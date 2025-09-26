Turismo in Oman: l’Italia traina i flussi, tra connettività e sviluppo ricettivo Il rapporto con il trade italiano è al centro della strategia di sviluppo turistico del Sultanato. In quest’ottica, il ministero del turismo ha organizzato un fam trip dedicato agli operatori italiani, con l’obiettivo di far conoscere sul campo la varietà del prodotto e le sue potenzialità commerciali. Il programma ha combinato esperienze iconiche e nuove opportunità di vendita: dalla capitale Muscat, con la Royal Opera House, il National Museum e il souq di Mutrah, al contatto diretto con la natura a Wadi Shab e alla Turtle Reserve di Ras Al Jinz. Non sono mancate le suggestioni del deserto delle Wahiba Sands, tra adrenalina del dune bashing e tramonti sulle dune ocra, accompagnati da un pernottamento nei campi tendati del Thousand Nights Camp. A completare l’itinerario, i villaggi terrazzati del Jebel Akhdar e il souq di Nizwa, che offrono al trade spunti concreti per proporre esperienze autentiche legate a cultura e tradizione. Un percorso studiato non solo per mostrare la ricchezza della destinazione, ma soprattutto per evidenziare al mercato italiano la competitività dell’Oman come prodotto turistico: dalla cultura all’ecoturismo, dall’avventura ai soggiorni premium, con soluzioni capaci di intercettare target diversi e garantire margini di crescita alle agenzie e ai tour operator partner. «Con il trade lavoriamo a stretto contatto – sottolinea Massimo Tocchetti, presidente Aigo e rappresentante in Italia del ministero del patrimonio culturale e del turismo – attraverso campagne adv, workshop, fam trip e percorsi di formazione. L’Italia è e resterà un mercato strategico».

