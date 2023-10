Visit Brussels: raffica di appuntamenti dedicati al trade, dai roadshow ai Brussels Days Visit Brussels rilancia gli appuntamenti formativi dedicati al trade con un fitto programma calendario: la strategia basata su formazione e networking prevede roadshow, per un totale di 12 tappe in tutta Italia entro novembre, un fam-trip riservato agli agenti di viaggio e Brussels Academy, una serie di giornate di formazione presso la Brussels House di Milano in collaborazione con tour operator e altre realtà del settore. Tra le novità in cantiere per i prossimi mesi, da segnalare anche i Brussels Days: «Incontri dedicati alla scoperta delle tradizioni, delle usanze e dei prodotti tipici di Bruxelles in chiave esperienziale – spiegaUrsula Jone Gandini, direttore Italia Ufficio del Turismo di Bruxelles – in occasione di eventi particolari, come San Nicola, festa molto sentita in Belgio, San Valentino e Pasqua». la strategia basata su, per un totale di 12 tappe in tutta Italia entro novembre, unriservato agli agenti di viaggio euna serie di giornate di formazione presso la Brussels House di Milano in collaborazione con tour operator e altre realtà del settore. Intanto la città di Bruxelles, dopo un brillante 2022 che ha visto i numeri raggiungere l’80% dei livelli del 2019 (79% gli arrivi, 84% i pernottamenti), registra un trend positivo nel primo semestre 2023, complice l’ottima ripresa di mercati come Cina, Giappone e Gran Bretagna. Bene anche le performance dell’Italia, che nei primi sei mesi del 2023 cresce del 49% sul 2022, piazzandosi al quarto posto tra i Paesi Ue per numero di pernottamenti e al quinto per numero di arrivi. «L’Italia si conferma un mercato strategico per Visit Brussels, soprattutto alla luce della crescente incidenza del leisure, che nel primo semestre del 2023 rappresenta il 52% degli arrivi, seguito dai meeting al 32% e dalle altre tipologie di viaggi business al 16%. Diventa quindi ancora più importante promuovere e incentivare le sinergie tra gli operatori, agenti di viaggio e programmatori di tour operator, e i protagonisti dell’offerta turistica locale, affinché possano costruire proposte tematiche e itinerari personalizzati per intercettare un cliente sempre più esigente». L’Italia si conferma un mercato strategico per Visit Brussels, soprattutto alla luce della crescente incidenza delseguito dai meeting al 32% e dalle altre tipologie di viaggi business al 16%. Diventa quindi ancora più importante promuovere e incentivare le sinergie tra gli operatori, agenti di viaggio e programmatori di tour operator, e i protagonisti dell’offerta turistica locale, affinché possano costruire proposte tematiche e itinerari personalizzati per intercettare un cliente sempre più esigente». Visit Brussels partecipa alla fiera di Rimini (pad. C1 – stand 527): un’ulteriore occasione per incontrare i professionisti del turismo e sviluppare nuove partnership in grado di valorizzare al meglio le tante opportunità che la città offre a diversi cluster di clienti. Condividi

