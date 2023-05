Tourism Australia: gli agenti Aussie Specialist in Italia sfiorano quota 800 Con il leit motiv ‘Come and Say G’day’ prosegue la campagna promozionale dell’Australia che invita a visitare la destinazione. Tante le iniziative, tra cui la mostra open air nel centralissimo corso Vittorio Emanuele II a Milano, che in 28 scatti ritrae alcune delle attrazioni uniche del Paese. O il murales Ma gli investimenti di Tourism Australia si concentrano da sempre e oggi ancora di più sulla formazione al trade: «Gli agenti di viaggio rappresentano un canale strategico per veicolare la destinazione e le sue attrattive – afferma Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. Una conoscenza approfondita del prodotto e delle sue peculiarità consente di individuare poi gli itinerari giusti per scoprire il paese da poter proporre a ciascun cliente», Ad oggi gli agenti qualificati dal programma di formazione Aussie Specialist «sono 797, mentre quelli attualmente in training sono oltre mille, con un elevato incremento degli iscritti registrato proprio nell’ultimo periodo». E numerose sono anche le attività collaterali: fam trip, famil webinar, e la recente convention ‘Australia on board’ che si è svolta lo scorso aprile. Prossimo appuntamento con G’day Australia, il mega famil internazionale e workshop di Tourism Australia, a Cairns da lunedì 9 ottobre a giovedì 12 ottobre 2023: 300 agenti di viaggio provenienti da tutto il mondo saranno ospitati nella località del Queensland, dando loro modo di approfondire l’offerta turistica australiana di livello mondiale e confrontarsi con i colleghi del settore. Nella foto, da sinistra, Matteo Prato, ceo di Tourism Hub; Barbara Samoilenko, marketing manager Continental Europe Visit Victoria; Eva Seller; Giancarlo Truffa, trade marketing manager Tourism Northern Territory per l’Italia; Rhett Lego, marketing manager Tourism Western Australia – Continental Europe; Craig Smith, marketing manager per l’Italia di Tourism Western Australia; Janice Kurrle, regional manager Uk & Europe – International South Australian Tourism Commission; Cassie Zuill​, director Americas, United Kingdom and Europe Tourism and Events Queensland.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446286 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con il leit motiv 'Come and Say G'day' prosegue la campagna promozionale dell'Australia che invita a visitare la destinazione. Tante le iniziative, tra cui la mostra open air nel centralissimo corso Vittorio Emanuele II a Milano, che in 28 scatti ritrae alcune delle attrazioni uniche del Paese. O il murales Ma gli investimenti di Tourism Australia si concentrano da sempre e oggi ancora di più sulla formazione al trade: «Gli agenti di viaggio rappresentano un canale strategico per veicolare la destinazione e le sue attrattive - afferma Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. Una conoscenza approfondita del prodotto e delle sue peculiarità consente di individuare poi gli itinerari giusti per scoprire il paese da poter proporre a ciascun cliente», Ad oggi gli agenti qualificati dal programma di formazione Aussie Specialist «sono 797, mentre quelli attualmente in training sono oltre mille, con un elevato incremento degli iscritti registrato proprio nell'ultimo periodo». E numerose sono anche le attività collaterali: fam trip, famil webinar, e la recente convention 'Australia on board' che si è svolta lo scorso aprile. Prossimo appuntamento con G'day Australia, il mega famil internazionale e workshop di Tourism Australia, a Cairns da lunedì 9 ottobre a giovedì 12 ottobre 2023: 300 agenti di viaggio provenienti da tutto il mondo saranno ospitati nella località del Queensland, dando loro modo di approfondire l'offerta turistica australiana di livello mondiale e confrontarsi con i colleghi del settore. Nella foto, da sinistra, Matteo Prato, ceo di Tourism Hub; Barbara Samoilenko, marketing manager Continental Europe Visit Victoria; Eva Seller; Giancarlo Truffa, trade marketing manager Tourism Northern Territory per l’Italia; Rhett Lego, marketing manager Tourism Western Australia - Continental Europe; Craig Smith, marketing manager per l’Italia di Tourism Western Australia; Janice Kurrle, regional manager Uk & Europe - International South Australian Tourism Commission; Cassie Zuill​, director Americas, United Kingdom and Europe Tourism and Events Queensland. [post_title] => Tourism Australia: gli agenti Aussie Specialist in Italia sfiorano quota 800 [post_date] => 2023-05-25T11:33:14+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685014394000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446327 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ben 58 milioni di persone raggiunte, per 957 mila interazione e 74 mila nuovi followers. Sono i numeri dell'ultima campagna social di Msc Crociere, declinata in sei diversi episodi video e 21 contenuti differenti. Il tuto con la partecipazione di Bruno Pizzul nelle vesti di commentatoro dei momenti vita vissuti a bordo dai giocatori del Napoli Matteo Politano, Giovanni Di Lorenzo, Giovanni Simeone, Alex Meret, Giacomo Raspadori e Leo Østigård. “Il nostro impegno è fare in modo che ogni minuto trascorso sulle nostre navi diventi un’esperienza da ricordare - spiega il marketing director di Msc Crociere, Andrea Guanci -. E come raccontare meglio ogni attimo vissuto a bordo se non attraverso le parole di uno speciale social-cronista, Bruno Pizzul, che la paragona a una partita di calcio? La vacanza è partita è infatti il claim di questa iniziativa". La campagna, ideata con il supporto dell’agenzia i Mille, è durata un mese e