Ed i numeri infatti lo confermano: tra ottobre 2024 e maggio 2025 il Paese ha accolto 55.446 italiani, con un incremento del 35% rispetto all’anno precedente. Il principale flusso turistico dell’Oman è interno, seguito dal mercato europeo con Germania, Francia, Italia, Svizzera e Uk. Sviluppo della connettività La connettività è un tassello chiave dello sviluppo. Oggi Muscat e Salalah sono collegate con Roma e Milano con Oman Air, ma da ottobre 2025 debutterà il nuovo volo Neos Milano-Muscat, che si aggiunge ai collegamenti esistenti. Entro il 2028 è prevista inoltre l’apertura di nuovi scali, tra cui Musandam, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità, destagionalizzare e distribuire i flussi sul territorio. Ospitalità mirata su vari target Sul fronte dell’ospitalità, l’Oman sta vivendo una fase di espansione importante. Oltre alle future aperture di brand internazionali come Envi Lodges, Anantara, Four Seasons e Club Med, il recente fam trip organizzato per il trade italiano ha permesso di toccare con mano la varietà dell’offerta alberghiera. Dal St. Regis di Muscat, punto di riferimento per i segmenti Mice e leisure di alto livello, al Kempinski Hotel, icona internazionale 5 stelle lusso. Il Mysk e il Dusit D2 puntano invece a un pubblico giovane e cosmopolita. Strutture che testimoniano come la capitale si stia posizionando su target differenziati tra lusso, lifestyle e incentive. Verso il 2040 La cornice resta la Vision 2040, che punta a portare il turismo dal 3 al 7% del Pil nazionale, integrandolo tra i settori strategici dell’economia insieme a energia rinnovabile e idrogeno verde. «Il nostro obiettivo – conclude Tocchetti – è proporre l’Oman come destinazione autentica, sostenibile e sicura, capace di offrire esperienze uniche e di generare valore per l’economia locale». L’Oman punta così a proporsi come “la Svizzera dei Paesi Arabi”, un Paese stabile e accogliente che vuole distinguersi come meta di qualità nel panorama mediorientale. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497764 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497767" align="alignright" width="300"] Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina[/caption] Destino Argentina accelera sulla penetrazione del mercato italiano con il roadshow internazionale "Argentina on Tour", che approda oggi a Milano dopo le tappe di Madrid e in programma domani con sessioni b2b dedicate. Il progetto, che coinvolge 40 buyer italiani e 25 delegazioni argentine, punta a incrementare i flussi turistici verso l'Argentina, attualmente fermi al 5% del market share totale su Buenos Aires con obiettivo di crescita all'8-10% in due-tre anni, come sottolineato da Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina. Intercettare la clientela luxury italiana rappresenta la priorità strategica del network, che aggrega i principali operatori del turismo ricettivo di alta gamma argentino. «Il mercato italiano rappresenta un obiettivo strategico per l'Argentina, considerando le affinità culturali e i collegamenti storici tra i due Paesi - dichiara Manzella, presidente di Destino Argentina, presente in Italia per presentare l'iniziativa. "Gli italiani non hanno ancora l'abitudine di viaggiare verso destinazioni long haul, ma il potenziale è enorme per i segmenti di alta gamma». Network specializzato Destino Argentina raggruppa 150 aziende del settore turistico argentino, includendo alberghi, tour operator, dmc, operatori gastronomici, società di fly fishing e caccia, compagnie aeree e servizi di trasporto. L'organizzazione si specializza nella gestione di viaggi di eccellenza e alta gamma per clientela internazionale. Il roadshow ha toccato diverse destinazioni strategiche: Messico e Los Angeles a marzo, San Paolo a luglio, per concludere con le tappe europee di Madrid e Milano in questi giorni. «Realizziamo 5-6 azioni di networking nel mondo durante l'anno per connettere l'offerta argentina con i mercati internazionali», spiega Manzella. Focus su destinazioni iconiche L'offerta argentina si articola principalmente su Buenos Aires come hub principale, seguita dalle cascate di Iguazú, Mendoza per l'enoturismo, la Patagonia, Bariloche per lo sci e Ushuaia. «L'immensità dei paesaggi argentini rappresenta un valore aggiunto per il turismo italiano, abituato a spazi più contenuti», sottolinea il presidente. I principali mercati emissori per l'Argentina rimangono Stati Uniti, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Spagna e Regno Unito. "La Gran Bretagna rappresenta un importante bacino di viaggiatori verso l'Argentina, mentre il mercato italiano ha margini di crescita significativi", afferma Manzella. Programma b2b e networking L'evento milanese si è dipanato in due giornate: presentazioni dell'offerta argentina seguite, quindi una giornata dedicata agli incontri b2b tra operatori italiani e delegazioni argentine. L'iniziativa mira a sviluppare partnership commerciali e incrementare la programmazione di prodotti argentini nel mercato italiano, puntando sui segmenti luxury e sui viaggi esperienziali di alta qualità. [post_title] => Destino Argentina punta all'incoming del lusso in Italia [post_date] => 2025-09-26T09:43:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758879781000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497761 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air investe ancora su Roma, posizionando a Fiumicino un nuovo Airbus A321neo e aggiungendo quasi mezzo milione di posti all'anno. L'incremento arriva appena un mese dopo l'annuncio di tre nuove destinazioni da Roma: Glasgow, Bordeaux e Brasov. Con l'ingresso di Bordeaux nel network come stazione inedita, queste aggiunte evidenziano il continuo impegno di Wizz Air a espandere la connettività di Roma e a consolidare la sua posizione di base chiave all'interno del suo network europeo. L'annuncio segue direttamente il ridimensionamento di Vueling a Roma: la low cost ha ottimizzato l'operativo per rispondere al vuoto lasciato e supportare i passeggeri italiani, aumentando le frequenze su rotte chiave come Malaga, Alicante, Londra Luton, oltre a mantenere i collegamenti con Barcellona, Bilbao, Ibiza, Mykonos, Santorini, Parigi Orly, Palma di Maiorca e Valencia, lanciando anche un piano di reclutamento con eventi dedicati all'assunzione di piloti a ottobre. Roma Fiumicino è la più grande base italiana nel network di Wizz Air: attualmente, la compagnia aerea opera 63 rotte da Fiumicino verso 25 Paesi, con un'offerta completa che include alcune delle destinazioni europee più richieste e mete estive nel Mediterraneo. La crescita della base è supportata da investimenti strutturali e operativi, tra cui il training centre - inaugurato a ottobre 2024 - una flotta di 14 aerei Airbus A321neo basati a Fiumicino. In totale dall'Italia, la compagnia aerea opera oltre 240 rotte in 32 Paesi e ha una flotta di 26 aerei Airbus A321neo basati, operando da e verso 22 aeroporti del Paese. Intanto, nei primi nove mesi del 2025, Wizz Air ha operato 23.000 voli da e per Fiumicino trasportando quasi 5 milioni di passeggeri (+5,4% rispetto all'anno scorso) e raggiungendo un tasso di completamento medio del 99,8%. [post_title] => Wizz Air aggiunge un nuovo Airbus A321neo alla base di Roma Fiumicino [post_date] => 2025-09-26T09:24:24+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758878664000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => BWH Hotels Italia & Malta annuncia l’espansione del proprio network in 13 nuovi mercati emergenti del Sud-Est Europa, assumendone la guida strategica e operativa sotto una nuova identità. BWH Hotels Italy & South-East Europe diventa così un’organizzazione responsabile di 15 Paesi, con oltre 200 strutture complessive e proiezioni di fatturato superiori a 415 milioni di euro. Una crescita che consolida il ruolo del gruppo come punto di riferimento dell’hotellerie italiana e ne amplifica la portata internazionale. «Questa espansione rappresenta per noi un’opportunità straordinaria e anche una grande responsabilità – dichiara Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy & South-East Europe durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio a Roma–. Con BWH Hotels Italy & South-East Europe ci affermiamo come riferimento nell’ospitalità europea, portando il nostro know-how nella gestione di network e l’esperienza della ricettività italiana verso mercati in profonda trasformazione». Si delinea così un insieme integrato e dinamico, che riunisce aree diversificate sotto il profilo geopolitico, turistico e culturale, dove l’hotellerie sta cambiando volto e aprendo nuove possibilità di sviluppo. Il nuovo assetto comprende Albania, Grecia, Romania, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Cipro e Macedonia del Nord, insieme all’Armenia, considerata di grande interesse per gli sviluppi in corso. A questi si aggiungono Bosnia Erzegovina, Libano, Siria e Kosovo, oltre a Malta, già sotto la guida italiana dal 2024. Con questa espansione, alle oltre 170 strutture già operative in più di 100 destinazioni italiane, si sommano 30 nuovi hotel nei mercati coinvolti, per un totale di oltre 200 strutture: un ampliamento che porterà il fatturato complessivo delle affiliate oltre i 415 milioni di euro. Il piano prevede di rafforzare la presenza nei territori SEE nei prossimi esercizi, partendo dai Paesi sostenuti da politiche governative, infrastrutture e investimenti significativi. Come ha sottolineato la CEO Sara Digiesi, «quando guardiamo oltre i confini non vediamo limiti, ma opportunità: nei mercati greenfield, come Albania e Montenegro, vogliamo esserci sin dall’inizio, accompagnando