Licenziamenti: Iberia avvia le consultazioni per il taglio di 1000 posti di lavoro Iberia propone l'uscita volontaria di 996 dipendenti attraverso un piano di riduzione della forza lavoro la cui negoziazione è appena iniziata. La cifra proposta rappresenta il 9,3% della forza lavoro totale dell'azienda, pari a 10.700 unità. Come riporta Preferente, la compagnia ha informato i rappresentanti di ogni gruppo (equipaggio di cabina, piloti e personale di terra) che si tratterà di un licenziamento per motivi organizzativi e produttivi. I tagli I tagli più consistenti riguarderanno il personale di terra, dove la compagnia aerea ha un surplus di 753 dipendenti. Si prevede anche di ridurre il personale pilota di 106 unità, mentre il personale di cabina salirà a 137. Nella prima riunione del comitato di negoziazione del piano di riduzione del personale a cui hanno partecipato rappresentanti di diverse sigle sindacali spagnole, l'azienda ha presentato la relazione e tutta la documentazione necessaria per avviare il periodo di negoziazione e consultazione, che, secondo la legge, avrà una durata massima di un mese. Iberia intende concludere le trattative con un accordo entro la fine di marzo. L'azienda propone, come diverse opzioni volontarie all'interno del piano di sostegno sociale, solo pensionamenti anticipati e partenze incentivate, escludendo i trasferimenti differiti. L'Ugt, il sindacato che guida le trattative in quanto è quello con il maggior numero di rappresentanti al tavolo, avverte la direzione che «questo nuovo piano di licenziamenti dovrà avere condizioni e garanzie simili a quelle degli ultimi piani di licenziamenti concordati in Iberia».

