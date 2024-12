Thailandia: almeno 20 motivi per visitare “la terra del sorriso” La Thailandia è una destinazione emozionale ed è un paradiso per tutti i viaggiatori, anche per gli honeymooners. Sono almeno 20 i motivi per scoprirla, spiega Mario Degli Innocenti dell’Ente del turismo thailandese in Italia, sottolineando come gli arrivi siano cresciuti grazie al volo giornaliero di Thai Airways da Milano Malpensa che, da luglio a metà novembre ha portato 200 mila viaggiatori in destinazione, tornando ai numeri pre-pandemici. «La Thailandia può essere proposta tutto l’anno, tenendo conto della stagionalità. È un paese tropicale a regime monsonico, quindi ci sono 2 stagioni: quella umida delle piogge che va da maggio/giugno fino a ottobre inoltrato e quella secca da novembre a maggio, si possono scegliere diverse aree del paese con diverse condizioni climatiche. L’ospitalità locale, la Thainess, è davvero unica, come lo sono la tranquillità e la sicurezza. Le statistiche ci dicono che la Thailandia è una delle destinazioni più sicure al mondo. Bangkok, che è la città più prenotata al mondo per il 2025 (seguita da Parigi, Londra e Roma) pur essendo abitata da 13 mln di persone, è estremamente sicura. È stata istituita una Polizia Turistica, da contattare digitando 1155 sullo smartphone. L’elevato standard degli alberghi in tutto il paese consente avere un’esperienza di alto livello pagando meno che in tante altre destinazioni e il rapporto qualità/prezzo è sempre vantaggioso. Anche per questo – continua Degli Innocenti – la scorsa settimana l’importante rivista Travel+Leisure ha decretato la Thailanda “destinazione dell’anno” per il 2025 e otteniamo tanti riconoscimenti: Lonely Planet, ad esempio, ha inserito la Thailandia nei “Best in Travel 2025”. Il mare, sia nel golfo che sul versante occidentale, accoglie meravigliosi siti di immersione, per incontrare mante giganti, tartarughe e delfini, ammirando i fondali colorati e le spiagge bianche non scottano mai perché la sabbia è di origine organica e non minerale. A solo un’ora e mezza dall’aeroporto di Bangkok – viaggiando in auto e poi in barca – si raggiunge Koh Samet con i suoi meravigliosi resort affacciati su spiagge esclusive come il “Paradee”, perfetto per i viaggi di nozze e per chi non ha tempo per arrivare a Phuket o alle splendide isole del Golfo e del Mare delle Andamane. Su ogni spiaggia c’è poi un’ampia proposta di sport balneari. Tra i 20 motivi per visitare la Thailandia bisogna ricordare lo shopping, con le sete preziose e i manufatti in legno di teak, in particolare al Nord. A Bangkok si trovano delle mecche dello shopping: opulenti e sfarzosi centri commerciali che vendono di tutto. Ma i turisti sono soprattutto attratti dai colorati mercatini thailandesi, come quelli galleggianti, sulla linea della ferrovia – dove tutto viene spostato ogni volta che passa un treno – o come Chatuchak: il mercato all’aperto più grande del mondo con le sue 16mila bancarelle. In Thailandia si può sperimentare anche il turismo medico e wellness: il paese è un hub sanitario di prim’ordine ed è il regno del wellness, con spa e massaggi curativi praticati da esperti, in location meravigliose. Di prim’ordine anche la gastronomia: una delle più varie e appetitose da scoprire con lo street-food, i ristoranti stellati e anche sul rooftop di alti grattacieli dove si mangia, si ascolta musica e si guarda lo skyline della città. In Thailandia è importante il retaggio culturale, dal Nord al Sud, tra templi antichi e moderni e architetture suggestive, come il sito Unesco di Sukhothai, una delle capitali storiche del regno del Siam, rimasta intatta perché coperta dalla giungla e oggi visitabile anche in bicicletta. Oppure a Nord Est i templi misteriosi del regno Khmer o, ancora, la meravigliosa Ayutthaya, per 4 secoli capitale del Siam e non lontana da Bangkok: fu costruita su un ansa di un fiume che l’ha protetta naturalmente nel corso del tempo. La Thailandia è ideale per praticare il golf – ci sono oltre 300 campi. Tra i motivi per visitare questo paese c’è anche Bangkok: uno scrigno dal punto di vista culturale con templi come il Wat Arun (il tempio dell’alba) o il Grand Palace (il palazzo reale) e il Wat Poh, il più antico tempio della città che ospita la prima università medica della Thailandia, dove i massaggiatori imparano la loro arte. A Bangkok la night-life è sorprendente: è “la città che non dorme mai”. – conclude Degli Innocenti – Infine l’importanza del turismo-sostenibile, un turismo community-based che include tutti i gruppi etnici del paese e consente al turista di vivere esperienze fuori dall’ordinario, sperimentando la vita quotidiana degli abitanti». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480948 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Circa 500 operatori professionisti del turismo alternativo e sostenibile, media, influencer - sia a livello nazionale che internazionale - hanno partecipato alla prima edizione di Issot 2024, il salone internazionale del turismo del Sahara e delle oasi che si è svolto a Tozeur. [caption id="attachment_480950" align="alignright" width="300"] Sofiane Taqia, ministro del turismo della Tunisia[/caption] "Questo salone mira a posizionare la Tunisia come una destinazione di punta per il turismo sostenibile, armonizzando lo sviluppo economico e la conservazione dei fragili ecosistemi nelle regioni del Sahara e delle oasi - ha affermato il ministro del turismo, Sofiane Taqia, all'apertura dei lavori -. Si impegna a valorizzare la ricchezza unica del patrimonio tunisino, naturale o culturale, materiale o immateriale, promuovendo al tempo stesso i tesori inestimabili dei deserti e delle oasi". Un'occasione per mettere in risalto "gli eccezionali beni naturali, culturali e storici del sud della Tunisia, evidenziandone il potenziale di valorizzazione e di sviluppo strategico. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività e la visibilità di questa regione dalle molteplici sfaccettature su scala nazionale e internazionale". Il presidente del comitato organizzativo di Issot, Abdelfattah Milik ha sottolineato: "Questa prima edizione è nata dalla volontà della regione di Touzer e della federazione tunisina delle agenzie di viaggio: abbiamo constatato che molte agenzie di viaggio europee non conoscono abbastanza bene la destinazione del Sud ed è per questo motivo che siamo stati sollecitati ad organizzare questo evento per dare risalto a tutta la regione. [caption id="attachment_480951" align="alignleft" width="300"] Abdelfattah Milik, presidente del comitato organizzativo Issot 2024[/caption] Abbiamo riunito tutti gli attori, dal Nord al Sud, dall'Est all'Ovest, coinvolgendo le piccole, le medie e le grandi aziende e dando spazio anche ai piccoli artigiani per mettere in evidenza la ricchezza produttiva del territorio. E' un salone aperto a tutti i protagonisti del turismo in Tunisia, con particolare enfasi a quelli del Sud. Sono onorato del successo di questa prima edizione con un'adesione importante di operatori europei, cinesi, canadesi e da altri mercati. Abbiamo aperto i lavori con 4 programmi: il primo dedicato alla scoperta dei valori del Sud tunisino, il secondo al valore della donna del Sud nell'artigianato., il terzo alla digitalizzazione e il quarto agli investimenti". Non è mancata l'occasione per sottolineare l'importanza del mercato italiano verso la Tunisia: "Siamo soddisfatti perché quest'anno stiamo riscontrando un incremento del turisti italiani, con una buona affluenza - ha osservato il ministro -. Il 2024 ci ha visti aumentare le attività di promozione in Italia. Il nostro obiettivo è il potenziamento della qualità dei dei servizi e la diversificazione dei prodotti. Questo importante evento nel Sud tunisino è stata l'occasione per presentare agli operatori turistici e media italiani le grandi opportunità di questo territorio con le sue peculiarità". In conclusione il presidente Milik ha ricordato che "Il successo del salone è stato il risultato di una partnership strategica tra il settore pubblico e quello privato nonché dei principali attori del settore come il Ministero del Turismo, l'Ente Nazionale tunisino per il Turismo, l'Ente Nazionale dell'Artigianato, il Governatorato di Tozeur, la Federazione tunisina delle agenzie di viaggio e turismo (Ftav) e la Federazione tunisina degli