lo sviluppo con il nostro know-how». Katerina Kyriakopoulou, deputy CEO di BWH Hotels South-East Europe, ha raccontato gli step finora completati e le prospettive del gruppo per il prossimo sviluppo in aree ad alto potenziale, sottolineando il valore dell'accoglienza locale: «Siamo molto orgogliosi perché recentemente abbiamo aperto il primo Best Western a Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina. In Armenia l’ospitalità è parte della cultura quotidiana; essere arrivati tra i primi brand internazionali ci consente oggi di proporre un’offerta autentica e completa». Il presidente Walter Marcheselli ha sottolineato nel suo intervento come, nei mercati meno maturi, il know-how italiano potrà esprimersi anche attraverso il supporto gestionale diretto agli hotel, rafforzando ulteriormente il valore del brand. «L’estensione dei territori di nostra competenza si è attuata - ha aggiunto - grazie all’affidamento e all’accordo dei territori da parte di BWH Hotels International per preservare il valore e le competenze costruite in oltre 35 anni di attività dall’organizzazione acquisita con sede ad Atene». Con questo nuovo assetto, BWH Hotels Italy & South-East Europe si propone come motore di crescita e innovazione nei mercati emergenti del Sud-Est Europa, rafforzando la leadership italiana all’interno di un network globale che conta oltre 4.000 strutture in più di 100 Paesi. In chiusura, Sara Digiesi ha posto l'accento anche sulle performance italiane: il 2025 si conferma un anno positivo, con adr e occupazione in crescita, trainati soprattutto dai mercati esteri, in primis Regno Unito e Germania. La rete italiana si rafforza anche nel segmento WorldHotels, con tre nuove strutture a Milano, Venezia e Sondrio. [post_title] => BWH Hotels Italy & South-East Europe: l’espansione dall’Italia a 13 nuovi mercati [post_date] => 2025-09-25T15:25:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758813957000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mapo Travel conferma la centralità del rapporto con le agenzie di viaggio e mette a segno una serie di iniziative dedicate alla formazione del trade. «Dal 9 al 12 settembre abbiamo ospitato 30 agenti nel Salento. Un viaggio intenso tra la qualità delle strutture a marchio Mapo e la bellezza del territorio, tra esperienze enogastronomiche e l’ospitalità tipica della Puglia. Puntiamo da sempre su un prodotto Mare Italia in grado di garantire il giusto mix tra mare e cultura, e in questi giorni gli agenti hanno potuto toccare con mano i servizi e l’accoglienza che caratterizzano ogni nostra vacanza presso le nostre strutture in gestione» spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel. Nel mese di ottobre il tour operator pugliese organizza un altro educational, questa volta dedicato all’Egitto classico, prodotto di punta del medio raggio, con 20 agenti in partenza dall’aeroporto di Ancona per sperimentare direttamente la crociera sul Nilo targata Mapo. Il meglio di Mapo World Cresce anche la programmazione di MapoWorld, il brand Mapo dedicato al lungo raggio. Tra le mete più richieste del 2025 spiccano Giappone e Thailandia. Proprio per promuovere la destinazione Giappone, Mapo ha organizzato un roadshow, in collaborazione con Cathay Pacific e partner dmc, per incontrare le agenzie di viaggio nelle principali città italiane. «La prima tappa di questo percorso che ci consentirà di confrontarci con gli agenti in tutta Italia è stata il 23 settembre a Torino. I nostri team specialist sono sempre al lavoro per costruire sartorialmente pacchetti e tour sulle esigenze dei clienti finali. Ed in questo il feedback degli agenti di viaggio è fondamentale. Programmi esclusivi e assistenza h24 gestita internamente sono i plus maggiormente apprezzati dai viaggiatori” aggiunge Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel. Mapo Travel annuncia anche nuovi inserimenti nel team commerciale. Si tratta di Filippo Maria D’Amico per Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, di Vincenzo Moscariello per la Campania e di Ilaria Detto per la Lombardia. [post_title] => Mapo Travel, spazio alla formazione fra viaggi e roadshow [post_date] => 2025-09-25T11:46:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758800810000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sas espande il network estivo 2026 con l'inserimento di nove nuove rotte: la capacità offerta da Copenaghen crescerà del +20% rispetto alla summer 2025. Il vettore ha già annunciato l'intenzione di inaugurare una nuova rotta a lungo raggio tra Copenaghen e Mumbai, che sarà operativa cinque volte alla settimana a partire dal 2 giugno. Altre novità per la prossima estate includono voli da Copenaghen a Istanbul, Riga, Lussemburgo, Bordeaux, Marsiglia e Visby in Svezia. Sarà inoltre operata una nuova rotta da Stoccolma a Madrid, così come tra Oslo e Amburgo. La compagnia aerea scandinava aumenterà inoltre la frequenza su oltre 30 rotte esistenti dalle sue basi di Copenaghen, Stoccolma e Oslo. Anko van der Werff, presidente e ceo della compagnia aerea, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di presentare il più grande programma estivo nella storia di Sas, che riflette il forte slancio che stiamo vivendo come azienda. Con due Airbus A350 in più, più destinazioni e una connettività migliore che mai, offriamo ai nostri passeggeri un livello di scelta e flessibilità senza pari». [post_title] => Sas sull'estate 2026 con nove nuove rotte. Più 20% la capacità da Copenaghen [post_date] => 2025-09-25T11:39:18+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758800358000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_497711" align="alignleft" width="300"] Da sinistra Luca Rovati, a.d. di Fidim; Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Fs Italiane e a.d. di Fs Treni Turistici Italiani; Bashar AlMalik, a.d. di Sar; Paolo Barletta, ceo di Arsenale[/caption] Il treno di lusso Dream of the Desert si prepara a entrare in servizio nel 2026 e la prima carrozza è in viaggio verso l'Arabia Saudita. Frutto della sienrgia fra Arsenale e Saudi Arabia Railways, il treno rappresenta il primo progetto di espansione globale della società dopo l’esperienza italiana de La Dolce Vita Orient Express. Il Dream of the Desert, realizzato in collaborazione con Saudi Tourism Authority e il Ministero della Cultura sarà il primo luxury train cinque stelle dell'Arabia Saudita. Con 14 carrozze e 31 suite, partirà da Riad per percorrere la rete ferroviaria settentrionale di Sar, offrendo agli ospiti un itinerario attraverso paesaggi naturali e siti storici del patrimonio dell’Arabia Saudita. Si tratta della prima volta in cui carrozze italiane destinate al recupero e allo smaltimento diventano parte di un progetto ferroviario internazionale, portando il know-how nazionale nella penisola medio orientale e trasformandosi in un simbolo di eccellenza e sostenibilità. Gli interni L’atmosfera degli ambienti, ideata da Aline Asmar d’Amman, si ispira al calore del majlis, reinterpretato in chiave contemporanea attraverso legni intagliati a mano, motivi geometrici e dettagli artigianali che evocano il fascino del deserto arabico. Lounge e ristorante si aprono come salotti raffinati, mentre le suite restituiscono l’intimità di un’oasi privata lungo il percorso. A bordo, la proposta gastronomica nascerà dalla collaborazione tra chef di fama internazionale e locale, con piatti che fondono tradizione e innovazione, mentre opere d’arte e fotografie dedicate al patrimonio storico e naturale del Regno arricchiranno il viaggio con un racconto culturale unico. [post_title] => Arabia Saudita, in arrivo la prima carrozza del treno di lusso Dream of the Desert [post_date] => 2025-09-25T11:30:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758799801000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'offerta turistica complessiva da 8,3 punti su 10, con una valutazione oltre la media italiana (8): è il giudizio che ottiene il Veneto da parte dei cicloturisti passasti per il territorio. I principali elementi del viaggio - ospitalità locale, offerta di intrattenimento, costo della ristorazione, organizzazione del territorio, qualità enogastronomica, accoglienza nelle strutture di alloggio - conquistano un 8,2 con l'unica eccezione dei trasporti locali che registrano un 7,1. Il dato è emerso dal rapporto sul cicloturismo di Unioncamere del Veneto assieme a Isnart, Regione Veneto e Camere di Commercio. Da un'analisi di Isnart emerge che il cicloturista viaggia molto in solitaria (62% contro il 31,3% della media italiana) o in coppia (29%), soggiorna in hotel o B&B e per il 19% organizza il viaggio tramite un tour operator. Durante il viaggio partecipa anche a escursioni e gite, visita borghi, pratica altre attività sportive e partecipa ad eventi. Dati Gli intervistati hanno segnalato alcune carenze sul trasporto ferroviario dedicato, la segnaletica, mappe e appmobile. Il cicloturismo è un mercato che in Italia muove 89 milioni di presenze l'anno e pesa il 10% sul totale dei turisti in Italia, vale 9,8 miliardi di euro in termini di spese sul territorio, con un'incidenza del 9% sulla spesa turistica complessiva. In media un cicloturista italiano spende 65euro per l'alloggio e 69 per altre spese (vitto, prodotti tipici, attività culturali e souvenir), mentre lo straniero arriva a 70 euro per l'alloggio e a 132 per le altre spese. 