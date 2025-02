We Gatherin’ Barbados 2025 porta in primo piano la cultura barbadiana Un anno intero dedicato alla riscoperta del patrimonio culturale, al sostegno delle comunità locali e alla promozione dello spirito di appartenenza: questo il filo conduttore dell’iniziativa “We Gatherin’ Barbados 2025” che celebra la la ricca cultura barbadiana. Oltre a coinvolgere i barbadiani di tutto il mondo, We Gatherin’ Barbados 2025 accoglierà anche visitatori internazionali, offrendo loro l’opportunità di vivere l’isola in modo autentico. Al centro di We Gatherin’ c’è il senso di comunità, una tradizione che riflette lo stile di vita autentico dei bajan. Ogni mese, le celebrazioni si svolgeranno in una delle 11 parrocchie di Barbados, dopo St. Lucy a gennaio, a febbraio è stata la volta di St. Peter, fino a culminare a St. Michael nel mese dell’Indipendenza, a novembre. Le festività si concluderanno con un grande evento nazionale a dicembre, unendo barbadiani e visitatori in un’unica, grande celebrazione. Particolarmente ricco il programma di eventi che, come spiega una nota di Barbados Tourism Marketing, permetteranno a residenti e visitatori di scoprire il patrimonio storico e gastronomico dell’isola. Tara Inniss del Dipartimento di Storia dell’Uwi con le sue “Standpipe Stories”, offrirà sessioni interattive che svelano le ricche storie del patrimonio e della cultura barbadiana attraverso esplorazioni coinvolgenti e guidate dalla narrazione. Oppure, i Food & Rum Signature Pop-ups, eventi pop-up firmati per assaporare gli autentici sapori di Barbados durante. Gestiti dal team dell’annuale Food & Rum Barbados, questi incontri celebrano i migliori cuochi dell’isola, offrendo un assaggio dell’autentica cucina bajan e del suo iconico distillato, il rum. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485389 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_386228" align="alignleft" width="300"] Fulvio Avataneo[/caption] Aiav è entrata a far parte del Comitato promotore che porterà alla costituzione del Consorzio Trust Data Identity Network. Il Consorzio avrà il compito di valorizzare e promuovere presso imprese e cittadini l’utilizzo dell’identità digitale, strumento che ha già dimostrato di consentire importanti vantaggi in termini di risparmio e semplificazione di ogni procedura. Insieme ad Aiav, fanno parte del Comitato autorevoli professionisti e rappresentanti di realtà istituzionali e imprenditoriali, tra cui: Adiconsum, Flowe (Mediolanum), BFF Bank, Confassociazioni, Experian, InfoCert – Tinexta Group, Gruppo CSE, Telepass, Buffetti Finance, PagoPA, Cetif Advisorory (Spin off dell’Università Cattolica di Milano) Associazione, Fiditalia, Arisk (Spin off del Politecnico di Torino), Share e molti altri. « entrare a far parte di questo Comitato in rappresentanza del turismo - ha commentato Fulvio Avataneo, presidente Aiav - uno dei settori chiave nello studio di modalità di verifica più sicure e immediate, finalizzate, ad esempio, ad una più semplice gestione di pagamenti e procedure di riconoscimento. Il vantaggio non risiede solo nel risparmio di tempo e di lavoro, ma anche nella possibilità di limitare l’incidenza di frodi ai danni di imprese, istituzioni e, ovviamente, consumatori”. [post_title] => Aiav entra nel Comitato che costituirà il Trust Data Identity Network [post_date] => 2025-02-25T13:30:21+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740490221000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485387" align="alignleft" width="300"] Il Th Costa Rey[/caption] La possibilità di opzionare voli di linea low cost, bloccando la tariffa fino alla mezzanotte del giorno di prenotazione su quasi tutte le destinazioni servite dalla compagnia. E' l'ultima novità Th Group, valida anche per le mete del tour operator Baobab. “Con questa iniziativa vogliamo dare un ulteriore supporto alle agenzie di viaggio, offrendo ai clienti maggiore serenità nella prenotazione e la certezza di poter bloccare le migliori tariffe disponibili senza fretta - spiega Salvatore Piazza, chief operating officer di Th Group -. Il nostro obiettivo è semplificare il processo decisionale e rafforzare il rapporto di fiducia con il nostro pubblico, garantendo sempre un elevato valore aggiunto”. Dopo una stagione invernale chiusa con un risultato positivo e un’estate 2025 che si apre con un trend favorevole, Th Resorts ha inoltre deciso di lanciare sul mercato la promo Summer Joy, che prevede uno sconto del 10% sul soggiorno per chi prenota in anticipo presso i Th Gioiosa Marea (Sicilia), Costa Rei e San Teodoro (Sardegna), nonché Capo Rizzuto (Calabria); agevolazioni speciali per le famiglie nelle destinazioni estive come il Th Costa Rei (Sardegna), grazie alla riduzione per bambini in terzo letto in tripla; uno sconto fino a 70 euro a persona sui voli per chi sceglie i Th Gioiosa Marea (Sicilia) e Costa Rei (Sardegna). “Siamo molto soddisfatti di questo avvio d’anno, che ha visto la chiusura della stagione invernale con un incremento del +15% e un’estate che si preannuncia altrettanto promettente. Con questa promozione vogliamo premiare chi ci sceglie e allo stesso