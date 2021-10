Thailandia: dal 1° novembre ingresso senza quarantena per i cittadini di 46 Paesi

La Thailandia avanza lungo la sua road map di riapertura ai flussi turistici internazionali e, dal prossimo 1° novembre, permetterà ai cittadini completamente vaccinati di 46 paesi di entrare senza quarantena (rispetto ai dieci annunciati dal premier thailandese all’inizio di ottobre). Il nuovo elenco pubblicato dal Ministero degli Affari Esteri della Thailandia include, tra gli altri, Australia, Cina, Germania, Emirati Arabi, Regno Unito, Stati Uniti e Svizzera.

I visitatori che arriveranno in aeroporto dovranno mostrare il certificato di vaccinazione, il risultato negativo del test Pcr, la copertura assicurativa Covid-19 e una prenotazione alberghiera confermata. Il sistema Sandbox del paese è ancora in funzione per i viaggiatori vaccinati provenienti da altri paesi, mentre quelli non vaccinati possono entrare, osservando però un periodo di quarantena. All’arrivo, i viaggiatori fanno un altro test Covid e devono prenotare la prima notte in un hotel approvato in attesa dei risultati del test.

La Thailandia prevede di andare avanti con la riapertura su larga scala, nonostante attualmente conti soltanto il 40% circa della popolazione completamente vaccinata.