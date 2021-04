Alta Via Stage Race, dall’11 al 19 giugno in mountain bike tra i monti della Liguria: i pacchetti formula Hero, Week End e Fun

Una settimana totalizzante di mtb tra monti e mare: una competizione unica che farà vivere agli atleti la “bellezza della fatica” e l’incanto dei paesaggi dell’Alta Via dei Monti Liguri. Per l’Alta Via Stage Race, in programma dall’11 al 19 giugno, gli organizzatori propongono tre formule in modo da permettere a tutti di partecipare: Hero: la formula “classica”, competitiva, dove gli atleti pernotteranno in tenda all’interno del villaggio di tappa. Week end: si rimane nell’ambito competitivo ma si parteciperà solo a tre delle otto tappe, quelle iniziali o quelle finali, a scelta dell’atleta. Fun: partita nell’ultima edizione, ha riscosso sempre maggiore successo. È la formula non competitiva, dedicata a coloro che vogliono semplicemente godersi il paesaggio e il territorio

Vocazione di Alta Via Stage Race non è soltanto quella di organizzare un evento sportivo sempre più rilevante nel mondo mtb ma è anche, e soprattutto, quella di valorizzare i territori dell’Alta Via dei Monti Liguri e limitrofi. I partecipanti avranno modo di interfacciarsi e di conoscere le strutture ricettive, le organizzazioni e le amministrazioni del territorio le quali potranno farsi conoscere, apprezzare e scoprire da un vastissimo numero di persone. Il “focus” dell’evento si traduce quindi in un investimento per la fidelizzazione e il ritorno del pubblico alla proposta turistica del territorio ligure.

Il successo della manifestazione è cresciuto con il tempo: a oggi, grazie all’ausilio di professionisti del settore, AVSR può contare su referenti in diversi paesi europei, partenariati con altri grandi eventi di ciclismo e un’autorevolezza nel panorama internazionale sempre crescente. Basti pensare che da quest’anno AVSR è entrata nel calendario ufficiale gare FCI. L’edizione 2021 di Alta Via Stage Race è sicuramente la più attesa di sempre: le migliaia di fan e bikers già iscritti hanno dovuto rinunciare alla competizione dello scorso anno, annullata a causa dell’emergenza sanitaria.

L’edizione 2021 di Alta Via Stage Race è organizzata e promossa dall’A.S.D. “Outdoor Experience Finale Ligure”, formata da alcuni dei fondatori dell’evento fin dalla sua prima edizione, da appassionati di Alta Via dei Monti Liguri e da professionisti del mondo sportivo. Insieme hanno creato un team qualificato che condivide l’obiettivo di sviluppare grandi opportunità per la Liguria e il suo entroterra, a vocazione sportiva e outdoor, partendo proprio da Alta Via Stage Race. L’evento sarà realizzato in collaborazione con “Alta Via InfoH24” e la ex A.P.S. “Ospitalità Alta Via dei Monti Liguri” fondatrice dell’evento e organizzatrice delle prime edizioni. L’associazione riunisce circa 70 strutture ricettive e turistiche, distribuite su tutto il territorio ligure, e potrà avvalersi del sostegno di importanti sponsor internazionali. Da quest’anno, inoltre, la gara è stata inserita nel calendario ufficiale gare FCI: gli atleti che parteciperanno potranno acquisire punti per la propria graduatoria.

Alta Via Stage Race è un evento in grado di attrarre bikers da tutto il mondo ed è diventato un appuntamento agonistico imperdibile, un vero e proprio must per chi pratica questo sport. Essere sponsor di Alta Via Stage Race significa beneficiare di grande visibilità, in particolare su un bacino di utenza dotato di un’elevata capacità di spesa (dai 35 ai 55 anni). Oltre all’attrezzatura per la pratica dello sport, questo tipo di utenza si interessa a: viaggi outdoor, automezzi capienti (SUV, monovolume, furgoni), motoveicoli, beni tecnologici (prevalentemente cellulari, dispositivi GPS e computer portatili), abbigliamento urban e sportswear.

Alta Via Stage Race è lieta di presentare Alta Via Pink Race 2021, il progetto che, attraverso testimonianze dirette di donne straordinarie, vuole far conoscere il mondo della mtb femminile. La rassegna ha il patrocinio della Regione Liguria, dell’Ente Parco Nazionale 5 Terre, del Coni, del Centro Nazionale Sportivo Libertas, oltre che dei comuni di Finale Ligure, Rocchetta di Vara, Chiavari, Alto, Riccò del Golfo, Pigna, Sassello, Calice al Cornoviglio. www.altaviastagerace.it