tempo,sostenere le destinazioni strategiche per noi, come Sicilia, Sardegna e Calabria". Parallelamente proseguono le operazioni di crescita e riorganizzazione interna con l’arrivo di Maria Antonella D’Urbano alla guida del marketing dell’azienda: “L’approdo di Maria Antonella D’Urbano rappresenta un tassello importante per il nostro percorso di crescita. La sua esperienza e visione strategica saranno fondamentali per continuare a innovare e rafforzare la nostra posizione nel mercato”, conclude Piazza. [post_title] => Novità opzione voli low cost sulla programmazione Th Resorts e Baobab [post_date] => 2025-02-25T13:26:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740490009000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485379 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Miglior sito archeologico per l’Italia al premio Gist Acta 2025 – Archeological & Cultural Tourism Award, promosso dal Gruppo italiano stampa turistica. Il riconoscimento è stato consegnato alle Grotte di Pertosa-Auletta durante l’ultima edizione di TourismA di Firenze, appuntamento annuale dedicato all’archeologia e al turismo culturale. Il premio è volto a valorizzare le istituzioni e i professionisti che rendono accessibili al grande pubblico le risorse del patrimonio culturale archeologico italiano e mondiale. Fra questi i direttori e i referenti di musei, siti Unesco e parchi archeologici che, mediante campagne di comunicazione, iniziative speciali e dialogo costante con il territorio, ne permettono una fruizione più empatica. Tra le motivazioni si specifica che le Grotte di Pertosa-Auletta, in provincia di Salerno, sono un sito di straordinaria bellezza olistica, tanto di interesse archeologico quanto naturalistico. Formate dall'erosione dell'acqua nel corso di millenni offrono un viaggio sotterraneo, caratterizzato da stalattiti, stalagmiti e formazioni rocciose di rara bellezza. Oltre alla loro spettacolarità naturale, le Grotte di Pertosa-Auletta hanno una notevole importanza archeologica. Sono parte di un ecosistema ricco di biodiversità, ospitando diverse specie di flora e fauna, alcune delle quali sono rare o endemiche. Tutti questi aspetti rendono le grotte non solo un luogo di studio e conservazione ma anche una destinazione turistica di grande attrattività. Ha ritirato il premio Maria Rosaria Carfagna presidente della fondazione MidA. l'ente che gestisce il sito. “E’ un premio che ci rende orgogliosi e ci motiva nel continuare il nostro percorso di condivisione e promozione del patrimonio di bellezza e conoscenze che le Grotte di Pertosa-Auletta ci donano ogni giorno – commenta la stessa Maria Rosaria Carfagna –. Questo premio assume per noi una valenza ancora maggiore oggi. Perché proprio quest’anno abbiamo dato il via a una nuova campagna di scavi archeologici che, sin dalle prime battute, ci sta rivelando scoperte sensazionali”. La Fondazione MidA ha infatti richiesto e ottenuto una concessione per ricerche e scavi archeologici di durata triennale (2025-2027) al ministero della Cultura. La prima fase degli scavi, diretti da Felice Larocca, speleo-archeologo e direttore del museo Speleo-Archeologico di Pertosa, ha evidenziato l’esistenza di una struttura di culto di età ellenistica (IV-I secolo a.C.) e individuato un’ulteriore estensione della palafitta protostorica presente nella cavità, unico caso in Europa in ambiente ipogeo. Nei prossimi mesi sono previsti studi specialistici e varie attività di documentazione che faranno luce su nuove scoperte. [post_title] => Alle Grotte di Pertosa-Auletta il Gist Acta 2025 – Archeological & Cultural Tourism Award [post_date] => 2025-02-25T12:36:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740486979000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485377 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Decolla a tutti gli effetti il codeshare fra Ita Airways e le cinque compagnie del Gruppo Lufthansa - Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti - con i voli in vendita, per viaggiare a partire dal prossimo 30 marzo. I passeggeri hanno così la possibilità di volare con un unico biglietto verso la destinazione desiderata, effettuando il check-in presso l'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio direttamente all’arrivo, nell’aeroporto di destinazione finale. Inoltre, potranno godere di maggiore scelta e flessibilità, con accesso a oltre 100 nuovi collegamenti già a partire dalla prossima stagione estiva. «Dopo averlo anticipato lo scorso 3 febbraio oggi confermiamo il raggiungimento di questo significativo traguardo - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways - Gli accordi di codeshare con le compagnie del Gruppo Lufthansa rappresentano un passo fondamentale verso un importante incremento della connettività per i nostri passeggeri, che potranno beneficiare di collegamenti verso oltre cento nuove destinazioni. Questa collaborazione inaugura anche una fase di sinergie strategiche destinate a rafforzare la nostra posizione sul mercato». I passeggeri delle compagnie del Gruppo Lufthansa, a loro volta, potranno raggiungere le destinazioni servite dal network di Ita e avranno accesso a destinazioni nazionali (come Brindisi, Firenze, Milano