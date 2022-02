Tourism Australia: ecco “Tune into Aus”, un video per ispirare i futuri viaggiatori

Si chiama “Tune into Aus” il nuovo video con cui Tourism Australia celebra la straordinaria emozione di una vacanza nel Paese, e mostra ai futuri viaggiatori le numerose esperienze turistiche mentre la destinazione si prepara a riaprire in sicurezza ai viaggi internazionali.

Il contenuto video di 90 secondi grazie alla fotografia accattivante, alla musica elettronica – realizzata dal duo musicale australiano Flight Facilities – e all’audio 8D crea un’esclusiva esperienza sensoriale per il pubblico internazionale.



“Attraverso il potere dell’audio 8D e la collaborazione con i Flight Facilities diamo vita a quella sensazione unica che si prova quando si intraprende una vacanza in Australia – ha dichiarato Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia -; ci auguriamo che questo nuovo contenuto possa stimolare i viaggiatori di tutto il mondo a scegliere Australia come prossima meta del loro viaggio. “Tune into Aus” presenta momenti unici di una vacanza australiana e mostra ai viaggiatori le diverse bellezze australiane: gli straordinari paesaggi, l’esclusiva fauna nativa, le città iconiche e la ricca cultura indigena”.



“Nel 2020 abbiamo digitalmente fatto viaggiare milioni di persone di tutto il mondo negli incantevoli paesaggi australiani – ha aggiunto Eva Seller, regional general manager Continental Europe di Tourism Australia -. Questo contenuto video 8D innalza l’effetto sonoro a un livello completamente nuovo, con immagini e suoni iconici, accompagnati dal talento dei Flight Facilities”. Il video mira ad ispirare i turisti d’oltreoceano e a riposizionare l’Australia tra le principali destinazioni di viaggio per poi pianificare una straordinaria vacanza Down Under”.



“Tune into Aus” verrà lanciato globalmente sul canale YouTube di Tourism Australia, youtube.com/australia, sui canali sociali di Tourism Australia e su australia.com.