Marateale alla festa della Paesologia, ad Aliano, al Matera Film Festival, al festival Città delle cento scale, a Potenza.\r

\r

Alcune attività realizzate anche in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019 che ha annunciato per il 2023\r

\r

La seconda edizione di Roots-in, la Borsa internazionale del turismo delle origini, dal tema “Il turismo delle radici e la rigenerazione dei borghi”, a Matera il 20 e il 21 novembre, e le celebrazioni per il centenario della nascita di Rocco Scotellaro.\r

\r

L’Apt ha allestito una pagina web su cui far confluire non solo il programma della Regione Basilicata, ma tutte le attività che istituzioni e altri soggetti stanno programmando, a partire dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, la Lucana Film Commission, il Comune di Tricarico e le altre Iniziative di associazioni, pro-loco, Lucani nel mondo e così via in modo da offrire in uno spazio web tutte le informazioni su questo importante avvenimento culturale che ci accompagnerà per tutto l’anno.","post_title":"Basilicata, una visione comune per far crescere una regione competitiva e attrattiva","post_date":"2023-02-14T16:40:34+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1676392834000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439433","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Sicilia torna negli spazi di Fiera Milano City con uno stand di grande impatto visivo caratterizzato da grandi ledwall e superfici a specchio.\r

\r

Industria turistica in ottima salute per la Regione Sicilia. Numeri nuovamente in crescita per il 2022 in continuità con il 2021 secondo i primi risultati dell’osservatorio turistico regionale che confermano un incremento di arrivi nazionali e internazionali a un +51,7% e di presenze complessive a +56%.\r

\r

Trend positivo confermato anche dai flussi turistici dei due aeroporti principali dell’isola. Palermo ha chiuso il 2022 con 7.100.000 di passeggeri (+55% sul 2021) e 52.008 movimenti (+1,9% sul 2021). Il traffico internazionale è a 27% sul totale passeggeri (quasi 2 milioni). Il 2019 si era chiuso con il 26%. A Catania, l’aeroporto Fontanarossa totalizza 10.099.441 passeggeri (+64,9% sul 2021) e 72.505 movimenti (+43,8% sul 2021).\r

\r

Risultati molto positivi per l’aeroporto di Catania che si colloca tra i primi aeroporti d’Italia per movimento passeggeri. Con un +20% di arrivi supera i numeri pre pandemia. Anche Palermo si classifica tra i top five nazionali per le ottime performance. L’aeroporto di Trapani raddoppia il traffico di passeggeri al giro di boa dei 10 anni: registrati 900 mila passeggeri nel 2022 principalmente con voli su Roma e Bergamo. Lampedusa raggiunge i 330 mila passeggeri nel 2022 con prenotazioni al completo nei mesi di luglio e agosto. Dal prossimo anno l’isola punta a sviluppare maggiormente il mercato internazionale svizzero, tedesco e inglese con Easy Jet.\r

\r

Gli aeroporti siciliani hanno movimentato in totale circa 20 milioni di passeggeri. Gli aeroporti di Catania e Palermo nel 2022 sono stati classificati tra i top five performer degli aeroporti europei. Ora si punta a fare squadra per fare meglio con la volontà di fare rete tra gli aeroporti ma soprattutto la necessità di un maggiore impegno e sostegno da parte del governo della Regione per costruire insieme un prodotto attorno alla destinazione Sicilia e ottenere un costante incremento di flussi turistici. Si auspica il funzionamento di tutta la filiera, i collegamenti e la loro efficacia fra aeroporti e territorio per condividere obbiettivi e strategie.\r

\r

\r

\r

Importante il consistente ritorno degli stranieri nell’isola in particolare, degli americani, grazie anche al sostegno della cinematografia attirati da quello che è stato definito il White Lotus Effect, definito un biglietto da visita a livello internazionale (la serie di successo di HBO ambientata al San Domenico Palace di Taormina che sembra abbia contribuito a far raddoppiare le ricerche di hotel nella stessa Taormina).\r