alberghi (Fth). Issot 2024 beneficia del sostegno di organizzazioni internazionali come Usaid (Agenzia americana per lo sviluppo internazionale) in Tunisia, Giz (Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale), DRV (Associazione tedesca per il turismo) e la Fondazione per lo sviluppo della Tunisia". (Quirino Falessi) [post_title] => Tozeur: successo per Issot 2024. Focus sul patrimonio naturale e culturale del Sud tunisino [post_date] => 2024-12-12T11:26:24+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1734002784000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480840 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Thailandia è una destinazione emozionale ed è un paradiso per tutti i viaggiatori, anche per gli honeymooners. Sono almeno 20 i motivi per scoprirla, spiega Mario Degli Innocenti dell’Ente del turismo thailandese in Italia, sottolineando come gli arrivi siano cresciuti grazie al volo giornaliero di Thai Airways da Milano Malpensa che, da luglio a metà novembre ha portato 200 mila viaggiatori in destinazione, tornando ai numeri pre-pandemici. «La Thailandia può essere proposta tutto l’anno, tenendo conto della stagionalità. È un paese tropicale a regime monsonico, quindi ci sono 2 stagioni: quella umida delle piogge che va da maggio/giugno fino a ottobre inoltrato e quella secca da novembre a maggio, si possono scegliere diverse aree del paese con diverse condizioni climatiche. L’ospitalità locale, la Thainess, è davvero unica, come lo sono la tranquillità e la sicurezza. Le statistiche ci dicono che la Thailandia è una delle destinazioni più sicure al mondo. Bangkok, che è la città più prenotata al mondo per il 2025 (seguita da Parigi, Londra e Roma) pur essendo abitata da 13 mln di persone, è estremamente sicura. È stata istituita una Polizia Turistica, da contattare digitando 1155 sullo smartphone. L’elevato standard degli alberghi in tutto il paese consente avere un’esperienza di alto livello pagando meno che in tante altre destinazioni e il rapporto qualità/prezzo è sempre vantaggioso. Anche per questo - continua Degli Innocenti - la scorsa settimana l’importante rivista Travel+Leisure ha decretato la Thailanda “destinazione dell’anno” per il 2025 e otteniamo tanti riconoscimenti: Lonely Planet, ad esempio, ha inserito la Thailandia nei “Best in Travel 2025”. Il mare, sia nel golfo che sul versante occidentale, accoglie meravigliosi siti di immersione, per incontrare mante giganti, tartarughe e delfini, ammirando i fondali colorati e le spiagge bianche non scottano mai perché la sabbia è di origine organica e non minerale. A solo un’ora e mezza dall’aeroporto di Bangkok - viaggiando in auto e poi in barca - si raggiunge Koh Samet con i suoi meravigliosi resort affacciati su spiagge esclusive come il “Paradee”, perfetto per i viaggi di nozze e per chi non ha tempo per arrivare a Phuket o alle splendide isole del Golfo e del Mare delle Andamane. Su ogni spiaggia c’è poi un’ampia proposta di sport balneari. Tra i 20 motivi per visitare la Thailandia bisogna ricordare lo shopping, con le sete preziose e i manufatti in legno di teak, in particolare al Nord. A Bangkok si trovano delle mecche dello shopping: opulenti e sfarzosi centri commerciali che vendono di tutto. Ma i turisti sono soprattutto attratti dai colorati mercatini thailandesi, come quelli galleggianti, sulla linea della ferrovia - dove tutto viene spostato ogni volta che passa un treno - o come Chatuchak: il mercato all’aperto più grande del mondo con le sue 16mila bancarelle. In Thailandia si può sperimentare anche il turismo medico e wellness: il paese è un hub sanitario di prim’ordine ed è il regno del wellness, con spa e massaggi curativi praticati da esperti, in location meravigliose. Di prim’ordine anche la gastronomia: una delle più varie e appetitose da scoprire con lo street-food, i ristoranti stellati e anche sul rooftop di alti grattacieli dove si mangia, si ascolta musica e si guarda lo skyline della città. In Thailandia è importante il retaggio culturale, dal Nord al Sud, tra templi antichi e moderni e architetture suggestive, come il sito Unesco di Sukhothai, una delle capitali storiche del regno del Siam, rimasta intatta perché coperta dalla giungla e oggi visitabile anche in bicicletta. Oppure a Nord Est i templi misteriosi del regno Khmer o, ancora, la meravigliosa Ayutthaya, per 4 secoli capitale del Siam e non lontana da Bangkok: fu costruita su un ansa di un fiume che l’ha protetta naturalmente nel corso del tempo. La Thailandia è ideale per praticare il golf - ci sono oltre 300 campi. Tra i motivi per visitare questo paese c’è anche Bangkok: uno scrigno dal punto di vista culturale con templi come il Wat Arun (il tempio dell’alba) o il Grand Palace (il palazzo reale) e il Wat Poh, il più antico tempio della città che ospita la prima università medica della Thailandia, dove i massaggiatori imparano la loro arte. A Bangkok la night-life è sorprendente: è “la città che non dorme mai”. - conclude Degli Innocenti – Infine l’importanza del turismo-sostenibile, un turismo community-based che include tutti i gruppi etnici del paese e consente al turista di vivere esperienze fuori dall’ordinario, sperimentando la vita quotidiana degli abitanti». [post_title] => Thailandia: almeno 20 motivi per visitare “la terra del sorriso” [post_date] => 2024-12-12T10:19:52+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733998792000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480934 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => In occasione della ventinovesima edizione de I Protagonisti del Mare l’evento è stato inserito all’interno del primo Costa Global Summit che si è svolto ieri a Milano. Il summit ha ospitato 1.450 agenzie da tutto il mondo e 150 media. “Aver inserito i Protagonisti del Mare all’interno di un contesto nuovo - spiega Riccardo Fantoni, direttore commerciale Costa Crociere - ci consente di celebrare il 2024 ma anche la nostra partnership duratura con le agenzie”. Le agenzie partner ancora una volta sono state protagoniste della giornata durante la quale il team della compagnia del gruppo Carnival ha presentato novità ed obiettivi. “Il 2024 è stato un anno importante - sottolinea Luigi Stefanelli, vice president worldwide sales di Costa Crociere (nella foto) - che ha coinvolto settori come la gastronomia a bordo e le esperienze a terra e sulla nave. Tra le novità le Sea destination. Quale momento migliore per celebrare i nostri partner in un contesto unico e straordinario? Questa è per noi l’occasione per dire grazie alle agenzie per aver trasmesso tanto entusiasmo ai clienti”. Al Costa Global Summit la parole d’ordine è stata 'Meraviglia', il file rouge che caratterizzerà tutte le attività della compagnia ed il modo di approcciarsi al cliente. “Il Costa Global Summit - conclude Stefanelli - è il primo evento di questa portata fondamentale per posizionare Costa nel modo che ci auspichiamo. L’obiettivo è dare valore ed arricchire il nostro storytelling. Nello specifico dobbiamo uscire dai binari tradizionali ed elevare il nostro storytelling”. [post_title] => Protagonisti del Mare e Costa Global Summit: focus sul concetto di 'Meraviglia' [post_date] => 2024-12-12T09:55:26+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733997326000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480931 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Arabia Saudita è stata ufficialmente designata come paese ospitante della Fifa World Cup 2034: una straordinaria opportunità che rappresenta un momento storico per il paese, che si prepara ad accogliere tifosi, atleti e appassionati di calcio da tutto il mondo La Saudi Tourism Authority è al lavoro per sostenere l'iniziativa, che metterà in luce le bellezze naturali, le tradizioni millenarie e le infrastrutture all'avanguardia del paese. “L’Arabia Saudita ha accolto oltre 100 milioni di visitatori solo nel 2023 e ora siamo la destinazione turistica in più rapida crescita tra i paesi del G20 - ha dichiarato il ceo di Saudi Tourism Authority, Fahd Hamidaddin . Siamo il cuore dell’Arabia e per questo siamo pronti ad accogliere con gioia i visitatori, facendo scoprire loro la bellezza del nostro paese e la varietà delle sue meraviglie. Dalle montagne dell’Aseer alle scintillanti acque del mar Rosso saudita, dalle vaste dune di sabbia al nostro patrimonio umano e naturale, che saprà affascinare e ispirare. Il