mezzo e, grazie alla pluriennale sponsorizzazione di maglia tra la compagnia e il club partenopeo, ha coinvolto sei azzurri campioni d’Italia a bordo della Msc Bellissima. I gesti dei giocatori sono diventati, quindi, gesta raccontate dalla telecronaca di Pizzul: mentre bevono un cocktail in piscina, si rilassano nel centro benessere, si divertono al bowling, si sfidano nella virtual area, e trascorrono la loro vacanze in altri luoghi della nave... Il taglio della comunicazione digitale è stato fortemente legato a ciascuno dei due touchpoint che hanno ospitato l'iniziativa, Instagram e TikTok. Dallo shooting con i calciatori sulle navi, passando per copy e contenuti, fino alla post-produzione di stories e reels con stickers e formati attuali, la creatività è quella tipica dei trend social del momento, per coinvolgere anche le nuove generazioni di giovani viaggiatori. [post_title] => Msc va in rete: Bruno Pizzul racconta sui social la vacanza in mare dei giocatori del Napoli [post_date] => 2023-05-25T09:39:04+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1685007544000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 446235 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'Australia da vivere a tutto tondo, da scoprire attraverso le unicità di natura - dal mare alla foresta pluviale - e cultura - quella aborigena in primis -. Il Down Under corre veloce in questo 2023, primo vero banco di prova post pandemia e, a distanza di poco più di un anno dalla riapertura ai viaggiatori internazionali, traccia un primo bilancio e previsioni decisamente positivi. A livello globale ma anche e soprattutto per il mercato italiano. Lo spiega Eva Seller, regional general manager Continental Europe Tourism Australia, ieri a Milano insieme ai rappresentanti di Northern Territory, Queensland, South Australia, Victoria, Western Australia: «Vogliamo mettere in evidenza quanto oggi sia di nuovo semplice viaggiare in Australia, anzi forse più di prima (grazie anche al volo diretto di Qantas sulla Roma-Perth, che ripartirà il prossimo 18 giugno): non ci sono più restrizioni di sorta legate al Covid, è necessario solo il visto, esattamente come prima. Attualmente la capacità voli internazionali sul Paese è all'86% rispetto al periodo pre pandemia. Ed entro settembre salirà all'89%». E se all'inizio la ripartenza è stata lenta, «lo scorso marzo gli arrivi italiani hanno raggiunto l'85% del dato dello stesso mese 2019, mentre il risultati dei 12 mesi alla fine di marzo si attesta al 61% per un totale di 47.100 passeggeri. Numeri che ci fanno molto felici e che posizionano l'Italia al terzo posto tra i principali mercati europei (escludendo il Regno Unito, ndr)». Il recupero completo ai numeri 2019 è previsto «per il 2025, ma potrebbe concretizzarsi anche prima, molto dipende da come andranno i flussi provenienti dalla Cina, che ha solo recentemente riaperto le proprie frontiere». La certezza è quella di una grande voglia di Australia, che traspare sia dalle segnalazioni dei tour operator che programmano la destinazione sia dalla tipologia di viaggiatore che raggiunge il Paese: «Se inizialmente il traffico era prevalentemente Vrf, ora è decisamente tornata la componente leisure». E l'aumento che registrano le tariffe aeree - a livello globale e non solo verso l'Australia - sembra non rappresentare un freno alle prenotazioni: «Credo che oggi il desiderio di viaggiare sia maggiore di quello di risparmiare. E le persone tendono anche ad allungare la permanenza media nel Paese, sia per compensare la spesa del volo che è la quota maggiore del viaggio, sia per scoprire più stati e vivere esperienze diverse. Il soggiorno medio per un turista italiano è di 21 giorni. Per contro i servizi a terra non hanno costi così elevati e anche il tasso di cambio con il dollaro australiano è particolarmente favorevole». [post_title] => L'Australia e il ritorno dei turisti italiani. Seller: «C'è una grande voglia di viaggiare» [post_date] => 2023-05-24T11:38:53+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684928333000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445857 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo giugno a Polignano a Mare, in Puglia, la Masseria AuraTerrae di proprietà della famiglia Valentini: una struttura del 1600 oggetto di un accurato progetto di recupero conservativo. Si tratta di una proprietà in stile albergo diffuso, dotata di 22 camere, di cui sei con bagno turco, tre con camino e quattro con vasca idromassaggio termale esterna. Denominate con nomi botanici, le stanze sono state ricavate dagli spazi originari della masseria come per esempio le stalle, il palmento, la piccionaia, l’antica cisterna o la legnaia. La masseria è costruita interamente in pietra calcarea del luogo e altri materiali locali, esenti da contaminanti chimici, nei canoni della bioarchitettura. Vede inoltre l’adozione di molteplici misure volte a ridurre l’impatto ambientale e gli sprechi di risorse. Il ristorante della masseria Mareincielo gode di una suggestiva vista panoramica sul mare; ricavato dall’antico refettorio dei monaci, presenta un forno attiguo per specialità alla brace, nonché ampi spazi esterni. L’offerta culinaria è anch’essa estremamente legata al territorio ed alla sua natura. Sono inoltre a disposizione degli ospiti due ampie piscine a sfioro: la panoramica da 150 metri quadrati e la termale da 70 metri quadrati con acqua riscaldata. Su richiesta sono poi disponibili diverse tipologie di massaggi e pacchetti olistici, che uniscono trattamenti e rituali beauty & wellness con ingredienti locali e sedute di yoga/pilates o walking meditation o circuit training. Circondata da 24 ettari di terreni, la masseria offre infine