\r

“Questi dati confermano anche la bontà della strategia di promozione turistica del brand SeeSiciliy, avviata nel 2021 – spiega l’assessore al Turismo, Elvira Amata - che mette al centro l’arte, il cinema, la cultura, la moda e la tradizione. Abbiamo investito molto nella comunicazione. La campagna ha raccolto un notevole consenso tra gli operatori turistici locale e ha lasciato una memoria importante nel pubblico. Continueremo su questa strada per fare sistema e fare ancora meglio”.\r

\r

“Il turismo funziona se c’è una rete di trasporti che attrae, tra aerei, gomma e ferrovie - afferma il governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani – Partiamo dall’idea di privatizzazione degli aeroporti, così come avvenuto in tutta Italia. Accorpare Trapani, Palermo e Lampedusa, e Catania con Comiso, potenziando Comiso anche con il cargo. Questi tra i principali asset di questo governo. – e aggiunge - Operare anche sulle criticità. Lampedusa vive in criticità poiché collegata ad aste. Necessita di una ricapitalizzazione molto impegnativa. Occorre programmare un turismo per tutto l’anno con l’impegno del governo ad attuare le strategie da mettere in campo”.\r

\r

Si prospetta dunque un 2023 ricco di eventi tra arte, letteratura, cultura, musica, teatro, cinema, moda e tradizione a partire dalle Opere belliniane a Catania tra settembre e ottobre con il Concerto Straordinario per il 222° Anniversario della nascita di Vincenzo Bellini. Si riconferma il festival del TaoBuk, il Taormina International Book Festival, giunto alla sua tredicesima edizione e la terza edizione del Sicilia Jazz Festival di Palermo, che si terrà quest’anno dal 23 giugno al 2 luglio. Confermata la fiera Mediterranea del Cavallo e il turismo del ricordo a memoria dello Sbarco in Sicilia con percorsi di pace.\r

\r

di Anna Morrone","post_title":"SeeSiciliy: arte, cinema, cultura guidano la crescita del turismo in Sicilia","post_date":"2023-02-14T15:30:14+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676388614000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_439422\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Kyriaki Boulasidou direttrice dell'ente nazionale ellenico per il turismo in Italia con il presidente dell'ente nazionale del turismo greco Antzela Gerekou[/caption]\r

\r

Kyriaki Boulasidou direttrice dell'ente nazionale ellenico per il turismo in Italia, ha organizzato una cena con il presidente dell'ente nazionale del turismo greco Antzela Gerekou per lanciare la campagna 2023.\r

\r

Da Kitchen Milano si sono esibiti gli chef Vassilis Papikinos e Georgia Koutsoukou con i migliori piatti delle Cicladi, una cucina estremamente legata anche a quella italiana.\r

\r

«Quest'anno siamo quasi tornati ai dati del 2019 che era stato un anno molto buono, con un mese in più lo avremmo raggiunto» - afferma Antzela Gerekou.\r

\r

«Il piano di destagionalizzazione lentamente si sta applicando, l'ente sta disponendo più servizi già per i mesi di marzo aprile e maggio.\r

\r

La Grecia non è solo estate, c'e tantissimo da scoprire tra le regioni meno turistiche e tutto l'ambito enogastronomico che promuoveremo fortemente quest'anno - dichiara il presidente.\r

\r

La strategia principale sarà la filoxenia, il rispetto e l'elevata accoglienza dello straniero, che quest'anno cercheremo di far immergere totalmente nella cultura greca, accostandoli alla vita quotidiana dei locali.\r

\r

Un altro punto chiave è deviare i percorsi dei visitatori in mete più culturali che turistiche, quindi un'attenzione verso i piccoli centri storici che possono dare un'esperienza unica.\r

\r

Per il mercato Italia si sta pensando in grande poiché si contano più di 1.200.000 di italiani che fanno le vacanze in Grecia, e le prenotazioni per questa estate stanno raggiungendo ottimi numeri».\r

\r

Inoltre il presidente ha annunciato che a breve si terrà un incontro con Enit per creare un pacchetto di collaborazione per i turisti che vengono da altri continenti e che desiderano vedere più di un paese europeo.\r

\r

Dividendo le vacanze in Europa tra Italia e Grecia ma con un solo pacchetto di viaggio.\r