[post_title] => Licenziamenti: Iberia avvia le consultazioni per il taglio di 1000 posti di lavoro [post_date] => 2026-03-13T10:39:27+00:00 Saranno aggiunti complessivamente 48 voli e 8.450 posti, portando il numero totale di posti disponibili su queste rotte a circa 72.000 durante il periodo delle festività. 70 voli in più alle Canarie Nel frattempo, alle isole Canarie, saranno aggiunti 70 nuovi voli e quasi 13.000 posti per i viaggi tra Madrid e l'arcipelago. Gli incrementi maggiori si concentreranno a Tenerife, così come a Gran Canaria e Lanzarote. Con questo aumento, la capacità totale su queste rotte raggiungerà i 126.000 posti durante il periodo pasquale. La direttrice commerciale della compagnia aerea, Isabel Rodríguez, ha sottolineato che entrambi gli arcipelaghi «"continuano a essere due destinazioni molto ambite in Spagna in questo periodo dell'anno e la Settimana Santa di Madrid è diventata sempre più popolare negli ultimi anni grazie alla sua offerta culturale e gastronomica». [post_title] => Iberia Express: più offerta per Baleari e Canarie [post_date] => 2026-03-13T09:55:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773395758000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509508 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aeroitalia raddoppia sull'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento con il lancio di quattro nuove rotte estive per Ibiza, Palma di Maiorca, Mykonos e Santorini. I nuovi collegamenti, che saranno attivi da luglio a settembre, si affiancano quindi ai quattro domestici annunciati a fine febbraio per Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. Tutti i voli saranno operati con Embraer 190 da 100 posti, L'operativo prevede voli per Ibiza dal 1° luglio al 2 settembre, una volta a settimana, il mercoledi; Mykonos sarà servita dal 2 luglio e fino al 6 settembre, il giovedì e la domenica; Palma di Maiorca decollerà il 4 luglio, con voli fino al 5 settembre, il martedì e il sabato; infine Santorini dal 3 luglio al 4 settembre con due frequenze a settimana, il lunedì e venerdì. La novità è stata ufficializzata dalla Gesac in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo in corso a Napoli in questi giorni e rappresenta un passo avanti per lo scalo salernitano, sul quale negli scorsi mesi aleggiavano perplessità legate al taglio di alcune rotte. [post_title] => Aeroitalia raddoppia a Salerno con un poker di rotte estive su Spagna e Grecia [post_date] => 2026-03-13T08:49:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773391759000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509473 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Eurostars Hotel Company amplia il suo portfolio con Dorma Hotels, un nuovo marchio rivolto ai viaggiatori leisure e situato in destinazioni strategiche. Il marchio debutta con 29 strutture in Spagna, Slovenia, Francia, Ungheria, Italia e Portogallo, portando a sette il numero totale di marchi con cui opera la catena Hotusa Group. Il nuovo brand punterà su hotel situati sia nei centri urbani che nelle località turistiche, caratterizzati da un design curato e da una proposta pensata per vivere al meglio la destinazione. Dorma Hotels si propone come una soluzione ricettiva incentrata sul relax degli ospiti, con spazi accoglienti e una speciale attenzione ai dettagli. In un intervento riportato da Hosteltur, il presidente di Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, ha dichiarato che l'aggiunta di questo marchio rappresenta un ulteriore passo nell'evoluzione del modello di brand del gruppo. López Seijas ha spiegato: «La specializzazione dei nostri marchi ci consente di rafforzare la nostra proposta di valore. Dorma Hotels è stato creato con l'obiettivo di offrire un'esperienza affidabile, confortevole e accessibile, supportata dagli standard di qualità di Eurostars Hotel Company». Il nuovo marchio verrà implementato gradualmente per garantire una perfetta integrazione nelle diverse destinazioni. Inizialmente, il marchio sarà applicato agli hotel situati nella Penisola Iberica. Successivamente, saranno incorporate le proprietà del gruppo in altre città europee, tra cui Budapest, Napoli, Roma, Parigi e Lubiana, rafforzandone ulteriormente la presenza internazionale. I brand di Eurostars Hotel Company Con il lancio di Dorma Hotels, Eurostars Hotel Company riorganizza il suo portafoglio in sette marchi distinti. Eurostars Hotels riunisce strutture di lusso in posizioni privilegiate, pensate sia per i viaggiatori d'affari che per i turisti; Áurea Hotels riunisce hotel esclusivi situati in edifici storici; Exe Hotels integra una rete di hotel funzionali, orientati principalmente alla clientela aziendale e presenti in 11 paesi. A questi marchi si aggiungono Ikonik Hotels, focalizzato su hotel urbani alla moda; Crisol Hotels, con offerte base e funzionali; Tandem Suites, che riunisce appartamenti premium nei centri cittadini; Dorma Hotels, progettato per il segmento delle vacanze con soggiorni incentrati sull'esperienza della destinazione. [post_title] => Dorma Hotels, al via il nuovo marchio per i viaggiatori leisure [post_date] => 2026-03-12T13:07:34+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773320854000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509358" align="alignleft" width="300"] Gianluca Sposito[/caption] Un viaggio lungo una delle strade più iconiche degli Stati Uniti, la Overseas Highway, ha fatto tappa nel cuore della Capitale, dove si è svolto l’incontro di formazione Florida Keys on the road, organizzato da Konrad Travel insieme a Florida Keys & Key West e United Airlines, dedicato agli agenti di viaggio interessati ad approfondire una delle destinazioni più affascinanti del sud della Florida. La serata ha rappresentato un momento di aggiornamento professionale ma anche un’occasione per raccontare un territorio unico, fatto di isole coralline, natura incontaminata e atmosfere caraibiche. «Da 25 anni Konrad Travel è tour operator specializzato nelle destinazioni del continente americano - racconta Gianluca Sposito, general manager - con una esperienza decennale approfondita e personale su tutti i Paesi delle Americhe», con itinerari che spaziano tra Nord America, Messico e Centro America, America Latina, Caraibi, Hawaii e isole del Pacifico. Il cuore dell’incontro è stato dedicato alla presentazione delle Florida Keys, un arcipelago di oltre 1700 isole che si estende per circa 182 chilometri lungo la spettacolare Overseas Highway, la strada panoramica che collega Miami a Key West attraversando l’oceano Atlantico e il Golfo del Messico. Un itinerario iconico che tocca località come Key Largo, Islamorada, Marathon e le Lower Keys prima di arrivare a Key West. «Il profilo del visitatore è spesso quello di un repeat traveler - precisa Sposito -, che ama viaggiare in famiglia o partire alla scoperta della natura, in cerca di un’America diversa, solare e sorprendente». Tappa iconica Negli ultimi anni l’interesse del mercato italiano per la Florida è cresciuto sensibilmente, e l’arcipelago delle Keys rappresenta una delle tappe più iconiche di questo viaggio. [caption id="attachment_509360" align="alignleft" width="300"] Anita Skibiel[/caption] La presentazione di Anita Skibiel, senior account director di The Florida Keys & Key West, ha mostrato agli agenti di viaggio presenti i luoghi simbolo della destinazione, Mallory Square a Key West, il Bahia Honda State Park e il