1 turista italiano o straniero su 4 viaggia in Italia con motivazione sportiva e lo sport si attesta al quinto posto tra le motivazioni di viaggio. Il Veneto, con la sua rete di 1430 chilometri di percorsi escursionistici, la collocazione strategica rispetto alle grandi vie europee, la varietà paesaggistica e le diverse esperienze di gestione dei percorsi cicloturistici, è la prima regione per numero di praticanti, circa il 15% sul totale dei cicloturisti italiani.. [post_title] => Il Veneto patria dei cicloturisti, il cui mercato vale 9,8 miliardi di euro [post_date] => 2025-09-25T11:03:33+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758798213000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497678 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si è tenuta a Venezia la 21esima edizione di Travel Hashtag, nella splendida cornice del Teatro la Fenice. «In questa Special Edition dal titolo “Luxury, comfort and sustainability above and below the clouds” abbiamo messo al centro la distribuzione organizzata, quindi il turismo organizzato sia in ambito leisure che corporate» afferma Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag. «Questa edizione nasce da una riflessione fatta con Turkish Airlines, che è entrata nel panel dei nostri partner - tra i quali ci sono da Ethiad a Emirates, fino a Ita Airways - su specifico interesse rispetto al trade. - prosegue Romanelli - Abbiamo voluto raccontare il servizio alto di gamma - negli aeroporti, a bordo, a terra, in partenza - evidenziando il punto di vista del viaggiatore declinato su vari livelli». Incontro Dopo un emozionante duetto voce-pianoforte, Osman Tunçyürek - sales manager Venice di Turkish Airlines - ha affermato: «È bello vivere questo momento di incontro in una città che per i secoli ha simbolizzato il viaggio, la connessione e la trasformazione. La partnership con Travel Hashtag ci consente di condividere spazi, pensieri e prospettive. Crediamo che gli operatori del mondo dei viaggi abbiano un ruolo essenziale nel formare l'industria, trasformando il cambiamento in soluzioni e costruendo relazioni. Il turismo non è solo un settore economico e commerciale ma è un ecosistema culturale e sociale». Nel corso della mattina la panel discussion dal titolo “Reshaping Comfort in Leisure Travel” ha visto la partecipazione di Alberto Alberi - travel experience manager Gruppo Gattinoni, Sandro Botticelli - marketing manager Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, Francesco Olivetti - managing director Bassani Group e Massimiliano Zanardi - general manager Bulgari Resort Bodrum. Nel pomeriggio, dopo il networking lunch, ha preso il via il talk “Maximizing Corporate Travels” con la partecipazione di Daniele Aulari - director western Europe Airplus, Paolo Bertola - commercial & service delivery director Aci Blueteam, Antonio Carlucci - chief business officer Bizaway e Filippo Galbiati - industry relations manager Cisalpina Tours. « Le dinamiche È emersa l’esigenza di indagare le dinamiche legate alle nuove direttive europee parlando anche della clientela, delle destinazioni, dei servizi, dell’approccio degli operatori che lavorano nel mondo del turismo sotto vari punti di vista. - ha affermato Romanelli - Dalla compagnia aerea al lavoro dei general manager alberghieri, ai tour operator e alle destination company, le destinazioni e anche l’aspetto corporate. A Travel Hashtag stampa, mercato, istituzioni e partner dialogano insieme. Stiamo facendo un giro del mondo vivendo appuntamenti nei quali si condividono contenuti, idee e punti di vista. Perché Turismo non è solo il viaggio inteso nella sua accezione più tradizionale, è anche cultura. Abbiamo voluto raccontare il servizio alto di gamma - negli aeroporti, a bordo, a terra, in partenza - evidenziando il punto di vista del viaggiatore, del passeggero, declinato su vari livelli». A Venezia sono state tre le priorità, secondo l’ormai consueto stile di Travel Hashtag: «La location dev’essere sorprendente, capace di dare un valore aggiunto inserendosi in un contesto turistico. La narrativa La scelta del Teatro La Fenice di Venezia è stata, quindi, la prima leva narrativa del nostro evento: il direttore si è presentato parlando come un addetto ai lavori del turismo e questo ci ha facilitato il compito. Dopo la location è per noi fondamentale la qualità degli invitati: sia sul palco, che tra il pubblico. Perché non ci si può iscrivere a un evento di Trave Hashtag, ma si riceve l'invito direttamente, perché - e questo è il terzo elemento – crediamo che i momenti di networking siano prioritari. A Travel Hashtag un'agenzia di viaggio ha la possibilità di interagire in modo rilassato con un operatore turistico leisure o con una business travel company. Questo è il focus, poi le tematiche cambiano. Il prossimo passo di Travel Hashtag sarà svelare il futuro del nostro brand: intendiamo farlo a Rimini in occasione del Ttg. Poi - conclude Romanelli - abbiamo programmato il prossimo evento internazionale, che si terrà il 23 ottobre a New York dove - come di consueto - faremo incontrare domanda e offerta, buyer e seller italiani per promuovere l’Italia delle eccellenze sul mercato americano. Annunceremo a Rimini i nostri progetti per il 2026». Chiara Ambrosioni [gallery ids="497675,497679,497676"] [post_title] => Travel Hashtag: a Venezia un’edizione dedicata al Trade e a Rimini il racconto del futuro del brand [post_date] => 2025-09-25T10:48:00+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758797280000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 497688 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il 2026 si preannuncia come l'annata delle riconferme in casa World Explorer. Il gruppo capitanato da Alessandro Simonetti si presenterà a Ttg Travel Experience per rilanciare tutte le novità dell'anno e presentare l'offerta 2026. Fra le ultime novità, l'arrivo del nuovo brand Maldive Explorer e l’ingresso nel team di un esperto di Sud-est asiatico come Andrea Mapelli. «Saremo come di consueto ospiti dell’African Village, dove avremo modo di confrontarci, oltre che con i nostri storici partner commerciali, le agenzie di viaggio, anche con le altre realtà che lavorano in Italia sulle nostre stesse destinazioni. Ttg Travel Experience è un momento fondamentale anche per questo: comparare la nostra offerta a quella degli altri, la cui prospettiva ci aiuta a cogliere meglio punti di forza e aree di miglioramento» commenta Simonetti. Africa in primo piano Le partenze di Natale e Capodanno saranno uno dei temi principali sui quali il t.o. si concentrerà a Rimini. Tra le principali destinazioni per il Natale, un classico come Sudafrica Smart in partenza il 22 dicembre o il 26 dicembre, disponibile anche come Sudafrica Smart e Victoria Falls. E ancora, Tanzania Smart con estensione mare a Zanzibar e Kenya dal Mara al mare. La vera punta di diamante dell’offerta Natale Capodanno è, comunque, la novità Kenya Explorer Ita, in partenza il 28 dicembre, di 10 giorni e 7 notti, con quota scontata per ragazze e ragazzi fino ai 17 anni compiuti e per quelli fino a 11 anni compiuti, che viaggiano in compagnia di due adulti. Per tutta la durata del viaggio, i partecipanti saranno accompagnati da guide/autisti parlanti italiano, sia per i trasferimenti che per i safari in veicolo 4x4 tra i grandi parchi del Masai Mara e dell’Amboseli, oltre a un’esperienza di navigazione sul lago Naivasha. Un prodotto sul quale African Explorer, per il prossimo inverno, sta puntando forte è l'Egitto. Tra le partenze di Capodanno si segnala il nuovissimo Egitto Experience (27 dicembre 2025), un’avventura nella terra dei faraoni, vista dal fiume. Quattro notti a bordo della motonave Jaz Cruise Nile, le restanti tre in hotel 5 stelle, uniscono al fascino di questo Paese comfort e pernottamenti di qualità. «Vorremmo proporre per il prossimo anno la destinazione in modo esclusivo, distinguendoci dalle proposte di massa, sottolineando il nostro plus più importante: una guida locale di lingua italiana che seguirà chi ci sceglie per tutta la durata del viaggio. Abbiamo voluto creare un pacchetto che semplifichi il lavoro degli agenti, offrendo un prodotto chiaro, solido e immediatamente vendibile» commenta Simonetti. Obiettivo Vietnam Tra le grandi novità della programmazione World Explorer, completamente rinnovata nell’intero ambito geografico dell’Asia sudorientale, si segnala per eccezionalità il nuovo accordo con Vietnam Airlines, grazie al quale, con collegamenti diretti, i clienti dell’operatore potranno raggiungere Hanoi senza scalo da Milano Malpensa. «Il Vietnam è sempre più una meta di viaggio popolare e richiesta in Italia – commenta Simonetti – per questo abbiamo deciso, con il viaggio Vietnam Esclusivo, di proporre un itinerario che abbini i must-see a siti meno conosciuti, alberghi confortevoli a esperienze a contatto con la popolazione locale». In partenza da Malpensa il prossimo 27 febbraio 2026, Vietnam Esclusivo propone, in 12 giorni e 9 notti, chicche come l’esperienza a bordo di moto d’epoca tra le strade di Hanoi, escursioni su barche sampan a remi, una crociera nella baia di Lan Ha, meno affollata di quella di Halong e, ancora, una sosta al villaggio dell’incenso di Thuy Xuan a Hue e una cena in ristorante “rooftop” con vista su Saigon. [post_title] => World Explorer, tutte le novità dall'Africa all'Asia [post_date] => 2025-09-25T10:42:24+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1758796944000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "turismo oman litalia traina flussi connettivita sviluppo ricettivo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":59,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4060,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497764","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497767\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina[/caption]\r