Una collaborazione che nasce dalla fratellanza di due popoli e culture che sono storicamente sempre stati vicini.","post_title":"Grecia: parte la campagna 2023. Prenotazioni già a buon livello","post_date":"2023-02-14T12:02:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676376129000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439341","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ottime notizie per il turismo sloveno: il paese è in cima alle classifiche europee sugli incrementi negli arrivi (5,86 milioni) e nei pernottamenti (15,8 milioni), con un incremento rispettivamente del 46,1% e del 38,5% sui valori dello stesso periodo del 2021. Anche rispetto ai dati pre-pandemici, la Slovenia ha raggiunto nel 2022 l’84% degli arrivi totali dell’anno 2019, ben al di sopra della media europea che si attesta sull’80% (fonte UNWTO).\r

\r

Si riscontra, inoltre, un deciso rilancio del turismo straniero, che pesa oggi più di quanto pesasse nel periodo pre-Covid: Il 35% di turisti in Slovenia viene da paesi stranieri, rispetto al 28% del 2019. Nel 2022 il maggior numero dei pernottamenti di turisti stranieri arriva dalla Germania (17,8%), seguita dall’Italia (9,1%), dall’Austria (8,8%), dall’Olanda (6,2%) e dalla Repubblica Ceca (5,7%).\r

\r

Turismo outdoor grande protagonista\r

\r

Gli sforzi della Slovenia per la promozione dei piccoli centri immersi nel verde e del turismo outdoor pagano: la maggior parte dei pernottamenti del 2022 si è verificata in località montane (31,2%), seguite dalle località termali (20,3%) e subito quelle marittime (19,8%). Quasi metà dei turisti, sia sloveni che stranieri, ha pernottato in hotel (48%), mentre l’altra metà si divide tra altre strutture ricettive e campeggi. In costante affermazione il fenomeno glamping.\r

\r

Giustificato, quindi, l’entusiasmo nell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, guidato da Aljosa Ota che avverte: “Le proiezioni per quest’anno vedono il turismo sloveno tornare in tutto e per tutto ai livelli del 2019, ma non sarà facile: sono tante le sfide per il 2023 e la concorrenza è agguerrita a livello europeo, ora che si è tornati a viaggiare senza limitazioni. Tuttavia, c’è un grande entusiasmo e ottimismo, che ci aiuterà a lavorare per portare sempre di più gli italiani in Slovenia e la Slovenia nel cuore degli italiani”.\r

\r

Il turismo lento e i percorsi cicloturistici\r

\r

Per raggiungere gli obiettivi del 2023, la Slovenia continua a puntare forte sull’Italia e sul comparto turistico in particolare. Durante la BIT la destinazione ha raccontato gli ingredienti della strategia in atto: outdoor, salute e benessere, centri storici e cultura, gastronomia e MICE. Per quanto riguarda le novità nella proposta turistica slovena, il focus è sui due nuovi percorsi cicloturistici che permettono ai visitatori di attraversare il paese dei grandi campioni della bici Roglič e Pogačar con la possibilità di guardarsi intorno, a passo lento.\r

\r

Il primo, la Slovenia Green Gourmet Route, è un percorso ciclabile assolutamente nuovo, che esprime pienamente il concetto di sostenibilità, tra cicloturismo e tappe gastronomiche d’eccellenza nel Cuore Verde d’Europa. Undici giorni di viaggio, parcellizzabili a seconda delle esigenze, per attraversare la Slovenia da un capo all’altro, passando unicamente per le splendide destinazioni certificate Slovenia Green che si impegnano per garantire elevati standard di sostenibilità - e vivendo soste culinarie ricche di sapori, a marchio Slovenia Green Cuisine. Nell’ultima edizione della Guida Michelin sono ben sei i ristoranti che hanno ricevuto la Stella Verde per la cucina sostenibile.\r

\r

Il secondo, la Slovenia Green Wellness Route, è un itinerario che unisce in un armonioso connubio le terme naturali e i centri termali sloveni, il ciclismo e l'ospitalità sostenibile, combinando il benessere dell’attività fisica e il relax in spa, con acque termali e invitanti trattamenti wellness.\r

