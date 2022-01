Ue: restrizioni ai viaggi non essenziali per chi arriva da Argentina, Australia e Canada

Il Consiglio europeo ha aggiornato oggi, 17 gennaio, l‘elenco dei Paesi per i quali dovrebbero essere soppresse le restrizioni di viaggio. La nuova lista vede la rimozione di Argentina, Australia e Canada, per cui i viaggi non essenziali verso l’Ue da questi Paesi sono soggetti a restrizioni di viaggio temporanee. Ciò non pregiudica la possibilità per gli Stati membri di revocare la restrizione temporanea sui viaggi non essenziali nell’Ue per i viaggiatori completamente vaccinati. Come stabilito nella raccomandazione del Consiglio, questo elenco continuerà ad essere rivisto ogni due settimane.

Intanto, da oggi, gli Stati membri dovrebbero gradualmente eliminare le restrizioni di viaggio alle frontiere esterne per i residenti di Bahrein, Cile, Colombia, Indonesia, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Uruguay, Cina, previa conferma della reciprocità. Le restrizioni di viaggio dovrebbero essere progressivamente eliminate anche per le regioni amministrative speciali della Cina Hong Kong e Macao; lo stesso anche per Taiwan.

I residenti di Andorra, Monaco, San Marino e del Vaticano dovrebbero essere considerati come residenti dell’Ue ai fini della presente raccomandazione. Anche i Paesi associati a Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera) partecipano a questa raccomandazione.