Linate, Palermo, Torino, Venezia) e internazionali, tra cui Tirana, Sofia, Malta e Atene, raggiungibili attraverso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate. I passeggeri di Ita Airways potranno volare con codice AZ sui voli operati da Lufthansa in partenza da Francoforte e Monaco di Baviera verso numerose città in Italia (Verona, Cagliari, Olbia, Bologna, Catania, Milano - Linate e Malpensa - Roma, Napoli, Venezia, Firenze e Torino), in Germania (Amburgo, Berlino, Hannover, Düsseldorf, Dresda e Brema) e alcune destinazioni internazionali (Praga, Dublino e Cracovia). Grazie alla partnership con Swiss, potranno inoltre avere accesso da Zurigo alle principali città italiane (Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Napoli) e a molteplici destinazioni internazionali nel network della compagnia svizzera come Varsavia Copenaghen e Stoccolma. Con Austrian Airlines i passeggeri Ita potranno volare via Vienna in Italia (Roma, Cagliari, Napoli, Palermo, Bari, Milano Malpensa e Firenze) e in Europa, tra cui Innsbruck, Varsavia, Podgorica, Chisinau e Varna. Infine, con Brussels Airlines, i viaggiatori potranno raggiungere alcune destinazioni italiane (Milano Malpensa, Venezia, Bologna) da Bruxelles, mentre Air Dolomiti offrirà diversi collegamenti in Italia (Venezia, Firenze, Torino, Milano Linate e Malpensa, Verona, Bologna, Cagliari) dagli aeroporti di Monaco di Baviera e Francoforte, e una destinazione internazionale verso Cracovia. I membri del programma fedeltà di Ita Airways, Volare, potranno accumulare e utilizzare i punti sui voli delle compagnie Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines e guadagnare punti extra sui loro voli dal 1° marzo al 15 aprile 2025. Allo stesso modo, i 36 milioni di membri di Miles & More, il programma fedeltà del Gruppo Lufthansa, potranno accumulare e utilizzare i punti su tutti i voli Ita. [post_title] => Codeshare Ita-gruppo Lufthansa: in vendita i voli per viaggiare dal 30 marzo [post_date] => 2025-02-25T12:34:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740486864000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485375 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' valida fino al prossimo 9 marzo la nuova promo Sardinia Ferries per trascorrere il Carnevale in Sardegna: una tariffa speciale da 85 euro per due persone, una cabina, un auto a tratta, valida dal 22 febbraio al 9 marzo, sulla linea Livorno - Golfo Aranci. In Sardegna, i festeggiamenti di Su Carrasecare, un Carnevale unico al mondo e una delle feste più sentite dell'isola, si concentrano soprattutto tra il giovedì e il martedì Grasso (27 febbraio – 4 marzo). Su Carrasecare riporta alla memoria miti e leggende e conserva il ricordo di riti primitivi di fine anno: danze propiziatorie, maschere mute d’antica origine, campanacci, esibizioni equestri, cavalieri, satira, folklore, storia e fascino, sacro e profano, da Nord a Sud dell’isola ciascun paese ha conservato un momento diverso di questa rappresentazione. [post_title] => Promo Navi Gialle per il Carnevale in Sardegna [post_date] => 2025-02-25T12:08:58+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740485338000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un anno intero dedicato alla riscoperta del patrimonio culturale, al sostegno delle comunità locali e alla promozione dello spirito di appartenenza: questo il filo conduttore dell'iniziativa "We Gatherin’ Barbados 2025" che celebra la la ricca cultura barbadiana. Oltre a coinvolgere i barbadiani di tutto il mondo, We Gatherin’ Barbados 2025 accoglierà anche visitatori internazionali, offrendo loro l’opportunità di vivere l’isola in modo autentico. Al centro di We Gatherin’ c’è il senso di comunità, una tradizione che riflette lo stile di vita autentico dei bajan. Ogni mese, le celebrazioni si svolgeranno in una delle 11 parrocchie di Barbados, dopo St. Lucy a gennaio, a febbraio è stata la volta di St. Peter, fino a culminare a St. Michael nel mese dell’Indipendenza, a novembre. Le festività si concluderanno con un grande evento nazionale a dicembre, unendo barbadiani e visitatori in un’unica, grande celebrazione. Particolarmente ricco il programma di eventi che, come spiega una nota di Barbados Tourism Marketing, permetteranno a residenti e visitatori di scoprire il patrimonio storico e gastronomico dell’isola. Tara Inniss del Dipartimento di Storia dell'Uwi con le sue “Standpipe Stories”, offrirà sessioni interattive che svelano le ricche storie del patrimonio e della cultura barbadiana attraverso esplorazioni coinvolgenti e guidate dalla narrazione. Oppure, i Food & Rum Signature Pop-ups, eventi pop-up firmati per assaporare gli autentici sapori di Barbados durante. Gestiti dal team dell’annuale Food & Rum Barbados, questi incontri celebrano i migliori cuochi dell'isola, offrendo un assaggio dell'autentica cucina bajan e del suo iconico distillato, il rum. [post_title] => We Gatherin’ Barbados 2025 porta in primo piano la cultura barbadiana [post_date] => 2025-02-25T11:58:55+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740484735000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485368 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alpitour approda su TikTok grazie