\r

Slovenia Unique Experience\r

\r

Infine, per la proposta Slovenia Unique Experience l’idea è quella di promuovere un turismo sempre più improntato al qui ed ora, alla creazione di ricordi irripetibili ed esperienze autentiche, che restino impresse nella memoria dei viaggiatori anche una volta tornati a casa. Il marchio Slovenia Unique Experience spazia dall’outdoor, al wellness, alle esperienze eno-gastronomiche fino a quelle culturali. Il filo conduttore di ciascuna di esse è sempre lo storytelling: arrampicata su roccia, kayak in miniera ed esperienze gastronomiche a 160 m di profondità hanno tutte in comune la presenza di una storia autentica, che il turista porterà via con sé e racconterà a propria volta, tramite i social oppure ad amici e parenti, una volta rientrato a casa.","post_title":"La Slovenia si rilancia sull'Italia: le novità della destinazione presentate in BIT","post_date":"2023-02-14T11:30:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1676374253000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Tove di Milano si è concluso con la grande festa alla Maison Milano, organizzata dalla divisione eventi di Travel Quotidiano per gli agenti di viaggio: Il Travel Open Village Party\r

\r

\"Siamo molto contenti sia della manifestazione che di questa festa. La nostra mission è sempre quella di far incontrare operatori e agenti, ma dare anche un momento di divertimento - dichiara Daniela Battaglioni, ceo del Gruppo Travel -. Noi continueremo con i Travel Open Day in tutti Italia e stiamo lanciando anche i Travel Open Day Hospitality, un nuovo format dedicato al mondo dell'hotellerie. Infine continueremo come sempre a seguire il settore con il giornale, sia quello cartaceo che il web\".\r

\r

La festa è andata avanti con spettacoli, canzoni e la cena.\r

\r

[gallery ids=\"439394,439391,439397,439380,439407,439406,439405,439409,439404,439403,439398,439402,439400,439395,439393,439390,439389,439420\"]\r

\r

","post_title":"Tove: la grande festa per gli adv alla Maison Milano","post_date":"2023-02-14T11:22:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676373738000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Il miglior modo per far vivere ai turisti una vacanza immersiva nel territorio, gli alberghi diffusi fanno trasformano i turisti in veri e propri abitanti del borgo- afferma Giancarlo Dall'Ara presidente associazione nazionale alberghi diffusi - in italia ci sono 250 alberghi diffusi, si prevede entro i prossimi anni che diventino almeno 350, all'estero sono piu di 50 gli alberghi diffusi. Un modello che ispira fortemente alla creazione di nuovi resort».\r

\r

Gli aberghi diffusi rappresentano una speranza e una rinascita di piccoli borghi che ormai vanno incontro alla disabitazione, problema che in italia inizia a preoccupare.\r

\r

Il riimpiego e la ristrutturazione di ruderi e case abbandonate permette di riprendere una localita dimenticata ma soprattutto fare tesoro della cultura antica che esse racchiude.\r

\r

Continua Dall'Ara «Da 12 anni che esistono questi alberghi, possiamo vedere come l'espansione di questi sia inevitabile,dall'italia che è stata la prima si è diramato questo modello in tutto il mondo, dall'europa centrale all'estremo oriente come korea e Giappone»\r

\r

Si è parlato pure di un inizio in africa, per esattezza in Ruwanda, che dopo tutti i tumulti ha bisogno di una riabilitazione, espandendo cosi gli alberghi diffusi in tre continenti.\r

\r

Ha parlato anche Jeremy Ghering gestore dell'albergo diffuso di Corippo, nel canton ticino un piccolo borgo che nel giro di un secolo ha visto i propri abitanti passare da piu di 300 a 7 negli ultimi anni. Una grande ripresa per un comune di cui si pensava solo rimanesse solo una lenta sparizione.\r

\r

Per il sol levante ha parlato Hasegawa Akinori, direttore della associazione “I Borghi più belli del Giappone\". A Yakage un borgo storico vicino Osaka, si presenta una struttura risalente al 1600 in legno.\r

\r

Una tradizione che a noi occidentali interessa non poco, infatti i visitatori ricevuti fino ad ora contano 36 paesi diversi di provenienza. Nei prossimi 4 anni è prevista la rimessa di altre 3 strutture simili sempre nel borgo di Yakage.\r

