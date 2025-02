Tunisia: on air la nuova campagna di promozione in 16 mercati europei

Articoli che potrebbero interessarti:

Da una costola di Dama Re, società che offre servizi di compravendita di immobili e locazione, asset management e operazioni di sviluppo immobiliare fondata nel 2012 da Sara Damasceni e attiva a Milano e a Malaga, nasce il nuovo player italiano degli affitti brevi Dama Living. La compagnia offrirà servizi integrati: personale assunto per le pulizie, un team interno di manutenzione disponibile 24 ore su 24, check-in e check-out di persona con assistenza dedicata per tutta la durata del soggiorno, dotazioni di qualità (biancheria, set saponi, shampoo e balsamo...) e lavanderia interna a garanzia degli standard igienici. Dama Living si prenderà inoltre cura di ogni fase del processo: dalla promozione a tutta la gestione operativa, amministrativa e burocratica. “Dopo le ultime novità normative per i proprietari di immobili destinati agli affitti brevi, come l’obbligo di registrarsi presso una banca dati nazionale e ottenere un Codice identificativo nazionale (Cin), che garantisce determinati requisiti degli immobili, anche in termini di sicurezza, credo che assisteremo a una riduzione dell’approccio amatoriale a vantaggio di un’attività svolta in modo professionale - spiega la stessa Sara Damasceni -. Il mercato degli affitti brevi è più che mai florido, ma era necessario regolamentarlo meglio a livello nazionale. Come tutte le cose, se ben governate, gli affitti brevi creano opportunità di sviluppo e indotto positivo per il territorio e per i comuni". La società ha già esordito a Milano con appartamenti nelle centrali via Buonarroti e zona Sempione. [post_title] => Nasce Dama Living: nuovo player nel mercato degli affitti brevi in Italia [post_date] => 2025-02-26T14:21:43+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740579703000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485498 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha preso il via la nuova campagna firmata dall'Ente nazionale tunisino per il turismo, che raggiunge 16 mercati europei: «Vivi l’istanTe, Vivi la Tunisia» è stata creata in collaborazione con Orès ed è un concept che svela un'altra Tunisia, nella sua espressione più pura: una terra di essenzialità. Lontana dai cliché, incarna autenticità, semplicità e ricchezza emotiva. La campagna invita gli spettatori a vivere momenti condivisi, attraverso gli occhi di viaggiatori di ogni provenienza in luoghi emblematici del Paese. Film e immagini catturano l'intimità di questi momenti preziosi, dove ogni pensiero, espresso in voce fuori campo, ci immerge nell'essenza del momento presente. Una Tunisia che invita i viaggiatori europei a riscoprire la destinazione da una nuova prospettiva: un invito ad immergersi in se stessi per riconnettersi con i 5 sensi alla natura. Una proposta diversificata, per tutti i target di viaggiatori: per le famiglie in cerca di relax, per i giovani desiderosi di avventura o di vita notturna o per i senior in cerca di benessere e serenità. [post_title] => Tunisia: on air la nuova campagna di promozione in 16 mercati europei [post_date] => 2025-02-26T14:18:26+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740579506000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485445 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485446" align="alignleft" width="300"] Da sinistra, Angela Salgarelli, Marco Prugnola e Beatrice Nano[/caption] Futura Vacanze potenzia ancora l'organico. Dopo l'approdo di Stefano Maria Simei nel ruolo di general manager, l'operatore capitolino prosegue nel processo di rafforzamento della propria organizzazione, accogliendo in squadra tre figure destinate a ricoprire ruoli chiave nelle aree finance, risorse umane e marketing: Marco Prugnola ricoprirà in particolare il ruolo di cfo, Beatrice Nano quello di hr manager e Angela Salgarelli opererà in qualità di marketing director. Prugnola vanta un’esperienza ventennale nel settore finance. Laureato in economia e commercio, per 17 anni ha operato all’interno del gruppo Caltagirone Editore, occupandosi di controllo di gestione, contrattualistica e fiscale, per poi approdare nel 2021 nella concessionaria del gruppo, dove ha svolto il ruolo di direttore amministrativo, finanza e controllo. Nel suo nuovo incarico in Futura Vacanze avrà il compito di assicurare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, coordinando i processi di budgeting e il controllo di gestione. Senior hr con background legale, Beatrice Nano ha alle spalle una pluriennale esperienza nella gestione delle risorse umane. Specializzata in amministrazione del personale, relazioni sindacali, employer branding, formazione e sviluppo, ha maturato competenze strategiche nella gestione delle relazioni aziendali e nella valorizzazione delle hr in Piemme. Grazie alla sua esperienza trasversale tra diritto del lavoro e gestione delle risorse umane, con il suo ingresso