celebre Southernmost Point. Le Florida Keys custodiscono inoltre un patrimonio naturalistico unico negli Stati Uniti. Qui si trova infatti l’unica barriera corallina vivente del Paese, insieme a parchi naturali statali e nazionali, giardini botanici e ambienti marini di straordinaria biodiversità. Non manca poi una forte dimensione culturale, con riferimenti alla storia della pirateria e ai luoghi legati a Ernest Hemingway. Nel corso della serata è intervenuto anche Christian Josso, account manager di United Airlines, che ha illustrato l’evoluzione del network della compagnia e le opportunità per il mercato italiano. «United collega oggi 380 destinazioni nel mondo, di cui 231 negli Stati Uniti, con una media di circa 5.000 voli al giorno e oltre 181 milioni di passeggeri trasportati nel 2025». Una rete globale sostenuta anche da un importante piano di crescita della flotta. «Operiamo con 980 aeromobili mainline e 480 regional e abbiamo oltre 1000 nuovi aerei in ordine con consegne previste entro il 2033». Josso ha inoltre ricordato il rafforzamento dei collegamenti tra Italia e Stati Uniti e le sinergie con Ita Airways, grazie ad accordi di interline, frequent flyer e code share che permettono di integrare il network domestico italiano con gli hub internazionali della compagnia. [post_title] => Konrad Travel: focus sulle Florida Keys con United Airlines [post_date] => 2026-03-11T13:15:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773234919000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509263 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_509268" align="alignleft" width="300"] Panorama sulle colline (Ph credits: Chiara Schiaratura)[/caption] Il "Borgo dei Gatti" cresce ancora. Grazie all'attività di Luigi Brega, deciso a far crescere turisticamente il borgo di Golferenzo, dopo la ristrutturazione totale de La Bütega e de La Corte terminate nel 2025 anche la parte wellness e ospitalità è oggetto di un nuovo slancio. Il progetto di riqualificazione in fase di completamento entro il 2026 è affidato all’architetto Sabrina Cherubin, che da anni accompagna il Borgo dei Gatti nelle sue evoluzioni. Il primo albergo diffuso certificato della Regione Lombardia si conferma un sistema in continua evoluzione che punta a diventare un riferimento nel panorama dell’ospitalità dell’Oltrepò e non solo. La storia del Borgo dei Gatti La storia del Borgo dei Gatti è iniziata come un piccolo sogno di campagna, ma oggi sta assumendo i contorni di una grande realtà imprenditoriale dalle potenzialità in costante evoluzione. Gli elementi per raccontare una perfetta storia italiana c’erano tutti già nel 2020 quando il Borgo ha mosso i primi passi, e ci sono ancora oggi: Luigi Brega, figlio di Golferenzo, lascia in giovane età la sua provincia natale, per poi tornarci molti anni dopo. Così inizia a recuperare un piccolo edificio, a ripristinare un ristorante, a riaccendere le luci de La Bütega, ad acquisire immobili abbandonati riportandoli al loro splendore rurale. [caption id="attachment_509269" align="alignright" width="120"] Vie del borgo (Ph credits: Chiara Schiaratura)[/caption] L'intervento di riqualificazione delle nuove suites iniziato nel 2024 vedrà la luce entro il 2026, e si concentra sul recupero di tre edifici che costituivano la vecchia casa padronale, situata lungo via Garibaldi, la via principale che taglia il Borgo. Non si tratta di una classica architettura rurale, come nel caso delle altre dimore che fanno parte dell’albergo diffuso, ma di una soluzione di prestigio, come testimoniano alcuni dipinti ritrovati. I tre edifici sono stati accorpati a costituire un unico impianto architettonico, e l’intero layout di questo isolato è stato ridisegnato in favore di una migliore fruizione dei passaggi interni al Borgo e di nuovi spazi comuni. Le 6 suites offrono un’ampia metratura e dotazioni pensate per chi è alla ricerca di relax nella massima privacy. Partendo dall’ultimo piano, che ospita la master suite, accessibile direttamente tramite ascensore. Un unico ambiente open space di 60 metri quadrati mansardato con soffitto in legno a vista, un’area wellness privata con sauna e vasca idromassaggio per due persone. Al piano inferiore si trovano due suites con vasca in stanza e vista privilegiata sulla vita lenta del paese; più una terza soluzione, composta da un’ampia camera con studio e una private Spa dotata di sauna e di bagno turco. Al piano terra c’è posto ancora per una camera standard ed una family suite composta da zona giorno e camera padronale con angolo studio. [caption id="attachment_509271" align="alignleft" width="200"] Esterno spa (Ph credits: Chiara Schiaratura)[/caption] All’ingresso del nuovo edificio ci saranno la reception ed una lounge con camino per il ricevimento degli ospiti. Ad accoglierli, la direttrice Paola Calonghi, co-fondatrice del progetto Borgo dei Gatti e da sempre figura chiave nella gestione della ricettività. Al centro di tutto, gli spazi comuni: una grande sala colazioni da 25 coperti, vetrata, concepita come una veranda a contatto con la natura, che si affaccia su una delle corti interne; scendendo tramite un'ampia scalinata – o ascensore –, si accede al livello inferiore (che porta a via Garibaldi), dove è stata ricavata una seconda lounge e una sala degustazioni con cantina scavata nella roccia. Qui sorgerà la "Library del Borgo", una biblioteca dove gli ospiti potranno dedicarsi alla lettura sorseggiando un tè o un calice di Oltrepò. Uno degli aspetti funzionali più importanti del progetto di Brega è proprio il collegamento tra i livelli, che facilita la vita all’intero Borgo. L'obiettivo è offrire un'esperienza di benessere completa, permettendo agli ospiti di muoversi liberamente tra le suite e la Spa in totale privacy, raggiungendo velocemente ogni angolo di Golferenzo e tutti i suoi servizi. L'ampliamento della spa L’ampliamento dell’Adàsi Spa prevede un raddoppio degli spazi destinati al benessere, arrivando a coprire nella configurazione finale di progetto circa mille metri quadrati tra interni, esterni e piscine. Il layout dell’attuale ampliamento ruota attorno a una corte a cielo aperto, che sarà idealmente il fulcro di tutto l’intervento. Qui è prevista una piscina idromassaggio particolare: una vasca simile a una vecchia fontana, dotata di tecnologie moderne. Sopra la corte si sviluppa un giardino pensile e un corridoio vetrato che collega gli spazi interni. La nuova area benessere comprenderà sale massaggi (singole e di coppia), una grande sauna, bagno turco e docce emozionali. Fiore all'occhiello sarà il recupero della vecchia ghiacciaia, che verrà trasformata in una doccia emozionale molto scenografica di 3 metri di diametro, con giochi di vapore, essenze e luci che filtrano da 6 metri di altezza. Il progetto L'approccio architettonico è di profondo rispetto per il "genius loci". Sono stati recuperati i materiali originali: la pietra, i cotti tipici per le pavimentazioni e le travi a vista sono state trattate e restaurate. Gli elementi nuovi non cercano mai di imitare l'antico (quello che in gergo si definisce falso storico), ma si inseriscono con un linguaggio contemporaneo e rispettoso. L'obiettivo finale di questo intervento non è l'ostentazione, ma offrire il vero lusso contemporaneo: il tempo per sé stessi, il silenzio e la cura della persona in un contesto rurale autentico e raffinato. Un lusso democratico, per tutti, è questa la volontà che dal