\r

Il fatto che si stia in un borgo potrebbe far storcere il naso a chi magari è abituato ad un comfort maggiore, in questi casi ci sono anche alberghi diffusi di lusso, come Castello dal Pozzo, in localita di Arona, è un castello tudoriano 5 stelle lusso, freauentato nel 20^ secolo dalla borghesia europea, e che nel corso del tempo ha mantenuto quell'aria romantica ormai passata.\r

\r

L'idea degli alberghi diffusi apre porte a luoghi ormai dimenticati e abbandonati, un modello che preserva e sviluppa l'ambiente circostante ma soprattutto che racchiude immense tradizioni che col passare del tempo si sarebbero inevitabilmente dimenticate.\r

\r

","post_title":"Alberghi diffusi: albergatori ma soprattutto custodi della memoria","post_date":"2023-02-14T10:50:38+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1676371838000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439351","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Al via la novità Flexy Bag della divisione seamless & no frills del gruppo Alpitour. \"Si tratta di un'iniziativa all'insegna della flessibilità e della convenienza - racconta l'head of product del cluster, Massimo Mariani -. In sostanza, lasceremo al cliente la possibilità di scegliere la disponibilità bagagli sul volato, né più, né meno di quanto fanno le low cost da sempre. L'idea è di permettere per esempio alle famiglie di razionalizzare la quantità di valigie da mettere in stiva, consentendo quindi un notevole risparmio\".\r

\r

Flexy bag partirà con easyJet, Ryanair e Neos e prevede la pubblicazione dei prezzi con la tariffa senza bagagli. Al passeggero verrà poi data l'opzione di aggiungere capienza valigie a piacere, sia al momento della prenotazione, sia in una fase successiva.\r

\r

La novità giunge dopo un 2022 eccellente e sulla scia di un piano 2023 che vede Alpitour World puntare molte delle sue fiches proprio sul brand no frills Eden Viaggi.\r

\r

\"Per la prossima estate ci sono ottime prospettive su Baleari e Grecia. Attendiamo anche il ritorno della Tunisia e in generale pensiamo che andrà molto bene l'intero Mediterraneo. Senza dimenticare naturalmente l'Egitto evergreen\", aggiunge sempre Mariani.\r

\r

E per il medio periodo i piani sono ancora più sfidanti. L'idea è quella di veder crescere ancora il prodotto degli hotel contrattualizzati, che oggi sono circa 1.300, con più strutture e più destinazioni. \"A breve lanceremo tra l'altro i prodotti Giordania e Brasile. Il primo con base Aqaba, soggiorni balneari e combinati tour. Il secondo solo balneare con voli di linea Tap e Air Europa e una proposta di ospitalità che spazierà dagli hotel tradizionali alle fazende e alle posada\".\r

\r

Ma si pensa anche a potenziare ulteriormente la banca letti Eden Go, la cui offerta già entro il prossimo mese sarà estesa a tutto il mondo. \"L'obiettivo, a regime - conclude Mariani - è quello di portare il contributo del cluster no frills sul fatturato dall'attuale 18%-20% al 25%-30%\".","post_title":"Eden Viaggi lancia la Flexy Bag: per viaggiare solo con il bagaglio che serve","post_date":"2023-02-14T08:00:00+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1676361600000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439289","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Puglia ritorna ai numeri pre-pandemia e traccia un bilancio turistico molto positivo. La ripresa del turismo internazionale, secondo i dati che la Regione ha presentato alla BIT di Milano, ha superato di molto i flussi del 2019 segnando un +8,5% degli arrivi ed un +11% delle presenze.\r