alla collaborazione con l'agenzia creativa Uasabi. L’occasione per aggiungere un medium di contatto diretto con il pubblico è la nuova campagna 2025 giocata sul superamento dei cliché all’interno dei villaggi turistici: "Nei villaggi Alpitour trovi proprio tutto, tranne i luoghi comuni", corroborato dal claim "Ci vediamo là!" a rafforzare l'identità del brand. Metriche e sintassi del social mirano quindi a proseguire e allargare lo storytelling dei “cercatori di luoghi comuni” ampliandolo in termini di formati e target, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Alpitour come brand top of mind nel mondo dei viaggi. "La collaborazione con Uasabi per il lancio e la gestione del nostro canale TikTok rappresenta un passo importante per il brand Alpitour nell’impegno a innovarsi sempre per raggiungere i viaggiatori in modi nuovi e coinvolgenti - spiega il media & communication manager Alessio Agricola -. TikTok è un'opportunità per ispirare le persone a immaginare, progettare e vivere ogni fase del loro viaggio, condividendo non solo le destinazioni, ma anche le emozioni e le esperienze che rendono ogni viaggio indimenticabile”. [post_title] => Alpitour sbarca su TikTok in collaborazione con l'agenzia Uasabi [post_date] => 2025-02-25T11:57:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740484676000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485367 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 5 marzo a Roma si terrà un confronto importante: "Stati generali del turismo balneare" è il titolo dell'appuntamento tanto atteso da imprenditori, associazioni di categoria e rappresentanti del governo. Tra i temi di confronto: "La costa come patrimonio economico, sociale e ambientale"; “la centralità del turista nei servizi alla balneazione”, e "La storia infinita delle concessioni demaniali marittime. Proprio su questo tema e sulla direttiva europea Bolkestein c'è un dibattito aperto che genera incertezze negli operatori che per anni hanno investito sulla costa. Le norme sulla concorrenza, le procedure d'infrazione contro l'Italia gli investimenti degli imprenditori sono i cardini di un confronto-scontro che si affaccia, anche quest'anno, alla prossima apertura della stagione estiva. I numeri sono importanti per l'economia del Paese: 30.000 imprese balneari italiane, 100.000 addetti diretti che superano il milione con l'indotto. Il presidente molisano del Sib (Sindacato italiano balneari) Domenico Venditti parla del 5 marzo come un appuntamento importante, si spera chiarificatore tra istituzioni e operatori. Un laboratorio di idee, ma soprattutto di proposte [post_title] => Gli Stati generali del turismo balneare a Roma il prossimo 5 marzo [post_date] => 2025-02-25T11:46:25+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740483985000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485362 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Cybersecurity, biometria e soluzioni It sostenibili: vanno in queste direzioni gli aumenti degli investimenti di compagnie aeree e aeroporti che sempre più spesso si trovano ad affrontare le minacce digitali e l'aumento del numero di passeggeri. Secondo il più recente Air Transport IT Insights 2024 firmato Sita, il 74% dei vettori e il 72% degli scali prevedono un aumento della spesa It complessiva nei prossimi due anni. Questi investimenti mostrano come l'industria dell'aviazione stia lavorando verso un futuro di viaggi aerei più sicuri, fluidi e sostenibili. Nel 2024, infatti, la spesa It complessiva dell'industria è aumentata ed è stata stimata a 37 miliardi di dollari per le compagnie aeree e quasi 9 miliardi di dollari per gli aeroporti. La cybersecurity emerge come un'area evidente di attenzione per l'industria: il rapporto evidenzia che il 66% delle compagnie aeree e il 73% degli aeroporti la menzionano come una delle loro tre principali aree di interesse. Questo conferma quanto sia importante proteggere i sistemi critici e i dati dei passeggeri man mano che le minacce informatiche diventano più avanzate. «Man mano che le minacce informatiche diventano più complesse, le compagnie aeree e gli aeroporti stanno prendendo delle misure decisive per proteggere le loro operazioni e i passeggeri - afferma David Lavorel, ceo di Sita -. Allo stesso tempo, la tecnologia biometrica e l'Ia stanno semplificando l'esperienza di viaggio, sono soluzioni che aiutano l'industria a soddisfare la crescente domanda e a costruire la resilienza per il futuro. È chiaro che il settore del trasporto aereo sta attraversando una vera trasformazione e questi numeri lo dimostrano». [post_title] => Trasporto aereo: più investimenti in cybersecurity, biometria e soluzioni It [post_date] => 2025-02-25T11:43:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740483838000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "we gatherin barbados 2025 porta in primo piano la cultura barbadiana" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":79,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4150,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485389","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_386228\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Fulvio Avataneo[/caption]\r