nostro settore turistico, dinamico e in continua espansione, garantisce un’esperienza armoniosa in ogni momento del viaggio. Invitiamo il mondo a scoprire ora la magia dell’Arabia Saudita: che si cerchi adrenalina, cultura o relax, una visita prima della Coppa del Mondo sarà l’occasione per assaporare l’essenza della nostra terra e la nostra celebre ospitalità.” La Fifa World Cup™ 2034 sarà la prima edizione del torneo a 48 squadre ospitata da un solo paese. Le città ospitanti dell’Arabia Saudita includono: Riyadh – che unisce l’intrattenimento moderno a tesori storici come Diriyah; Jeddah – città che mette in mostra il fascino del mar Rosso e di Al Balad, il quartiere storico; Al Khobar – con le sue spiagge tranquille e i punti di riferimento culturali; Abha – ricca di paesaggi lussureggianti e attività avventurose; e Neom – simbolo di innovazioni futuristiche. [post_title] => L'Arabia Saudita ospiterà i Mondiali di calcio 2034: al lavoro per un evento storico [post_date] => 2024-12-12T09:41:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733996465000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480918 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_398407" align="alignleft" width="300"] Gloria Guevara[/caption] L’ex presidente del World travel and tourism council (Wttc), Gloria Guevara, si candida come una candidata alla guida di Un toruism (ex Unwto), prendendo il posto di Zurab Pololikashvili, in carica dal 2018. Per fare questo ha il sostegno di un intero Paese come il Messico, che ritiene che sarebbe un’opportunità per collocarsi in una posizione strategica nel processo decisionale globale del settore. “Si tratta di far sì che il Messico abbia un posto al tavolo delle decisioni importanti sul turismo e che il turismo faccia sentire la sua voce a quel tavolo. Sono molto grato per il sostegno del governo messicano, in particolare del ministro degli esteri Juan Ramón de la Fuente e del ministro del turismo, Josefina Rodríguez Zamora. Sarebbe un grande onore essere la prima donna e la prima messicana a ricoprire questo incarico", ha sottolineato Guevara in dichiarazioni a El Economista. Il suo obiettivo è trasformare l’organizzazione con un’agenda incentrata sulla sostenibilità, l’innovazione e la promozione degli investimenti pubblici e privati. Nelle sue parole, cercherebbe di “portare l’organizzazione al livello successivo”, massimizzando “il suo potenziale e le sue opportunità”. Guevara ha più di 35 anni di esperienza nel settore del turismo. Dopo aver lasciato il Wttc nel 2021, è diventata consulente senior del Ministero del turismo dell'Arabia Saudita. Allo stesso modo, ha diretto il Ministero federale del turismo (Sectur) tra il 2010 e il 2012. L'elezione del nuovo Segretario generale di Un Tourism si svolgerà nel maggio 2025 a Madrid. Ci saranno 34 paesi votanti e avrai bisogno di almeno 18 voti per vincere. Guevara competerà con l'ex ministro del Turismo greco, Harry Theoharis. Sotto la sua guida, la Grecia ha adottato una strategia di promozione turistica che ha dato priorità sia alla sostenibilità che all’innovazione tecnologica. [post_title] => Gloria Guevara si candita a guidare l'Un Tourism dopo il Wttc [post_date] => 2024-12-12T09:26:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733995605000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480868 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Secondo lo studio Ticket to Travel 2025 presentato nei giorni scorsi da Marriott Bonvoy, l’85% dei viaggiatori italiani prevede di fare nel 2025 lo stesso numero o più vacanze rispetto al 2024. La ricerca, condotta su 21.374 adulti in 10 mercati in Europa, Africa e Medio Oriente (EMEA) e su oltre 2.000 viaggiatori in Italia, individua anche le tendenze di viaggio emergenti e in crescita. “Questi dati mostrano un forte desiderio di viaggi internazionali, regionali e nazionali, e rappresentano un segnale positivo per il settore" - ha commentato Phil Andreopoulos, Chief Sales & Marketing Officer di Marriott International - EMEA. Le principali mete e tendenze L’Europa resta la meta preferita per il 65% dei viaggiatori italiani, seguita dalle Americhe (10%). L’Italia si conferma protagonista, scelta dal 33% degli intervistati, seguita da Spagna, Francia e Grecia. Tra le tendenze emergenti spiccano le Heritage Holidays, viaggi dedicati alla scoperta delle proprie radici, e le Bravecations, esperienze avventurose in cui i più giovani si mostrano i più audaci: l’80% degli under 35 ha dichiarato infatti di sentirsi più coraggioso in vacanza. Le vacanze all’insegna del lusso e quelle all'insegna della scoperta del patrimonio culturale saranno quindi i temi chiave del prossimo anno, mentre una spesa più oculata sarà una considerazione fondamentale per molti italiani quando prenoteranno le loro vacanze, indipendentemente dal budget a disposizione. [caption id="attachment_480872" align="alignright" width="240"] Infografica Travel Trends 2025[/caption] Sostenibilità e risparmio al centro Il 75% degli italiani considera l’impatto ambientale nella valutazione e nella scelta delle proprie vacanze, e il 57% afferma che potrebbe rinunciare a volare per ridurre l’impatto ecologico. La ricerca evidenzia anche un’attenzione crescente al rapporto qualità-prezzo, con il 75% che valuta i viaggi in bassa stagione come un’opzione per risparmiare e per la minore affluenza di pubblico (65%). Scelta dell’alloggio e motivi del viaggio I viaggiatori intervistati hanno dichiarato che tra gli aspetti fondamentali sulla scelta della tipologia di alloggio per il viaggio ci sono la pulizia degli ambienti (96%), la posizione (91%) e il prezzo (94%). Inoltre, come leve principali nella decisione di intraprendere un viaggio, gli italiani mettono al primo posto la possibilità di trascorrere del tempo di qualità con gli amici e la famiglia (44%), seguito dal coccolarsi (43%) e conoscere la destinazione e la sua cultura (39%). Come dichiarato da Phil Andreopoulos “per il 2025 si prevedono in media 2 soggiorni nazionali, 2 a medio raggio e 1 a lungo raggio, più o meno in linea con le medie generali, ma che dimostrano come i viaggi nazionali siano destinati a rimanere”. Focus sul lusso Il 70% dei viaggiatori italiani alto spendenti sceglie hotel a 5 stelle e preferisce destinazioni emergenti se dotate di strutture di lusso. “I viaggiatori di lusso italiani privilegiano esperienze arricchenti rispetto a spese non essenziali - ha dichiarato Agnieszka Rog-Skrzyniarz, Vice President Luxury Brands di Marriott International – Gli italiani considerano anche la scelta di destinazioni emergenti per le loro vacanze se sono presenti hotel a cinque stelle, come The St. Regis Al Mouj Muscat Resort nel Sultanato dell'Oman o Paragraph Freedom Square, a Luxury Collection Hotel, Tbilisi in Georgia”. La personalizzazione e la sostenibilità sono dunque motivazioni e scelte prioritarie, così come le esperienze esclusive legate alla gastronomia e al benessere. Durante il periodo di vacanza i viaggiatori italiani ritengono importante poter fare le seguenti esperienze di benessere: trattamenti su richiesta, accesso in spa in qualsiasi momento della giornata, trattamenti all'avanguardia, connessione con l'ambiente naturale. Dalla ricerca di Marriott Bonvoy emerge chiramente che il 2025 sarà quindi un anno in cui gli italiani continueranno a viaggiare, puntando sempre più su avventura, scoperta culturale e attenzione ai dettagli. [post_title] => I viaggi nel 2025: tendenze e priorità secondo Marriott Bonvoy [post_date] => 2024-12-11T12:16:42+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => hotel [1] => marriott [2] => trend ) [post_tag_name] => Array ( [0] => hotel [1] => Marriott [2] => trend ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733919402000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480798 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ceo di Dat, Jesper Rungholm, ha incontrato in qualità di presidente dell'Era - European Regional Airline Association, i vertici dell'Easa a Colonia. Al centro del meeting diversi temi caldi per il settore del trasporto aereo, dalla sostenibilità alle criticità legate alla carenza di personale qualificato a terra nonché l'attuale scarsità di piloti, richiedendo all'Easa un supporto concreto. "Una buona opportunità per intrattenere conversazioni approfondite su diversi temi quali la sicurezza e la sostenibilità - ha sottolineato Rungholm -. Inoltre