in Futura Vacanze contribuirà a rafforzare la gestione del capitale umano, elemento chiave per il successo dell’azienda. Con oltre dieci anni di esperienza nel digital marketing, Angela Salgarelli ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende leader di respiro internazionale, tra cui Kiratech e Vmware. La sua competenza spazia dalla creazione e implementazione di strategie digitali e non, alla gestione di campagne marketing, eventi e digital transformation. Il suo contributo sarà determinante per lo sviluppo e il rafforzamento della brand identity di Futura Vacanze, in un mercato sempre più orientato all’innovazione e alla personalizzazione dell’esperienza di viaggio. “L’ingresso di Marco Prugnola, Beatrice Nano e Angela Salgarelli rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di Futura Vacanze - sottolinea Simei -. Con il loro supporto, l’azienda sarà ancora più strutturata e competitiva, capace di affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione. Crediamo fermamente che investire sul capitale umano sia la chiave per un futuro solido e innovativo”. [post_title] => Futura Vacanze: in arrivo i nuovi manager Marco Prugnola, Beatrice Nano e Angela Salgarelli [post_date] => 2025-02-26T11:54:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740570888000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485444 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un totale di 22,3 miliardi di passeggeri entro il 2053: questa la proiezione emersa dall'Airport Traffic Forecasts 2024-2053 targato Aci World, che mostra quindi una crescita significativa nei prossimi 30 anni, che passerà dai 17,7 miliardi entro il 2043 per poi arrivare a toccare quasi 2,4 volte il volume previsto per il 2024. Le nuove previsioni, che coprono il 99,8% dei mercati globali in 161 Paesi, evidenziano un tasso di crescita annuale composto del 3,4% dal 2024 al 2043, con un Cagr leggermente più lento del 3% dal 2024 al 2053. Secondo Aci World, le proiezioni indicano una costante traiettoria di crescita dell'aviazione globale, guidata da fattori quali l'aumento della domanda di viaggi della classe media nei mercati emergenti, il rafforzamento dei viaggi internazionali e i costanti investimenti nelle infrastrutture aeroportuali. L'associazione non manca di evidenziare che le sfide a breve termine, fra tensioni geopolitiche, instabilità economica, cambiamenti commerciali come la reintroduzione dei dazi e le problematiche legate alla catena di approvvigionamento, potrebbero rallentare la ripresa in alcune regioni. «Nonostante le sfide a breve termine, il trasporto aereo globale è pronto per una crescita costante e sostenuta - ha commentato Justin Erbacci, direttore generale di Aci World -. È fondamentale che gli aeroporti, le compagnie aeree e i responsabili politici intraprendano azioni coraggiose e lungimiranti per anticipare e soddisfare le esigenze del futuro». Per questo, gli aeroporti di tutto il mondo dovranno prepararsi a questa crescita migliorando l'efficienza operativa e investendo nelle infrastrutture. Il rapporto di Aci World segue l'analisi Iata del dicembre 2024, che prevede per il 2025 che i ricavi totali del settore aereo supereranno per la prima volta in assoluto il trilione di dollari. «Guardando al 2025, per la prima volta il numero di viaggiatori supererà i cinque miliardi e il numero di voli raggiungerà i 40 milioni» aveva sottolineato il direttore generale, Willie Walsh. [post_title] => Aci World traguarda 22,3 mld di passeggeri entro il 2053: 2,4 volte i numeri 2024 [post_date] => 2025-02-26T11:52:35+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740570755000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485435 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air collegherà Roma Fiumicino a Birmingham, da lunedì 16 giugno con una frequenza di tre volte a settimana - il lunedì, il mercoledì e il venerdì: la tratta sarà servita dagli Airbus A321neo di ultima generazione. I voli sono già in vendita. «Con questa nuova rotta che collega Roma a Birmingham, ampliamo ulteriormente la nostra offerta dalla capitale italiana e garantiamo ai nostri passeggeri ancora più possibilità di viaggio a tariffe convenienti - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. La compagnia continuerà a investire nell’espansione del proprio network, garantendo soluzioni di viaggio accessibili e sostenibili in tutta Europa». [post_title] => Wizz Air: decollerà il 16 giugno la nuova rotta da Roma Fiumicino per Birmingham [post_date] => 2025-02-26T11:21:23+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740568883000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485421 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande successo per il Travel Open Day di Genova che si è tenuto nella cornice di Palazzo Imperiale, uno degli edifici più prestigiosi della città, incluso nel circuito dei Palazzi dei Rolli, all’interno dei quali tra ‘500 e ‘600 vennero ospitati regnanti e ambasciatori delle più importanti monarchie europee in visita ufficiale al