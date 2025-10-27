Tahiti Tourisme: «Lusso e viaggi di nozze? La Polinesia Francese è tanto altro» Un legame ancora più stretto con il mercato Italia e un focus preciso che punta a promuovere la destinazione oltre il segmento lusso, e a diversi target di visitatori. Con queste premesse Tahiti Tourisme è tornata all’ultimo Ttg di Rimini, come racconta Tehani Mairai, responsabile promozione internazionale: «Siamo tornati a Rimini dopo sette anni di assenza, un periodo in cui il mercato italiano è sempre rimasto fedele alla destinazione e, anzi, ha registrato una crescita del numero di visitatori. Oggi vogliamo amplificare ulteriormente il messaggio di una meta che ha superato l’identificazione con il viaggio luxury o per i novelli sposi. Vorremmo ricordare – o far scoprire – agli italiani che la Polinesia Francese è anche una destinazione per chi viaggia solo, perché è sicura e semplice da visitare. Ed è aperta a tutti, come la nostra cultura ci insegna, dalla comunità Lgbtq ai viaggiatori senior». In questo quadro, il mercato Italia si colloca nella top 5 per numero di arrivi, «il secondo in Europa dopo la Francia e, a luglio, abbiamo registrato un aumento dell’8% anno su anno dei turisti italiani». Un viaggio lungo, «ma accessibile: non solo via Parigi, ma volando direttamente dall’Italia negli Stati Uniti (Los Angeles) e da lì poi sono sole otto ore per raggiungere Tahiti». Qui i nostri connazionali si fermano mediamente una settimana, dieci giorni, «un soggiorno che consente di scoprire diverse isole o semplicemente di rilassarsi a Tahiti. Primo piano sulle crociere Il comparto crocieristico sta vivendo un momento di grande slancio: «Ci sono tre navi basate qui tutto l’anno: la Paul Gauguin, la Star Breeze (Windstar Cruises) e l’Aranui della Aranui Cruises. Entrambe le prime due hanno portato anche un’altra nave, mentre Aranui posizionerà una nuova unità nel 2027. Siamo molto soddisfatti della crescita del settore crocieristico perché si tratta di equipaggi di piccole dimensioni, in linea con la nostra strategia di turismo sostenibile, su piccola scala». I numeri parlano chiaro: nel 2024 la destinazione ha totalizzato poco meno di 270.000 arrivi, «un numero di cui siamo orgogliosi, perché essere uno di quei pochi ti rende in qualche modo speciale. Ma dietro questo numero c’è anche l’impegno di una popolazione che vuole condividere con il visitatore l’autenticità della propria terra, senza scendere a compressi per registrare numeri più elevati». Se su questa lunghezza d’onda cresce anche l’offerta ricettiva: «Le novità alberghiere includono diverse strutture a 3 stelle, con l’obiettivo di essere maggiormente inclusivi, evitando di concentrarci esclusivamente sul lusso. E questo è il risultato dell’ascolto da parte della destinazione delle esigenze dei tour operator e dei partner locali». Condividi

