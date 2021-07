Tirolo austriaco: il turismo slow percorre le grandi vie di pellegrinaggio

Il turismo slow attraverso il Tirolo è anche quello che percorre i sentieri dei pellegrini. In particolare, sono quattro le grandi vie di pellegrinaggio portano nel Tirolo austriaco alla scoperta e alla contemplazione di paesaggi naturali impressionanti e di luoghi colmi di storia e di spiritualità, dal Passo dell’Arlberg all’Osttirol. Il più famoso è la tratta tirolese del Cammino di Santiago, mentre per i pellegrini più alpinisti sono indicati i pellegrinaggi di montagna Hoch & Heilig e il Cammino di San Romedio, dove si cammina anche in Alto Adige. L’Euregio Marien-Weg n° 2, invece, apre lo sguardo sulla regione di Kufstein e sulla confinante area bavarese.

Il più famoso percorso di pellegrinaggio, il Cammino di Santiago, passa naturalmente anche per il Tirolo. Numerose località lungo il percorso sono dedicate a San Giacomo e presentano testimonianze del transito dei pellegrini per la Valle dell’Inn fin dal Medioevo. Il Cammino Tirolese di San Giacomo copre 270 chilometri su strade forestali, asfaltate e sentieri.

Il pellegrinaggio di montagna transfrontaliero Hoch & Heilig nell’Osttirol fa scoprire suggestive località alpine, cappelle, luoghi di culto ma anche centri energetici della natura dal potere curativo. Il percorso lungo quasi 200 chilometri parte da Lavant in Alto Adige e arriva via San Candido fino a Heiligenblut in Carinzia seguendo antichi sentieri di pellegrinaggio.

Il Cammino di San Romedio: da Thaur in Tirolo fino al luogo di pellegrinaggio di San Romedio in Val di Non (Trentino Alto Adige), attraverso 180 chilometri di lunghezza e un dislivello di 10.000 metri. Questo percorso diviso in 12 tappe, ognuna delle quali termina a valle, è tra i pellegrinaggi più recenti, inaugurato solo nel 2014

Il sentiero di lungo percorso Euregio Marien-Weg n° 2 è invece un percorso escursionistico circolare trasfrontaliero nella zona di confine austro-bavarese. Collega per un totale di 309 chilometri numerosi luoghi di pellegrinaggio, chiese e cappelle, strettamente legati a Maria, la madre di Gesù.