\r

Destino Argentina accelera sulla penetrazione del mercato italiano con il roadshow internazionale \"Argentina on Tour\", che approda oggi a Milano dopo le tappe di Madrid e in programma domani con sessioni b2b dedicate. Il progetto, che coinvolge 40 buyer italiani e 25 delegazioni argentine, punta a incrementare i flussi turistici verso l'Argentina, attualmente fermi al 5% del market share totale su Buenos Aires con obiettivo di crescita all'8-10% in due-tre anni, come sottolineato da Daniel Manzella, presidente di Destino Argentina.\r

\r

Intercettare la clientela luxury italiana rappresenta la priorità strategica del network, che aggrega i principali operatori del turismo ricettivo di alta gamma argentino.\r

\r

«Il mercato italiano rappresenta un obiettivo strategico per l'Argentina, considerando le affinità culturali e i collegamenti storici tra i due Paesi - dichiara Manzella, presidente di Destino Argentina, presente in Italia per presentare l'iniziativa. \"Gli italiani non hanno ancora l'abitudine di viaggiare verso destinazioni long haul, ma il potenziale è enorme per i segmenti di alta gamma».\r

\r

Network specializzato\r

\r

Destino Argentina raggruppa 150 aziende del settore turistico argentino, includendo alberghi, tour operator, dmc, operatori gastronomici, società di fly fishing e caccia, compagnie aeree e servizi di trasporto. L'organizzazione si specializza nella gestione di viaggi di eccellenza e alta gamma per clientela internazionale.\r

\r

Il roadshow ha toccato diverse destinazioni strategiche: Messico e Los Angeles a marzo, San Paolo a luglio, per concludere con le tappe europee di Madrid e Milano in questi giorni. «Realizziamo 5-6 azioni di networking nel mondo durante l'anno per connettere l'offerta argentina con i mercati internazionali», spiega Manzella.\r

\r

Focus su destinazioni iconiche\r

\r

L'offerta argentina si articola principalmente su Buenos Aires come hub principale, seguita dalle cascate di Iguazú, Mendoza per l'enoturismo, la Patagonia, Bariloche per lo sci e Ushuaia. «L'immensità dei paesaggi argentini rappresenta un valore aggiunto per il turismo italiano, abituato a spazi più contenuti», sottolinea il presidente.\r

\r

I principali mercati emissori per l'Argentina rimangono Stati Uniti, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Spagna e Regno Unito. \"La Gran Bretagna rappresenta un importante bacino di viaggiatori verso l'Argentina, mentre il mercato italiano ha margini di crescita significativi\", afferma Manzella.\r

\r

Programma b2b e networking\r

\r

L'evento milanese si è dipanato in due giornate: presentazioni dell'offerta argentina seguite, quindi una giornata dedicata agli incontri b2b tra operatori italiani e delegazioni argentine. L'iniziativa mira a sviluppare partnership commerciali e incrementare la programmazione di prodotti argentini nel mercato italiano, puntando sui segmenti luxury e sui viaggi esperienziali di alta qualità.","post_title":"Destino Argentina punta all'incoming del lusso in Italia","post_date":"2025-09-26T09:43:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1758879781000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497761","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air investe ancora su Roma, posizionando a Fiumicino un nuovo Airbus A321neo e aggiungendo quasi mezzo milione di posti all'anno. L'incremento arriva appena un mese dopo l'annuncio di tre nuove destinazioni da Roma: Glasgow, Bordeaux e Brasov.\r

\r

Con l'ingresso di Bordeaux nel network come stazione inedita, queste aggiunte evidenziano il continuo impegno di Wizz Air a espandere la connettività di Roma e a consolidare la sua posizione di base chiave all'interno del suo network europeo.\r

L'annuncio segue direttamente il ridimensionamento di Vueling a Roma: la low cost ha ottimizzato l'operativo per rispondere al vuoto lasciato e supportare i passeggeri italiani, aumentando le frequenze su rotte chiave come Malaga, Alicante, Londra Luton, oltre a mantenere i collegamenti con Barcellona, Bilbao, Ibiza, Mykonos, Santorini, Parigi Orly, Palma di Maiorca e Valencia, lanciando anche un piano di reclutamento con eventi dedicati all'assunzione di piloti a ottobre.\r

Roma Fiumicino è la più grande base italiana nel network di Wizz Air: attualmente, la compagnia aerea opera 63 rotte da Fiumicino verso 25 Paesi, con un'offerta completa che include alcune delle destinazioni europee più richieste e mete estive nel Mediterraneo. La crescita della base è supportata da investimenti strutturali e operativi, tra cui il training centre - inaugurato a ottobre 2024 - una flotta di 14 aerei Airbus A321neo basati a Fiumicino.\r

In totale dall'Italia, la compagnia aerea opera oltre 240 rotte in 32 Paesi e ha una flotta di 26 aerei Airbus A321neo basati, operando da e verso 22 aeroporti del Paese.\r

Intanto, nei primi nove mesi del 2025, Wizz Air ha operato 23.000 voli da e per Fiumicino trasportando quasi 5 milioni di passeggeri (+5,4% rispetto all'anno scorso) e raggiungendo un tasso di completamento medio del 99,8%.","post_title":"Wizz Air aggiunge un nuovo Airbus A321neo alla base di Roma Fiumicino","post_date":"2025-09-26T09:24:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758878664000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"BWH Hotels Italia & Malta annuncia l’espansione del proprio network in 13 nuovi mercati emergenti del Sud-Est Europa, assumendone la guida strategica e operativa sotto una nuova identità.\r