\r

Aiav è entrata a far parte del Comitato promotore che porterà alla costituzione del Consorzio Trust Data Identity Network.\r

\r

Il Consorzio avrà il compito di valorizzare e promuovere presso imprese e cittadini l’utilizzo dell’identità digitale, strumento che ha già dimostrato di consentire importanti vantaggi in termini di risparmio e semplificazione di ogni procedura.\r

\r

Insieme ad Aiav, fanno parte del Comitato autorevoli professionisti e rappresentanti di realtà istituzionali e imprenditoriali, tra cui: Adiconsum, Flowe (Mediolanum), BFF Bank, Confassociazioni, Experian, InfoCert – Tinexta Group, Gruppo CSE, Telepass, Buffetti Finance, PagoPA, Cetif Advisorory (Spin off dell’Università Cattolica di Milano) Associazione, Fiditalia, Arisk (Spin off del Politecnico di Torino), Share e molti altri.\r

\r

« entrare a far parte di questo Comitato in rappresentanza del turismo - ha commentato Fulvio Avataneo, presidente Aiav - uno dei settori chiave nello studio di modalità di verifica più sicure e immediate, finalizzate, ad esempio, ad una più semplice gestione di pagamenti e procedure di riconoscimento. Il vantaggio non risiede solo nel risparmio di tempo e di lavoro, ma anche nella possibilità di limitare l’incidenza di frodi ai danni di imprese, istituzioni e, ovviamente, consumatori”.","post_title":"Aiav entra nel Comitato che costituirà il Trust Data Identity Network","post_date":"2025-02-25T13:30:21+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740490221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485387\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Th Costa Rey[/caption]\r

\r

La possibilità di opzionare voli di linea low cost, bloccando la tariffa fino alla mezzanotte del giorno di prenotazione su quasi tutte le destinazioni servite dalla compagnia. E' l'ultima novità Th Group, valida anche per le mete del tour operator Baobab. “Con questa iniziativa vogliamo dare un ulteriore supporto alle agenzie di viaggio, offrendo ai clienti maggiore serenità nella prenotazione e la certezza di poter bloccare le migliori tariffe disponibili senza fretta - spiega Salvatore Piazza, chief operating officer di Th Group -. Il nostro obiettivo è semplificare il processo decisionale e rafforzare il rapporto di fiducia con il nostro pubblico, garantendo sempre un elevato valore aggiunto”.\r

\r

Dopo una stagione invernale chiusa con un risultato positivo e un’estate 2025 che si apre con un trend favorevole, Th Resorts ha inoltre deciso di lanciare sul mercato la promo Summer Joy, che prevede uno sconto del 10% sul soggiorno per chi prenota in anticipo presso i Th Gioiosa Marea (Sicilia), Costa Rei e San Teodoro (Sardegna), nonché Capo Rizzuto (Calabria); agevolazioni speciali per le famiglie nelle destinazioni estive come il Th Costa Rei (Sardegna), grazie alla riduzione per bambini in terzo letto in tripla; uno sconto fino a 70 euro a persona sui voli per chi sceglie i Th Gioiosa Marea (Sicilia) e Costa Rei (Sardegna).\r

\r

“Siamo molto soddisfatti di questo avvio d’anno, che ha visto la chiusura della stagione invernale con un incremento del +15% e un’estate che si preannuncia altrettanto promettente. Con questa promozione vogliamo premiare chi ci sceglie e allo stesso tempo,sostenere le destinazioni strategiche per noi, come Sicilia, Sardegna e Calabria\".\r

\r

Parallelamente proseguono le operazioni di crescita e riorganizzazione interna con l’arrivo di Maria Antonella D’Urbano alla guida del marketing dell’azienda: “L’approdo di Maria Antonella D’Urbano rappresenta un tassello importante per il nostro percorso di crescita. La sua esperienza e visione strategica saranno fondamentali per continuare a innovare e rafforzare la nostra posizione nel mercato”, conclude Piazza.\r