Da questa visione è nata Protect 100K, la prima polizza in Italia dedicata al segmento luxury travel, capace di coprire fino a 101.000 euro per viaggio. «Le polizze annullamento oggi arrivano al massimo a 50 o 60 mila euro per pratica, ma c’è una fetta di clientela alto spendente rimasta scoperta - racconta Masaracchia -. L’idea ci è venuta da un caso reale: una nonna benestante voleva assicurare il viaggio di Capodanno in famiglia a St. Moritz, in una villa da 98 mila euro. Non esisteva una copertura adeguata, così abbiamo deciso di crearla». Protect 100K Protect 100K offre un prodotto innovativo che colma un vuoto nel mercato: ad oggi, offerte simili esistono solo negli Stati Uniti, con una compagnia del gruppo Berkshire Hathaway, e nel Regno Unito, con i sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra. «In Italia nessuno aveva ancora affrontato questo segmento. Noi invece ci abbiamo creduto - sottolinea Masaracchia -. Siamo partiti in due, oggi siamo tredici, con professionisti altamente qualificati. Nei prossimi mesi lanceremo almeno sei nuove soluzioni. Il 2026 sarà un anno di grandi novità per Spencer & Carter». Masaracchia non risparmia però una riflessione critica sul settore assicurativo italiano: «Gli intermediari devono cambiare approccio: non basta scaricare i sinistri sulle compagnie o lavorare solo sul prezzo. Serve una vera partnership, in cui si condividano rischi e risultati. La trasparenza dei numeri è la base della fiducia». Infine, un commento sul mercato post-pandemia: «La guerra dei prezzi ha impoverito il settore. Molti si sono accorti che le polizze low cost non garantivano coperture reali. Noi preferiamo fare consulenza vera, offrendo prodotti solidi e coerenti. È così che si costruisce valore nel tempo». (Quirino Falessi) [post_title] => Clikki, il brand digitale che porta il lusso anche nelle polizze di viaggi [post_date] => 2025-10-27T12:46:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761569175000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500076 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Vista Ostuni rimarrà aperto fino a gennaio 2026, in linea con la filosofia del brand Vista, che promuove la destagionalizzazione e sceglie luoghi capaci di offrire un’idea di turismo di lusso più lento, gentile e consapevole. L’hotel 5 stelle lusso di proprietà della famiglia Passera e parte di The Leading Hotels of the World, occupa una posizione privilegiata nel cuore dell’Alto Salento: a pochi passi dalla Città Bianca si affaccia sulla piana degli Ulivi monumentali che scende verso il mare. Il ristorante Berton al Vista, aperto da pochi mesi e già inserito nella Guida Michelin 2025, inaugura le Wine Dinner Series “Un Assaggio di Puglia e oltre”, un ciclo di cene che mette in dialogo cucina, valori e territori. Gli appuntamenti, il 14 novembre con Tormaresca, il 5 dicembre con Amalberga e il 19 dicembre con la Maison Bruno Paillard, accompagnano l’autunno di Vista Ostuni con percorsi enogastronomici che raccontano la Puglia attraverso il calice e il nuovo menu stagionale con ingredienti del territorio protagonisti. Con l’arrivo dell’autunno, il Chiostro Bar si anima di calore e atmosfera: le ampie arcate e la grande bottiglieria a vista creano un ambiente cozy, ideale per ritagliarsi attimi di calma. Il weekend dell'olio Nel weekend dell’8 novembre, l’hotel celebra invece il simbolo più prezioso della regione: l’olio extravergine d’oliva. L’esperienza include la raccolta delle olive in una masseria locale, degustazioni guidate, un rituale Spa dedicato, che utilizza olio d’oliva per donare elasticità e benessere, oltre a una cena interamente ispirata alla purezza di questo ingrediente nobile al ristorante Berton al Vista. Numerose anche le esperienze che valorizzano il territorio in ogni periodo dell’anno. Tra queste, percorsi in e bike che attraversano il parco delle Dune Costiere fino al Dolmen di Montalbano, la pista ciclabile dell’acquedotto pugliese e i sentieri che collegano Ostuni alla Marina, per scoprire la campagna e la costa senza vincoli stagionali. Le esperienze legate al territorio continuano anche all’interno dell’hotel: le cooking class pugliesi firmate dallo chef Andrea Berton permettono di mettere le mani in pasta per apprendere i gesti delle ricette tradizionali , mentre le degustazioni di vini e oli locali raccontano un patrimonio agricolo e umano che resta vivo in ogni stagione. Completano l’offerta le visite a frantoi e masserie per assistere alla produzione dei formaggi pugliesi o laboratori di ceramica con maestri artigiani locali. [post_title] => L'hotel Vista Ostuni prolunga l'apertura fino a gennaio [post_date] => 2025-10-27T12:02:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761566529000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500072 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viaggi del Mappamondo spinge sui viaggi di nozze. Il t.o. ha appena presentato la brochure valida da aprile a ottobre 2026 dedicata a un segmento sempre strategico per l’operatore. L’offerta 2026 dedicata agli honeymooner si declina su numerosi pacchetti di viaggio che combinano più Paesi: l’Australia abbinata alle isole Fiji, il Sudafrica proposto con l’estensione mare a Mauritius o Seychelles, Bali combinata con Singapore, Lombok e le Gili, o ancora, l’itinerario che abbina lo Sri Lanka alle Maldive, o quello che conduce alla scoperta della Corea del Sud prima di volare nelle Filippine. Tra le novità spicca la proposta in Tanzania “Safari, Masai e Zanzibar”, un viaggio completo con partenze da Roma, Milano e Venezia, che in 15 giorni garantisce alle coppie un’immersione nella natura più selvaggia dell’Africa con tappe nel Tarangire, a Ngorongoro e nel Serengeti, prima di perdersi tra le spiagge di Zanzibar dove si soggiorna 7 notti in suite al Karafuu Beach Resort & Spa con trattamento di mezza pensione. Itinerari culturali Se nell’offerta non mancano i viaggi di nozze più classici in Thailandia, in Malesia, in Polinesia o nelle Filippine. un forte accento viene posto dall’operatore su alcune destinazioni dall’anima fortemente culturale come il Perù, il Giappone e la Colombia, dove sono stati confezionati itinerari che conducono alla scoperta di pueblos, canyon, templi sacri e antiche cittadelle, con pernottamenti in ryokan, fincas e case coloniali. Anche “All’Ombra delle Pagode” è una nuova proposta che in 14 giorni offre un’immersione completa nelle suggestioni culturali del Vietnam e della Cambogia, con la possibilità di partecipare a cooking class per imparare le ricette della cucina vietnamita e alle cerimonie di bruciatura dell’incenso. «Ai viaggi di nozze continuiamo a dedicare un’attenzione importante e un forte impegno con una programmazione ad hoc - commenta Andrea Mele, ceo di Viaggi del Mappamondo - anche se rispetto al passato hanno sicuramente un’incidenza minore sui risultati aziendali, attualmente quantificabile sul 15-20%. Tra le tendenze più spiccate che oggi riguardano le coppie c’è senz’altro l’abitudine sempre più frequente a posticipare il viaggio di nozze in estate o sulle festività di fine anno per poterlo combinare con le ferie e renderlo più lungo. In termini di scelte - spiega ancora Mele - gli itinerari combinati stanno esercitando un grande fascino, sempre comprensivi di molte attività ed escursioni esclusive. A Bali per esempio, con l’escursione “Eat, Pray, Love” di mezza giornata tutti gli sposi partecipano alla cerimonia hindu Dharma Bali, il rito tantrico di purificazione al Pura Maospahit, ricevono cestini di cibo indonesiano tradizionale e li degustano all’interno del tempio». [post_title] => Viaggi del Mappamondo, ecco il meglio dei tour per gli honeymooner [post_date] => 2025-10-27T11:43:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761565381000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500060 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arsenale ha presentato il modello della carrozza di “Dream of the Desert”, il primo treno ultra-lusso dell’Arabia Saudita, sviluppato in collaborazione con Saudi Arabia Railways, il ministero dei trasporti del Regno, il ministero della cultura e la Saudi Tourism Authority. L’unveiling rappresenta l’anticipazione al lancio ufficiale del treno previsto per la fine del 2026. Il progetto si inserisce nel rilancio nel Regno dell’offerta turistica e culturale di