molteplici esperienze: cooking class di specialità pugliesi e degustazioni di vini e olio autoctoni, foraging in compagnia dello chef e pittura en plain air; yoga e pilates. Ma anche attività esterne: tour in barca, anche con veri pescatori del luogo; e-bike tour tra gli uliveti; passeggiate in carrozza e a cavallo; o speleo tour alle grotte di Castellana. [post_title] => Apre la Masseria AuraTerrae: nuova proprietà pugliese luxury in stile albergo diffuso [post_date] => 2023-05-19T09:13:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684487591000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445896 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Canada corre lungo la strada del recupero dei flussi turistici ai livelli del 2019. Secondo l'Economic Impact Researc 2023 stilato dal Wttc quest'anno il settore contribuirà all'economia canadese per 162,6 miliardi di dollari, con un aumento del 17,2% rispetto allo scorso anno e sfiorando il precedente picco di 173,9 miliardi di dollari, raggiunto nel 2019. Le previsioni del Wttc indicano inoltre che l'industria turistica creerà 90.000 posti di lavoro quest'anno, recuperando quasi tutte le perdite causate della pandemia e raggiungendo quota 1,64 milioni; anche in questo caso, i livelli di occupazione sfiorano quello record del 2019. Già nel 2022 si è assistito al ritorno dei viaggiatori internazionali in Canada: la spesa dei visitatori stranieri è cresciuta del 64%, raggiungendo quasi 23 miliardi di dollari. Tuttavia, questa cifra è ancora inferiore del 47% rispetto al picco del 2019, pari a 42,9 miliardi di dollari. «I viaggi e il turismo sono in forte ripresa in Canada, con una domanda significativa da parte dei visitatori - ha commentato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Il settore è un motore vitale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro in Canada, con città come Vancouver, Toronto e Montreal che rimangono destinazioni imperdibili per i visitatori internazionali. Poiché i turisti stranieri continuano a tornare in Canada, vedremo la spesa dei visitatori internazionali riprendersi rapidamente, per raggiungere i livelli del 2019 nei prossimi anni». [post_title] => Canada: l'industria turistica corre verso il pieno recupero [post_date] => 2023-05-19T08:45:51+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684485951000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445862 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => C'è un'intesa fra American Airlines e l'aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth per la costruzione di un sesto terminal nello scalo. Le due parti avevano annunciato l'intenzione di costruire un nuovo terminal nel 2019, ma la pandemia ha costretto a rimandare i progetti di sviluppo. La realizzazione del nuovo Terminal F costerà circa 1,63 miliardi di dollari e comprenderà 15 gate: il taglio del nastro è fissato per il 2026. L'accordo prevede anche un'espansione di 2,7 miliardi di dollari delle strutture esistenti, che vedrà i Terminal A e C guadagnare complessivamente nove nuovi gate. I 24 gate totali aggiunti allo scalo saranno utilizzati da American e da altri vettori. American - spiega la società - detiene una quota di mercato dell'85% al Dallas Fort Worth e opera 800 voli giornalieri dall'aeroporto verso 240 destinazioni in 25 Paesi. "I progetti consentiranno inoltre ad American di espandere le operazioni nei terminal esistenti per massimizzare la propria capacità operativa e migliorare l'esperienza dei passeggeri in transito - si legge in una nota congiunta -. Il nuovo accordo consentirà ad American e Dfw di lavorare insieme su ulteriori progetti di capitale per tutta la durata del contratto di locazione". Nel 2022, lo scalo di Dallas ha gestito 73,4 milioni di passeggeri, superato solo dall'aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson Atlanta (93,7 passeggeri). [post_title] => American Airlines: accordo con l'aeroporto di Dallas per la costruzione di un nuovo terminal [post_date] => 2023-05-18T12:12:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684411934000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445765 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel mirino i 60 milioni di pernottamenti all'anno entro il 2030 e il passaggio del contributo del turismo al Pil nazionale dall'attuale 12% al 16%, l'Ungheria si appresta ad essere protagonista di una stagione estiva in cui un calendario di eventi di richiamo internazionale contribuirà ad attrarre sempre più viaggiatori a Budapest e non solo. Il leit motiv della «strategia 2023-2030 è quello che punta a fare dell'Ungheria a leading destination in Europa Centrale - afferma Máté Terjék, responsabile sviluppo mercato Italia & Uk per il turismo ungherese -, con un aumento previsto dei pernottamenti annui di 20 milioni rispetto agli attuali 40,8, e con una relativa crescita del contributo del settore al Pil di quattro punti, dal 12% del 2022 al 16%, sempre nel 2030». Se nel 2022 gli arrivi totali sono stati 14,2 milioni, dato che ha sfiorato i livelli pre-pandemia, l'obiettivo 2023 è quello di completare il recupero dei numeri 2019. Ad oggi, le previsioni per i mesi estivi lasciano spazio all'ottimismo, anche e in particolare per i flussi dall'Italia: «Tra gennaio e aprile l'Italia è stato il secondo mercato per la città di Budapest e il quarto per l'Ungheria in termini di arrivi con un totale di 69.000 turisti e oltre 200.000 mila pernottamenti. Per fine 2023 prevediamo di totalizzare tra gli 800 e i 970.000 pernottamenti italiani». Alla proposta dedicata al segmento Mice, l'Ungheria affianca una nuova accelerata alle opportunità di vivere la destinazione nella sua interezza e in modalità decisamente