\r

","post_title":"Novità opzione voli low cost sulla programmazione Th Resorts e Baobab","post_date":"2025-02-25T13:26:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740490009000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485379","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Miglior sito archeologico per l’Italia al premio Gist Acta 2025 – Archeological & Cultural Tourism Award, promosso dal Gruppo italiano stampa turistica. Il riconoscimento è stato consegnato alle Grotte di Pertosa-Auletta durante l’ultima edizione di TourismA di Firenze, appuntamento annuale dedicato all’archeologia e al turismo culturale. Il premio è volto a valorizzare le istituzioni e i professionisti che rendono accessibili al grande pubblico le risorse del patrimonio culturale archeologico italiano e mondiale. Fra questi i direttori e i referenti di musei, siti Unesco e parchi archeologici che, mediante campagne di comunicazione, iniziative speciali e dialogo costante con il territorio, ne permettono una fruizione più empatica.\r

\r

Tra le motivazioni si specifica che le Grotte di Pertosa-Auletta, in provincia di Salerno, sono un sito di straordinaria bellezza olistica, tanto di interesse archeologico quanto naturalistico. Formate dall'erosione dell'acqua nel corso di millenni offrono un viaggio sotterraneo, caratterizzato da stalattiti, stalagmiti e formazioni rocciose di rara bellezza. Oltre alla loro spettacolarità naturale, le Grotte di Pertosa-Auletta hanno una notevole importanza archeologica. Sono parte di un ecosistema ricco di biodiversità, ospitando diverse specie di flora e fauna, alcune delle quali sono rare o endemiche. Tutti questi aspetti rendono le grotte non solo un luogo di studio e conservazione ma anche una destinazione turistica di grande attrattività. Ha ritirato il premio Maria Rosaria Carfagna presidente della fondazione MidA. l'ente che gestisce il sito.\r

\r

“E’ un premio che ci rende orgogliosi e ci motiva nel continuare il nostro percorso di condivisione e promozione del patrimonio di bellezza e conoscenze che le Grotte di Pertosa-Auletta ci donano ogni giorno – commenta la stessa Maria Rosaria Carfagna –. Questo premio assume per noi una valenza ancora maggiore oggi. Perché proprio quest’anno abbiamo dato il via a una nuova campagna di scavi archeologici che, sin dalle prime battute, ci sta rivelando scoperte sensazionali”.\r

\r

La Fondazione MidA ha infatti richiesto e ottenuto una concessione per ricerche e scavi archeologici di durata triennale (2025-2027) al ministero della Cultura. La prima fase degli scavi, diretti da Felice Larocca, speleo-archeologo e direttore del museo Speleo-Archeologico di Pertosa, ha evidenziato l’esistenza di una struttura di culto di età ellenistica (IV-I secolo a.C.) e individuato un’ulteriore estensione della palafitta protostorica presente nella cavità, unico caso in Europa in ambiente ipogeo. Nei prossimi mesi sono previsti studi specialistici e varie attività di documentazione che faranno luce su nuove scoperte.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Alle Grotte di Pertosa-Auletta il Gist Acta 2025 – Archeological & Cultural Tourism Award","post_date":"2025-02-25T12:36:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740486979000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485377","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Decolla a tutti gli effetti il codeshare fra Ita Airways e le cinque compagnie del Gruppo Lufthansa - Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines e Air Dolomiti - con i voli in vendita, per viaggiare a partire dal prossimo 30 marzo.\r

I passeggeri hanno così la possibilità di volare con un unico biglietto verso la destinazione desiderata, effettuando il check-in presso l'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio direttamente all’arrivo, nell’aeroporto di destinazione finale.\r

Inoltre, potranno godere di maggiore scelta e flessibilità, con accesso a oltre 100 nuovi collegamenti già a partire dalla prossima stagione estiva.\r

«Dopo averlo anticipato lo scorso 3 febbraio oggi confermiamo il raggiungimento di questo significativo traguardo - ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways - Gli accordi di codeshare con le compagnie del Gruppo Lufthansa rappresentano un passo fondamentale verso un importante incremento della connettività per i nostri passeggeri, che potranno beneficiare di collegamenti verso oltre cento nuove destinazioni. Questa collaborazione inaugura anche una fase di sinergie strategiche destinate a rafforzare la nostra posizione sul mercato».\r

I passeggeri delle compagnie del Gruppo Lufthansa, a loro volta, potranno raggiungere le destinazioni servite dal network di Ita e avranno accesso a destinazioni nazionali (come Brindisi, Firenze, Milano Linate, Palermo, Torino, Venezia) e internazionali, tra cui Tirana, Sofia, Malta e Atene, raggiungibili attraverso gli aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