principio lega tutte le scelte fatte da Luigi Brega: «Voglio restituire il Borgo a chi vive queste zone, riportare la vita, nuovo lustro, nuovi servizi, farlo conoscere al mondo intero… è un progetto ambizioso, ma sono certo di avere con me la squadra perfetta per questa grande impresa». [post_title] => La "nuova vita" di Golferenzo. Il progetto di Luigi Brega continua [post_date] => 2026-03-10T13:59:58+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773151198000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509169 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Triplo traguardo per Explora Journeys, che ha celebrato a Fincantieri Sestri Ponente il varo tecnico di Explora IV, la posa della moneta di Explora V e il taglio della lamiera di Explora VI. È salito dunque a quattro il numero di navi che Fincantieri sta costruendo in contemporanea per Explora Journeys: Explora III, che sta e10seguendo in questi giorni le prove a mare e sarà consegnata a luglio; Explora IV ed Explora V, che prenderanno il largo entrambe nel 2027; Explora VI, che entrerà in servizio nel 2028 completando così il programma di costruzione della flotta di sei navi interamente affidato a Fincantieri. L'investimento globale Per la costruzione delle sei navi Explora Journeys - Explora I ed Explora II sono già in servizio - l’investimento complessivo da parte del gruppo Msc è stato pari a circa 3,5 miliardi di euro, con importanti ricadute economiche e occupazionali per il Paese. Il triplo evento di oggi è stato presenziato da numerose autorità civili e militari . [post_title] => Explora Journeys festeggia il varo tecnico di Explora IV [post_date] => 2026-03-10T10:07:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1773137272000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 509012 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il via libera delll’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, assume ora forme concrete il debutto di Sncf sui binari dell'Alta Velocità italiana, che di fatto porrà fine al duopolio Trenitalia-Italo. I nuovi treni Tgv M a due piani inizieranno la loro avventura italiana con 18 slot orari sulle tratte Torino-Roma (via Milano) e Torino-Venezia (sempre via Milano). Il semaforo verde dell'Agcm ha reso vincolanti gli impegni di Rete Ferroviaria Italia nell’ambito del procedimento sugli ostacoli all’accesso del mercato del trasporto ferroviario. L’istruttoria risale a marzo 2025 per accertare un presunto abuso di posizione dominante. Nello specifico, l’Antitrust si è concentrata sulle modalità di assegnazione degli slot sulla rete dell’Alta Velocità, potenzialmente idonee “idonee ad ostacolare l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale”. Secondo quanto spiegato dall'Agcm in una nota, «Rfi assegnerà al nuovo entrante un pacchetto minimo di 18 canali orari sulle direttrici Alta Velocità (Torino/Milano/Roma – Torino/Milano/Venezia), garantendone la stabilità per dieci anni. È una misura che punta a rendere effettivo e sostenibile l’ingresso del nuovo operatore nel mercato. Inoltre, Rfi interverrà sulle regole del Prospetto informativo della Rete adeguandole espressamente ai principi europei relativi al miglior utilizzo dell’infrastruttura, alla tutela delle esigenze dei passeggeri e alla promozione della concorrenza. «Sarà subito adottata una disciplina transitoria a tutela del “nuovo entrante” e di quelli futuri, con priorità nell’assegnazione di capacità disponibile o sottoutilizzata, così da favorire una crescita graduale e concreta dell’offerta da parte di tali soggetti. L’Autorità ha ritenuto che queste misure siano idonee a rimuovere le criticità concorrenziali ipotizzate in sede di avvio dell’istruttoria, in quanto garantiscono condizioni di accesso eque, trasparenti e non discriminatorie alla rete Alta velocità e rendono il relativo mercato più aperto e competitivo, a beneficio degli utenti e del sistema nel suo complesso. Da parte sua Sncf Voyages Italia, accoglie con soddisfazione la decisione pubblicata dall'Autorità. L’attuazione della prima parte di questi impegni, che consiste nel riconoscimento immediato di una quota degli slot ferroviari richiesti, è indispensabile per consentire alle ferrovie francesi di dare il via al piano di investimenti annunciato per l’Italia in modo da sviluppare, a partire da settembre 2027, una nuova offerta per l’alta velocità nel Paese. [post_title] => Alta Velocità: via libera dall'Antitrust all'ingresso di Sncf. Si parte con 18 slot orari [post_date] => 2026-03-06T13:42:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772804532000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 508887 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Martedì il prezzo del petrolio ha superato gli 80 dollari al barile, il che, in teoria, dovrebbe rappresentare una cattiva notizia per l'aviazione e il turismo. Tuttavia, al momento non si prevede che nessuno ne risenta, poiché tutte le principali compagnie aeree hanno garanzie sui prezzi attraverso contratti specifici. L'aumento ha diverse ragioni, abbastanza ovvie: in primo luogo, il rischio per la normalità dell'offerta implica aumenti; in secondo luogo, il petrolio del Golfo Persico, che rappresenta il venti percento del consumo mondiale, rischia di non poter essere consegnato ai consumatori, il che ne aumenta il prezzo; in terzo luogo, il trasporto diventa più costoso perché aumentano i costi assicurativi per attraversare le zone pericolose. Le compagnie IAG, proprietaria di Iberia e Vueling in Spagna, si è assicurata la copertura tariffaria per circa il 75% del consumo delle sue compagnie aeree tradizionali per i prossimi mesi e per l'80% per la compagnia low cost catalana. I contratti assicurativi hanno una durata di tre anni. Il gruppo Lufthansa è un po' più esposto alla crisi: aveva garantito il 76 percento del suo fabbisogno per il 2025, ma solo il 28 percento per l'anno in corso, il che potrebbe riflettersi sulla sua competitività. Air France e KLM si sono assicurate il 68 percento dei consumi dell'anno scorso e l'87 percento di quelli di quest'anno, almeno per otto trimestri. Ryanair ha garantito l'84 percento dei suoi consumi a 77 dollari al barile e l'80 percento a 67 dollari per il futuro. Easyet, da parte sua, si è assicurata il prezzo dell'84 percento dei suoi consumi per i primi sei mesi del 2026, per il secondo semestre si è assicurata il 43 percento e per l'anno successivo il 43 percento. Wizz Air, che più di una volta è stata colta senza assicurazione a causa dell'aumento del prezzo del carburante, quest'anno ha una copertura dell'83 percento, mentre per l'anno prossimo la copertura è del 55 percento. [post_title] => Il petrolio aumenta ma i vettori sono tutelati dai contratti [post_date] => 2026-03-05T12:30:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1772713822000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "licenziamenti iberia avvia le consultazioni per il taglio di 1000 posti di lavoro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":83,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":573,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509496","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia propone l'uscita volontaria di 996 dipendenti attraverso un piano di riduzione della forza lavoro la cui negoziazione è appena iniziata. La cifra proposta rappresenta il 9,3% della forza lavoro totale dell'azienda, pari a 10.700 unità.\r