green. Focus principale sul turismo attivo, «a cominciare dall'hiking, dove fra le tante proposte spicca quella del Sentiero Azzurro con i suoi 1.168 km di percorso». E ancora, i «percorsi nelle grotte, il cicloturismo con il Balaton Bike 365 e i 1.000 km di percorrenza fra lago, castelli e dimore storiche; e i percorsi sulle vie ferrate». Tra gli eventi clou del 2023 spiccano la finale dell'Europa League, il prossimo 31 maggio, il 120° anniversario della Harley Davidson (dal 22 al 25 giugno) e i Mondiali di atletica leggera «che per la prima volta si svolgeranno in Europa Centrale, dal 19 al 27 agosto. Senza dimenticare che quest'anno ricorre anche il 150° anniversario dalla fondazione di Budapest, precisamente l'8 novembre prossimo». [post_title] => L'Ungheria pensa in grande: «Diventeremo la leading destination in Europa Centrale» [post_date] => 2023-05-18T09:00:09+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684400409000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445718 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_445720" align="alignleft" width="218"] Da sinistra, Chiara Rizzi, Luigi Deli ed Elisabetta Tekle[/caption] È l’Africa la rivelazione tailor made del 2023 di Volonline. A fronte di un aumento delle vendite e di una forte richiesta di nuovo prodotto, l’operatore ha messo a punto una programmazione completa, con una vasta scelta di itinerari nei paesi dell’Africa Australe, tra i quali spiccano Sud Africa, Namibia e Botswana, e di quella Orientale, con Kenya e Tanzania. “Le richieste e le prenotazioni per quest’area di mondo sono in forte aumento; soltanto per il Sud Africa sono incrementate del 200% nei primi mesi del 2023 rispetto al 2022 - conferma Luigi Deli, founder & ceo del gruppo Volonline. "L’Africa Australe e quella Orientale sono state tra le ultime a riaprire ai turisti ma i risultati non si sono fatti attendere - aggiunge la responsabile prodotto, Chiara Rizzi -. E difatti abbiamo già riempito tour compartiti con altri to ma soprattutto lanciato un nostro itinerario esclusivo di nove notti , i Segreti del Sud Africa, con partenza il 10 settembre, che tocca alcune delle destinazioni più belle e imperdibili del paese, come Cape Town, la penisola del Capo, Hermanus, Soweto e la Panorama route, per concludersi con un safari al Kruger National Park”. Vari anche i circuiti in Sud Africa per viaggiatori individuali, con possibilità di tour che includono attività come le immersioni nell’area della penisola del Capo, unico luogo dove nuotare con gli squali mucca maculata o per visitare i tanti relitti di navi affondate nel mare omonimo (ben 800 i siti di immersione). Ma anche l’ebrezza di passeggiare a cavallo a Noordhoek, vicino a Cape Town, famosa per la sabbia bianca, e in altre suggestive località. Per il Botswana, inoltre, Volonline offre diversi viaggi di gruppo, anche con sistemazioni in glamping. Altro grande protagonista della programmazione di Volonline sull’Africa è poi il Kenya, con soluzioni sia per gruppi sia per viaggiatori individuali particolarmente indicati per i viaggi di nozze. “Proponiamo pure la Tanzania, da sola o abbinata allo stesso Kenya, e naturalmente anche destinazioni come Zimbabwe, per ammirare le cascate Vittoria, nonché l'Uganda alla ricerca dei gorilla”, conferma Chiara Rizzi. Interessante infine la possibilità di viaggi combinati con destinazioni dell’oceano Indiano, soprattutto come estensione dal Kenya: dopo un tour safari si può abbinare un soggiorno mare a Mauritius, alle Seychelles, così come a Zanzibar, alle Maldive ma anche a Pemba, una delle più belle isole della Tanzania e in Madagascar, nell’arcipelago di Nosy Be. "Offriamo una scelta molto ampia di hotel e resort in tutte le isole dell’oceano Indiano, adatte a ogni tipologia di target: dai viaggi di nozze alle famiglie, fino ai gruppi di amici”, conclude Elisabetta Tekle, responsabile booking Oceano Indiano. [post_title] => L’Africa rivelazione dell'anno per il gruppo Volonline [post_date] => 2023-05-17T11:39:56+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684323596000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 445613 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Gruppo Lufthansa prevede di assumere 8.000 persone nel 2023: si ricercano specialisti tra cui tecnici, esperti informatici, piloti e avvocati, da basare in varie sedi. Quest'anno la società ha già assunto 6.000 persone e - secondo quanto spiegato da un portavoce - la maggior parte di queste sono posizioni aggiuntive. Durante la pandemia, la compagnia aveva tagliato quasi 40.000 posti di lavoro a livello globale; ora, alle spalle la crisi provocata dal Covid, il gruppo ha creato nuovi posti di lavoro per far fronte all'aumento della domanda di viaggio. Alla fine di marzo, circa 112.400 persone erano impiegate in una delle compagnie Lufthansa, secondo il rapporto annuale. [post_title] => Il Gruppo Lufthansa punta ad assumere altre 8.000 persone nel 2023 [post_date] => 2023-05-16T10:27:45+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1684232865000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tourism australia gli agenti aussie specialist in italia sfiorano quota 800" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":51,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":616,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446286","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con il leit motiv 'Come and Say G'day' prosegue la campagna promozionale dell'Australia che invita a visitare la destinazione. Tante le iniziative, tra cui la mostra open air nel centralissimo corso Vittorio Emanuele II a Milano, che in 28 scatti ritrae alcune delle attrazioni uniche del Paese. O il murales \r