Doge. Ancora una volta l’evento organizzato dal Gruppo Travel ha beneficiato del supporto del Comune di Genova rappresentato dall’assessore al Turismo Alessandra Bianchi, che ha potuto incontrare i molti tour operator presenti e soprattutto le numerosissime agenzie di viaggio del territorio molto interessate all’offerta del capoluogo ligure. «Questi eventi, che consideriamo vincenti- sottolinea l'assessore Bianchi - sono importanti per fare rete tra pubblico e privato, ma anche per far si che la nostra destinazione si posizioni tra quelle più ricercate. Questo è un anno speciale per Genova: il riconoscimento di Best in Travel 2025 premia il lavoro fatto negli ultimi anni per ampliare l’offerta turistica valorizzando tutti gli aspetti della città, dalla cultura allo sport, dal green agli eventi, ma soprattutto l’elemento "esperienziale" dato dalla nostra autenticità ed identità del territorio, grazie al nostro centro storico caratterizzato dalle oltre 70 botteghe storiche e che vive grazie ai famosi Palazzi dei Rolli. Gli eventi dedicati ai Rolli Day richiamano in città tantissime persone e la Rolli Experience consente di pernottare in alcuni di questi palazzi storici. Genova è una destinazione fruibile 360 giorni l’anno. Per questo vogliamo puntare sulla qualità , guardando alla storia ma anche al futuro. Molti sono gli strumenti a disposizione: abbiamo lanciato un portale collegato all’intelligenza artificiale che sarà pronto il prossimo mese e che permette al turista di scoprire il territorio attraverso un’esperienza sartoriale e nello stesso tempo a noi di utilizzare i dati in termini di profilature finalizzate a studiare le strategie per crescere insieme agli operatori del territorio». L’obiettivo del capoluogo ligure è di crescere ancora in termini numerici, con grande attenzione alla sostenibilità, grazie ai numerosi eventi in programma, come Euroflora e il Salone Nautico che troveranno posto nelle grandi aree ristrutturate e trasformate. L’offerta turistica punta molto anche sull’outdoor, grazie alla presenza di percorsi legati alle antiche fortificazioni che rappresentano un unicum, ma anche sugli eventi congressuali. Il Travel Open Day di Genova ha visto la partecipazione di numerosi tour operator e di tantissime agenzie di viaggio interessate sia alla programmazione dei t.o. ma anche ai momenti formativi organizzati durante la giornata. Quest’anno il Gruppo Travel ha avviato una partnership con FTO con l’obiettivo di arricchire ancora di più le giornate dei TOD . La Federazione dei tour operator ha infatti curato l’organizzazione di momento di formazione rivolto alle agenzie presenti. «Siamo partiti da Genova con la nostra presenza ai Tod – aggiunge Gabriele Milani, direttore FTO – Si tratta di una collaborazione importante che ci consente di essere vicini alle adv e sfruttare questa occasione itinerante. Vogliamo ascoltare anche le agenzie non associate. La nostra mission è quella di stare vicino al business degli associati. Puntiamo sulla formazione non perdendo mai di vista il cambiamento ma anzi mettendoci sempre in discussione». Tra gli operatori presenti al Tod di Genova: Albatravel, Allianz, Ota Viaggi, Acovi, Viaggi Oggi, Austria, Msc, Europ Assistance, GNV, Star Clippers, Gioco Viaggi, Snav, Azemar, Obb Ferrovie, Tbo.com, Sand, Mokoro, FTO, Azeta Viaggi. [post_title] => Travel Open Day Genova, tour operator, adv e formazione a Palazzo Imperiale [post_date] => 2025-02-26T10:44:30+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740566670000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485419 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dall’apertura del diciassettesimo resort a Saint Vincent, il Sandals Saint Vincent and the Grenadines, a marzo 2024, che conferma l’impegno del gruppo a rispondere alla crescente domanda di esperienze di lusso, alla nuova campagna di pubblicità globale, Made of Caribbean, che mira a ispirare i viaggiatori attraverso l’autenticità e il legame con le tradizioni delle isole caraibiche, il gruppo Sandals non arresta la propria espansione. E' stata infatti già annunciata la prossima apertura di due nuove proprietà in Giamaica (anche se non è ancora nota la data di inaugurazione, ndr), nonché l’accelerazione dello sviluppo del brand Beaches Resorts, che si espanderà con la trasformazione del Sandals Emerald Bay (Bahamas) in Beaches Exuma. Da non dimenticare sono anche le numerose nuove categorie di suite a oggi prenotabili, e in alcuni casi già fruibili, in diversi resort del gruppo: “Strutture che sempre più si fanno portavoce del nostro costante impegno nel voler rafforzare l’eredità della cultura caraibica", spiega il sales manager Southern Europe, Christian Casagrande. Dal 13 al 15 marzo prossimi, Sandals Resorts sarà quindi presente alla Bmt di Napoli, esponendo insieme a Barbados Tourism, destinazione dove la compagnia è presente con due resort: il Sandals Barbados inaugurato nel 2015 e il Sandals Royal Barbados aperto nel 2017. Non solo: il gruppo punta a mantenere solide relazioni con i principali