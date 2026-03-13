Sri Lanka: oltre 600.000 turisti internazionali nei primi due mesi 2026 Oltre 600.000 visitatori internazionali nei primi due mesi dell’anno: è cominciato in positivo il 2026 dello Sri Lanka, secondo i dati diffusi dalla Sri Lanka Tourism Development Authority che indicano, precisamente, un totale di 604.301 viaggiatori stranieri hanno visitato il Paese tra il 1° gennaio e l’8 marzo 2026, riflettendo una forte ripresa e una continua espansione del settore turistico dell’isola. L’andamento evidenzia il crescente fascino dello Sri Lanka come destinazione turistica nell’Asia meridionale nonché la resilienza del settore turistico del Paese, messo a dura prova da anni di turbolenze globali che hanno influenzato i viaggi internazionali. Le statistiche turistiche della Sltda mostrano che la tendenza al rialzo è proseguita fino a marzo 2026. Solo nei primi otto giorni del mese, 47.646 turisti internazionali sono entrati in Sri Lanka, indicando che la domanda rimane forte con il progredire dell’anno. Il governo ha identificato il turismo come un settore chiave a sostegno della ripresa economica nazionale. Il rafforzamento degli arrivi di visitatori internazionali è quindi considerato una priorità importante per la più ampia strategia di sviluppo economico del Paese.

Tra tutti i mercati internazionali, l’India rimane la principale fonte di turisti in visita in Sri Lanka, rappresentando quasi il 24% degli arrivi nel febbraio 2026, con circa 11.345 visitatori provenienti dall’India registrati solo in quel mese. Condividi

