Alto Adige, dalla neve all’acqua calda delle piscine per una vacanza tra natura e relax

Non solo neve il Alto Adige ma anche piscine panoramiche che regalano relax ed un’immersione nella natura. Moltissimi hotel altoatesini, che offrono la vista panoramica sulle vette e sui paesaggi alpini immacolati, dispongono di piscine.

A San Vigilio di Marebbe (BZ), in Val Badia, l’Excelsior Dolomites Life Resort è la top destination per lo sci e per gli amanti del benessere, grazie a speciali servizi su misura e alla sua posizione unica. Tra i suoi 2500 metri quadrati di wellness offre la infinity pool sul rooftop della Dolomites Sky Spa dell’Excelsior Dolomites Lodge, con acqua a 33° e vista impareggiabile sulle Dolomiti, riservata agli adulti. A tutta la famiglia invece è dedicato il grande idromassaggio esterno panoramico (acqua a 35°) della Spa Dolomiti.

Sempre in Val Badia, ma a Colfosco (BZ), al cospetto dell’imponente Gruppo del Sella, sorge il Romantik Hotel Cappella. Il 5 stelle appena ristrutturato vanta un ampliamento dell’area relax esterna di oltre 1.300 m² e una vista mozzafiato dalla piscina esterna riscaldata. Immersi nell’acqua a 30° si contempla un panorama sulle Dolomiti davvero speciale ma anche sugli sciatori, che sfrecciano sulla pista che sorge proprio di fianco all’hotel. Prospettiva privilegiata anche quella offerta dal Romantik Hotel Santer di Dobbiaco (BZ), in Val Pusteria, a poca distanza dai tracciati delle 3 aree più apprezzate delle Dolomiti: Plan de Corones, Cortina e le Dolomiti di Sesto. Qui si respira l’amore per la montagna, che passa dai servizi per lo sci a quelli più rilassanti del centro benessere di circa 3mila mq, tra la piscina interna, le zone relax, la whirlpool, le saune e la piscina esterna panoramica con acqua calda a 36°.

Quello nella piscina esterna a 30° del Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (BZ), che sorge vicino al Lago di Carezza, nel cuore della Val d’Ega non può essere vissuto come un semplice bagno: nuotare circondati da un giardino d’inverno di 45mila mq, con l’imponente monte Latemar a governare un paesaggio che si perde allo sguardo, è un’esperienza totalmente rigenerante. La piscina, (14 x 9 metri), è solo una delle perle di benessere dell’hotel, che si lascia ispirare dalle Dolomiti anche nel bellissimo centro wellness panoramico di 1500 mq.

Ultima ma non ultima, la vista dalla Black Pool a 30° del 5 stelle Romantik Hotel Turm di Fié allo Sciliar (BZ) sul paesaggio circostante è da togliere il fiato. Il massiccio montuoso dello Sciliar diventa straordinariamente suggestivo quando la neve lo imbianca. Dalla piscina all’aperto si può anche accedere direttamente, attraverso un percorso d’acqua collegato, alla piscina interna, e poi magari decidere di rilassarsi nella sauna al pino mugo, nel bagno turco aromatico, oppure preferendo la grotta di sale e la nuova sauna di fuoco all’aperto, che si aggiunge alla sala fitness panoramica e alla sala relax di recente realizzazione.