\r

BWH Hotels Italy & South-East Europe diventa così un’organizzazione responsabile di 15 Paesi, con oltre 200 strutture complessive e proiezioni di fatturato superiori a 415 milioni di euro. Una crescita che consolida il ruolo del gruppo come punto di riferimento dell’hotellerie italiana e ne amplifica la portata internazionale.\r

\r

«Questa espansione rappresenta per noi un’opportunità straordinaria e anche una grande responsabilità – dichiara Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italy & South-East Europe durante la conferenza stampa che si è tenuta ieri pomeriggio a Roma–. Con BWH Hotels Italy & South-East Europe ci affermiamo come riferimento nell’ospitalità europea, portando il nostro know-how nella gestione di network e l’esperienza della ricettività italiana verso mercati in profonda trasformazione».\r

\r

Si delinea così un insieme integrato e dinamico, che riunisce aree diversificate sotto il profilo geopolitico, turistico e culturale, dove l’hotellerie sta cambiando volto e aprendo nuove possibilità di sviluppo. Il nuovo assetto comprende Albania, Grecia, Romania, Bulgaria, Montenegro, Serbia, Cipro e Macedonia del Nord, insieme all’Armenia, considerata di grande interesse per gli sviluppi in corso. A questi si aggiungono Bosnia Erzegovina, Libano, Siria e Kosovo, oltre a Malta, già sotto la guida italiana dal 2024.\r

\r

Con questa espansione, alle oltre 170 strutture già operative in più di 100 destinazioni italiane, si sommano 30 nuovi hotel nei mercati coinvolti, per un totale di oltre 200 strutture: un ampliamento che porterà il fatturato complessivo delle affiliate oltre i 415 milioni di euro. Il piano prevede di rafforzare la presenza nei territori SEE nei prossimi esercizi, partendo dai Paesi sostenuti da politiche governative, infrastrutture e investimenti significativi. Come ha sottolineato la CEO Sara Digiesi, «quando guardiamo oltre i confini non vediamo limiti, ma opportunità: nei mercati greenfield, come Albania e Montenegro, vogliamo esserci sin dall’inizio, accompagnando lo sviluppo con il nostro know-how».\r

\r

Katerina Kyriakopoulou, deputy CEO di BWH Hotels South-East Europe, ha raccontato gli step finora completati e le prospettive del gruppo per il prossimo sviluppo in aree ad alto potenziale, sottolineando il valore dell'accoglienza locale: «Siamo molto orgogliosi perché recentemente abbiamo aperto il primo Best Western a Sarajevo, capitale della Bosnia-Erzegovina. In Armenia l’ospitalità è parte della cultura quotidiana; essere arrivati tra i primi brand internazionali ci consente oggi di proporre un’offerta autentica e completa».\r

\r

Il presidente Walter Marcheselli ha sottolineato nel suo intervento come, nei mercati meno maturi, il know-how italiano potrà esprimersi anche attraverso il supporto gestionale diretto agli hotel, rafforzando ulteriormente il valore del brand. «L’estensione dei territori di nostra competenza si è attuata - ha aggiunto - grazie all’affidamento e all’accordo dei territori da parte di BWH Hotels International per preservare il valore e le competenze costruite in oltre 35 anni di attività dall’organizzazione acquisita con sede ad Atene».\r

\r

Con questo nuovo assetto, BWH Hotels Italy & South-East Europe si propone come motore di crescita e innovazione nei mercati emergenti del Sud-Est Europa, rafforzando la leadership italiana all’interno di un network globale che conta oltre 4.000 strutture in più di 100 Paesi.\r

\r

In chiusura, Sara Digiesi ha posto l'accento anche sulle performance italiane: il 2025 si conferma un anno positivo, con adr e occupazione in crescita, trainati soprattutto dai mercati esteri, in primis Regno Unito e Germania. La rete italiana si rafforza anche nel segmento WorldHotels, con tre nuove strutture a Milano, Venezia e Sondrio.","post_title":"BWH Hotels Italy & South-East Europe: l’espansione dall’Italia a 13 nuovi mercati","post_date":"2025-09-25T15:25:57+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1758813957000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mapo Travel conferma la centralità del rapporto con le agenzie di viaggio e mette a segno una serie di iniziative dedicate alla formazione del trade.\r

«Dal 9 al 12 settembre abbiamo ospitato 30 agenti nel Salento. Un viaggio intenso tra la qualità delle strutture a marchio Mapo e la bellezza del territorio, tra esperienze enogastronomiche e l’ospitalità tipica della Puglia. Puntiamo da sempre su un prodotto Mare Italia in grado di garantire il giusto mix tra mare e cultura, e in questi giorni gli agenti hanno potuto toccare con mano i servizi e l’accoglienza che caratterizzano ogni nostra vacanza presso le nostre strutture in gestione» spiega Barbara Marangi, general manager di Mapo Travel.\r

Nel mese di ottobre il tour operator pugliese organizza un altro educational, questa volta dedicato all’Egitto classico, prodotto di punta del medio raggio, con 20 agenti in partenza dall’aeroporto di Ancona per sperimentare direttamente la crociera sul Nilo targata Mapo.\r

\r

Il meglio di Mapo World\r

Cresce anche la programmazione di MapoWorld, il brand Mapo dedicato al lungo raggio. Tra le mete più richieste del 2025 spiccano Giappone e Thailandia. Proprio per promuovere la destinazione Giappone, Mapo ha organizzato un roadshow, in collaborazione con Cathay Pacific e partner dmc, per incontrare le agenzie di viaggio nelle principali città italiane.\r

«La prima tappa di questo percorso che ci consentirà di confrontarci con gli agenti in tutta Italia è stata il 23 settembre a Torino. I nostri team specialist sono sempre al lavoro per costruire sartorialmente pacchetti e tour sulle esigenze dei clienti finali. Ed in questo il feedback degli agenti di viaggio è fondamentale. Programmi esclusivi e assistenza h24 gestita internamente sono i plus maggiormente apprezzati dai viaggiatori” aggiunge Fabrizio Celeghin, direttore commerciale di Mapo Travel.\r

Mapo Travel annuncia anche nuovi inserimenti nel team commerciale. Si tratta di Filippo Maria D’Amico per Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, di Vincenzo Moscariello per la Campania e di Ilaria Detto per la Lombardia.","post_title":"Mapo Travel, spazio alla formazione fra viaggi e roadshow","post_date":"2025-09-25T11:46:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758800810000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sas espande il network estivo 2026 con l'inserimento di nove nuove rotte: la capacità offerta da Copenaghen crescerà del +20% rispetto alla summer 2025.\r

\r

Il vettore ha già annunciato l'intenzione di inaugurare una nuova rotta a lungo raggio tra Copenaghen e Mumbai, che sarà operativa cinque volte alla settimana a partire dal 2 giugno.\r

\r

Altre novità per la prossima estate includono voli da Copenaghen a Istanbul, Riga, Lussemburgo, Bordeaux, Marsiglia e Visby in Svezia. Sarà inoltre operata una nuova rotta da Stoccolma a Madrid, così come tra Oslo e Amburgo.\r

\r

La compagnia aerea scandinava aumenterà inoltre la frequenza su oltre 30 rotte esistenti dalle sue basi di Copenaghen, Stoccolma e Oslo.\r

