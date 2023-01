Tourism Australia e Qantas: partnership per il nuovo video della campagna G’Day Tourism Australia ha realizzato un nuovo video all’interno della campagna di promozione “Come and Say G’Day” in partnership con Qantas. Obiettivo: posizionare il vettore come compagnia aerea di riferimento per i turisti internazionali che desiderano esplorare la destinazione. La campagna rivolta a dieci mercati internazionali – Italia inclusa, oltre a Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Giappone, Corea del Sud, Nuova Zelanda, Singapore, Indonesia e India – vede protagonista la mascotte animata Ruby the Roo, che esplora diverse destinazioni australiane e si confronta con i simpatici assistenti di volo di Qantas. Lo spot è doppiato da Rose Byrne, che interpreta Ruby the Roo nella campagna “G’Day” lanciata da Tourism Australia e M&C Saatchi in ottobre. La partnership con Qantas era stata annunciata da Tourism Australia al momento del lancio della campagna, con il filmato originale “G’day” disponibile sugli aeromobili Qantas a partire da dicembre 2022. Allora Phillipa Harrison, managing director di Tourism Australia, aveva sottolineato come “la collaborazione con i nostri partner commerciali nei mercati chiave” sarebbe stata una “parte cruciale della campagna”.