sono stati approfonditi anche argomenti correlati quali gli sviluppi ambientali e l’impatto del trasporto aereo sull’inquinamento, l’applicabilità delle nuove norme ReFuelEU Aviation e Saf-Sustainable Aviation Fuels per la graduale decarbonizzazione del settore aereo, e il modo in cui l'Easa sta collaborando con i costruttori per portare nuovi aeromobili sul mercato nel modo più efficiente possibile". Dat, compagnia aerea danese fondata nel 1989 da Kirsten e Jesper Rungholm è oggi uno dei principali vettori aerei europei con basi in Danimarca, Lituania e Italia che impiega aeromobili della famiglia Atr ed Airbus operando con voli di linea e charters in diverse nazioni europee in particolare Danimarca, Norvegia e Germania e in Italia è stata superata la soglia di 1.300.000 passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni. Dat opera in Italia con il marchio Volidisicilia dal 1° luglio 2018 come assegnataria dei collegamenti in oneri di Servizio Pubblico tra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria. La flotta impiega fino a 4 aeromobili a seconda della stagione operando più di 6 mila voli all’anno con una regolarità del 99% che si attesta ai vertici del settore. Inoltre, in Italia impiega direttamente circa 25 risorse e supporta oltre un centinaio di posti di lavoro indiretti. [post_title] => Dat: il ceo Rungholm a Colonia per il faccia a faccia Era-Easa [post_date] => 2024-12-11T11:10:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733915421000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480876 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_480878" align="alignleft" width="269"] Jim Cloonan[/caption] ItaliAbsolutely e Travel Show Marketing Group (TravelSMG) annunciano una nuova partnership strategica mirata a presentare le principali destinazioni di viaggio italiane ai maggiori agenti di viaggio leisure degli Stati Uniti. Nell'ambito della nuova collaborazione, ItaliAbsolutely e TravelSMG organizzeranno viaggi che porteranno in Italia buyer statunitensi, permettendo loro di sperimentare le destinazioni presentate dai partner di ItaliaAbsolutely. Viaggi che arricchiranno le competenze degli agenti americani, consentendo loro di servire meglio i clienti desiderosi di esplorare l'Italia. I buyer americani partecipanti avranno l'opportunità di entrare in contatto con aziende italiane del turismo e dell'ospitalità, ottenendo una visione da insider del fascino, della cultura e delle offerte uniche proposte in Italia. La partnership non solo mette in evidenza i partner di ItaliAbsolutely sul mercato statunitense, ma crea anche un forte legame tra le migliori destinazioni di viaggio italiane e gli influenti professionisti del settore. Daniela Battaglioni, General Manager di ItaliAbsolutely, ha detto: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto in Italia agli agenti di viaggio statunitensi e di presentare i nostri fantastici partner. La collaborazione con TravelSMG ci permette di mettere in luce il nostro Paese, rafforzando la presenza dell'Italia nell’industria dei viaggi negli Stati Uniti”. «Portando in Italia agenti di viaggio statunitensi di alto livello, offriamo loro l’opportunità di vivere esperienze autentiche e di conoscere a fondo le diverse destinazioni italiane,- ha dichiarato Jim Cloonan, presidente di TravelSMG. - Grazie a questa nuova consapevolezza, gli agenti saranno in grado di trasmettere ai loro clienti la loro genuina passione per l'Italia, stimolando così l'interesse per i viaggi in Italia”. ItaliAbsolutely ItaliAbsolutely by Travel Quotidiano è un portale B2B in inglese unico nel suo genere, dedicato alla promozione delle destinazioni più iconiche e nascoste del Bel Paese a un pubblico internazionale. Grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore, ItaliAbsolutely è una piattaforma di informaazione che permette alle aziende italiane del settore turismo e ospitalità a raggiungere una rete globale di buyer internazionali. Travel Show Marketing Travel Show Marketing Group (TravelSMG) è un'organizzazione indipendente che offre soluzioni per il settore B2B delle vacanze leisure. Dal 2009 TravelSMG ha collaborato con migliaia di clienti del settore per coinvolgere e potenziare la comunità degli agenti di viaggio nordamericani attraverso la formazione, il networking e le esperienze globali. La gamma di soluzioni comprende fiere importanti, eventi specializzati e di nicchia e una gamma completa di opportunità digitali. Per maggiori informazioni su entrambe le aziende e sui prossimi tour, visitare i siti www.TravelSMG.com e www.ItaliAbsolutely.com. [post_title] => ItaliAbsolutely e Travel Show Marketing: l’alleanza che avvicina l’Italia agli adv Usa [post_date] => 2024-12-11T11:10:20+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733915420000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480821 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà un ‘modello Firenze’ per gestire e strutturare al meglio l’overtourism, è l’impegno preso dal sindaco di Firenze Sara Funaro che nel corso di un incontro promosso da Fiavet-Confcommercio, ha espresso la volontà di promuovere a breve un tavolo di lavoro con gli operatori della filiera turistica e del commercio per condividere una strategìa che prenderà spunto dai punti già fissati dal Comune per far fronte al fenomeno dell’iperturismo. “Tra i passaggi chiave del nostro decalogo che sono parte integrante del Piano approvato in Giunta, ci sono azioni concrete che metteremo in campo, come la regolamentazione ed il contenimento degli affitti brevi, vedi il rimborso Imu per chi nel centro storico passa da locazione turistica ad una di tipo residenziale, la tutela degli esercenti di vicinato, ed iniziative per destagionalizzare e delocalizzare i flussi turistici.” Apprezzamento per la convocazione di questo tavolo di lavoro è stato espresso dal presidente di Fiavet Confcommercio Toscana, Pier Carlo Testa, che ha osservato come “Quello dell’overtourism è una sintesi fuorviante, perché semmai dovremmo parlare di turismo disorganizzato. Noi vogliamo fare la nostra parte per trovare le soluzioni operative e logistiche finalizzate a preservare il patrimonio ricettivo. Agenti di viaggi toscani sono prevalentemente coinvolti nel turismo incoming ed è quindi prioritario tutelare il ‘patrimonio’ dei flussi di visitatori che scelgono il territorio. E’ bene chiarire che questa nuova declinazione della ricettività potrebbe essere adottata da molte altre destinazioni italiane ponendo sempre in evidenza che il turismo è una industria.” Attenzione alta E sulla trasversalità del settore e la necessità di condividere una strategìa si è soffermata anche Laura Masi, presidente della Fondazione Destination Florence Convention Bureau: “La nostra realtà che conta già 130 aziende con la formula del partenariato pubblico-privato, intende fare la sua parte analizzando le migliori soluzioni per risolvere la temporalità e la dislocazione dei flussi turistici.” Un impegno condiviso anche dall’ad dell’Enit, Ivana Jelinic: “Noi dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulle nostre destinazioni di punta come Roma, Firenze e Venezia che sono poi il motivo per cui i visitatori stranieri ci scelgono e come secondo passaggio essere sufficientemente organizzati per proporre altro, aiutare il turista, sia estero che italiano, a scoprire altri territori circostanti, con una pianificazione temporale che consenta di destagionalizzare con criterio, mettendo a regime un virtuoso sistema di prenotazioni per visite, escursioni, come fanno le grandi mete internazionali – Londra, Parigi - per gestire i loro flussi turistici.” [post_title] => Nasce un "modello Firenze" per gestire l'overtourism [post_date] => 2024-12-11T10:59:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733914758000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "thailandia almeno 20 motivi visitare la terra del sorriso" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":69,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1854,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480948","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Circa 500 operatori professionisti del turismo alternativo e sostenibile, media, influencer - sia a livello nazionale che internazionale - hanno partecipato alla prima edizione di Issot 2024, il salone internazionale del turismo del Sahara e delle oasi che si è svolto a Tozeur.\r

