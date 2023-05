Western Australia e Qantas: decolla la compagna promozionale sul mercato Italia Tourism Western Australia e Qantas hanno dato il via alla campagna di promozione sul mercato italiano, che punta i riflettori su un territorio di spazi sconfinati, natura incontaminata e numerose occasioni di avvicinamento alla fauna selvaggia locale, oltre che di interessanti esperienze per entrare in contatto con le comunità aborigene. L’ispirazione a “vivere il sogno”, come recita il rinnovato branding di Tourism Western Australia, si trasforma in un concreto invito a partire, grazie al ritorno del volo diretto stagionale operato da Qantas da Roma a Perth, dal prossimo 18 giugno e fino al 3 ottobre 2023. La campagna, attiva fino al 21 maggio, prevede affissioni su maxischermi urbani, display digitali della rete metropolitana e della rete di bus nelle città che rappresentano i bacini più importanti per questo volo: Roma, Milano e Catania. Inoltre, a bordo degli aeromobili Qantas impiegati sulla tratta tra Roma e Perth, è prevista un’edizione limitata dell’amenity kit di bordo per i passeggeri di classe business. Il kit, disegnato e progettato dall’artista aborigeno del Western Australia Kevin Wilson, riprende anche in questo caso il claim “Vivi il Sogno” combinando elementi degli antichi paesaggi, dei corsi d’acqua e degli animali selvatici di Ningaloo Reef, Margaret River, Kimberley e Perth, esplorandone l’interconnessione tra le diverse aree del Paese e con la storia aborigena.

