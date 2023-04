Thailandia oltre le aspettative: il primo trimestre supera i 6,15 milioni di visitatori La Thailandia ha superato le sue stesse previsioni in termini di arrivi turistici per il primo trimestre 2023: la destinazione ha infatti totalizzato 6,15 milioni di visitatori tra gennaio e lo scorso 27 marzo, rispetto alla stima di 6 milioni. Secondo le stime del Tourism Council saranno almeno 30 milioni i turisti che visiteranno il Paese quest’anno e spenderanno 1,5 trilioni di baht (43,74 miliardi di dollari). Il governo stima tra i 25 e i 30 milioni di arrivi per l’intero anno. Il governo, come riferito da Reuters, ha esortato le imprese del settore alberghiero, in particolare gli hotel e i ristoranti, ad applicare prezzi equi dopo che in alcuni punti vendita sono stati visti raddoppiare i prezzi a causa dell’arrivo di un maggior numero di turisti, ha dichiarato il portavoce del governo, Traisuree Taisaranakul.

