Un pensiero per Turchia e Siria Tutto Travel Quotidiano, dalla proprietà alla direzione, dalla redazione al commerciale, dalla divisione eventi all’amministrazione è profondamente vicina alle popolazioni di Turchia e Siria che in questo momento stanno soffrendo un immenso dolore a causa del fortissimo terremoto che ha colpito quelle zone. Visto il nostro lavoro abbracciamo anche tutti gli operatori che hanno lavorato, lavorano e continueranno a lavorare con la Turchia e la Siria. Naturalmente le nostre sono solo parole, ma sono parole che arrivano dal cuore. Siamo qui, insomma, a far sentire il nostro supporto e saremo ancora più vicini quando inizierà la ricostruzione.

