Uzbekistan chiama Italia: nuove potenzialità turistiche da sviluppare Nuove opportunità, tutte da esplorare, per sviluppare le potenzialità dei flussi turistici fra Italia e Uzbekistan. E’ ciò che è emerso dal Forum economico organizzato dall’Associazione Conoscere Eurasia, che si è svolto all’inizio di novembre a Samarcanda e che ha previsto anche una sessione dedicata al turismo con la partecipazione del Ministro del turismo Uzbeko, istituzioni, partner locali, e alcuni tour operator italiani (tra cui Comet Europa, Columbia Turismo, Mapoworld, Viaggigiovani.it, Welcome Travel Network, Travel World Escape). L’organizzazione del gruppo di operatori provenienti dall’Italia è stata supportata da S7 Airlines, attualmente unica compagnia aerea russa che ancora mantiene un proprio ufficio attivo a Verona e che segue tutti i clienti, passeggeri ed agenti, che hanno esigenze di viaggiare in Russia da tutta Europa. Il turismo in Uzbekistan – irrinunciabile tappa lungo la Via della Seta, dove lo scorrere dei millenni ha dato vita ad un mix unico di arte, scienza e culture differenti – negli ultimi anni è cresciuto notevolmente, grazie sia al passaparola dei turisti, ma anche al reale desiderio delle autorità locali di investire nelle infrastrutture e in una nuova apertura ad accogliere le esigenze e le aspettative degli operatori turistici. Durante i lavori del Forum, i rappresentanti dei tour operator italiani hanno potuto confrontarsi con Dilshod Narzikulov, first deputy, head of the Main Department of Culture and Tourism of the Samarkand Region. “Per fine 2023 stimiamo che arriveranno a Samarcanda circa un milione di turisti mentre per l’anno prossimo i flussi turistici dovrebbero triplicare“, ha dichiarato Narzikulov, sottolineando che attualmente il Ministero del Turismo sta sviluppando un programma per una forte promozione del brand ‘Uzbekistan’ a livello mondiale. Tra le iniziative mirate a raggiungere questo obiettivo ci saranno “Le settimane del Patrimonio Culturale dell’Uzbekistan, che si svolgeranno in diverse città europee”. Attualmente, la maggior parte dei turisti provenienti dall’Italia arriva nel paese grazie ai voli operati da Uzbekistan Airlines e Turkish Airlines. Ma i collegamenti diretti dal nostro Paese sono destinati ad aumentare, “nel 2024 ci saranno sette compagnie aeree locali attive, alcune delle quali hanno in progetto di avviare un operativo dei voli regolari verso l’Italia e altri paesi europei” ha precisato Narzikulov.



L’Associazione Conoscere Eurasia è nata nel novembre 2007 come espressione del Consolato Onorario della Federazione Russa a Verona e si occupa di promuovere le relazioni economiche delle aziende italiane ed europee con quelle della Comunità Economica Eurasiatica. Il forum di Samarcanda ha mantenuto il nome di Forum Economico di Verona proprio per rimarcare l’importanza che Verona ha sempre avuto nelle relazioni con il mondo russofono ma che per ovvi motivi da due anni e diventato un forum itinerante. Condividi

