Alassio, con Aspettando Slow Fish una due giorni dedicata alle specialità del Ponente Parte da Alassio sabato 13 e domenica 14 maggio il conto alla rovescia verso l’undicesima edizione di Slow Fish, la manifestazione organizzata da Slow Food e Regione Liguria che si terrà al Porto Antico di Genova dall’1 al 4 giugno. Aspettando Slow Fish Alassio è l’occasione per approfondire la conoscenza dei prodotti ittici e dell’agricoltura della Riviera di Ponente e, ovviamente, per scoprire le tante bellezze della città. Stretta tra Capo Mele e Capo di Santa Croce, Alassio presenta molteplici siti di interesse: dal budello, la pittoresca via parallela al litorale, allo storico muretto, installazione d’arte in continua evoluzione, senza dimenticare i sentieri dell’entroterra, da percorrere a piedi o in bicicletta. Organizzato in collaborazione con la Città di Alassio e Visit Alassio, Aspettando Slow Fish anima la centralissima Piazza Partigiani della cittadina ponentina con diversi appuntamenti che hanno per protagonisti cuochi e produttori della rete Slow Food in Liguria. Apre la due giorni, alle 10 di sabato 13 maggio, la conferenza La seconda anima di Alassio, dedicata alla narrazione più autentica della città, capace di coniugare la costa, legata alle comunità dei pescatori, e l’entroterra, con i suoi prodotti agricoli e i profumi della macchia mediterranea. All’incontro moderato da Luca Caputo, destination manager di Alassio, intervengono alcune fra le principali realtà produttive e gastronomiche della zona: Alessandra Ricci, communication manager di Villa della Pergola, Roberto Balgisi, executive chef del Grand Hotel Alassio, Micol Basso dell’Ittiturismo l’Isola, Gianluigi Nario, vicedirettore della Cia di Savona, Alessandra Armato dell’omonimo frantoio, Katiuscia Giuria, docente dell’Istituto I. Superiore G. Galilei Aicardi, e l’ assessore al Commercio del Comune di Alassio. Ad Alassio non mancano i Laboratori del Gusto, il modo più piacevole per imparare attraverso i cinque sensi. Si comincia sabato 13 maggio alle 14.30 con una lezione dedicata ai piccoli panificatori, che potranno conoscere la magia della lenta lievitazione e mettere le mani in pasta per realizzare una perfetta focaccia ligure. Slow Fish è realizzato grazie al sostegno di numerose realtà che credono nel progetto, a partire dai Main Partner BBBell, Pastificio Di Martino, Quality Beer Academy, Reale Mutua e UniCredit. In Kind Partner Liebherr, Bormioli Luigi e Bormioli Rocco, Acqua San Bernardo; Green Partner è Amiu. La manifestazione gode inoltre della collaborazione del Porto Antico di Genova e del supporto di Fondazione Carige, con il sostegno della Camera di Commercio di Genova. Partner culturale è l’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale.