alta gamma, posizionando “Dream of the Desert” come riferimento per i viaggi ferroviari di lusso in Medio Oriente. Il treno Il treno sarà composto da 31 suite private e 2 suite presidenziali per un massimo di 66 ospiti, insieme a due carrozze ristorante e una lounge Majlis, arricchite da legni finemente intagliati e tonalità che richiamano il deserto con dettagli dorati che riflettono il calore e la ricchezza del patrimonio saudita. La due carrozze ristorante proporranno menu firmati da rinomati chef locali e mondiali. Il treno partirà da Riyadh e arriverà a Al Jouf, con itinerari esclusivi che saranno svelati in occasione del lancio e condurranno i passeggeri in destinazioni iconiche e luoghi inaccessibili del territorio, offrendo un viaggio unico, servizi dedicati, lounge privata a terra e attività selezionate. «Il Dream of the Desert rappresenta la sintesi di due culture che condividono la stessa idea di bellezza e accoglienza - ha dichiarato Paolo Barletta, ceo di Arsenale -. Il progetto nasce da una visione condivisa e da un dialogo costante tra il ministero, le istituzioni e le ferrovie locali, che ci ha permesso di unire l’artigianalità italiana con l’innovazione e l’ambizione di un Paese proiettato verso il futuro. È il primo passo di una piattaforma internazionale con cui vogliamo ridefinire il modo di viaggiare e valorizzare i territori, portando nel mondo un modello italiano che coniuga visione industriale, creatività e rispetto delle identità locali». Interamente progettato e realizzato in Italia negli hub di Brindisi e Bergamo, il “Dream of the Desert” unisce la tradizione del design e dell’artigianato italiani all’autenticità dell’ospitalità saudita, trasformando il viaggio in un’esperienza culturale ed estetica senza precedenti. Oltre ai suoi interni raffinati, “Dream of the Desert” offrirà esperienze personalizzate a bordo e a terra, tra escursioni selezionate, performance private e servizi su misura che estendono il viaggio oltre i binari. Gli itinerari di una o due notti sono stati progettati per svelare la bellezza naturale, la ricchezza culturale e il profondo senso di appartenenza del Regno, guidando gli ospiti attraverso un sito patrimonio dell’Unesco e un’altra destinazione nascosta. Il ministro dei trasporti e dei servizi logistici, Saleh bin Nasser Al-Jasser, presidente di Saudi Arabia Railways, ha sottolineato che la presentazione del treno di lusso Dream of the Desert riflette la profonda trasformazione del settore ferroviario del Regno e l’elevato livello delle esperienze di viaggio oggi offerte, conformi ai più avanzati standard internazionali. Ha aggiunto che il progetto rappresenta uno dei principali risultati della National Transport and Logistics Strategy, che punta a introdurre modalità di trasporto moderne, orientate al turismo e capaci di migliorare la qualità della vita. Bashar Khalid AlMalik, amministratore delegato di Saudi Arabia Railways, ha aggiunto che la presentazione del treno “Dream of the Desert” mette in risalto l’avanzato livello di sviluppo raggiunto dai progetti di trasporto in Arabia Saudita. Ha sottolineato che il progetto costituisce un modello di collaborazione tra Sar e investitori internazionali e riflette l’impegno della società nel promuovere soluzioni di trasporto d’eccellenza che valorizzano il turismo, attraggono nuovi investimenti e consolidano il ruolo dell’Arabia Saudita come destinazione globale per esperienze di viaggio autentiche e di lusso. [post_title] => Arsenale svela la carrozza del treno ultra lusso Dream of the Desert [post_date] => 2025-10-27T11:07:48+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761563268000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500055 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Due nuove brochure per Amo il Mondo, che presenta “Viaggi di Nozze” e “Collection”. Entrambe le pubblicazioni nascono per valorizzare l’approccio sartoriale che contraddistingue il brand. La brochure Viaggi di Nozze presenta dieci proposte esclusive suddivise in cinque capitoli tematici che interpretano le diverse anime del viaggio: Explore, Relax, Enjoy, Breathe, Dream. Spazia dall’esplorazione dei luoghi più selvaggi e affascinanti dell’Oman e dell’Australia, alle fughe rigeneranti sulle spiagge di Indonesia e Polinesia, fino alle esperienze urbane tra cultura, gastronomia e vita notturna in Giappone e Stati Uniti. Per chi ama rallentare e riconnettersi con la natura, Namibia e Canada rappresentano ottime alternative, mentre destinazioni come India e Perù incontreranno i desideri di chi sceglie storia e cultura. Ogni proposta include plus dedicati agli sposi, studiati per arricchire l’esperienza con dettagli personalizzati e momenti speciali. Collection La brochure Collection raccoglie sette destinazioni iconiche – Stati Uniti, Ecuador, Tanzania, Giordania, Thailandia, Giappone e Nuova Zelanda – selezionate per la loro capacità di offrire esperienze complete e diversificate. Per ciascuna meta, la pubblicazione presenta i principali highlight, l’experience più significativa e i tour più amati, offrendo alle agenzie di viaggio uno strumento pratico, immediato e di facile consultazione per costruire proposte su misura. Con queste nuove pubblicazioni, Amo il Mondo conferma la propria vocazione nel segmento tailor made, mettendo a disposizione dei partner materiali aggiornati, ispirazionali e funzionali alla vendita. Ogni itinerario rappresenta una base di partenza personalizzabile in ogni dettaglio grazie alla consulenza e all’esperienza del team prodotto. Le brochure si distinguono per un design grafico essenziale e contemporaneo, testi evocativi e immagini capaci di trasmettere l’essenza autentica di ogni destinazione. Le nuove brochure “Viaggi di Nozze” e “Collection” sono disponibili in formato cartaceo e consultabili anche online sul sito di Amo il Mondo. [post_title] => Amo il Mondo punta sul tailor made con le brochure Nozze e Collection [post_date] => 2025-10-27T10:50:13+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761562213000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500039 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500043" align="alignleft" width="300"] Serenade of the Seas[/caption] La settima nave della Oasis Class di Royal Caribbean è ufficialmente in costruzione. L'inizio dei lavori per la realizzazione della prossima imbarcazione di Icon Class è stato celebrato con la cerimonia del taglio dell'acciaio presso il cantiere navale Chantiers de l'Atlantique a Saint-Nazaire. Iniziano così i lavori per la realizzazione della prossima nave di Oasis Class, il cui nome sarà presto reso noto, che debutterà ufficialmente nel 2028. Il taglio della lamiera L’avvio della costruzione della nuova nave è stato celebrato con una cerimonia per il taglio dell'acciaio presso i Chantiers de l'Atlantique, storico cantiere navale francese di Saint-Nazaire. L’evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Royal Caribbean e dei Chantiers de l'Atlantique che hanno commemorato questo momento insieme ai team di innovatori, ingegneri navali, architetti, designer e altri professionisti, impegnati a dar vita alla nave numero sette. Dal debutto con Oasis of the Seas a Utopia of the Seas, l'evoluzione dell'Oasis Class continua con questa settima unità progettata per offrire esperienze senza precedenti tra emozioni e relax, opportunità ristorative, intrattenimento mozzafiato e molto altro. [post_title] => Royal Caribbean, al via la costruzione della settima nave di Oasis Class [post_date] => 2025-10-27T09:37:55+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761557875000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "tahiti tourisme lusso e viaggi di nozze la polinesia francese e tanto altro" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2325,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500120","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Sono molto felice di poter dire che negli ultimi anni abbiamo registrato una crescita significativa del numero di turisti italiani che scelgono le Filippine come meta di viaggio. Sebbene i numeri assoluti siano ancora contenuti, l’aumento percentuale è davvero notevole, tanto da portare l’Italia in una posizione strategica all’interno delle nostre priorità in Europa» dichiara Daks Fernandez Gonzales, direttore del turismo delle Filippine in Europa.\r