\r

Come riporta Preferente, la compagnia ha informato i rappresentanti di ogni gruppo (equipaggio di cabina, piloti e personale di terra) che si tratterà di un licenziamento per motivi organizzativi e produttivi.\r

I tagli\r

I tagli più consistenti riguarderanno il personale di terra, dove la compagnia aerea ha un surplus di 753 dipendenti. Si prevede anche di ridurre il personale pilota di 106 unità, mentre il personale di cabina salirà a 137. \r

\r

Nella prima riunione del comitato di negoziazione del piano di riduzione del personale a cui hanno partecipato rappresentanti di diverse sigle sindacali spagnole, l'azienda ha presentato la relazione e tutta la documentazione necessaria per avviare il periodo di negoziazione e consultazione, che, secondo la legge, avrà una durata massima di un mese. Iberia intende concludere le trattative con un accordo entro la fine di marzo. L'azienda propone, come diverse opzioni volontarie all'interno del piano di sostegno sociale, solo pensionamenti anticipati e partenze incentivate, escludendo i trasferimenti differiti.\r

\r

L'Ugt, il sindacato che guida le trattative in quanto è quello con il maggior numero di rappresentanti al tavolo, avverte la direzione che «questo nuovo piano di licenziamenti dovrà avere condizioni e garanzie simili a quelle degli ultimi piani di licenziamenti concordati in Iberia».","post_title":"Licenziamenti: Iberia avvia le consultazioni per il taglio di 1000 posti di lavoro","post_date":"2026-03-13T10:39:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773398367000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509494","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Iberia Express aumenterà la sua offerta di voli tra Madrid e le isole Baleari e Canarie durante la prossima settimana di Pasqua con 118 voli aggiuntivi e oltre 21.000 posti in più. La compagnia aere, come riporta Preferente, ha programmato questo aumento tra il 25 marzo e il 7 aprile per far fronte all'aumento dei viaggi durante uno dei periodi di picco della domanda. Nelle isole Baleari, la compagnia aerea ha riorganizzato il suo programma per aumentare la capacità sulle rotte che collegano Madrid con Maiorca, Ibiza e Minorca. Saranno aggiunti complessivamente 48 voli e 8.450 posti, portando il numero totale di posti disponibili su queste rotte a circa 72.000 durante il periodo delle festività.\r

70 voli in più alle Canarie\r

Nel frattempo, alle isole Canarie, saranno aggiunti 70 nuovi voli e quasi 13.000 posti per i viaggi tra Madrid e l'arcipelago. Gli incrementi maggiori si concentreranno a Tenerife, così come a Gran Canaria e Lanzarote. Con questo aumento, la capacità totale su queste rotte raggiungerà i 126.000 posti durante il periodo pasquale.\r

\r

La direttrice commerciale della compagnia aerea, Isabel Rodríguez, ha sottolineato che entrambi gli arcipelaghi «\"continuano a essere due destinazioni molto ambite in Spagna in questo periodo dell'anno e la Settimana Santa di Madrid è diventata sempre più popolare negli ultimi anni grazie alla sua offerta culturale e gastronomica».\r

\r

","post_title":"Iberia Express: più offerta per Baleari e Canarie","post_date":"2026-03-13T09:55:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773395758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aeroitalia raddoppia sull'aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi e del Cilento con il lancio di quattro nuove rotte estive per Ibiza, Palma di Maiorca, Mykonos e Santorini.\r

\r

I nuovi collegamenti, che saranno attivi da luglio a settembre, si affiancano quindi ai quattro domestici annunciati a fine febbraio per Genova, Milano Malpensa, Torino e Trieste. Tutti i voli saranno operati con Embraer 190 da 100 posti, \r

\r

L'operativo prevede voli per Ibiza dal 1° luglio al 2 settembre, una volta a settimana, il mercoledi; Mykonos sarà servita dal 2 luglio e fino al 6 settembre, il giovedì e la domenica; Palma di Maiorca decollerà il 4 luglio, con voli fino al 5 settembre, il martedì e il sabato; infine Santorini dal 3 luglio al 4 settembre con due frequenze a settimana, il lunedì e venerdì.\r

\r

La novità è stata ufficializzata dalla Gesac in occasione della Borsa Mediterranea del Turismo in corso a Napoli in questi giorni e rappresenta un passo avanti per lo scalo salernitano, sul quale negli scorsi mesi aleggiavano perplessità legate al taglio di alcune rotte.","post_title":"Aeroitalia raddoppia a Salerno con un poker di rotte estive su Spagna e Grecia","post_date":"2026-03-13T08:49:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1773391759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509473","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Eurostars Hotel Company amplia il suo portfolio con Dorma Hotels, un nuovo marchio rivolto ai viaggiatori leisure e situato in destinazioni strategiche. Il marchio debutta con 29 strutture in Spagna, Slovenia, Francia, Ungheria, Italia e Portogallo, portando a sette il numero totale di marchi con cui opera la catena Hotusa Group.\r

\r

Il nuovo brand punterà su hotel situati sia nei centri urbani che nelle località turistiche, caratterizzati da un design curato e da una proposta pensata per vivere al meglio la destinazione. Dorma Hotels si propone come una soluzione ricettiva incentrata sul relax degli ospiti, con spazi accoglienti e una speciale attenzione ai dettagli. In un intervento riportato da Hosteltur, il presidente di Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, ha dichiarato che l'aggiunta di questo marchio rappresenta un ulteriore passo nell'evoluzione del modello di brand del gruppo. López Seijas ha spiegato: «La specializzazione dei nostri marchi ci consente di rafforzare la nostra proposta di valore. Dorma Hotels è stato creato con l'obiettivo di offrire un'esperienza affidabile, confortevole e accessibile, supportata dagli standard di qualità di Eurostars Hotel Company».\r

\r

Il nuovo marchio verrà implementato gradualmente per garantire una perfetta integrazione nelle diverse destinazioni. Inizialmente, il marchio sarà applicato agli hotel situati nella Penisola Iberica. Successivamente, saranno incorporate le proprietà del gruppo in altre città europee, tra cui Budapest, Napoli, Roma, Parigi e Lubiana, rafforzandone ulteriormente la presenza internazionale. \r