tour operator che commercializzano il prodotto in Italia anche tramite attività di formazione, fam trip e co-marketing, sostenendo al contempo gli agenti di viaggio con programmi come il Sell&Go, che rappresenta un ulteriore incentivo premiandoli con notti gratuite per ogni vendita realizzata, oltre ad eventi live, webinar e la partecipazione alle principali fiere del settore turistico e wedding [post_title] => Prosegue lo sviluppo Sandals: in arrivo due nuovi resort in Giamaica [post_date] => 2025-02-26T10:39:22+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740566362000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485413 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tempo qualche settimana e l'ormai lunghissima avventura per la cessione di una quota di minoranza di Air Europa potrebbe giungere al termine. Almeno secondo quanto anticipa el Economista: la testata spagnola segnala un'accelerata dall'iter, con tre candidati al foto finish e cioè Etihad Airways, Air France-Klm e il gruppo Lufthansa, con quest'ultimo che ha già messo sul tavolo intenzioni precise. Per i tedeschi, Air Europa varrebbe oggi circa 800 milioni di euro: lo scorso giugno la valutazione fornita dall'allora pretendente Iag (già proprietaria del 20% del capitale), era di 650 milioni, quindi prendere il 20% del capitale significherebbe sborsare 160 milioni. Controllo La famiglia Hidalgo rimane comunque ferma sulla propria posizione di voler continuare a controllare la compagnia, motivo per cui manterranno un minimo del 51% del capitale. L'ingresso di un terzo azionista nel capitale mira a ottenere il sostegno di un partner industriale che garantisca la crescita a lungo termine della compagnia, fornendo stabilità finanziaria, aeromobili e alleanze con altri vettori. Secondo el Confidencial, le varie parti interessate avranno tempo fino alla fine di questa settimana per presentare offerte non vincolanti. [post_title] => Lufthansa mira al 25% di Air Europa. Il vettore oggi varrebbe 800 mln [post_date] => 2025-02-26T10:14:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1740564893000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 485386 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_485387" align="alignleft" width="300"] Il Th Costa Rey[/caption] La possibilità di opzionare voli di linea low cost, bloccando la tariffa fino alla mezzanotte del giorno di prenotazione su quasi tutte le destinazioni servite dalla compagnia. E' l'ultima novità Th Group, valida anche per le mete del tour operator Baobab. “Con questa iniziativa vogliamo dare un ulteriore supporto alle agenzie di viaggio, offrendo ai clienti maggiore serenità nella prenotazione e la certezza di poter bloccare le migliori tariffe disponibili senza fretta - spiega Salvatore Piazza, chief operating officer di Th Group -. Il nostro obiettivo è semplificare il processo decisionale e rafforzare il rapporto di fiducia con il nostro pubblico, garantendo sempre un elevato valore aggiunto”. Dopo una stagione invernale chiusa con un risultato positivo e un’estate 2025 che si apre con un trend favorevole, Th Resorts ha inoltre deciso di lanciare sul mercato la promo Summer Joy, che prevede uno sconto del 10% sul soggiorno per chi prenota in anticipo presso i Th Gioiosa Marea (Sicilia), Costa Rei e San Teodoro (Sardegna), nonché Capo Rizzuto (Calabria); agevolazioni speciali per le famiglie nelle destinazioni estive come il Th Costa Rei (Sardegna), grazie alla riduzione per bambini in terzo letto in tripla; uno sconto fino a 70 euro a persona sui voli per chi sceglie i Th Gioiosa Marea (Sicilia) e Costa Rei (Sardegna). “Siamo molto soddisfatti di questo avvio d’anno, che ha visto la chiusura della stagione invernale con un incremento del +15% e un’estate che si preannuncia altrettanto promettente. Con questa promozione vogliamo premiare chi ci sceglie e allo stesso tempo,sostenere le destinazioni strategiche per noi, come Sicilia, Sardegna e Calabria". Parallelamente proseguono le operazioni di crescita e riorganizzazione interna con l’arrivo di Maria Antonella D’Urbano alla guida del marketing dell’azienda: “L’approdo di Maria Antonella D’Urbano rappresenta un tassello importante per il nostro percorso di crescita. La sua esperienza e visione strategica saranno fondamentali per continuare a innovare e rafforzare la nostra posizione nel mercato”, conclude Piazza. [post_title] => Novità opzione voli low cost sulla programmazione Th Resorts e Baobab [post_date] => 2025-02-25T13:26:49+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) La compagnia offrirà servizi integrati: personale assunto per le pulizie, un team interno di manutenzione disponibile 24 ore su 24, check-in e check-out di persona con assistenza dedicata per tutta la durata del soggiorno, dotazioni di qualità (biancheria, set saponi, shampoo e balsamo...) e lavanderia interna a garanzia degli standard igienici. Dama Living si prenderà inoltre cura di ogni fase del processo: dalla promozione a tutta la gestione operativa, amministrativa e burocratica.\r