Nel 2024 le Filippine hanno accolto 56.500 turisti italiani, segnando un aumento dell’83,34% rispetto al 2023. Un risultato che consolida la tendenza positiva anche nel primo semestre del 2025, quando sono già stati registrati 32.700 arrivi dall’Italia, pari a una crescita del 48% su base annua.\r

Il direttore ha sottolineato come vi sia un crescente interesse da parte dei partner italiani nel promuovere i prodotti turistici filippini: «È emersa una grande curiosità verso le nostre diverse proposte di viaggio, e sono convinto che esista un potenziale enorme per portare le Filippine nel mercato mainstream italiano».\r

L’attrazione principale resta la fama mondiale delle spiagge filippine, considerate tra le più belle del pianeta. Tuttavia, la domanda italiana sta evolvendo verso esperienze più complete, che uniscono vacanze balneari a attività nella natura, come escursioni, trekking e visite ai siti patrimonio Unesco, tra cui le risaie a terrazza di Banaue.\r

Le Filippine offrono inoltre un patrimonio naturale e culturale senza eguali. La straordinaria biodiversità dell’arcipelago - con flora e fauna uniche - sta conquistando le nuove generazioni di viaggiatori e le famiglie italiane in cerca di mete estive autentiche. Le isole di Cebu, Bohol e Siargao sono tra le destinazioni più amate per questo tipo di turismo.\r