\r

Ma gli investimenti di Tourism Australia si concentrano da sempre e oggi ancora di più sulla formazione al trade: «Gli agenti di viaggio rappresentano un canale strategico per veicolare la destinazione e le sue attrattive - afferma Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. Una conoscenza approfondita del prodotto e delle sue peculiarità consente di individuare poi gli itinerari giusti per scoprire il paese da poter proporre a ciascun cliente»,\r

\r

Ad oggi gli agenti qualificati dal programma di formazione Aussie Specialist «sono 797, mentre quelli attualmente in training sono oltre mille, con un elevato incremento degli iscritti registrato proprio nell'ultimo periodo». E numerose sono anche le attività collaterali: fam trip, famil webinar, e la recente convention 'Australia on board' che si è svolta lo scorso aprile.\r

\r

Prossimo appuntamento con G'day Australia, il mega famil internazionale e workshop di Tourism Australia, a Cairns da lunedì 9 ottobre a giovedì 12 ottobre 2023: 300 agenti di viaggio provenienti da tutto il mondo saranno ospitati nella località del Queensland, dando loro modo di approfondire l'offerta turistica australiana di livello mondiale e confrontarsi con i colleghi del settore.\r

\r

Nella foto, da sinistra, Matteo Prato, ceo di Tourism Hub; Barbara Samoilenko, marketing manager Continental Europe Visit Victoria; Eva Seller; Giancarlo Truffa, trade marketing manager Tourism Northern Territory per l’Italia; Rhett Lego, marketing manager Tourism Western Australia - Continental Europe; Craig Smith, marketing manager per l’Italia di Tourism Western Australia; Janice Kurrle, regional manager Uk & Europe - International South Australian Tourism Commission; Cassie Zuill​, director Americas, United Kingdom and Europe Tourism and Events Queensland.","post_title":"Tourism Australia: gli agenti Aussie Specialist in Italia sfiorano quota 800","post_date":"2023-05-25T11:33:14+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1685014394000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446327","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ben 58 milioni di persone raggiunte, per 957 mila interazione e 74 mila nuovi followers. Sono i numeri dell'ultima campagna social di Msc Crociere, declinata in sei diversi episodi video e 21 contenuti differenti. Il tuto con la partecipazione di Bruno Pizzul nelle vesti di commentatoro dei momenti vita vissuti a bordo dai giocatori del Napoli Matteo Politano, Giovanni Di Lorenzo, Giovanni Simeone, Alex Meret, Giacomo Raspadori e Leo Østigård.\r

\r

“Il nostro impegno è fare in modo che ogni minuto trascorso sulle nostre navi diventi un’esperienza da ricordare - spiega il marketing director di Msc Crociere, Andrea Guanci -. E come raccontare meglio ogni attimo vissuto a bordo se non attraverso le parole di uno speciale social-cronista, Bruno Pizzul, che la paragona a una partita di calcio? La vacanza è partita è infatti il claim di questa iniziativa\".\r

\r

La campagna, ideata con il supporto dell’agenzia i Mille, è durata un mese e mezzo e, grazie alla pluriennale sponsorizzazione di maglia tra la compagnia e il club partenopeo, ha coinvolto sei azzurri campioni d’Italia a bordo della Msc Bellissima. I gesti dei giocatori sono diventati, quindi, gesta raccontate dalla telecronaca di Pizzul: mentre bevono un cocktail in piscina, si rilassano nel centro benessere, si divertono al bowling, si sfidano nella virtual area, e trascorrono la loro vacanze in altri luoghi della nave... Il taglio della comunicazione digitale è stato fortemente legato a ciascuno dei due touchpoint che hanno ospitato l'iniziativa, Instagram e TikTok. Dallo shooting con i calciatori sulle navi, passando per copy e contenuti, fino alla post-produzione di stories e reels con stickers e formati attuali, la creatività è quella tipica dei trend social del momento, per coinvolgere anche le nuove generazioni di giovani viaggiatori.","post_title":"Msc va in rete: Bruno Pizzul racconta sui social la vacanza in mare dei giocatori del Napoli","post_date":"2023-05-25T09:39:04+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1685007544000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"446235","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'Australia da vivere a tutto tondo, da scoprire attraverso le unicità di natura - dal mare alla foresta pluviale - e cultura - quella aborigena in primis -. Il Down Under corre veloce in questo 2023, primo vero banco di prova post pandemia e, a distanza di poco più di un anno dalla riapertura ai viaggiatori internazionali, traccia un primo bilancio e previsioni decisamente positivi. A livello globale ma anche e soprattutto per il mercato italiano. \r