I passeggeri di Ita Airways potranno volare con codice AZ sui voli operati da Lufthansa in partenza da Francoforte e Monaco di Baviera verso numerose città in Italia (Verona, Cagliari, Olbia, Bologna, Catania, Milano - Linate e Malpensa - Roma, Napoli, Venezia, Firenze e Torino), in Germania (Amburgo, Berlino, Hannover, Düsseldorf, Dresda e Brema) e alcune destinazioni internazionali (Praga, Dublino e Cracovia).\r

Grazie alla partnership con Swiss, potranno inoltre avere accesso da Zurigo alle principali città italiane (Roma, Firenze, Bologna, Milano, Venezia e Napoli) e a molteplici destinazioni internazionali nel network della compagnia svizzera come Varsavia Copenaghen e Stoccolma.\r

Con Austrian Airlines i passeggeri Ita potranno volare via Vienna in Italia (Roma, Cagliari, Napoli, Palermo, Bari, Milano Malpensa e Firenze) e in Europa, tra cui Innsbruck, Varsavia, Podgorica, Chisinau e Varna. Infine, con Brussels Airlines, i viaggiatori potranno raggiungere alcune destinazioni italiane (Milano Malpensa, Venezia, Bologna) da Bruxelles, mentre Air Dolomiti offrirà diversi collegamenti in Italia (Venezia, Firenze, Torino, Milano Linate e Malpensa, Verona, Bologna, Cagliari) dagli aeroporti di Monaco di Baviera e Francoforte, e una destinazione internazionale verso Cracovia.\r

I membri del programma fedeltà di Ita Airways, Volare, potranno accumulare e utilizzare i punti sui voli delle compagnie Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines e Brussels Airlines e guadagnare punti extra sui loro voli dal 1° marzo al 15 aprile 2025. Allo stesso modo, i 36 milioni di membri di Miles & More, il programma fedeltà del Gruppo Lufthansa, potranno accumulare e utilizzare i punti su tutti i voli Ita.","post_title":"Codeshare Ita-gruppo Lufthansa: in vendita i voli per viaggiare dal 30 marzo","post_date":"2025-02-25T12:34:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1740486864000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485375","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' valida fino al prossimo 9 marzo la nuova promo Sardinia Ferries per trascorrere il Carnevale in Sardegna: una tariffa speciale da 85 euro per due persone, una cabina, un auto a tratta, valida dal 22 febbraio al 9 marzo, sulla linea Livorno - Golfo Aranci.\r

\r

In Sardegna, i festeggiamenti di Su Carrasecare, un Carnevale unico al mondo e una delle feste più sentite dell'isola, si concentrano soprattutto tra il giovedì e il martedì Grasso (27 febbraio – 4 marzo). Su Carrasecare riporta alla memoria miti e leggende e conserva il ricordo di riti primitivi di fine anno: danze propiziatorie, maschere mute d’antica origine, campanacci, esibizioni equestri, cavalieri, satira, folklore, storia e fascino, sacro e profano, da Nord a Sud dell’isola ciascun paese ha conservato un momento diverso di questa rappresentazione.","post_title":"Promo Navi Gialle per il Carnevale in Sardegna","post_date":"2025-02-25T12:08:58+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740485338000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un anno intero dedicato alla riscoperta del patrimonio culturale, al sostegno delle comunità locali e alla promozione dello spirito di appartenenza: questo il filo conduttore dell'iniziativa \"We Gatherin’ Barbados 2025\" che celebra la la ricca cultura barbadiana.\r

\r

Oltre a coinvolgere i barbadiani di tutto il mondo, We Gatherin’ Barbados 2025 accoglierà anche visitatori internazionali, offrendo loro l’opportunità di vivere l’isola in modo autentico. \r

\r

Al centro di We Gatherin’ c’è il senso di comunità, una tradizione che riflette lo stile di vita autentico dei bajan. Ogni mese, le celebrazioni si svolgeranno in una delle 11 parrocchie di Barbados, dopo St. Lucy a gennaio, a febbraio è stata la volta di St. Peter, fino a culminare a St. Michael nel mese dell’Indipendenza, a novembre. Le festività si concluderanno con un grande evento nazionale a dicembre, unendo barbadiani e visitatori in un’unica, grande celebrazione.\r

\r

Particolarmente ricco il programma di eventi che, come spiega una nota di Barbados Tourism Marketing, permetteranno a residenti e visitatori di scoprire il patrimonio storico e gastronomico dell’isola. Tara Inniss del Dipartimento di Storia dell'Uwi con le sue “Standpipe Stories”, offrirà sessioni interattive che svelano le ricche storie del patrimonio e della cultura barbadiana attraverso esplorazioni coinvolgenti e guidate dalla narrazione. Oppure, i Food & Rum Signature Pop-ups, eventi pop-up firmati per assaporare gli autentici sapori di Barbados durante. Gestiti dal team dell’annuale Food & Rum Barbados, questi incontri celebrano i migliori cuochi dell'isola, offrendo un assaggio dell'autentica cucina bajan e del suo iconico distillato, il rum.","post_title":"We Gatherin’ Barbados 2025 porta in primo piano la cultura barbadiana","post_date":"2025-02-25T11:58:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1740484735000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485368","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alpitour approda su TikTok grazie alla collaborazione con l'agenzia creativa Uasabi. L’occasione per aggiungere un medium di contatto diretto con il pubblico è la nuova campagna 2025 giocata sul superamento dei cliché all’interno dei villaggi turistici: \"Nei villaggi Alpitour trovi proprio tutto, tranne i luoghi comuni\", corroborato dal claim \"Ci vediamo là!\" a rafforzare l'identità del brand.\r