\r

“Dopo le ultime novità normative per i proprietari di immobili destinati agli affitti brevi, come l’obbligo di registrarsi presso una banca dati nazionale e ottenere un Codice identificativo nazionale (Cin), che garantisce determinati requisiti degli immobili, anche in termini di sicurezza, credo che assisteremo a una riduzione dell’approccio amatoriale a vantaggio di un’attività svolta in modo professionale - spiega la stessa Sara Damasceni -. Il mercato degli affitti brevi è più che mai florido, ma era necessario regolamentarlo meglio a livello nazionale. Come tutte le cose, se ben governate, gli affitti brevi creano opportunità di sviluppo e indotto positivo per il territorio e per i comuni\". La società ha già esordito a Milano con appartamenti nelle centrali via Buonarroti e zona Sempione.\r

\r

","post_title":"Nasce Dama Living: nuovo player nel mercato degli affitti brevi in Italia","post_date":"2025-02-26T14:21:43+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740579703000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485498","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha preso il via la nuova campagna firmata dall'Ente nazionale tunisino per il turismo, che raggiunge 16 mercati europei: «Vivi l’istanTe, Vivi la Tunisia» è stata creata in collaborazione con Orès ed è un concept che svela un'altra Tunisia, nella sua espressione più pura: una terra di essenzialità.\r

\r

Lontana dai cliché, incarna autenticità, semplicità e ricchezza emotiva. La campagna invita gli spettatori a vivere momenti condivisi, attraverso gli occhi di viaggiatori di ogni provenienza in luoghi emblematici del Paese. Film e immagini catturano l'intimità di questi momenti preziosi, dove ogni pensiero, espresso in voce fuori campo, ci immerge nell'essenza del momento presente.\r

\r

Una Tunisia che invita i viaggiatori europei a riscoprire la destinazione da una nuova prospettiva: un invito ad immergersi in se stessi per riconnettersi con i 5 sensi alla natura. Una proposta diversificata, per tutti i target di viaggiatori: per le famiglie in cerca di relax, per i giovani desiderosi di avventura o di vita notturna o per i senior in cerca di benessere e serenità.\r

\r

","post_title":"Tunisia: on air la nuova campagna di promozione in 16 mercati europei","post_date":"2025-02-26T14:18:26+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1740579506000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485445","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485446\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra, Angela Salgarelli, Marco Prugnola e Beatrice Nano[/caption]\r

\r

Futura Vacanze potenzia ancora l'organico. Dopo l'approdo di Stefano Maria Simei nel ruolo di general manager, l'operatore capitolino prosegue nel processo di rafforzamento della propria organizzazione, accogliendo in squadra tre figure destinate a ricoprire ruoli chiave nelle aree finance, risorse umane e marketing: Marco Prugnola ricoprirà in particolare il ruolo di cfo, Beatrice Nano quello di hr manager e Angela Salgarelli opererà in qualità di marketing director.\r

\r

Prugnola vanta un’esperienza ventennale nel settore finance. Laureato in economia e commercio, per 17 anni ha operato all’interno del gruppo Caltagirone Editore, occupandosi di controllo di gestione, contrattualistica e fiscale, per poi approdare nel 2021 nella concessionaria del gruppo, dove ha svolto il ruolo di direttore amministrativo, finanza e controllo. Nel suo nuovo incarico in Futura Vacanze avrà il compito di assicurare la gestione economica, finanziaria e patrimoniale della società, coordinando i processi di budgeting e il controllo di gestione.\r

\r

Senior hr con background legale, Beatrice Nano ha alle spalle una pluriennale esperienza nella gestione delle risorse umane. Specializzata in amministrazione del personale, relazioni sindacali, employer branding, formazione e sviluppo, ha maturato competenze strategiche nella gestione delle relazioni aziendali e nella valorizzazione delle hr in Piemme. Grazie alla sua esperienza trasversale tra diritto del lavoro e gestione delle risorse umane, con il suo ingresso in Futura Vacanze contribuirà a rafforzare la gestione del capitale umano, elemento chiave per il successo dell’azienda.\r

\r

Con oltre dieci anni di esperienza nel digital marketing, Angela Salgarelli ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende leader di respiro internazionale, tra cui Kiratech e Vmware. La sua competenza spazia dalla creazione e implementazione di strategie digitali e non, alla gestione di campagne marketing, eventi e digital transformation. Il suo contributo sarà determinante per lo sviluppo e il rafforzamento della brand identity di Futura Vacanze, in un mercato sempre più orientato all’innovazione e alla personalizzazione dell’esperienza di viaggio.\r