\r

[caption id=\"attachment_480950\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Sofiane Taqia, ministro del turismo della Tunisia[/caption]\r

\r

\"Questo salone mira a posizionare la Tunisia come una destinazione di punta per il turismo sostenibile, armonizzando lo sviluppo economico e la conservazione dei fragili ecosistemi nelle regioni del Sahara e delle oasi - ha affermato il ministro del turismo, Sofiane Taqia, all'apertura dei lavori -. Si impegna a valorizzare la ricchezza unica del patrimonio tunisino, naturale o culturale, materiale o immateriale, promuovendo al tempo stesso i tesori inestimabili dei deserti e delle oasi\". Un'occasione per mettere in risalto \"gli eccezionali beni naturali, culturali e storici del sud della Tunisia, evidenziandone il potenziale di valorizzazione e di sviluppo strategico. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività e la visibilità di questa regione dalle molteplici sfaccettature su scala nazionale e internazionale\".\r

\r

Il presidente del comitato organizzativo di Issot, Abdelfattah Milik ha sottolineato: \"Questa prima edizione è nata dalla volontà della regione di Touzer e della federazione tunisina delle agenzie di viaggio: abbiamo constatato che molte agenzie di viaggio europee non conoscono abbastanza bene la destinazione del Sud ed è per questo motivo che siamo stati sollecitati ad organizzare questo evento per dare risalto a tutta la regione.\r

\r

[caption id=\"attachment_480951\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Abdelfattah Milik, presidente del comitato organizzativo Issot 2024[/caption]\r

\r

Abbiamo riunito tutti gli attori, dal Nord al Sud, dall'Est all'Ovest, coinvolgendo le piccole, le medie e le grandi aziende e dando spazio anche ai piccoli artigiani per mettere in evidenza la ricchezza produttiva del territorio. E' un salone aperto a tutti i protagonisti del turismo in Tunisia, con particolare enfasi a quelli del Sud. Sono onorato del successo di questa prima edizione con un'adesione importante di operatori europei, cinesi, canadesi e da altri mercati. Abbiamo aperto i lavori con 4 programmi: il primo dedicato alla scoperta dei valori del Sud tunisino, il secondo al valore della donna del Sud nell'artigianato., il terzo alla digitalizzazione e il quarto agli investimenti\". \r

\r

Non è mancata l'occasione per sottolineare l'importanza del mercato italiano verso la Tunisia: \"Siamo soddisfatti perché quest'anno stiamo riscontrando un incremento del turisti italiani, con una buona affluenza - ha osservato il ministro -. Il 2024 ci ha visti aumentare le attività di promozione in Italia. Il nostro obiettivo è il potenziamento della qualità dei dei servizi e la diversificazione dei prodotti. Questo importante evento nel Sud tunisino è stata l'occasione per presentare agli operatori turistici e media italiani le grandi opportunità di questo territorio con le sue peculiarità\".\r

\r

In conclusione il presidente Milik ha ricordato che \"Il successo del salone è stato il risultato di una partnership strategica tra il settore pubblico e quello privato nonché dei principali attori del settore come il Ministero del Turismo, l'Ente Nazionale tunisino per il Turismo, l'Ente Nazionale dell'Artigianato, il Governatorato di Tozeur, la Federazione tunisina delle agenzie di viaggio e turismo (Ftav) e la Federazione tunisina degli alberghi (Fth). Issot 2024 beneficia del sostegno di organizzazioni internazionali come Usaid (Agenzia americana per lo sviluppo internazionale) in Tunisia, Giz (Agenzia tedesca per la cooperazione internazionale), DRV (Associazione tedesca per il turismo) e la Fondazione per lo sviluppo della Tunisia\".\r

\r

(Quirino Falessi)\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Tozeur: successo per Issot 2024. Focus sul patrimonio naturale e culturale del Sud tunisino","post_date":"2024-12-12T11:26:24+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1734002784000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia è una destinazione emozionale ed è un paradiso per tutti i viaggiatori, anche per gli honeymooners. Sono almeno 20 i motivi per scoprirla, spiega Mario Degli Innocenti dell’Ente del turismo thailandese in Italia, sottolineando come gli arrivi siano cresciuti grazie al volo giornaliero di Thai Airways da Milano Malpensa che, da luglio a metà novembre ha portato 200 mila viaggiatori in destinazione, tornando ai numeri pre-pandemici.\r

\r

«La Thailandia può essere proposta tutto l’anno, tenendo conto della stagionalità. È un paese tropicale a regime monsonico, quindi ci sono 2 stagioni: quella umida delle piogge che va da maggio/giugno fino a ottobre inoltrato e quella secca da novembre a maggio, si possono scegliere diverse aree del paese con diverse condizioni climatiche. L’ospitalità locale, la Thainess, è davvero unica, come lo sono la tranquillità e la sicurezza. Le statistiche ci dicono che la Thailandia è una delle destinazioni più sicure al mondo. Bangkok, che è la città più prenotata al mondo per il 2025 (seguita da Parigi, Londra e Roma) pur essendo abitata da 13 mln di persone, è estremamente sicura. È stata istituita una Polizia Turistica, da contattare digitando 1155 sullo smartphone. L’elevato standard degli alberghi in tutto il paese consente avere un’esperienza di alto livello pagando meno che in tante altre destinazioni e il rapporto qualità/prezzo è sempre vantaggioso.\r