I brand di Eurostars Hotel Company\r

Con il lancio di Dorma Hotels, Eurostars Hotel Company riorganizza il suo portafoglio in sette marchi distinti. Eurostars Hotels riunisce strutture di lusso in posizioni privilegiate, pensate sia per i viaggiatori d'affari che per i turisti; Áurea Hotels riunisce hotel esclusivi situati in edifici storici; Exe Hotels integra una rete di hotel funzionali, orientati principalmente alla clientela aziendale e presenti in 11 paesi. A questi marchi si aggiungono Ikonik Hotels, focalizzato su hotel urbani alla moda; Crisol Hotels, con offerte base e funzionali; Tandem Suites, che riunisce appartamenti premium nei centri cittadini; Dorma Hotels, progettato per il segmento delle vacanze con soggiorni incentrati sull'esperienza della destinazione.\r

\r

","post_title":"Dorma Hotels, al via il nuovo marchio per i viaggiatori leisure","post_date":"2026-03-12T13:07:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773320854000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509358\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gianluca Sposito[/caption]\r

\r

Un viaggio lungo una delle strade più iconiche degli Stati Uniti, la Overseas Highway, ha fatto tappa nel cuore della Capitale, dove si è svolto l’incontro di formazione Florida Keys on the road, organizzato da Konrad Travel insieme a Florida Keys & Key West e United Airlines, dedicato agli agenti di viaggio interessati ad approfondire una delle destinazioni più affascinanti del sud della Florida.\r

\r

La serata ha rappresentato un momento di aggiornamento professionale ma anche un’occasione per raccontare un territorio unico, fatto di isole coralline, natura incontaminata e atmosfere caraibiche. «Da 25 anni Konrad Travel è tour operator specializzato nelle destinazioni del continente americano - racconta Gianluca Sposito, general manager - con una esperienza decennale approfondita e personale su tutti i Paesi delle Americhe», con itinerari che spaziano tra Nord America, Messico e Centro America, America Latina, Caraibi, Hawaii e isole del Pacifico.\r

\r

Il cuore dell’incontro è stato dedicato alla presentazione delle Florida Keys, un arcipelago di oltre 1700 isole che si estende per circa 182 chilometri lungo la spettacolare Overseas Highway, la strada panoramica che collega Miami a Key West attraversando l’oceano Atlantico e il Golfo del Messico. Un itinerario iconico che tocca località come Key Largo, Islamorada, Marathon e le Lower Keys prima di arrivare a Key West.\r

\r

«Il profilo del visitatore è spesso quello di un repeat traveler - precisa Sposito -, che ama viaggiare in famiglia o partire alla scoperta della natura, in cerca di un’America diversa, solare e sorprendente».\r

Tappa iconica\r

Negli ultimi anni l’interesse del mercato italiano per la Florida è cresciuto sensibilmente, e l’arcipelago delle Keys rappresenta una delle tappe più iconiche di questo viaggio.\r

\r

[caption id=\"attachment_509360\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Anita Skibiel[/caption]\r

\r

La presentazione di Anita Skibiel, senior account director di The Florida Keys & Key West, ha mostrato agli agenti di viaggio presenti i luoghi simbolo della destinazione, Mallory Square a Key West, il Bahia Honda State Park e il celebre Southernmost Point.\r

\r

Le Florida Keys custodiscono inoltre un patrimonio naturalistico unico negli Stati Uniti. Qui si trova infatti l’unica barriera corallina vivente del Paese, insieme a parchi naturali statali e nazionali, giardini botanici e ambienti marini di straordinaria biodiversità. Non manca poi una forte dimensione culturale, con riferimenti alla storia della pirateria e ai luoghi legati a Ernest Hemingway.\r

\r

Nel corso della serata è intervenuto anche Christian Josso, account manager di United Airlines, che ha illustrato l’evoluzione del network della compagnia e le opportunità per il mercato italiano. «United collega oggi 380 destinazioni nel mondo, di cui 231 negli Stati Uniti, con una media di circa 5.000 voli al giorno e oltre 181 milioni di passeggeri trasportati nel 2025».\r

\r

Una rete globale sostenuta anche da un importante piano di crescita della flotta. «Operiamo con 980 aeromobili mainline e 480 regional e abbiamo oltre 1000 nuovi aerei in ordine con consegne previste entro il 2033». Josso ha inoltre ricordato il rafforzamento dei collegamenti tra Italia e Stati Uniti e le sinergie con Ita Airways, grazie ad accordi di interline, frequent flyer e code share che permettono di integrare il network domestico italiano con gli hub internazionali della compagnia.","post_title":"Konrad Travel: focus sulle Florida Keys con United Airlines","post_date":"2026-03-11T13:15:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773234919000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509263","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_509268\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Panorama sulle colline (Ph credits: Chiara Schiaratura)[/caption]\r

\r

Il \"Borgo dei Gatti\" cresce ancora. Grazie all'attività di Luigi Brega, deciso a far crescere turisticamente il borgo di Golferenzo, dopo la ristrutturazione totale de La Bütega e de La Corte terminate nel 2025 anche la parte wellness e ospitalità è oggetto di un nuovo slancio.\r

\r

Il progetto di riqualificazione in fase di completamento entro il 2026 è affidato all’architetto Sabrina Cherubin, che da anni accompagna il Borgo dei Gatti nelle sue evoluzioni. Il primo albergo diffuso certificato della Regione Lombardia si conferma un sistema in continua evoluzione che punta a diventare un riferimento nel panorama dell’ospitalità dell’Oltrepò e non solo.\r