Un altro punto di forza è rappresentato dalle attività subacquee: le Filippine sono riconosciute come una delle migliori destinazioni per le immersioni, con fondali e biodiversità marina spettacolari.\r

Secondo Gonzales, l’obiettivo principale è «integrare sempre di più l’offerta filippina nel mercato turistico europeo, puntando su temi come sole, mare, natura, attività outdoor e turismo culturale e creativo».\r

Al centro della strategia per l’Europa c’è la promozione del turismo sostenibile, un valore chiave per il Dipartimento del Turismo delle Filippine guidato dalla segretaria Christina Garcia Frasco. «Stiamo collaborando con numerosi partner europei per valorizzare destinazioni sostenibili nelle Filippine e far conoscere al pubblico europeo l’autenticità della nostra offerta turistica» aggiunge Gonzales.\r

Questa filosofia di sostenibilità e cooperazione rappresenta il cuore della strategia delle Filippine nel Vecchio Continente.\r

Guardando al futuro, le prospettive restano ottimistiche: entro la fine del 2025 si punta a superare i 60.000 arrivi dall’Italia, un traguardo che conferma la fiducia e la curiosità crescenti del pubblico italiano verso il Paese del “sorriso asiatico”.\r

«Gli italiani si riconoscono facilmente nello spirito filippino - conclude Gonzales - un popolo accogliente, caloroso, con un cuore asiatico ma una mentalità aperta e ospitale, affine a quella europea. Crediamo che questo legame culturale e umano sia la chiave per un ulteriore rafforzamento dei rapporti turistici tra i nostri paesi».\r

(Quirino Falessi)","post_title":"Filippine, Gonzales: «Forte crescita dei turisti italiani. Attesi 60.000 arrivi nel 2025»","post_date":"2025-10-27T14:41:54+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761576114000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Erano tutte presenti le stelle di Msc Crociere a bordo della Seaview per l'evento All Stars of the Sea 2025 tenutosi nella scorsa settimana, diretta a Palma di Maiorca. Circa 600 agenzie di viaggio delle 6800 codificate, tour operator, network, agenzie Mice e alcuni partner di Msc Crociere, tra cui Europ Assistance, Italo Treno, Ita Airways, Qatar Airways ed Air Europa.\r

\r

Tra le agenzie più performanti si sono riconfermate vincitrici e pluripremiate le Best General Producer 2025, Vivere e Viaggiare Pisa (Nord) e Groupintown (Sud) e Spaceland (Centro), che da sole fatturano per Msc cifre a sei zeri in costante crescita.\r

\r

Nel segmento lusso, come Best Explora Journeys Seller si è distinta Dream e Travel, mentre come Best MSC Yacht Club, Riuvacanze, Alessandrucci Viaggi e Sciamanin. Sull’Online Travel agency, Crociere.com, LeCrociere.net e Fersina Viaggi. Tra le Best Social Media Travel Agency, Le Groupe Viaggi, Oceanya Viaggi e Buonacrociera.it. Tra le Best MSC World Cruise, Ticketcrociere, Offerte-Crociere.com e Fuerte Ventura. Tra le Best Partnership, Europe Assistance, Ita Airways, Italo e Air Europa. I Best Tour Operator sono stati Going, Mds Tour Operator, Naar e Veratour. Come Best Network riconfermato Gattinoni Group.\r

\r

Oggi l’immissione delle crociere nel mercato delle vacanze, in Italia e in Europa si attesta al 2%, nei Caraibi al 4-5%. Restano alti i margini di crescita nel Mediterraneo e ancora maggiori se si tratta dei Caraibi, con l’opportunità di intercettare quote di mercato di altri competitor. Un'inezia per una Msc mono brand che esporta made in Italy e una capacità di 100 mila posti letto su 23 navi e ulteriori due già commercializzate, Yacht Club in arrivo anche su navi dove non era presente e nel 2027 anche il primo giro del mondo con lo yacht club. Da questi presupposti, la ricca offerta di nuovi prodotti e programmi, le molteplici novità di un mondo in continuo fermento, le agenzie di viaggio traggono di anno in anno nuova linfa.\r

\r

È così che le Best General Producer Vivere e Viaggiare Pisa, Groupintown e Spaceland hanno risposto all’unisono con fatturati da capogiro e una crescita costante, facendo leva sulla propria esperienza maturata negli anni, ognuno con i propri canali di vendita (tecnologia, canali tradizionali e social) e cavalcando l’onda del piano di sviluppo di Msc Crociere che ha totalizzato 5 milioni di passeggeri trasportati nel 2025.\r

\r

Anna Morrone\r

\r

\r

\r

","post_title":"Msc All Stars of the Sea 2025, le performance dei migliori","post_date":"2025-10-27T13:44:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["all-stars-of-the-sea","msc-crociere"],"post_tag_name":["All Stars of The Sea","msc crociere"]},"sort":[1761572659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500078","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un legame ancora più stretto con il mercato Italia e un focus preciso che punta a promuovere la destinazione oltre il segmento lusso, e a diversi target di visitatori.\r