\r

Metriche e sintassi del social mirano quindi a proseguire e allargare lo storytelling dei “cercatori di luoghi comuni” ampliandolo in termini di formati e target, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento di Alpitour come brand top of mind nel mondo dei viaggi.\r

\r

\r

\r

\"La collaborazione con Uasabi per il lancio e la gestione del nostro canale TikTok rappresenta un passo importante per il brand Alpitour nell’impegno a innovarsi sempre per raggiungere i viaggiatori in modi nuovi e coinvolgenti - spiega il media & communication manager Alessio Agricola -. TikTok è un'opportunità per ispirare le persone a immaginare, progettare e vivere ogni fase del loro viaggio, condividendo non solo le destinazioni, ma anche le emozioni e le esperienze che rendono ogni viaggio indimenticabile”.","post_title":"Alpitour sbarca su TikTok in collaborazione con l'agenzia Uasabi","post_date":"2025-02-25T11:57:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740484676000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 5 marzo a Roma si terrà un confronto importante: \"Stati generali del turismo balneare\" è il titolo dell'appuntamento tanto atteso da imprenditori, associazioni di categoria e rappresentanti del governo. \r

\r

Tra i temi di confronto: \"La costa come patrimonio economico, sociale e ambientale\"; “la centralità del turista nei servizi alla balneazione”, e \"La storia infinita delle concessioni demaniali marittime.\r

\r

Proprio su questo tema e sulla direttiva europea Bolkestein c'è un dibattito aperto che genera incertezze negli operatori che per anni hanno investito sulla costa. \r

\r

Le norme sulla concorrenza, le procedure d'infrazione contro l'Italia gli investimenti degli imprenditori sono i cardini di un confronto-scontro che si affaccia, anche quest'anno, alla prossima apertura della stagione estiva. \r

\r

I numeri sono importanti per l'economia del Paese: 30.000 imprese balneari italiane, 100.000 addetti diretti che superano il milione con l'indotto. \r

Il presidente molisano del Sib (Sindacato italiano balneari) Domenico Venditti parla del 5 marzo come un appuntamento importante, si spera chiarificatore tra istituzioni e operatori. Un laboratorio di idee, ma soprattutto di proposte","post_title":"Gli Stati generali del turismo balneare a Roma il prossimo 5 marzo","post_date":"2025-02-25T11:46:25+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740483985000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Cybersecurity, biometria e soluzioni It sostenibili: vanno in queste direzioni gli aumenti degli investimenti di compagnie aeree e aeroporti che sempre più spesso si trovano ad affrontare le minacce digitali e l'aumento del numero di passeggeri.\r

Secondo il più recente Air Transport IT Insights 2024 firmato Sita, il 74% dei vettori e il 72% degli scali prevedono un aumento della spesa It complessiva nei prossimi due anni. Questi investimenti mostrano come l'industria dell'aviazione stia lavorando verso un futuro di viaggi aerei più sicuri, fluidi e sostenibili. Nel 2024, infatti, la spesa It complessiva dell'industria è aumentata ed è stata stimata a 37 miliardi di dollari per le compagnie aeree e quasi 9 miliardi di dollari per gli aeroporti.\r

La cybersecurity emerge come un'area evidente di attenzione per l'industria: il rapporto evidenzia che il 66% delle compagnie aeree e il 73% degli aeroporti la menzionano come una delle loro tre principali aree di interesse. Questo conferma quanto sia importante proteggere i sistemi critici e i dati dei passeggeri man mano che le minacce informatiche diventano più avanzate.\r

«Man mano che le minacce informatiche diventano più complesse, le compagnie aeree e gli aeroporti stanno prendendo delle misure decisive per proteggere le loro operazioni e i passeggeri - afferma David Lavorel, ceo di Sita -. Allo stesso tempo, la tecnologia biometrica e l'Ia stanno semplificando l'esperienza di viaggio, sono soluzioni che aiutano l'industria a soddisfare la crescente domanda e a costruire la resilienza per il futuro. È chiaro che il settore del trasporto aereo sta attraversando una vera trasformazione e questi numeri lo dimostrano».","post_title":"Trasporto aereo: più investimenti in cybersecurity, biometria e soluzioni It","post_date":"2025-02-25T11:43:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740483838000]}]}}