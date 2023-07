Il Vallese si promuove in Italia: turismo outdoor, benessere, storia e relax. La Svizzera presenta il Vallese. A pochi metri da Piazza Navona, nell’iconica cornice del Museo dedicato allo Stadio di Diocleziano, l’ente del Turismo Svizzero ha illustrato alla stampa le attrazioni della destinazione e raccontato le opportunità offerte al mercato turistico. Non solo maestose vette e ghiacciai: tra gli asset di sviluppo della destinazione, ci sono il turismo sportivo e all’aria aperta, grazie ai numerosi percorsi, sentieri hiking e piste ciclabili presenti, il turismo termale e del benessere e il turismo enogastronomico, anche grazie alla presenza del sole per circa 300 giorni all’anno, caratteristica che permette la valorizzazione di numerosi vigneti e vitigni in tutta la Regione.

Piccarda Frulli, direttore dell’Ente del Turismo Svizzero, e Lucie Guntern, market manager Italia di Valais Matterhorn Region hanno raccontato i punti di forza della Regione, come l’Aletsch, il più grande ghiacciaio delle Alpi e fiore all’occhiello del patrimonio mondiale dell’UNESCO. L’Arena dell’Aletsch offre vacanze in famiglia con tipiche case rustiche, chalet e alberghi. Terrazze soleggiate come Fiescheralp, Bettmeralp e Riederalp sono a metà strada tra la valle e il cielo. Le funivie collegano la Valle del Rodano alle località turistiche a 2.000 metri di altitudine. L’Eggishorn regala spettacolari viste sui ghiacciai dell’Aletsch e di Fiesch. Una vera “Family Destination” riconosciuta dalla Federazione svizzera del turismo. Importante anche la proposta di Martigny, situata sul gomito del Rodano e irrinunciabile meta culturale e festiva. Aperta verso la Francia e l’Italia, questa cittadina affascina per la sua arte, per tradizione storico e culturale, per i suoi millenni di storia e per le tracce che la romanità ha qui lasciato, come le terme, templi e un anfiteatro.

Il Tesoro dell’Abbazia di San Maurice, i centri termali di Saillon e Lavey, le piste da sci dei Marécottes, il parco divertimenti Verticalp Emosson, lo zoo alpino dei Marécottes o le gole del Trient e del Durnand sono altri esempi di attrazioni quotate della Regione. Martigny, la città principale, ospita tra l’altro la Fondazione Pierre Gianadda e le sue prestigiose mostre d’arte, con il suo parco di sculture e il museo dell’automobile; la Distilleria Morand e la sua famosa Williamine, Barryland e i suoi cani del San Bernardo leggendari o ancora la Fiera del Vallese. Tra le risorse del Vallese, anche la stazione termale di Leukerbad, inserita in una valle laterale del Vallese e oggi destinazione apprezzata dagli amanti del benessere, del relax e dello sport. Con le sue 65 sorgenti termali che sprizzano 3,9 milioni di litri d’acqua a 51°C, Leukerbad è diventata la più grande stazione termale e di benessere della Svizzera. In estate, la destinazione invita alla scoperta del relax e dell’avventura, in mountain bike o attraverso escursioni e arrampicate. In inverno, Leukerbad attira gli sciatori che conquistano le piste del Torrent e gli sci nordici che esplorano il Passo del Gemmi. Condividi

