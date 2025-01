Thailandia: gli arrivi italiani del 2024 sfiorano i numeri pre-pandemia La Thailandia ha accolto 268.000 turisti italiani, nel 2024, raggiungendo il 98% degli arrivi registrati nel 2019, anno pre-Covid. «Siamo estremamente soddisfatti di vedere che il numero di visitatori italiani sia quasi tornato ai livelli pre-pandemia – ha commentato Sandro Botticelli, marketing manager dell’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese in Italia -. Questo risultato è il frutto di un impegno costante nel promuovere la Thailandia come una destinazione sicura, affascinante e ricca di esperienze uniche. Continueremo a lavorare per offrire ai nostri visitatori italiani un’accoglienza calorosa e indimenticabile». Inoltre, l’Ente ha lanciato nuove iniziative per attrarre ancora più visitatori italiani nel 2025, tra cui campagne promozionali mirate, collaborazioni con tour operator italiani e l’introduzione di nuovi itinerari turistici che mettono in risalto le gemme nascoste della Thailandia. Queste iniziative mirano a offrire esperienze autentiche e indimenticabili, rafforzando ulteriormente i legami tra i due Paesi. La Thailandia continua a essere una meta privilegiata per i turisti italiani, grazie alla sua straordinaria bellezza naturale, alla ricchezza culturale e alla calorosa ospitalità del suo popolo. L’Ente Nazionale per il Turismo Thailandese rimane impegnato a promuovere il Paese e a sostenere il settore turistico, contribuendo così alla ripresa economica globale. Condividi