\r

“La Puglia riporta le lancette del turismo al pre pandemia – ha affermato in conferenza stampa Gianfranco Lopane, assessore regionale al Turismo - . Confermiamo una crescita importante con un +2% in termini di presenze rispetto alla stagione 2019, quella che da tutti era considerata record, e una internazionalizzazione che raggiunge punte del 52% nei mesi di maggio e ottobre: numeri alla portata di quelli delle città d’arte italiane. Questo è sinonimo di un buono stato di salute dell'offerta turistica pugliese che apre a prospettive rosee per i prossimi anni. Come riporta il nostro partner Data Appeal, due offerte su dieci del ponte della prossima Pasqua sono già state vendute. Il gioco di squadra fatto dalle istituzioni, dagli operatori del turismo, dalla Regione Puglia e Puglia Promozione è un lavoro che può portare ancora la nostra regione a consolidare la sua maturità sulle destinazioni già affermate e a sviluppare l’offerta di realtà emergenti ed ugualmente attrattive. È una Puglia che punta sulla sostenibilità e sui prodotti turistici legati ad essa, penso ai cammini e al bike, sulla propria identità e sui dati che vengono dall’ascolto del mercato. Proprio sulle logiche data-driven continueremo ad investire lavorando a nuovi strumenti a supporto dell’Osservatorio regionale del Turismo. Centrali la qualificazione dell’offerta e l’organizzazione delle destinazioni”.\r

\r

Per la Puglia il 2022 è stato vincente, con quattro milioni di arrivi e cinque milioni di presenze: \"Abbiamo superato il 2019 che era l’anno dei record – ha detto Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - . Sostanzialmente, l’Italia, è al – 10% rispetto al 2019 e la Puglia registra un + 2%, ma anche io mi ero sbagliato, credevo che la ripresa sarebbe stata nel 2023, è invece è già avvenuta l’anno passato. Ma, soprattutto, maggio - giugno e settembre- ottobre danno la misura della stagione che si allunga, con una permanenza media è di 3,8 notti e crescono soprattutto i turisti stranieri, quindi destagionalizzazione fortissima per una Puglia che cresce sempre di più.”\r

\r

Dal report 2022 dell’Osservatorio Turistico della Regione Puglia emerge come la Germania sia in testa alla classifica regionale dei mercati esteri per numerosità dei pernottamenti (800mila presenze), mentre la Francia conferma il primo posto nel ranking degli arrivi stranieri (217mila arrivi).\r

La movimentazione turistica regionale ha raggiunto i valori del 2019 e chiude l’anno con 4,2 milioni di arrivi (-0.5% rispetto al 2019) e 15,7 milioni di presenze (+2% rispetto al 2019), evidenziando come si resti in Puglia più a lungo rispetto al passato.\r

\r

","post_title":"Boom di arrivi nel 2022: la Puglia torna ai dati pre-pandemia","post_date":"2023-02-13T11:30:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1676287815000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"439231","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova piattaforma digitale dedicata esclusivamente ai personal voyager di Euphemia. È l'ultima novità del gruppo di consulenti di viaggio cuneese, che ha realizzato internamente uno strumento It pensato per coadiuvare gli agenti nel loro lavoro, renderlo più veloce e favorire le comunicazioni con la sede centrale e tra gli stessi personal voyager. Il tutto rendendo tra l'altro disponibile l'intero prodotto della compagnia, contratti con to, dmc e gli altri fornitori inclusi, compresi i contenuti per il turismo scolastico e nel mice.\r

\r

\"È un investimento che abbiamo deciso di effettuare quest'anno, nel solco dei risultati particolarmente positivi ottenuti nel 2022, quando abbiamo raggiunto un fatturato superiore del 12% rispetto al 2019 - spiega Ezio Barroero, presidente di Lab Travel, la società a monte di Euphemia -. Un volume di affari che ci ha anche consentito di incrementare sensibilmente le vendite della biglietteria aerea, tanto da farci accedere alle tariffe to da molte delle principali compagnie a livello globale\".\r

\r

E non finisce qui. Perché a breve partirà anche un progetto formativo ad hoc, dedicato in particolare ai giovani talenti: \"L'età media della nostra realtà è di 51 anni - conclude Barroero -. Abbiamo bisogno di nuovi agenti. Ma servono professionisti preparati, con il fuoco dentro. E al momento non vedo tanti ambienti professionali adatti a far imparare il mestiere a chi ha talento. Da qui l'idea di partire con questa iniziativa che presenteremo a breve\".","post_title":"Euphemia investe nel digitale e si prepara a lanciare un programma formativo per le giovani leve","post_date":"2023-02-13T09:00:18+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1676278818000]}]}}