\r

Anche per questo - continua Degli Innocenti - la scorsa settimana l’importante rivista Travel+Leisure ha decretato la Thailanda “destinazione dell’anno” per il 2025 e otteniamo tanti riconoscimenti: Lonely Planet, ad esempio, ha inserito la Thailandia nei “Best in Travel 2025”. Il mare, sia nel golfo che sul versante occidentale, accoglie meravigliosi siti di immersione, per incontrare mante giganti, tartarughe e delfini, ammirando i fondali colorati e le spiagge bianche non scottano mai perché la sabbia è di origine organica e non minerale.\r

\r

A solo un’ora e mezza dall’aeroporto di Bangkok - viaggiando in auto e poi in barca - si raggiunge Koh Samet con i suoi meravigliosi resort affacciati su spiagge esclusive come il “Paradee”, perfetto per i viaggi di nozze e per chi non ha tempo per arrivare a Phuket o alle splendide isole del Golfo e del Mare delle Andamane. Su ogni spiaggia c’è poi un’ampia proposta di sport balneari.\r

\r

Tra i 20 motivi per visitare la Thailandia bisogna ricordare lo shopping, con le sete preziose e i manufatti in legno di teak, in particolare al Nord. A Bangkok si trovano delle mecche dello shopping: opulenti e sfarzosi centri commerciali che vendono di tutto. Ma i turisti sono soprattutto attratti dai colorati mercatini thailandesi, come quelli galleggianti, sulla linea della ferrovia - dove tutto viene spostato ogni volta che passa un treno - o come Chatuchak: il mercato all’aperto più grande del mondo con le sue 16mila bancarelle.\r

\r

In Thailandia si può sperimentare anche il turismo medico e wellness: il paese è un hub sanitario di prim’ordine ed è il regno del wellness, con spa e massaggi curativi praticati da esperti, in location meravigliose.\r

\r

Di prim’ordine anche la gastronomia: una delle più varie e appetitose da scoprire con lo street-food, i ristoranti stellati e anche sul rooftop di alti grattacieli dove si mangia, si ascolta musica e si guarda lo skyline della città.\r

\r

In Thailandia è importante il retaggio culturale, dal Nord al Sud, tra templi antichi e moderni e architetture suggestive, come il sito Unesco di Sukhothai, una delle capitali storiche del regno del Siam, rimasta intatta perché coperta dalla giungla e oggi visitabile anche in bicicletta. Oppure a Nord Est i templi misteriosi del regno Khmer o, ancora, la meravigliosa Ayutthaya, per 4 secoli capitale del Siam e non lontana da Bangkok: fu costruita su un ansa di un fiume che l’ha protetta naturalmente nel corso del tempo.\r

\r

La Thailandia è ideale per praticare il golf - ci sono oltre 300 campi. Tra i motivi per visitare questo paese c’è anche Bangkok: uno scrigno dal punto di vista culturale con templi come il Wat Arun (il tempio dell’alba) o il Grand Palace (il palazzo reale) e il Wat Poh, il più antico tempio della città che ospita la prima università medica della Thailandia, dove i massaggiatori imparano la loro arte. A Bangkok la night-life è sorprendente: è “la città che non dorme mai”. - conclude Degli Innocenti – Infine l’importanza del turismo-sostenibile, un turismo community-based che include tutti i gruppi etnici del paese e consente al turista di vivere esperienze fuori dall’ordinario, sperimentando la vita quotidiana degli abitanti».\r

\r

","post_title":"Thailandia: almeno 20 motivi per visitare “la terra del sorriso”","post_date":"2024-12-12T10:19:52+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1733998792000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480934","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"In occasione della ventinovesima edizione de I Protagonisti del Mare l’evento è stato inserito all’interno del primo Costa Global Summit che si è svolto ieri a Milano. Il summit ha ospitato 1.450 agenzie da tutto il mondo e 150 media.\r

\r

“Aver inserito i Protagonisti del Mare all’interno di un contesto nuovo - spiega Riccardo Fantoni, direttore commerciale Costa Crociere - ci consente di celebrare il 2024 ma anche la nostra partnership duratura con le agenzie”.\r

\r

Le agenzie partner ancora una volta sono state protagoniste della giornata durante la quale il team della compagnia del gruppo Carnival ha presentato novità ed obiettivi.\r

\r

“Il 2024 è stato un anno importante - sottolinea Luigi Stefanelli, vice president worldwide sales di Costa Crociere (nella foto) - che ha coinvolto settori come la gastronomia a bordo e le esperienze a terra e sulla nave. Tra le novità le Sea destination. Quale momento migliore per celebrare i nostri partner in un contesto unico e straordinario? Questa è per noi l’occasione per dire grazie alle agenzie per aver trasmesso tanto entusiasmo ai clienti”.\r

\r

Al Costa Global Summit la parole d’ordine è stata 'Meraviglia', il file rouge che caratterizzerà tutte le attività della compagnia ed il modo di approcciarsi al cliente.\r

\r

“Il Costa Global Summit - conclude Stefanelli - è il primo evento di questa portata fondamentale per posizionare Costa nel modo che ci auspichiamo. L’obiettivo è dare valore ed arricchire il nostro storytelling. Nello specifico dobbiamo uscire dai binari tradizionali ed elevare il nostro storytelling”.","post_title":"Protagonisti del Mare e Costa Global Summit: focus sul concetto di 'Meraviglia'","post_date":"2024-12-12T09:55:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1733997326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480931","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Arabia Saudita è stata ufficialmente designata come paese ospitante della Fifa World Cup 2034: una straordinaria opportunità che rappresenta un momento storico per il paese, che si prepara ad accogliere tifosi, atleti e appassionati di calcio da tutto il mondo\r

La Saudi Tourism Authority è al lavoro per sostenere l'iniziativa, che metterà in luce le bellezze naturali, le tradizioni millenarie e le infrastrutture all'avanguardia del paese. \r

\r

“L’Arabia Saudita ha accolto oltre 100 milioni di visitatori solo nel 2023 e ora siamo la destinazione turistica in più rapida crescita tra i paesi del G20 - ha dichiarato il ceo di Saudi Tourism Authority, Fahd Hamidaddin . Siamo il cuore dell’Arabia e per questo siamo pronti ad accogliere con gioia i visitatori, facendo scoprire loro la bellezza del nostro paese e la varietà delle sue meraviglie. Dalle montagne dell’Aseer alle scintillanti acque del mar Rosso saudita, dalle vaste dune di sabbia al nostro patrimonio umano e naturale, che saprà affascinare e ispirare. Il nostro settore turistico, dinamico e in continua espansione, garantisce un’esperienza armoniosa in ogni momento del viaggio. Invitiamo il mondo a scoprire ora la magia dell’Arabia Saudita: che si cerchi adrenalina, cultura o relax, una visita prima della Coppa del Mondo sarà l’occasione per assaporare l’essenza della nostra terra e la nostra celebre ospitalità.”\r

\r

La Fifa World Cup™ 2034 sarà la prima edizione del torneo a 48 squadre ospitata da un solo paese. Le città ospitanti dell’Arabia Saudita includono: Riyadh – che unisce l’intrattenimento moderno a tesori storici come Diriyah; Jeddah – città che mette in mostra il fascino del mar Rosso e di Al Balad, il quartiere storico; Al Khobar – con le sue spiagge tranquille e i punti di riferimento culturali; Abha – ricca di paesaggi lussureggianti e attività avventurose; e Neom – simbolo di innovazioni futuristiche. ","post_title":"L'Arabia Saudita ospiterà i Mondiali di calcio 2034: al lavoro per un evento storico","post_date":"2024-12-12T09:41:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1733996465000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480918","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_398407\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Gloria Guevara[/caption]\r