\r

“L’ingresso di Marco Prugnola, Beatrice Nano e Angela Salgarelli rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita di Futura Vacanze - sottolinea Simei -. Con il loro supporto, l’azienda sarà ancora più strutturata e competitiva, capace di affrontare con successo le sfide di un mercato in continua evoluzione. Crediamo fermamente che investire sul capitale umano sia la chiave per un futuro solido e innovativo”.","post_title":"Futura Vacanze: in arrivo i nuovi manager Marco Prugnola, Beatrice Nano e Angela Salgarelli","post_date":"2025-02-26T11:54:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740570888000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un totale di 22,3 miliardi di passeggeri entro il 2053: questa la proiezione emersa dall'Airport Traffic Forecasts 2024-2053 targato Aci World, che mostra quindi una crescita significativa nei prossimi 30 anni, che passerà dai 17,7 miliardi entro il 2043 per poi arrivare a toccare quasi 2,4 volte il volume previsto per il 2024.\r

\r

Le nuove previsioni, che coprono il 99,8% dei mercati globali in 161 Paesi, evidenziano un tasso di crescita annuale composto del 3,4% dal 2024 al 2043, con un Cagr leggermente più lento del 3% dal 2024 al 2053.\r

\r

Secondo Aci World, le proiezioni indicano una costante traiettoria di crescita dell'aviazione globale, guidata da fattori quali l'aumento della domanda di viaggi della classe media nei mercati emergenti, il rafforzamento dei viaggi internazionali e i costanti investimenti nelle infrastrutture aeroportuali.\r

\r

L'associazione non manca di evidenziare che le sfide a breve termine, fra tensioni geopolitiche, instabilità economica, cambiamenti commerciali come la reintroduzione dei dazi e le problematiche legate alla catena di approvvigionamento, potrebbero rallentare la ripresa in alcune regioni.\r

\r

«Nonostante le sfide a breve termine, il trasporto aereo globale è pronto per una crescita costante e sostenuta - ha commentato Justin Erbacci, direttore generale di Aci World -. È fondamentale che gli aeroporti, le compagnie aeree e i responsabili politici intraprendano azioni coraggiose e lungimiranti per anticipare e soddisfare le esigenze del futuro».\r

\r

Per questo, gli aeroporti di tutto il mondo dovranno prepararsi a questa crescita migliorando l'efficienza operativa e investendo nelle infrastrutture.\r

\r

Il rapporto di Aci World segue l'analisi Iata del dicembre 2024, che prevede per il 2025 che i ricavi totali del settore aereo supereranno per la prima volta in assoluto il trilione di dollari.\r

\r

«Guardando al 2025, per la prima volta il numero di viaggiatori supererà i cinque miliardi e il numero di voli raggiungerà i 40 milioni» aveva sottolineato il direttore generale, Willie Walsh.","post_title":"Aci World traguarda 22,3 mld di passeggeri entro il 2053: 2,4 volte i numeri 2024","post_date":"2025-02-26T11:52:35+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740570755000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485435","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air collegherà Roma Fiumicino a Birmingham, da lunedì 16 giugno con una frequenza di tre volte a settimana - il lunedì, il mercoledì e il venerdì: la tratta sarà servita dagli Airbus A321neo di ultima generazione. I voli sono già in vendita.\r

«Con questa nuova rotta che collega Roma a Birmingham, ampliamo ulteriormente la nostra offerta dalla capitale italiana e garantiamo ai nostri passeggeri ancora più possibilità di viaggio a tariffe convenienti - ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. La compagnia continuerà a investire nell’espansione del proprio network, garantendo soluzioni di viaggio accessibili e sostenibili in tutta Europa».\r

","post_title":"Wizz Air: decollerà il 16 giugno la nuova rotta da Roma Fiumicino per Birmingham","post_date":"2025-02-26T11:21:23+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740568883000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485421","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Grande successo per il Travel Open Day di Genova che si è tenuto nella cornice di Palazzo Imperiale, uno degli edifici più prestigiosi della città, incluso nel circuito dei Palazzi dei Rolli, all’interno dei quali tra ‘500 e ‘600 vennero ospitati regnanti e ambasciatori delle più importanti monarchie europee in visita ufficiale al Doge.\r

\r

Ancora una volta l’evento organizzato dal Gruppo Travel ha beneficiato del supporto del Comune di Genova rappresentato dall’assessore al Turismo Alessandra Bianchi, che ha potuto incontrare i molti tour operator presenti e soprattutto le numerosissime agenzie di viaggio del territorio molto interessate all’offerta del capoluogo ligure.\r

