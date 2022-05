Baglio Oneto, al luxury wine resort di Marsala la vacanza tra relax ed escursioni

Sono tanti i modi di vivere il mare e chi sceglie una vacanza a Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo Luxury Wine Resort di Marsala può gustarseli tutti quanti. La sua posizione, a pochi chilometri dal mare e proprio di fronte alle isole Egadi, consente di partire ogni mattina alla scoperta di una nuova location, dalla quale cogliere una differente atmosfera.

Perfette per tutti, poiché offrono sia spiagge libere che attrezzate, tratti di sabbia e altri di roccia, sono le Spiagge di San Teodoro, situate sul litorale nord a pochi minuti dal Resort. L’acqua qui non è mai troppo fredda e non ci sono correnti pericolose: quando soffia lo scirocco il mare assume sfumature e temperature caraibiche.

La Riserva Naturale dello Stagnone è situata proprio davanti a Baglio Oneto, e la si può ammirare dal Wine Resort al tramonto in tutta la sua bellezza. Caratterizzato da piccole oasi e minuscole calette questo litorale è perfetto per fare lunghe nuotate o semplicemente per rilassarsi in acqua. Agli amanti degli sport d’acqua – come sup board, kitesurf e windsurf – è dedicata una zona dello Stagnone, definita la migliore “palestra” d’Italia, tantissime scuole e corsi adatti a tutti i livelli.

Acqua cristallina un po’ più fresca, spiaggia dorata – sia libera che con stabilimenti – e la possibilità di fare lunghe passeggiate sono elementi offerti dal litorale sud. Per chi ama le attività sportive questo lido offre zone adatte al sup, al kite surf libero e alle immersioni subacquee, con disponibilità di noleggio. Chi ama veramente il mare non può comunque ripartire da Baglio Oneto senza prima concedersi una giornata alla Riserva Marina Protetta più grande d’Europa, vale a dire le isole Egadi. La più nota è Favignana, che si può girare tutta in bicicletta e dove si trova la celebre Tonnara Florio, mentre le più piccole Levanzo e Marettimo offrono scorci di mare di rara intensità. Vi sono servizi di collegamento frequenti da Marsala, ma è possibile anche noleggiare scafi privati per tour personalizzati.