\r

Lo spiega Eva Seller, regional general manager Continental Europe Tourism Australia, ieri a Milano insieme ai rappresentanti di Northern Territory, Queensland, South Australia, Victoria, Western Australia: «Vogliamo mettere in evidenza quanto oggi sia di nuovo semplice viaggiare in Australia, anzi forse più di prima (grazie anche al volo diretto di Qantas sulla Roma-Perth, che ripartirà il prossimo 18 giugno): non ci sono più restrizioni di sorta legate al Covid, è necessario solo il visto, esattamente come prima. Attualmente la capacità voli internazionali sul Paese è all'86% rispetto al periodo pre pandemia. Ed entro settembre salirà all'89%». \r

\r

E se all'inizio la ripartenza è stata lenta, «lo scorso marzo gli arrivi italiani hanno raggiunto l'85% del dato dello stesso mese 2019, mentre il risultati dei 12 mesi alla fine di marzo si attesta al 61% per un totale di 47.100 passeggeri. Numeri che ci fanno molto felici e che posizionano l'Italia al terzo posto tra i principali mercati europei (escludendo il Regno Unito, ndr)». \r

Il recupero completo ai numeri 2019 è previsto «per il 2025, ma potrebbe concretizzarsi anche prima, molto dipende da come andranno i flussi provenienti dalla Cina, che ha solo recentemente riaperto le proprie frontiere».\r

\r

La certezza è quella di una grande voglia di Australia, che traspare sia dalle segnalazioni dei tour operator che programmano la destinazione sia dalla tipologia di viaggiatore che raggiunge il Paese: «Se inizialmente il traffico era prevalentemente Vrf, ora è decisamente tornata la componente leisure».\r

\r

E l'aumento che registrano le tariffe aeree - a livello globale e non solo verso l'Australia - sembra non rappresentare un freno alle prenotazioni: «Credo che oggi il desiderio di viaggiare sia maggiore di quello di risparmiare. E le persone tendono anche ad allungare la permanenza media nel Paese, sia per compensare la spesa del volo che è la quota maggiore del viaggio, sia per scoprire più stati e vivere esperienze diverse. Il soggiorno medio per un turista italiano è di 21 giorni. Per contro i servizi a terra non hanno costi così elevati e anche il tasso di cambio con il dollaro australiano è particolarmente favorevole».","post_title":"L'Australia e il ritorno dei turisti italiani. Seller: «C'è una grande voglia di viaggiare»","post_date":"2023-05-24T11:38:53+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1684928333000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445857","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Aprirà il prossimo giugno a Polignano a Mare, in Puglia, la Masseria AuraTerrae di proprietà della famiglia Valentini: una struttura del 1600 oggetto di un accurato progetto di recupero conservativo. Si tratta di una proprietà in stile albergo diffuso, dotata di 22 camere, di cui sei con bagno turco, tre con camino e quattro con vasca idromassaggio termale esterna. Denominate con nomi botanici, le stanze sono state ricavate dagli spazi originari della masseria come per esempio le stalle, il palmento, la piccionaia, l’antica cisterna o la legnaia.\r

\r

La masseria è costruita interamente in pietra calcarea del luogo e altri materiali locali, esenti da contaminanti chimici, nei canoni della bioarchitettura. Vede inoltre l’adozione di molteplici misure volte a ridurre l’impatto ambientale e gli sprechi di risorse.\r

\r

Il ristorante della masseria Mareincielo gode di una suggestiva vista panoramica sul mare; ricavato dall’antico refettorio dei monaci, presenta un forno attiguo per specialità alla brace, nonché ampi spazi esterni. L’offerta culinaria è anch’essa estremamente legata al territorio ed alla sua natura. Sono inoltre a disposizione degli ospiti due ampie piscine a sfioro: la panoramica da 150 metri quadrati e la termale da 70 metri quadrati con acqua riscaldata. Su richiesta sono poi disponibili diverse tipologie di massaggi e pacchetti olistici, che uniscono trattamenti e rituali beauty & wellness con ingredienti locali e sedute di yoga/pilates o walking meditation o circuit training.\r

\r

Circondata da 24 ettari di terreni, la masseria offre infine molteplici esperienze: cooking class di specialità pugliesi e degustazioni di vini e olio autoctoni, foraging in compagnia dello chef e pittura en plain air; yoga e pilates. Ma anche attività esterne: tour in barca, anche con veri pescatori del luogo; e-bike tour tra gli uliveti; passeggiate in carrozza e a cavallo; o speleo tour alle grotte di Castellana.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Apre la Masseria AuraTerrae: nuova proprietà pugliese luxury in stile albergo diffuso","post_date":"2023-05-19T09:13:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684487591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445896","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Canada corre lungo la strada del recupero dei flussi turistici ai livelli del 2019. Secondo l'Economic Impact Researc 2023 stilato dal Wttc quest'anno il settore contribuirà all'economia canadese per 162,6 miliardi di dollari, con un aumento del 17,2% rispetto allo scorso anno e sfiorando il precedente picco di 173,9 miliardi di dollari, raggiunto nel 2019.\r