\r

Anko van der Werff, presidente e ceo della compagnia aerea, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di presentare il più grande programma estivo nella storia di Sas, che riflette il forte slancio che stiamo vivendo come azienda. Con due Airbus A350 in più, più destinazioni e una connettività migliore che mai, offriamo ai nostri passeggeri un livello di scelta e flessibilità senza pari».","post_title":"Sas sull'estate 2026 con nove nuove rotte. Più 20% la capacità da Copenaghen","post_date":"2025-09-25T11:39:18+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1758800358000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_497711\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra Luca Rovati, a.d. di Fidim; Luigi Cantamessa, direttore generale della Fondazione Fs Italiane e a.d. di Fs Treni Turistici Italiani; Bashar AlMalik, a.d. di Sar; Paolo Barletta, ceo di Arsenale[/caption]\r

\r

Il treno di lusso Dream of the Desert si prepara a entrare in servizio nel 2026 e la prima carrozza è in viaggio verso l'Arabia Saudita. Frutto della sienrgia fra Arsenale e Saudi Arabia Railways, il treno rappresenta il primo progetto di espansione globale della società dopo l’esperienza italiana de La Dolce Vita Orient Express.\r

\r

Il Dream of the Desert, realizzato in collaborazione con Saudi Tourism Authority e il Ministero della Cultura sarà il primo luxury train cinque stelle dell'Arabia Saudita. Con 14 carrozze e 31 suite, partirà da Riad per percorrere la rete ferroviaria settentrionale di Sar, offrendo agli ospiti un itinerario attraverso paesaggi naturali e siti storici del patrimonio dell’Arabia Saudita. Si tratta della prima volta in cui carrozze italiane destinate al recupero e allo smaltimento diventano parte di un progetto ferroviario internazionale, portando il know-how nazionale nella penisola medio orientale e trasformandosi in un simbolo di eccellenza e sostenibilità.\r

Gli interni\r

\r

\r

L’atmosfera degli ambienti, ideata da Aline Asmar d’Amman, si ispira al calore del majlis, reinterpretato in chiave contemporanea attraverso legni intagliati a mano, motivi geometrici e dettagli artigianali che evocano il fascino del deserto arabico. Lounge e ristorante si aprono come salotti raffinati, mentre le suite restituiscono l’intimità di un’oasi privata lungo il percorso.\r

\r

A bordo, la proposta gastronomica nascerà dalla collaborazione tra chef di fama internazionale e locale, con piatti che fondono tradizione e innovazione, mentre opere d’arte e fotografie dedicate al patrimonio storico e naturale del Regno arricchiranno il viaggio con un racconto culturale unico.\r

\r

","post_title":"Arabia Saudita, in arrivo la prima carrozza del treno di lusso Dream of the Desert","post_date":"2025-09-25T11:30:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758799801000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'offerta turistica complessiva da 8,3 punti su 10, con una valutazione oltre la media italiana (8): è il giudizio che ottiene il Veneto da parte dei cicloturisti passasti per il territorio.\r

I principali elementi del viaggio - ospitalità locale, offerta di intrattenimento, costo della ristorazione, organizzazione del territorio, qualità enogastronomica, accoglienza nelle strutture di alloggio - conquistano un 8,2 con l'unica eccezione dei trasporti locali che registrano un 7,1.\r

Il dato è emerso dal rapporto sul cicloturismo di Unioncamere del Veneto assieme a Isnart, Regione Veneto e Camere di Commercio.\r

\r

Da un'analisi di Isnart emerge che il cicloturista viaggia molto in solitaria (62% contro il 31,3% della media italiana) o in coppia (29%), soggiorna in hotel o B&B e per il 19% organizza il viaggio tramite un tour operator.\r

Durante il viaggio partecipa anche a escursioni e gite, visita borghi, pratica altre attività sportive e partecipa ad eventi.\r

Dati\r

Gli intervistati hanno segnalato alcune carenze sul trasporto ferroviario dedicato, la segnaletica, mappe e appmobile. Il cicloturismo è un mercato che in Italia muove 89 milioni di presenze l'anno e pesa il 10% sul totale dei turisti in Italia, vale 9,8 miliardi di euro in termini di spese sul territorio, con un'incidenza del 9% sulla spesa turistica complessiva.\r

\r

In media un cicloturista italiano spende 65euro per l'alloggio e 69 per altre spese (vitto, prodotti tipici, attività culturali e souvenir), mentre lo straniero arriva a 70 euro per l'alloggio e a 132 per le altre spese. 1 turista italiano o straniero su 4 viaggia in Italia con motivazione sportiva e lo sport si attesta al quinto posto tra le motivazioni di viaggio.\r

\r

Il Veneto, con la sua rete di 1430 chilometri di percorsi escursionistici, la collocazione strategica rispetto alle grandi vie europee, la varietà paesaggistica e le diverse esperienze di gestione dei percorsi cicloturistici, è la prima regione per numero di praticanti, circa il 15% sul totale dei cicloturisti italiani..","post_title":"Il Veneto patria dei cicloturisti, il cui mercato vale 9,8 miliardi di euro","post_date":"2025-09-25T11:03:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758798213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497678","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si è tenuta a Venezia la 21esima edizione di Travel Hashtag, nella splendida cornice del Teatro la Fenice. «In questa Special Edition dal titolo “Luxury, comfort and sustainability above and below the clouds” abbiamo messo al centro la distribuzione organizzata, quindi il turismo organizzato sia in ambito leisure che corporate» afferma Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag.\r

\r

«Questa edizione nasce da una riflessione fatta con Turkish Airlines, che è entrata nel panel dei nostri partner - tra i quali ci sono da Ethiad a Emirates, fino a Ita Airways - su specifico interesse rispetto al trade. - prosegue Romanelli - Abbiamo voluto raccontare il servizio alto di gamma - negli aeroporti, a bordo, a terra, in partenza - evidenziando il punto di vista del viaggiatore declinato su vari livelli».\r

Incontro\r

Dopo un emozionante duetto voce-pianoforte, Osman Tunçyürek - sales manager Venice di Turkish Airlines - ha affermato: «È bello vivere questo momento di incontro in una città che per i secoli ha simbolizzato il viaggio, la connessione e la trasformazione. La partnership con Travel Hashtag ci consente di condividere spazi, pensieri e prospettive. Crediamo che gli operatori del mondo dei viaggi abbiano un ruolo essenziale nel formare l'industria, trasformando il cambiamento in soluzioni e costruendo relazioni. Il turismo non è solo un settore economico e commerciale ma è un ecosistema culturale e sociale».\r

\r

Nel corso della mattina la panel discussion dal titolo “Reshaping Comfort in Leisure Travel” ha visto la partecipazione di Alberto Alberi - travel experience manager Gruppo Gattinoni, Sandro Botticelli - marketing manager Ente Nazionale per il Turismo Thailandese, Francesco Olivetti - managing director Bassani Group e Massimiliano Zanardi - general manager Bulgari Resort Bodrum.\r