\r

Con queste premesse Tahiti Tourisme è tornata all'ultimo Ttg di Rimini, come racconta Tehani Mairai, responsabile promozione internazionale: «Siamo tornati a Rimini dopo sette anni di assenza, un periodo in cui il mercato italiano è sempre rimasto fedele alla destinazione e, anzi, ha registrato una crescita del numero di visitatori.\r

\r

Oggi vogliamo amplificare ulteriormente il messaggio di una meta che ha superato l'identificazione con il viaggio luxury o per i novelli sposi. Vorremmo ricordare - o far scoprire - agli italiani che la Polinesia Francese è anche una destinazione per chi viaggia solo, perché è sicura e semplice da visitare. Ed è aperta a tutti, come la nostra cultura ci insegna, dalla comunità Lgbtq ai viaggiatori senior».\r

\r

In questo quadro, il mercato Italia si colloca nella top 5 per numero di arrivi, «il secondo in Europa dopo la Francia e, a luglio, abbiamo registrato un aumento dell'8% anno su anno dei turisti italiani».\r

\r

Un viaggio lungo, «ma accessibile: non solo via Parigi, ma volando direttamente dall'Italia negli Stati Uniti (Los Angeles) e da lì poi sono sole otto ore per raggiungere Tahiti». Qui i nostri connazionali si fermano mediamente una settimana, dieci giorni, «un soggiorno che consente di scoprire diverse isole o semplicemente di rilassarsi a Tahiti. \r

Primo piano sulle crociere\r

Il comparto crocieristico sta vivendo un momento di grande slancio: «Ci sono tre navi basate qui tutto l'anno: la Paul Gauguin, la Star Breeze (Windstar Cruises) e l'Aranui della Aranui Cruises. Entrambe le prime due hanno portato anche un'altra nave, mentre Aranui posizionerà una nuova unità nel 2027. Siamo molto soddisfatti della crescita del settore crocieristico perché si tratta di equipaggi di piccole dimensioni, in linea con la nostra strategia di turismo sostenibile, su piccola scala».\r

\r

I numeri parlano chiaro: nel 2024 la destinazione ha totalizzato poco meno di 270.000 arrivi, «un numero di cui siamo orgogliosi, perché essere uno di quei pochi ti rende in qualche modo speciale. Ma dietro questo numero c'è anche l'impegno di una popolazione che vuole condividere con il visitatore l'autenticità della propria terra, senza scendere a compressi per registrare numeri più elevati».\r

\r

Se su questa lunghezza d'onda cresce anche l'offerta ricettiva: «Le novità alberghiere includono diverse strutture a 3 stelle, con l'obiettivo di essere maggiormente inclusivi, evitando di concentrarci esclusivamente sul lusso. E questo è il risultato dell'ascolto da parte della destinazione delle esigenze dei tour operator e dei partner locali».","post_title":"Tahiti Tourisme: «Lusso e viaggi di nozze? La Polinesia Francese è tanto altro»","post_date":"2025-10-27T13:37:32+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1761572252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500095\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Masaracchia[/caption]\r

\r

Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter, racconta con entusiasmo la crescita del brand Clikki, oggi tra i player più dinamici nel panorama assicurativo digitale.\r

\r

«Dopo tre anni e mezzo di vera operatività siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Clikki sta diventando un marchio riconosciuto, ma il nostro obiettivo non è solo vendere polizze: vogliamo comprendere le reali esigenze del mercato e offrire soluzioni su misura». Da questa visione è nata Protect 100K, la prima polizza in Italia dedicata al segmento luxury travel, capace di coprire fino a 101.000 euro per viaggio.\r

\r

«Le polizze annullamento oggi arrivano al massimo a 50 o 60 mila euro per pratica, ma c’è una fetta di clientela alto spendente rimasta scoperta - racconta Masaracchia -. L’idea ci è venuta da un caso reale: una nonna benestante voleva assicurare il viaggio di Capodanno in famiglia a St. Moritz, in una villa da 98 mila euro. Non esisteva una copertura adeguata, così abbiamo deciso di crearla».\r

Protect 100K\r

\r

Protect 100K offre un prodotto innovativo che colma un vuoto nel mercato: ad oggi, offerte simili esistono solo negli Stati Uniti, con una compagnia del gruppo Berkshire Hathaway, e nel Regno Unito, con i sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra.\r

«In Italia nessuno aveva ancora affrontato questo segmento. Noi invece ci abbiamo creduto - sottolinea Masaracchia -. Siamo partiti in due, oggi siamo tredici, con professionisti altamente qualificati. Nei prossimi mesi lanceremo almeno sei nuove soluzioni. Il 2026 sarà un anno di grandi novità per Spencer & Carter».\r

Masaracchia non risparmia però una riflessione critica sul settore assicurativo italiano:\r

«Gli intermediari devono cambiare approccio: non basta scaricare i sinistri sulle compagnie o lavorare solo sul prezzo. Serve una vera partnership, in cui si condividano rischi e risultati. La trasparenza dei numeri è la base della fiducia».\r