La storia del Borgo dei Gatti\r

La storia del Borgo dei Gatti è iniziata come un piccolo sogno di campagna, ma oggi sta assumendo i contorni di una grande realtà imprenditoriale dalle potenzialità in costante evoluzione. Gli elementi per raccontare una perfetta storia italiana c’erano tutti già nel 2020 quando il Borgo ha mosso i primi passi, e ci sono ancora oggi: Luigi Brega, figlio di Golferenzo, lascia in giovane età la sua provincia natale, per poi tornarci molti anni dopo. Così inizia a recuperare un piccolo edificio, a ripristinare un ristorante, a riaccendere le luci de La Bütega, ad acquisire immobili abbandonati riportandoli al loro splendore rurale.\r

\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_509269\" align=\"alignright\" width=\"120\"] Vie del borgo (Ph credits: Chiara Schiaratura)[/caption]\r

\r

L'intervento di riqualificazione delle nuove suites iniziato nel 2024 vedrà la luce entro il 2026, e si concentra sul recupero di tre edifici che costituivano la vecchia casa padronale, situata lungo via Garibaldi, la via principale che taglia il Borgo. Non si tratta di una classica architettura rurale, come nel caso delle altre dimore che fanno parte dell’albergo diffuso, ma di una soluzione di prestigio, come testimoniano alcuni dipinti ritrovati. I tre edifici sono stati accorpati a costituire un unico impianto architettonico, e l’intero layout di questo isolato è stato ridisegnato in favore di una migliore fruizione dei passaggi interni al Borgo e di nuovi spazi comuni.\r

\r

Le 6 suites offrono un’ampia metratura e dotazioni pensate per chi è alla ricerca di relax nella massima privacy. Partendo dall’ultimo piano, che ospita la master suite, accessibile direttamente tramite ascensore. Un unico ambiente open space di 60 metri quadrati mansardato con soffitto in legno a vista, un’area wellness privata con sauna e vasca idromassaggio per due persone. Al piano inferiore si trovano due suites con vasca in stanza e vista privilegiata sulla vita lenta del paese; più una terza soluzione, composta da un’ampia camera con studio e una private Spa dotata di sauna e di bagno turco. Al piano terra c’è posto ancora per una camera standard ed una family suite composta da zona giorno e camera padronale con angolo studio.\r

\r

[caption id=\"attachment_509271\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Esterno spa (Ph credits: Chiara Schiaratura)[/caption]\r

\r

All’ingresso del nuovo edificio ci saranno la reception ed una lounge con camino per il ricevimento degli ospiti. Ad accoglierli, la direttrice Paola Calonghi, co-fondatrice del progetto Borgo dei Gatti e da sempre figura chiave nella gestione della ricettività. Al centro di tutto, gli spazi comuni: una grande sala colazioni da 25 coperti, vetrata, concepita come una veranda a contatto con la natura, che si affaccia su una delle corti interne; scendendo tramite un'ampia scalinata – o ascensore –, si accede al livello inferiore (che porta a via Garibaldi), dove è stata ricavata una seconda lounge e una sala degustazioni con cantina scavata nella roccia. Qui sorgerà la \"Library del Borgo\", una biblioteca dove gli ospiti potranno dedicarsi alla lettura sorseggiando un tè o un calice di Oltrepò.\r

\r

Uno degli aspetti funzionali più importanti del progetto di Brega è proprio il collegamento tra i livelli, che facilita la vita all’intero Borgo. L'obiettivo è offrire un'esperienza di benessere completa, permettendo agli ospiti di muoversi liberamente tra le suite e la Spa in totale privacy, raggiungendo velocemente ogni angolo di Golferenzo e tutti i suoi servizi.\r

L'ampliamento della spa\r

L’ampliamento dell’Adàsi Spa prevede un raddoppio degli spazi destinati al benessere, arrivando a coprire nella configurazione finale di progetto circa mille metri quadrati tra interni, esterni e piscine. Il layout dell’attuale ampliamento ruota attorno a una corte a cielo aperto, che sarà idealmente il fulcro di tutto l’intervento. Qui è prevista una piscina idromassaggio particolare: una vasca simile a una vecchia fontana, dotata di tecnologie moderne. Sopra la corte si sviluppa un giardino pensile e un corridoio vetrato che collega gli spazi interni. La nuova area benessere comprenderà sale massaggi (singole e di coppia), una grande sauna, bagno turco e docce emozionali. Fiore all'occhiello sarà il recupero della vecchia ghiacciaia, che verrà trasformata in una doccia emozionale molto scenografica di 3 metri di diametro, con giochi di vapore, essenze e luci che filtrano da 6 metri di altezza.\r

Il progetto\r

L'approccio architettonico è di profondo rispetto per il \"genius loci\". Sono stati recuperati i materiali originali: la pietra, i cotti tipici per le pavimentazioni e le travi a vista sono state trattate e restaurate. Gli elementi nuovi non cercano mai di imitare l'antico (quello che in gergo si definisce falso storico), ma si inseriscono con un linguaggio contemporaneo e rispettoso. L'obiettivo finale di questo intervento non è l'ostentazione, ma offrire il vero lusso contemporaneo: il tempo per sé stessi, il silenzio e la cura della persona in un contesto rurale autentico e raffinato. Un lusso democratico, per tutti, è questa la volontà che dal principio lega tutte le scelte fatte da Luigi Brega: «Voglio restituire il Borgo a chi vive queste zone, riportare la vita, nuovo lustro, nuovi servizi, farlo conoscere al mondo intero… è un progetto ambizioso, ma sono certo di avere con me la squadra perfetta per questa grande impresa».","post_title":"La \"nuova vita\" di Golferenzo. Il progetto di Luigi Brega continua","post_date":"2026-03-10T13:59:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1773151198000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509169","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Triplo traguardo per Explora Journeys, che ha celebrato a Fincantieri Sestri Ponente il varo tecnico di Explora IV, la posa della moneta di Explora V e il taglio della lamiera di Explora VI.\r

È salito dunque a quattro il numero di navi che Fincantieri sta costruendo in contemporanea per Explora Journeys: Explora III, che sta e10seguendo in questi giorni le prove a mare e sarà consegnata a luglio; Explora IV ed Explora V, che prenderanno il largo entrambe nel 2027; Explora VI, che entrerà in servizio nel 2028 completando così il programma di costruzione della flotta di sei navi interamente affidato a Fincantieri.\r