\r

L’ex presidente del World travel and tourism council (Wttc), Gloria Guevara, si candida come una candidata alla guida di Un toruism (ex Unwto), prendendo il posto di Zurab Pololikashvili, in carica dal 2018.\r

\r

Per fare questo ha il sostegno di un intero Paese come il Messico, che ritiene che sarebbe un’opportunità per collocarsi in una posizione strategica nel processo decisionale globale del settore.\r

\r

“Si tratta di far sì che il Messico abbia un posto al tavolo delle decisioni importanti sul turismo e che il turismo faccia sentire la sua voce a quel tavolo. Sono molto grato per il sostegno del governo messicano, in particolare del ministro degli esteri Juan Ramón de la Fuente e del ministro del turismo, Josefina Rodríguez Zamora. Sarebbe un grande onore essere la prima donna e la prima messicana a ricoprire questo incarico\", ha sottolineato Guevara in dichiarazioni a El Economista.\r

\r

Il suo obiettivo è trasformare l’organizzazione con un’agenda incentrata sulla sostenibilità, l’innovazione e la promozione degli investimenti pubblici e privati. Nelle sue parole, cercherebbe di “portare l’organizzazione al livello successivo”, massimizzando “il suo potenziale e le sue opportunità”.\r

\r

Guevara ha più di 35 anni di esperienza nel settore del turismo. Dopo aver lasciato il Wttc nel 2021, è diventata consulente senior del Ministero del turismo dell'Arabia Saudita. Allo stesso modo, ha diretto il Ministero federale del turismo (Sectur) tra il 2010 e il 2012.\r

\r

L'elezione del nuovo Segretario generale di Un Tourism si svolgerà nel maggio 2025 a Madrid. Ci saranno 34 paesi votanti e avrai bisogno di almeno 18 voti per vincere. Guevara competerà con l'ex ministro del Turismo greco, Harry Theoharis. Sotto la sua guida, la Grecia ha adottato una strategia di promozione turistica che ha dato priorità sia alla sostenibilità che all’innovazione tecnologica.","post_title":"Gloria Guevara si candita a guidare l'Un Tourism dopo il Wttc","post_date":"2024-12-12T09:26:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733995605000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480868","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Secondo lo studio Ticket to Travel 2025 presentato nei giorni scorsi da Marriott Bonvoy, l’85% dei viaggiatori italiani prevede di fare nel 2025 lo stesso numero o più vacanze rispetto al 2024. La ricerca, condotta su 21.374 adulti in 10 mercati in Europa, Africa e Medio Oriente (EMEA) e su oltre 2.000 viaggiatori in Italia, individua anche le tendenze di viaggio emergenti e in crescita.\r

“Questi dati mostrano un forte desiderio di viaggi internazionali, regionali e nazionali, e rappresentano un segnale positivo per il settore\" - ha commentato Phil Andreopoulos, Chief Sales & Marketing Officer di Marriott International - EMEA.\r

Le principali mete e tendenze\r

L’Europa resta la meta preferita per il 65% dei viaggiatori italiani, seguita dalle Americhe (10%). L’Italia si conferma protagonista, scelta dal 33% degli intervistati, seguita da Spagna, Francia e Grecia. Tra le tendenze emergenti spiccano le Heritage Holidays, viaggi dedicati alla scoperta delle proprie radici, e le Bravecations, esperienze avventurose in cui i più giovani si mostrano i più audaci: l’80% degli under 35 ha dichiarato infatti di sentirsi più coraggioso in vacanza. Le vacanze all’insegna del lusso e quelle all'insegna della scoperta del patrimonio culturale saranno quindi i temi chiave del prossimo anno, mentre una spesa più oculata sarà una considerazione fondamentale per molti italiani quando prenoteranno le loro vacanze, indipendentemente dal budget a disposizione.\r

\r

[caption id=\"attachment_480872\" align=\"alignright\" width=\"240\"] Infografica Travel Trends 2025[/caption]\r

Sostenibilità e risparmio al centro\r

Il 75% degli italiani considera l’impatto ambientale nella valutazione e nella scelta delle proprie vacanze, e il 57% afferma che potrebbe rinunciare a volare per ridurre l’impatto ecologico. La ricerca evidenzia anche un’attenzione crescente al rapporto qualità-prezzo, con il 75% che valuta i viaggi in bassa stagione come un’opzione per risparmiare e per la minore affluenza di pubblico (65%).\r

Scelta dell’alloggio e motivi del viaggio\r

I viaggiatori intervistati hanno dichiarato che tra gli aspetti fondamentali sulla scelta della tipologia di alloggio per il viaggio ci sono la pulizia degli ambienti (96%), la posizione (91%) e il prezzo (94%). Inoltre, come leve principali nella decisione di intraprendere un viaggio, gli italiani mettono al primo posto la possibilità di trascorrere del tempo di qualità con gli amici e la famiglia (44%), seguito dal coccolarsi (43%) e conoscere la destinazione e la sua cultura (39%).\r

Come dichiarato da Phil Andreopoulos “per il 2025 si prevedono in media 2 soggiorni nazionali, 2 a medio raggio e 1 a lungo raggio, più o meno in linea con le medie generali, ma che dimostrano come i viaggi nazionali siano destinati a rimanere”.\r

Focus sul lusso\r

Il 70% dei viaggiatori italiani alto spendenti sceglie hotel a 5 stelle e preferisce destinazioni emergenti se dotate di strutture di lusso. “I viaggiatori di lusso italiani privilegiano esperienze arricchenti rispetto a spese non essenziali - ha dichiarato Agnieszka Rog-Skrzyniarz, Vice President Luxury Brands di Marriott International – Gli italiani considerano anche la scelta di destinazioni emergenti per le loro vacanze se sono presenti hotel a cinque stelle, come The St. Regis Al Mouj Muscat Resort nel Sultanato dell'Oman o Paragraph Freedom Square, a Luxury Collection Hotel, Tbilisi in Georgia”.\r

\r

La personalizzazione e la sostenibilità sono dunque motivazioni e scelte prioritarie, così come le esperienze esclusive legate alla gastronomia e al benessere. Durante il periodo di vacanza i viaggiatori italiani ritengono importante poter fare le seguenti esperienze di benessere: trattamenti su richiesta, accesso in spa in qualsiasi momento della giornata, trattamenti all'avanguardia, connessione con l'ambiente naturale.\r

Dalla ricerca di Marriott Bonvoy emerge chiramente che il 2025 sarà quindi un anno in cui gli italiani continueranno a viaggiare, puntando sempre più su avventura, scoperta culturale e attenzione ai dettagli.","post_title":"I viaggi nel 2025: tendenze e priorità secondo Marriott Bonvoy","post_date":"2024-12-11T12:16:42+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["hotel","marriott","trend"],"post_tag_name":["hotel","Marriott","trend"]},"sort":[1733919402000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480798","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ceo di Dat, Jesper Rungholm, ha incontrato in qualità di presidente dell'Era - European Regional Airline Association, i vertici dell'Easa a Colonia.\r

\r

Al centro del meeting diversi temi caldi per il settore del trasporto aereo, dalla sostenibilità alle criticità legate alla carenza di personale qualificato a terra nonché l'attuale scarsità di piloti, richiedendo all'Easa un supporto concreto.\r

\r

\"Una buona opportunità per intrattenere conversazioni approfondite su diversi temi quali la sicurezza e la sostenibilità - ha sottolineato Rungholm -. Inoltre sono stati approfonditi anche argomenti correlati quali gli sviluppi ambientali e l’impatto del trasporto aereo sull’inquinamento, l’applicabilità delle nuove norme ReFuelEU Aviation e Saf-Sustainable Aviation Fuels per la graduale decarbonizzazione del settore aereo, e il modo in cui l'Easa sta collaborando con i costruttori per portare nuovi aeromobili sul mercato nel modo più efficiente possibile\".\r