Infine, un commento sul mercato post-pandemia: «La guerra dei prezzi ha impoverito il settore. Molti si sono accorti che le polizze low cost non garantivano coperture reali. Noi preferiamo fare consulenza vera, offrendo prodotti solidi e coerenti. È così che si costruisce valore nel tempo».\r

(Quirino Falessi)\r

\r

","post_title":"Clikki, il brand digitale che porta il lusso anche nelle polizze di viaggi","post_date":"2025-10-27T12:46:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1761569175000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500076","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vista Ostuni rimarrà aperto fino a gennaio 2026, in linea con la filosofia del brand Vista, che promuove la destagionalizzazione e sceglie luoghi capaci di offrire un’idea di turismo di lusso più lento, gentile e consapevole. L’hotel 5 stelle lusso di proprietà della famiglia Passera e parte di The Leading Hotels of the World, occupa una posizione privilegiata nel cuore dell’Alto Salento: a pochi passi dalla Città Bianca si affaccia sulla piana degli Ulivi monumentali che scende verso il mare.\r

\r

Il ristorante Berton al Vista, aperto da pochi mesi e già inserito nella Guida Michelin 2025, inaugura le Wine Dinner Series “Un Assaggio di Puglia e oltre”, un ciclo di cene che mette in dialogo cucina, valori e territori. Gli appuntamenti, il 14 novembre con Tormaresca, il 5 dicembre con Amalberga e il 19 dicembre con la Maison Bruno Paillard, accompagnano l’autunno di Vista Ostuni con percorsi enogastronomici che raccontano la Puglia attraverso il calice e il nuovo menu stagionale con ingredienti del territorio protagonisti.\r

\r

Con l’arrivo dell’autunno, il Chiostro Bar si anima di calore e atmosfera: le ampie arcate e la grande bottiglieria a vista creano un ambiente cozy, ideale per ritagliarsi attimi di calma.\r

Il weekend dell'olio\r

Nel weekend dell’8 novembre, l’hotel celebra invece il simbolo più prezioso della regione: l’olio extravergine d’oliva. L’esperienza include la raccolta delle olive in una masseria locale, degustazioni guidate, un rituale Spa dedicato, che utilizza olio d’oliva per donare elasticità e benessere, oltre a una cena interamente ispirata alla purezza di questo ingrediente nobile al ristorante Berton al Vista.\r

\r

Numerose anche le esperienze che valorizzano il territorio in ogni periodo dell’anno. Tra queste, percorsi in e bike che attraversano il parco delle Dune Costiere fino al Dolmen di Montalbano, la pista ciclabile dell’acquedotto pugliese e i sentieri che collegano Ostuni alla Marina, per scoprire la campagna e la costa senza vincoli stagionali.\r

\r

Le esperienze legate al territorio continuano anche all’interno dell’hotel: le cooking class pugliesi firmate dallo chef Andrea Berton permettono di mettere le mani in pasta per apprendere i gesti delle ricette tradizionali , mentre le degustazioni di vini e oli locali raccontano un patrimonio agricolo e umano che resta vivo in ogni stagione. Completano l’offerta le visite a frantoi e masserie per assistere alla produzione dei formaggi pugliesi o laboratori di ceramica con maestri artigiani locali.","post_title":"L'hotel Vista Ostuni prolunga l'apertura fino a gennaio","post_date":"2025-10-27T12:02:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761566529000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500072","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggi del Mappamondo spinge sui viaggi di nozze. Il t.o. ha appena presentato la brochure valida da aprile a ottobre 2026 dedicata a un segmento sempre strategico per l’operatore. L’offerta 2026 dedicata agli honeymooner si declina su numerosi pacchetti di viaggio che combinano più Paesi: l’Australia abbinata alle isole Fiji, il Sudafrica proposto con l’estensione mare a Mauritius o Seychelles, Bali combinata con Singapore, Lombok e le Gili, o ancora, l’itinerario che abbina lo Sri Lanka alle Maldive, o quello che conduce alla scoperta della Corea del Sud prima di volare nelle Filippine.\r

\r

Tra le novità spicca la proposta in Tanzania “Safari, Masai e Zanzibar”, un viaggio completo con partenze da Roma, Milano e Venezia, che in 15 giorni garantisce alle coppie un’immersione nella natura più selvaggia dell’Africa con tappe nel Tarangire, a Ngorongoro e nel Serengeti, prima di perdersi tra le spiagge di Zanzibar dove si soggiorna 7 notti in suite al Karafuu Beach Resort & Spa con trattamento di mezza pensione.\r

\r

\r

Itinerari culturali\r

Se nell’offerta non mancano i viaggi di nozze più classici in Thailandia, in Malesia, in Polinesia o nelle Filippine. un forte accento viene posto dall’operatore su alcune destinazioni dall’anima fortemente culturale come il Perù, il Giappone e la Colombia, dove sono stati confezionati itinerari che conducono alla scoperta di pueblos, canyon, templi sacri e antiche cittadelle, con pernottamenti in ryokan, fincas e case coloniali. Anche “All’Ombra delle Pagode” è una nuova proposta che in 14 giorni offre un’immersione completa nelle suggestioni culturali del Vietnam e della Cambogia, con la possibilità di partecipare a cooking class per imparare le ricette della cucina vietnamita e alle cerimonie di bruciatura dell’incenso.\r