\r

L'investimento globale\r

Per la costruzione delle sei navi Explora Journeys - Explora I ed Explora II sono già in servizio - l’investimento complessivo da parte del gruppo Msc è stato pari a circa 3,5 miliardi di euro, con importanti ricadute economiche e occupazionali per il Paese.\r

Il triplo evento di oggi è stato presenziato da numerose autorità civili e militari .","post_title":"Explora Journeys festeggia il varo tecnico di Explora IV","post_date":"2026-03-10T10:07:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1773137272000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"509012","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il via libera delll’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, assume ora forme concrete il debutto di Sncf sui binari dell'Alta Velocità italiana, che di fatto porrà fine al duopolio Trenitalia-Italo.\r

\r

I nuovi treni Tgv M a due piani inizieranno la loro avventura italiana con 18 slot orari sulle tratte Torino-Roma (via Milano) e Torino-Venezia (sempre via Milano).\r

\r

Il semaforo verde dell'Agcm ha reso vincolanti gli impegni di Rete Ferroviaria Italia nell’ambito del procedimento sugli ostacoli all’accesso del mercato del trasporto ferroviario. L’istruttoria risale a marzo 2025 per accertare un presunto abuso di posizione dominante. Nello specifico, l’Antitrust si è concentrata sulle modalità di assegnazione degli slot sulla rete dell’Alta Velocità, potenzialmente idonee “idonee ad ostacolare l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale”.\r

\r

Secondo quanto spiegato dall'Agcm in una nota, «Rfi assegnerà al nuovo entrante un pacchetto minimo di 18 canali orari sulle direttrici Alta Velocità (Torino/Milano/Roma – Torino/Milano/Venezia), garantendone la stabilità per dieci anni. È una misura che punta a rendere effettivo e sostenibile l’ingresso del nuovo operatore nel mercato. Inoltre, Rfi interverrà sulle regole del Prospetto informativo della Rete adeguandole espressamente ai principi europei relativi al miglior utilizzo dell’infrastruttura, alla tutela delle esigenze dei passeggeri e alla promozione della concorrenza.\r

\r

«Sarà subito adottata una disciplina transitoria a tutela del “nuovo entrante” e di quelli futuri, con priorità nell’assegnazione di capacità disponibile o sottoutilizzata, così da favorire una crescita graduale e concreta dell’offerta da parte di tali soggetti.\r

\r

L’Autorità ha ritenuto che queste misure siano idonee a rimuovere le criticità concorrenziali ipotizzate in sede di avvio dell’istruttoria, in quanto garantiscono condizioni di accesso eque, trasparenti e non discriminatorie alla rete Alta velocità e rendono il relativo mercato più aperto e competitivo, a beneficio degli utenti e del sistema nel suo complesso.\r

\r

Da parte sua Sncf Voyages Italia, accoglie con soddisfazione la decisione pubblicata dall'Autorità. L’attuazione della prima parte di questi impegni, che consiste nel riconoscimento immediato di una quota degli slot ferroviari richiesti, è indispensabile per consentire alle ferrovie francesi di dare il via al piano di investimenti annunciato per l’Italia in modo da sviluppare, a partire da settembre 2027, una nuova offerta per l’alta velocità nel Paese.","post_title":"Alta Velocità: via libera dall'Antitrust all'ingresso di Sncf. Si parte con 18 slot orari","post_date":"2026-03-06T13:42:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772804532000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"508887","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Martedì il prezzo del petrolio ha superato gli 80 dollari al barile, il che, in teoria, dovrebbe rappresentare una cattiva notizia per l'aviazione e il turismo. Tuttavia, al momento non si prevede che nessuno ne risenta, poiché tutte le principali compagnie aeree hanno garanzie sui prezzi attraverso contratti specifici.\r

\r

L'aumento ha diverse ragioni, abbastanza ovvie: in primo luogo, il rischio per la normalità dell'offerta implica aumenti; in secondo luogo, il petrolio del Golfo Persico, che rappresenta il venti percento del consumo mondiale, rischia di non poter essere consegnato ai consumatori, il che ne aumenta il prezzo; in terzo luogo, il trasporto diventa più costoso perché aumentano i costi assicurativi per attraversare le zone pericolose.\r

Le compagnie\r

IAG, proprietaria di Iberia e Vueling in Spagna, si è assicurata la copertura tariffaria per circa il 75% del consumo delle sue compagnie aeree tradizionali per i prossimi mesi e per l'80% per la compagnia low cost catalana. I contratti assicurativi hanno una durata di tre anni.\r

\r

Il gruppo Lufthansa è un po' più esposto alla crisi: aveva garantito il 76 percento del suo fabbisogno per il 2025, ma solo il 28 percento per l'anno in corso, il che potrebbe riflettersi sulla sua competitività.\r

\r

Air France e KLM si sono assicurate il 68 percento dei consumi dell'anno scorso e l'87 percento di quelli di quest'anno, almeno per otto trimestri.\r

\r

Ryanair ha garantito l'84 percento dei suoi consumi a 77 dollari al barile e l'80 percento a 67 dollari per il futuro.\r

\r

Easyet, da parte sua, si è assicurata il prezzo dell'84 percento dei suoi consumi per i primi sei mesi del 2026, per il secondo semestre si è assicurata il 43 percento e per l'anno successivo il 43 percento.\r

\r

Wizz Air, che più di una volta è stata colta senza assicurazione a causa dell'aumento del prezzo del carburante, quest'anno ha una copertura dell'83 percento, mentre per l'anno prossimo la copertura è del 55 percento.","post_title":"Il petrolio aumenta ma i vettori sono tutelati dai contratti","post_date":"2026-03-05T12:30:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1772713822000]}]}}