\r

Le previsioni del Wttc indicano inoltre che l'industria turistica creerà 90.000 posti di lavoro quest'anno, recuperando quasi tutte le perdite causate della pandemia e raggiungendo quota 1,64 milioni; anche in questo caso, i livelli di occupazione sfiorano quello record del 2019.\r

\r

Già nel 2022 si è assistito al ritorno dei viaggiatori internazionali in Canada: la spesa dei visitatori stranieri è cresciuta del 64%, raggiungendo quasi 23 miliardi di dollari. Tuttavia, questa cifra è ancora inferiore del 47% rispetto al picco del 2019, pari a 42,9 miliardi di dollari.\r

\r

«I viaggi e il turismo sono in forte ripresa in Canada, con una domanda significativa da parte dei visitatori - ha commentato Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc -. Il settore è un motore vitale per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro in Canada, con città come Vancouver, Toronto e Montreal che rimangono destinazioni imperdibili per i visitatori internazionali. Poiché i turisti stranieri continuano a tornare in Canada, vedremo la spesa dei visitatori internazionali riprendersi rapidamente, per raggiungere i livelli del 2019 nei prossimi anni».","post_title":"Canada: l'industria turistica corre verso il pieno recupero","post_date":"2023-05-19T08:45:51+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684485951000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445862","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"C'è un'intesa fra American Airlines e l'aeroporto internazionale di Dallas Fort Worth per la costruzione di un sesto terminal nello scalo. Le due parti avevano annunciato l'intenzione di costruire un nuovo terminal nel 2019, ma la pandemia ha costretto a rimandare i progetti di sviluppo. La realizzazione del nuovo Terminal F costerà circa 1,63 miliardi di dollari e comprenderà 15 gate: il taglio del nastro è fissato per il 2026.\r

\r

L'accordo prevede anche un'espansione di 2,7 miliardi di dollari delle strutture esistenti, che vedrà i Terminal A e C guadagnare complessivamente nove nuovi gate. I 24 gate totali aggiunti allo scalo saranno utilizzati da American e da altri vettori.\r

\r

American - spiega la società - detiene una quota di mercato dell'85% al Dallas Fort Worth e opera 800 voli giornalieri dall'aeroporto verso 240 destinazioni in 25 Paesi. \"I progetti consentiranno inoltre ad American di espandere le operazioni nei terminal esistenti per massimizzare la propria capacità operativa e migliorare l'esperienza dei passeggeri in transito - si legge in una nota congiunta -. Il nuovo accordo consentirà ad American e Dfw di lavorare insieme su ulteriori progetti di capitale per tutta la durata del contratto di locazione\".\r

\r

Nel 2022, lo scalo di Dallas ha gestito 73,4 milioni di passeggeri, superato solo dall'aeroporto internazionale di Hartsfield-Jackson Atlanta (93,7 passeggeri).","post_title":"American Airlines: accordo con l'aeroporto di Dallas per la costruzione di un nuovo terminal","post_date":"2023-05-18T12:12:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684411934000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel mirino i 60 milioni di pernottamenti all'anno entro il 2030 e il passaggio del contributo del turismo al Pil nazionale dall'attuale 12% al 16%, l'Ungheria si appresta ad essere protagonista di una stagione estiva in cui un calendario di eventi di richiamo internazionale contribuirà ad attrarre sempre più viaggiatori a Budapest e non solo.\r

\r

Il leit motiv della «strategia 2023-2030 è quello che punta a fare dell'Ungheria a leading destination in Europa Centrale - afferma Máté Terjék, responsabile sviluppo mercato Italia & Uk per il turismo ungherese -, con un aumento previsto dei pernottamenti annui di 20 milioni rispetto agli attuali 40,8, e con una relativa crescita del contributo del settore al Pil di quattro punti, dal 12% del 2022 al 16%, sempre nel 2030». Se nel 2022 gli arrivi totali sono stati 14,2 milioni, dato che ha sfiorato i livelli pre-pandemia, l'obiettivo 2023 è quello di completare il recupero dei numeri 2019.\r

\r

Ad oggi, le previsioni per i mesi estivi lasciano spazio all'ottimismo, anche e in particolare per i flussi dall'Italia: «Tra gennaio e aprile l'Italia è stato il secondo mercato per la città di Budapest e il quarto per l'Ungheria in termini di arrivi con un totale di 69.000 turisti e oltre 200.000 mila pernottamenti. Per fine 2023 prevediamo di totalizzare tra gli 800 e i 970.000 pernottamenti italiani».\r

\r

Alla proposta dedicata al segmento Mice, l'Ungheria affianca una nuova accelerata alle opportunità di vivere la destinazione nella sua interezza e in modalità decisamente green. Focus principale sul turismo attivo, «a cominciare dall'hiking, dove fra le tante proposte spicca quella del Sentiero Azzurro con i suoi 1.168 km di percorso». E ancora, i «percorsi nelle grotte, il cicloturismo con il Balaton Bike 365 e i 1.000 km di percorrenza fra lago, castelli e dimore storiche; e i percorsi sulle vie ferrate».\r