\r

Dat, compagnia aerea danese fondata nel 1989 da Kirsten e Jesper Rungholm è oggi uno dei principali vettori aerei europei con basi in Danimarca, Lituania e Italia che impiega aeromobili della famiglia Atr ed Airbus operando con voli di linea e charters in diverse nazioni europee in particolare Danimarca, Norvegia e Germania e in Italia è stata superata la soglia di 1.300.000 passeggeri trasportati dall’inizio delle operazioni.\r

\r

Dat opera in Italia con il marchio Volidisicilia dal 1° luglio 2018 come assegnataria dei collegamenti in oneri di Servizio Pubblico tra la Sicilia e le isole minori di Lampedusa e Pantelleria. La flotta impiega fino a 4 aeromobili a seconda della stagione operando più di 6 mila voli all’anno con una regolarità del 99% che si attesta ai vertici del settore. Inoltre, in Italia impiega direttamente circa 25 risorse e supporta oltre un centinaio di posti di lavoro indiretti.\r

\r

","post_title":"Dat: il ceo Rungholm a Colonia per il faccia a faccia Era-Easa","post_date":"2024-12-11T11:10:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733915421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480876","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_480878\" align=\"alignleft\" width=\"269\"] Jim Cloonan[/caption]\r

\r

ItaliAbsolutely e Travel Show Marketing Group (TravelSMG) annunciano una nuova partnership strategica mirata a presentare le principali destinazioni di viaggio italiane ai maggiori agenti di viaggio leisure degli Stati Uniti. Nell'ambito della nuova collaborazione, ItaliAbsolutely e TravelSMG organizzeranno viaggi che porteranno in Italia buyer statunitensi, permettendo loro di sperimentare le destinazioni presentate dai partner di ItaliaAbsolutely. Viaggi che arricchiranno le competenze degli agenti americani, consentendo loro di servire meglio i clienti desiderosi di esplorare l'Italia. \r

\r

I buyer americani partecipanti avranno l'opportunità di entrare in contatto con aziende italiane del turismo e dell'ospitalità, ottenendo una visione da insider del fascino, della cultura e delle offerte uniche proposte in Italia. La partnership non solo mette in evidenza i partner di ItaliAbsolutely sul mercato statunitense, ma crea anche un forte legame tra le migliori destinazioni di viaggio italiane e gli influenti professionisti del settore.\r

\r

Daniela Battaglioni, General Manager di ItaliAbsolutely, ha detto: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto in Italia agli agenti di viaggio statunitensi e di presentare i nostri fantastici partner. La collaborazione con TravelSMG ci permette di mettere in luce il nostro Paese, rafforzando la presenza dell'Italia nell’industria dei viaggi negli Stati Uniti”.\r

\r

«Portando in Italia agenti di viaggio statunitensi di alto livello, offriamo loro l’opportunità di vivere esperienze autentiche e di conoscere a fondo le diverse destinazioni italiane,- ha dichiarato Jim Cloonan, presidente di TravelSMG. - Grazie a questa nuova consapevolezza, gli agenti saranno in grado di trasmettere ai loro clienti la loro genuina passione per l'Italia, stimolando così l'interesse per i viaggi in Italia”. \r

ItaliAbsolutely\r

ItaliAbsolutely by Travel Quotidiano è un portale B2B in inglese unico nel suo genere, dedicato alla promozione delle destinazioni più iconiche e nascoste del Bel Paese a un pubblico internazionale. Grazie alla collaborazione con i migliori partner del settore, ItaliAbsolutely è una piattaforma di informaazione che permette alle aziende italiane del settore turismo e ospitalità a raggiungere una rete globale di buyer internazionali.\r

Travel Show Marketing\r

Travel Show Marketing Group (TravelSMG) è un'organizzazione indipendente che offre soluzioni per il settore B2B delle vacanze leisure. Dal 2009 TravelSMG ha collaborato con migliaia di clienti del settore per coinvolgere e potenziare la comunità degli agenti di viaggio nordamericani attraverso la formazione, il networking e le esperienze globali. La gamma di soluzioni comprende fiere importanti, eventi specializzati e di nicchia e una gamma completa di opportunità digitali. Per maggiori informazioni su entrambe le aziende e sui prossimi tour, visitare i siti www.TravelSMG.com e www.ItaliAbsolutely.com.","post_title":"ItaliAbsolutely e Travel Show Marketing: l’alleanza che avvicina l’Italia agli adv Usa","post_date":"2024-12-11T11:10:20+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1733915420000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà un ‘modello Firenze’ per gestire e strutturare al meglio l’overtourism, è l’impegno preso dal sindaco di Firenze Sara Funaro che nel corso di un incontro promosso da Fiavet-Confcommercio, ha espresso la volontà di promuovere a breve un tavolo di lavoro con gli operatori della filiera turistica e del commercio per condividere una strategìa che prenderà spunto dai punti già fissati dal Comune per far fronte al fenomeno dell’iperturismo.\r

\r

“Tra i passaggi chiave del nostro decalogo che sono parte integrante del Piano approvato in Giunta, ci sono azioni concrete che metteremo in campo, come la regolamentazione ed il contenimento degli affitti brevi, vedi il rimborso Imu per chi nel centro storico passa da locazione turistica ad una di tipo residenziale, la tutela degli esercenti di vicinato, ed iniziative per destagionalizzare e delocalizzare i flussi turistici.”\r

\r

Apprezzamento per la convocazione di questo tavolo di lavoro è stato espresso dal presidente di Fiavet Confcommercio Toscana, Pier Carlo Testa, che ha osservato come “Quello dell’overtourism è una sintesi fuorviante, perché semmai dovremmo parlare di turismo disorganizzato. Noi vogliamo fare la nostra parte per trovare le soluzioni operative e logistiche finalizzate a preservare il patrimonio ricettivo. Agenti di viaggi toscani sono prevalentemente coinvolti nel turismo incoming ed è quindi prioritario tutelare il ‘patrimonio’ dei flussi di visitatori che scelgono il territorio. E’ bene chiarire che questa nuova declinazione della ricettività potrebbe essere adottata da molte altre destinazioni italiane ponendo sempre in evidenza che il turismo è una industria.”\r

Attenzione alta\r

E sulla trasversalità del settore e la necessità di condividere una strategìa si è soffermata anche Laura Masi, presidente della Fondazione Destination Florence Convention Bureau: “La nostra realtà che conta già 130 aziende con la formula del partenariato pubblico-privato, intende fare la sua parte analizzando le migliori soluzioni per risolvere la temporalità e la dislocazione dei flussi turistici.”\r

\r

Un impegno condiviso anche dall’ad dell’Enit, Ivana Jelinic: “Noi dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulle nostre destinazioni di punta come Roma, Firenze e Venezia che sono poi il motivo per cui i visitatori stranieri ci scelgono e come secondo passaggio essere sufficientemente organizzati per proporre altro, aiutare il turista, sia estero che italiano, a scoprire altri territori circostanti, con una pianificazione temporale che consenta di destagionalizzare con criterio, mettendo a regime un virtuoso sistema di prenotazioni per visite, escursioni, come fanno le grandi mete internazionali – Londra, Parigi - per gestire i loro flussi turistici.”\r

\r

","post_title":"Nasce un \"modello Firenze\" per gestire l'overtourism","post_date":"2024-12-11T10:59:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733914758000]}]}}