\r

Nel pomeriggio, dopo il networking lunch, ha preso il via il talk “Maximizing Corporate Travels” con la partecipazione di Daniele Aulari - director western Europe Airplus, Paolo Bertola - commercial & service delivery director Aci Blueteam, Antonio Carlucci - chief business officer Bizaway e Filippo Galbiati - industry relations manager Cisalpina Tours. «\r

Le dinamiche\r

È emersa l’esigenza di indagare le dinamiche legate alle nuove direttive europee parlando anche della clientela, delle destinazioni, dei servizi, dell’approccio degli operatori che lavorano nel mondo del turismo sotto vari punti di vista. - ha affermato Romanelli - Dalla compagnia aerea al lavoro dei general manager alberghieri, ai tour operator e alle destination company, le destinazioni e anche l’aspetto corporate. A Travel Hashtag stampa, mercato, istituzioni e partner dialogano insieme. Stiamo facendo un giro del mondo vivendo appuntamenti nei quali si condividono contenuti, idee e punti di vista.\r

\r

Perché Turismo non è solo il viaggio inteso nella sua accezione più tradizionale, è anche cultura. Abbiamo voluto raccontare il servizio alto di gamma - negli aeroporti, a bordo, a terra, in partenza - evidenziando il punto di vista del viaggiatore, del passeggero, declinato su vari livelli». A Venezia sono state tre le priorità, secondo l’ormai consueto stile di Travel Hashtag: «La location dev’essere sorprendente, capace di dare un valore aggiunto inserendosi in un contesto turistico.\r

La narrativa\r

La scelta del Teatro La Fenice di Venezia è stata, quindi, la prima leva narrativa del nostro evento: il direttore si è presentato parlando come un addetto ai lavori del turismo e questo ci ha facilitato il compito. Dopo la location è per noi fondamentale la qualità degli invitati: sia sul palco, che tra il pubblico. Perché non ci si può iscrivere a un evento di Trave Hashtag, ma si riceve l'invito direttamente, perché - e questo è il terzo elemento – crediamo che i momenti di networking siano prioritari.\r

\r

A Travel Hashtag un'agenzia di viaggio ha la possibilità di interagire in modo rilassato con un operatore turistico leisure o con una business travel company. Questo è il focus, poi le tematiche cambiano. Il prossimo passo di Travel Hashtag sarà svelare il futuro del nostro brand: intendiamo farlo a Rimini in occasione del Ttg. Poi - conclude Romanelli - abbiamo programmato il prossimo evento internazionale, che si terrà il 23 ottobre a New York dove - come di consueto - faremo incontrare domanda e offerta, buyer e seller italiani per promuovere l’Italia delle eccellenze sul mercato americano. Annunceremo a Rimini i nostri progetti per il 2026».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

[gallery ids=\"497675,497679,497676\"]","post_title":"Travel Hashtag: a Venezia un’edizione dedicata al Trade e a Rimini il racconto del futuro del brand","post_date":"2025-09-25T10:48:00+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1758797280000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"497688","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il 2026 si preannuncia come l'annata delle riconferme in casa World Explorer. Il gruppo capitanato da Alessandro Simonetti si presenterà a Ttg Travel Experience per rilanciare tutte le novità dell'anno e presentare l'offerta 2026.\r

\r

Fra le ultime novità, l'arrivo del nuovo brand Maldive Explorer e l’ingresso nel team di un esperto di Sud-est asiatico come Andrea Mapelli.\r

\r

«Saremo come di consueto ospiti dell’African Village, dove avremo modo di confrontarci, oltre che con i nostri storici partner commerciali, le agenzie di viaggio, anche con le altre realtà che lavorano in Italia sulle nostre stesse destinazioni. Ttg Travel Experience è un momento fondamentale anche per questo: comparare la nostra offerta a quella degli altri, la cui prospettiva ci aiuta a cogliere meglio punti di forza e aree di miglioramento» commenta Simonetti.\r

Africa in primo piano\r

Le partenze di Natale e Capodanno saranno uno dei temi principali sui quali il t.o. si concentrerà a Rimini. Tra le principali destinazioni per il Natale, un classico come Sudafrica Smart in partenza il 22 dicembre o il 26 dicembre, disponibile anche come Sudafrica Smart e Victoria Falls. E ancora, Tanzania Smart con estensione mare a Zanzibar e Kenya dal Mara al mare.\r

\r

La vera punta di diamante dell’offerta Natale Capodanno è, comunque, la novità Kenya Explorer Ita, in partenza il 28 dicembre, di 10 giorni e 7 notti, con quota scontata per ragazze e ragazzi fino ai 17 anni compiuti e per quelli fino a 11 anni compiuti, che viaggiano in compagnia di due adulti. Per tutta la durata del viaggio, i partecipanti saranno accompagnati da guide/autisti parlanti italiano, sia per i trasferimenti che per i safari in veicolo 4x4 tra i grandi parchi del Masai Mara e dell’Amboseli, oltre a un’esperienza di navigazione sul lago Naivasha.\r

\r

Un prodotto sul quale African Explorer, per il prossimo inverno, sta puntando forte è l'Egitto. Tra le partenze di Capodanno si segnala il nuovissimo Egitto Experience (27 dicembre 2025), un’avventura nella terra dei faraoni, vista dal fiume. Quattro notti a bordo della motonave Jaz Cruise Nile, le restanti tre in hotel 5 stelle, uniscono al fascino di questo Paese comfort e pernottamenti di qualità. «Vorremmo proporre per il prossimo anno la destinazione in modo esclusivo, distinguendoci dalle proposte di massa, sottolineando il nostro plus più importante: una guida locale di lingua italiana che seguirà chi ci sceglie per tutta la durata del viaggio. Abbiamo voluto creare un pacchetto che semplifichi il lavoro degli agenti, offrendo un prodotto chiaro, solido e immediatamente vendibile» commenta Simonetti.\r

Obiettivo Vietnam\r

Tra le grandi novità della programmazione World Explorer, completamente rinnovata nell’intero ambito geografico dell’Asia sudorientale, si segnala per eccezionalità il nuovo accordo con Vietnam Airlines, grazie al quale, con collegamenti diretti, i clienti dell’operatore potranno raggiungere Hanoi senza scalo da Milano Malpensa.\r

\r

«Il Vietnam è sempre più una meta di viaggio popolare e richiesta in Italia – commenta Simonetti – per questo abbiamo deciso, con il viaggio Vietnam Esclusivo, di proporre un itinerario che abbini i must-see a siti meno conosciuti, alberghi confortevoli a esperienze a contatto con la popolazione locale». In partenza da Malpensa il prossimo 27 febbraio 2026, Vietnam Esclusivo propone, in 12 giorni e 9 notti, chicche come l’esperienza a bordo di moto d’epoca tra le strade di Hanoi, escursioni su barche sampan a remi, una crociera nella baia di Lan Ha, meno affollata di quella di Halong e, ancora, una sosta al villaggio dell’incenso di Thuy Xuan a Hue e una cena in ristorante “rooftop” con vista su Saigon.","post_title":"World Explorer, tutte le novità dall'Africa all'Asia","post_date":"2025-09-25T10:42:24+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1758796944000]}]}}