Abanozen: fino al 2 giugno il festival olistico del benessere alle teme euganee

E’ in corso ad Abano Terme, fino al 2 giugno, l’evento che fa del centro termale la capitale del benessere: cinque giorni di benessere olistico dedicati a tutti, dai principianti agli esperti ai neofiti, con iniziative dedicate allo Yoga, alla Meditazione, al Mindfulness, all’Immersione in Natura, ai Suoni dell’anima, all’incontro con il Monaco Buddista Seiun, ai Suoni delle Campane Tibetane, al Qi Gong e a tantissimo altro.

Si tratta di una vera e propria immersione nel Mondo Orientale, quella che si potrà vivere ad AbanoZen tramite un’esperienza trasversale e una proposta varia, adatta a tutti, fra dimostrazioni, performance, workshop, show e conferenze.

Tutto il territorio ne è coinvolto: dal Parco Urbano che per l’occasione il Parco Zen, al Teatro Magnolia la location dello Zen Show (con esibizioni e performance), al Giardino del Montirone luogo della Mostra sulla Biodiversità in Vietnam, sino al Villaggio del Benessere con le Casette dei Prodotti dello Star Bene e i Gazebo per i Trattamenti Manuali ed Olistici e ZenKids, con attività specifiche per i più piccoli. Anche le strutture ricettive e ristorative sono pienamente coinvolte rispettivamente con pacchetti Zen e Menù Zen appositamente studiati per questo Evento.

«Sono molto soddisfatto dell’entusiasmo e della partecipazione della città a questa iniziativa – commenta l’assessore al turismo Ermanno Berto – Siamo riusciti a coinvolgere anche l’istituto Alberghiero Pietro d’Abano che con 30 giovani allievi partecipa all’iniziativa ponendosi quali ambasciatori della città e dell’evento. Questo primo evento, dopo il lungo periodo di lockdown, costituisce un’importante ripartenza che pone l’attenzione sul cuore della vocazione turistica della nostra città: il benessere».

Soddisfazione e gratitudine anche dall’organizzatore dell’evento, Fabio Spanti, direttore di AbanoZen.

«Ringrazio il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Abano che con coraggio e determinazione hanno creduto in questo evento, che vuole essere uno spartiacque tra il periodo buio e pieno di incertezze che abbiamo passato in questi ultimi mesi e una ripartenza piena di energia, di condivisione, di progetti futuri. AbanoZen si presenta come un contenitore di benessere olistico aperto a tutti: esperti del settore o neofiti, associazioni del luogo e ospiti che provengono da paesi molto lontani come il Vietnam, il Bhutan, la Thailandia per fondersi dando vita ad un evento unico».

Oltre alle sessioni di Yoga e Meditazione, il Programma include show cooking di cucina Thai, Bhutanese e Vietnamita, tenuti in collaborazione dell’Associazione Cuochi dei Colli Euganei e di Padova.

Sarà possibile assistere alla Cerimonia del Fuoco, alla Celebrazione del Matrimonio Indiano, ai Trattamenti delle Scuole Olistiche, alle Esibizioni di Spada Giapponese, alle Performance di Musicisti. Sono previsti inoltre Workshops di Arte Raku, di Ikebana e di Calligrafia Orientale.

All’interno del Parco ci sarà un Infopoint utile sia ad informare i visitatori sulle varie attività della giornata, sia a consentire di effettuare la prenotazione per partecipare ad esse; naturalmente nell’ambito del Festival ogni prescrizione relativa alle normative Anti-Covid sarà rispettata.