\r

Tra gli eventi clou del 2023 spiccano la finale dell'Europa League, il prossimo 31 maggio, il 120° anniversario della Harley Davidson (dal 22 al 25 giugno) e i Mondiali di atletica leggera «che per la prima volta si svolgeranno in Europa Centrale, dal 19 al 27 agosto. Senza dimenticare che quest'anno ricorre anche il 150° anniversario dalla fondazione di Budapest, precisamente l'8 novembre prossimo».\r

\r

","post_title":"L'Ungheria pensa in grande: «Diventeremo la leading destination in Europa Centrale»","post_date":"2023-05-18T09:00:09+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1684400409000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445718","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_445720\" align=\"alignleft\" width=\"218\"] Da sinistra, Chiara Rizzi, Luigi Deli ed Elisabetta Tekle[/caption]\r

\r

È l’Africa la rivelazione tailor made del 2023 di Volonline. A fronte di un aumento delle vendite e di una forte richiesta di nuovo prodotto, l’operatore ha messo a punto una programmazione completa, con una vasta scelta di itinerari nei paesi dell’Africa Australe, tra i quali spiccano Sud Africa, Namibia e Botswana, e di quella Orientale, con Kenya e Tanzania. “Le richieste e le prenotazioni per quest’area di mondo sono in forte aumento; soltanto per il Sud Africa sono incrementate del 200% nei primi mesi del 2023 rispetto al 2022 - conferma Luigi Deli, founder & ceo del gruppo Volonline.\r

\r

\"L’Africa Australe e quella Orientale sono state tra le ultime a riaprire ai turisti ma i risultati non si sono fatti attendere - aggiunge la responsabile prodotto, Chiara Rizzi -. E difatti abbiamo già riempito tour compartiti con altri to ma soprattutto lanciato un nostro itinerario esclusivo di nove notti , i Segreti del Sud Africa, con partenza il 10 settembre, che tocca alcune delle destinazioni più belle e imperdibili del paese, come Cape Town, la penisola del Capo, Hermanus, Soweto e la Panorama route, per concludersi con un safari al Kruger National Park”.\r

\r

\r

\r

Vari anche i circuiti in Sud Africa per viaggiatori individuali, con possibilità di tour che includono attività come le immersioni nell’area della penisola del Capo, unico luogo dove nuotare con gli squali mucca maculata o per visitare i tanti relitti di navi affondate nel mare omonimo (ben 800 i siti di immersione). Ma anche l’ebrezza di passeggiare a cavallo a Noordhoek, vicino a Cape Town, famosa per la sabbia bianca, e in altre suggestive località.\r

\r

Per il Botswana, inoltre, Volonline offre diversi viaggi di gruppo, anche con sistemazioni in glamping. Altro grande protagonista della programmazione di Volonline sull’Africa è poi il Kenya, con soluzioni sia per gruppi sia per viaggiatori individuali particolarmente indicati per i viaggi di nozze. “Proponiamo pure la Tanzania, da sola o abbinata allo stesso Kenya, e naturalmente anche destinazioni come Zimbabwe, per ammirare le cascate Vittoria, nonché l'Uganda alla ricerca dei gorilla”, conferma Chiara Rizzi.\r

\r

Interessante infine la possibilità di viaggi combinati con destinazioni dell’oceano Indiano, soprattutto come estensione dal Kenya: dopo un tour safari si può abbinare un soggiorno mare a Mauritius, alle Seychelles, così come a Zanzibar, alle Maldive ma anche a Pemba, una delle più belle isole della Tanzania e in Madagascar, nell’arcipelago di Nosy Be. \"Offriamo una scelta molto ampia di hotel e resort in tutte le isole dell’oceano Indiano, adatte a ogni tipologia di target: dai viaggi di nozze alle famiglie, fino ai gruppi di amici”, conclude Elisabetta Tekle, responsabile booking Oceano Indiano.","post_title":"L’Africa rivelazione dell'anno per il gruppo Volonline","post_date":"2023-05-17T11:39:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1684323596000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445613","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Gruppo Lufthansa prevede di assumere 8.000 persone nel 2023: si ricercano specialisti tra cui tecnici, esperti informatici, piloti e avvocati, da basare in varie sedi. Quest'anno la società ha già assunto 6.000 persone e - secondo quanto spiegato da un portavoce - la maggior parte di queste sono posizioni aggiuntive.\r

\r

Durante la pandemia, la compagnia aveva tagliato quasi 40.000 posti di lavoro a livello globale; ora, alle spalle la crisi provocata dal Covid, il gruppo ha creato nuovi posti di lavoro per far fronte all'aumento della domanda di viaggio. Alla fine di marzo, circa 112.400 persone erano impiegate in una delle compagnie Lufthansa, secondo il rapporto annuale.\r

\r

","post_title":"Il Gruppo Lufthansa punta ad assumere altre 8.000 persone nel 2023","post_date":"2023-05-16T10:27:45+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684232865000]}]}}