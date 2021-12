VisitMalta all’edizione 2021 di TourismA: in scena i 7000 anni di storia dell’arcipelago

VisitMalta partecipa anche quest’anno a TourismA, Salone dell’Archeologia e del Turismo Culturale, in programma al Palazzo dei Congressi di Firenze i prossimi 17-19 dicembre.

“Gli oltre 7000 anni di storia dell’arcipelago offrono, al turista appassionato, una vasta scelta di proposte” commenta Ester Tamasi, direttore VisitMalta, che sarà presente in fiera e parteciperà al workshop dedicato al Turismo culturale durante il quale incontrerà gli operatori. “Una gamma di possibilità ampia e perfettamente declinabile su ogni tipo di clientela, potendo favorire l’organizzazione di viaggi di gruppo con itinerari incentrati sulle visite ai siti megalitici patrimonio Unesco, ma anche weekend di coppia con soggiorno in boutique hotel ricavati da antichi palazzi nobiliari di epoca cavalleresca, per short break dedicati alla scoperta della capitale Valletta, vero e proprio scrigno ricolmo di inestimabili preziosi”

Il territorio maltese, inoltre, si pone in perfetto equilibrio tra natura e cultura consentendo la facile organizzazione di trekking immersi in panorami da cartolina, con tappe di pregiatissimo rilievo culturale. Possibili, infatti, itinerari che toccano attrazioni come le strutture autoportanti dei templi di Mnajdra e Ħaġar Qim a Malta e di Ġgantija a Gozo, che consentono anche di ammirare contesti paesaggistici di rara bellezza.

Questi luoghi, oltretutto, sono predisposti per garantire esperienze particolari ed esclusive come assistere a misteriosi fenomeni di luce durante gli equinozi ed i solstizi, frutto di calcoli astrofisici antichi migliaia di anni.

E’ in calendario per venerdì 17 dicembre alle ore 12.15 (sala Onice), il panel dal titolo Ricerche integrate nel santuario plurimillenario di Tas-Silġ. Le attività della Missione archeologica italiana a Malta a cui parteciperà tra gli altri anche Giulia Recchia direttrice Missione archeologica a Malta della Sapienza Università di Roma.