\r

«Questi eventi, che consideriamo vincenti- sottolinea l'assessore Bianchi - sono importanti per fare rete tra pubblico e privato, ma anche per far si che la nostra destinazione si posizioni tra quelle più ricercate. Questo è un anno speciale per Genova: il riconoscimento di Best in Travel 2025 premia il lavoro fatto negli ultimi anni per ampliare l’offerta turistica valorizzando tutti gli aspetti della città, dalla cultura allo sport, dal green agli eventi, ma soprattutto l’elemento \"esperienziale\" dato dalla nostra autenticità ed identità del territorio, grazie al nostro centro storico caratterizzato dalle oltre 70 botteghe storiche e che vive grazie ai famosi Palazzi dei Rolli. Gli eventi dedicati ai Rolli Day richiamano in città tantissime persone e la Rolli Experience consente di pernottare in alcuni di questi palazzi storici. Genova è una destinazione fruibile 360 giorni l’anno. Per questo vogliamo puntare sulla qualità , guardando alla storia ma anche al futuro. Molti sono gli strumenti a disposizione: abbiamo lanciato un portale collegato all’intelligenza artificiale che sarà pronto il prossimo mese e che permette al turista di scoprire il territorio attraverso un’esperienza sartoriale e nello stesso tempo a noi di utilizzare i dati in termini di profilature finalizzate a studiare le strategie per crescere insieme agli operatori del territorio».\r

\r

L’obiettivo del capoluogo ligure è di crescere ancora in termini numerici, con grande attenzione alla sostenibilità, grazie ai numerosi eventi in programma, come Euroflora e il Salone Nautico che troveranno posto nelle grandi aree ristrutturate e trasformate. L’offerta turistica punta molto anche sull’outdoor, grazie alla presenza di percorsi legati alle antiche fortificazioni che rappresentano un unicum, ma anche sugli eventi congressuali.\r

\r

Il Travel Open Day di Genova ha visto la partecipazione di numerosi tour operator e di tantissime agenzie di viaggio interessate sia alla programmazione dei t.o. ma anche ai momenti formativi organizzati durante la giornata.\r

\r

Quest’anno il Gruppo Travel ha avviato una partnership con FTO con l’obiettivo di arricchire ancora di più le giornate dei TOD . La Federazione dei tour operator ha infatti curato l’organizzazione di momento di formazione rivolto alle agenzie presenti.\r

\r

«Siamo partiti da Genova con la nostra presenza ai Tod – aggiunge Gabriele Milani, direttore FTO – Si tratta di una collaborazione importante che ci consente di essere vicini alle adv e sfruttare questa occasione itinerante. Vogliamo ascoltare anche le agenzie non associate. La nostra mission è quella di stare vicino al business degli associati. Puntiamo sulla formazione non perdendo mai di vista il cambiamento ma anzi mettendoci sempre in discussione».\r

\r

Tra gli operatori presenti al Tod di Genova: Albatravel, Allianz, Ota Viaggi, Acovi, Viaggi Oggi, Austria, Msc, Europ Assistance, GNV, Star Clippers, Gioco Viaggi, Snav, Azemar, Obb Ferrovie, Tbo.com, Sand, Mokoro, FTO, Azeta Viaggi.","post_title":"Travel Open Day Genova, tour operator, adv e formazione a Palazzo Imperiale","post_date":"2025-02-26T10:44:30+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1740566670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dall’apertura del diciassettesimo resort a Saint Vincent, il Sandals Saint Vincent and the Grenadines, a marzo 2024, che conferma l’impegno del gruppo a rispondere alla crescente domanda di esperienze di lusso, alla nuova campagna di pubblicità globale, Made of Caribbean, che mira a ispirare i viaggiatori attraverso l’autenticità e il legame con le tradizioni delle isole caraibiche, il gruppo Sandals non arresta la propria espansione. \r

\r

E' stata infatti già annunciata la prossima apertura di due nuove proprietà in Giamaica (anche se non è ancora nota la data di inaugurazione, ndr), nonché l’accelerazione dello sviluppo del brand Beaches Resorts, che si espanderà con la trasformazione del Sandals Emerald Bay (Bahamas) in Beaches Exuma. Da non dimenticare sono anche le numerose nuove categorie di suite a oggi prenotabili, e in alcuni casi già fruibili, in diversi resort del gruppo: “Strutture che sempre più si fanno portavoce del nostro costante impegno nel voler rafforzare l’eredità della cultura caraibica\", spiega il sales manager Southern Europe, Christian Casagrande. \r

