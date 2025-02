VisitBritain: balzo in avanti per le stime di arrivi e spesa turistica internazionale 2025 Sono decisamente positive le previsioni di VisitBritain in relazione all’andamento dei flussi turistici internazionali e alla relativa spesa turistica per il 2025. A livello globale le stime, riprese da TravelMole Uk, indicano una spesa dei visitatori internazionali nel Regno Unito di 33,7 miliardi di sterline, pari ad una crescita del 7% rispetto al 2024. Cifre record, inoltre, in termini di arrivi, stimati nell’ordine di 43,4 milioni, per un aumento del +5% rispetto ai 41,2 milioni dell’anno scorso. Sul primo gradino del podio per numero di visitatori si confermano gli Stati Uniti: la spesa degli americani si prevede aumenterà del 9%, raggiungendo la quota record di 6,7 miliardi di sterline quest’anno: in altre parole quasi 1 sterlina su 5 di spesa dei visitatori in entrata sarà riconducibile ai viaggiatori statunitensi. Anche le visite e le spese provenienti dall’Europa nel complesso mostrano una crescita rispetto al 2024, sebbene variabile. Quanto all’Asia orientale, la cui ripresa continua ad essere in ritardo, i numeri migliorano e si prevede che quest’anno la Cina tornerà a essere il quinto mercato più importante per il Regno Unito. Condividi