\r

Dal 13 al 15 marzo prossimi, Sandals Resorts sarà quindi presente alla Bmt di Napoli, esponendo insieme a Barbados Tourism, destinazione dove la compagnia è presente con due resort: il Sandals Barbados inaugurato nel 2015 e il Sandals Royal Barbados aperto nel 2017. Non solo: il gruppo punta a mantenere solide relazioni con i principali tour operator che commercializzano il prodotto in Italia anche tramite attività di formazione, fam trip e co-marketing, sostenendo al contempo gli agenti di viaggio con programmi come il Sell&Go, che rappresenta un ulteriore incentivo premiandoli con notti gratuite per ogni vendita realizzata, oltre ad eventi live, webinar e la partecipazione alle principali fiere del settore turistico e wedding","post_title":"Prosegue lo sviluppo Sandals: in arrivo due nuovi resort in Giamaica","post_date":"2025-02-26T10:39:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1740566362000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485413","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tempo qualche settimana e l'ormai lunghissima avventura per la cessione di una quota di minoranza di Air Europa potrebbe giungere al termine. Almeno secondo quanto anticipa el Economista: la testata spagnola segnala un'accelerata dall'iter, con tre candidati al foto finish e cioè Etihad Airways, Air France-Klm e il gruppo Lufthansa, con quest'ultimo che ha già messo sul tavolo intenzioni precise.\r

\r

Per i tedeschi, Air Europa varrebbe oggi circa 800 milioni di euro: lo scorso giugno la valutazione fornita dall'allora pretendente Iag (già proprietaria del 20% del capitale), era di 650 milioni, quindi prendere il 20% del capitale significherebbe sborsare 160 milioni.\r

Controllo\r

La famiglia Hidalgo rimane comunque ferma sulla propria posizione di voler continuare a controllare la compagnia, motivo per cui manterranno un minimo del 51% del capitale. L'ingresso di un terzo azionista nel capitale mira a ottenere il sostegno di un partner industriale che garantisca la crescita a lungo termine della compagnia, fornendo stabilità finanziaria, aeromobili e alleanze con altri vettori.\r

\r

Secondo el Confidencial, le varie parti interessate avranno tempo fino alla fine di questa settimana per presentare offerte non vincolanti.\r

\r

","post_title":"Lufthansa mira al 25% di Air Europa. Il vettore oggi varrebbe 800 mln","post_date":"2025-02-26T10:14:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1740564893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"485386","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_485387\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Il Th Costa Rey[/caption]\r

\r

La possibilità di opzionare voli di linea low cost, bloccando la tariffa fino alla mezzanotte del giorno di prenotazione su quasi tutte le destinazioni servite dalla compagnia. E' l'ultima novità Th Group, valida anche per le mete del tour operator Baobab. “Con questa iniziativa vogliamo dare un ulteriore supporto alle agenzie di viaggio, offrendo ai clienti maggiore serenità nella prenotazione e la certezza di poter bloccare le migliori tariffe disponibili senza fretta - spiega Salvatore Piazza, chief operating officer di Th Group -. Il nostro obiettivo è semplificare il processo decisionale e rafforzare il rapporto di fiducia con il nostro pubblico, garantendo sempre un elevato valore aggiunto”.\r

\r

Dopo una stagione invernale chiusa con un risultato positivo e un’estate 2025 che si apre con un trend favorevole, Th Resorts ha inoltre deciso di lanciare sul mercato la promo Summer Joy, che prevede uno sconto del 10% sul soggiorno per chi prenota in anticipo presso i Th Gioiosa Marea (Sicilia), Costa Rei e San Teodoro (Sardegna), nonché Capo Rizzuto (Calabria); agevolazioni speciali per le famiglie nelle destinazioni estive come il Th Costa Rei (Sardegna), grazie alla riduzione per bambini in terzo letto in tripla; uno sconto fino a 70 euro a persona sui voli per chi sceglie i Th Gioiosa Marea (Sicilia) e Costa Rei (Sardegna).\r

\r

“Siamo molto soddisfatti di questo avvio d’anno, che ha visto la chiusura della stagione invernale con un incremento del +15% e un’estate che si preannuncia altrettanto promettente. Con questa promozione vogliamo premiare chi ci sceglie e allo stesso tempo,sostenere le destinazioni strategiche per noi, come Sicilia, Sardegna e Calabria\".\r

\r

Parallelamente proseguono le operazioni di crescita e riorganizzazione interna con l’arrivo di Maria Antonella D’Urbano alla guida del marketing dell’azienda: “L’approdo di Maria Antonella D’Urbano rappresenta un tassello importante per il nostro percorso di crescita. La sua esperienza e visione strategica saranno fondamentali per continuare a innovare e rafforzare la nostra posizione nel mercato”, conclude Piazza.\r

\r

","post_title":"Novità opzione voli low cost sulla programmazione Th Resorts e Baobab","post_date":"2025-02-25T13:26:49+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1740490009000]}]}}