\r

«Ai viaggi di nozze continuiamo a dedicare un’attenzione importante e un forte impegno con una programmazione ad hoc - commenta Andrea Mele, ceo di Viaggi del Mappamondo - anche se rispetto al passato hanno sicuramente un’incidenza minore sui risultati aziendali, attualmente quantificabile sul 15-20%. Tra le tendenze più spiccate che oggi riguardano le coppie c’è senz’altro l’abitudine sempre più frequente a posticipare il viaggio di nozze in estate o sulle festività di fine anno per poterlo combinare con le ferie e renderlo più lungo. In termini di scelte - spiega ancora Mele - gli itinerari combinati stanno esercitando un grande fascino, sempre comprensivi di molte attività ed escursioni esclusive. A Bali per esempio, con l’escursione “Eat, Pray, Love” di mezza giornata tutti gli sposi partecipano alla cerimonia hindu Dharma Bali, il rito tantrico di purificazione al Pura Maospahit, ricevono cestini di cibo indonesiano tradizionale e li degustano all’interno del tempio».","post_title":"Viaggi del Mappamondo, ecco il meglio dei tour per gli honeymooner","post_date":"2025-10-27T11:43:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761565381000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500060","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arsenale ha presentato il modello della carrozza di “Dream of the Desert”, il primo treno ultra-lusso dell’Arabia Saudita, sviluppato in collaborazione con Saudi Arabia Railways, il ministero dei trasporti del Regno, il ministero della cultura e la Saudi Tourism Authority.\r

\r

L’unveiling rappresenta l’anticipazione al lancio ufficiale del treno previsto per la fine del 2026. Il progetto si inserisce nel rilancio nel Regno dell’offerta turistica e culturale di alta gamma, posizionando “Dream of the Desert” come riferimento per i viaggi ferroviari di lusso in Medio Oriente.\r

Il treno\r

Il treno sarà composto da 31 suite private e 2 suite presidenziali per un massimo di 66 ospiti, insieme a due carrozze ristorante e una lounge Majlis, arricchite da legni finemente intagliati e tonalità che richiamano il deserto con dettagli dorati che riflettono il calore e la ricchezza del patrimonio saudita. La due carrozze ristorante proporranno menu firmati da rinomati chef locali e mondiali.\r

Il treno partirà da Riyadh e arriverà a Al Jouf, con itinerari esclusivi che saranno svelati in occasione del lancio e condurranno i passeggeri in destinazioni iconiche e luoghi inaccessibili del territorio, offrendo un viaggio unico, servizi dedicati, lounge privata a terra e attività selezionate.\r

\r

«Il Dream of the Desert rappresenta la sintesi di due culture che condividono la stessa idea di bellezza e accoglienza - ha dichiarato Paolo Barletta, ceo di Arsenale -. Il progetto nasce da una visione condivisa e da un dialogo costante tra il ministero, le istituzioni e le ferrovie locali, che ci ha permesso di unire l’artigianalità italiana con l’innovazione e l’ambizione di un Paese proiettato verso il futuro. È il primo passo di una piattaforma internazionale con cui vogliamo ridefinire il modo di viaggiare e valorizzare i territori, portando nel mondo un modello italiano che coniuga visione industriale, creatività e rispetto delle identità locali».\r

\r

Interamente progettato e realizzato in Italia negli hub di Brindisi e Bergamo, il “Dream of the Desert” unisce la tradizione del design e dell’artigianato italiani all’autenticità dell’ospitalità saudita, trasformando il viaggio in un’esperienza culturale ed estetica senza precedenti.\r

\r

Oltre ai suoi interni raffinati, “Dream of the Desert” offrirà esperienze personalizzate a bordo e a terra, tra escursioni selezionate, performance private e servizi su misura che estendono il viaggio oltre i binari. Gli itinerari di una o due notti sono stati progettati per svelare la bellezza naturale, la ricchezza culturale e il profondo senso di appartenenza del Regno, guidando gli ospiti attraverso un sito patrimonio dell’Unesco e un’altra destinazione nascosta.\r

\r

Il ministro dei trasporti e dei servizi logistici, Saleh bin Nasser Al-Jasser, presidente di Saudi Arabia Railways, ha sottolineato che la presentazione del treno di lusso Dream of the Desert riflette la profonda trasformazione del settore ferroviario del Regno e l’elevato livello delle esperienze di viaggio oggi offerte, conformi ai più avanzati standard internazionali. Ha aggiunto che il progetto rappresenta uno dei principali risultati della National Transport and Logistics Strategy, che punta a introdurre modalità di trasporto moderne, orientate al turismo e capaci di migliorare la qualità della vita.\r

\r

Bashar Khalid AlMalik, amministratore delegato di Saudi Arabia Railways, ha aggiunto che la presentazione del treno “Dream of the Desert” mette in risalto l’avanzato livello di sviluppo raggiunto dai progetti di trasporto in Arabia Saudita. Ha sottolineato che il progetto costituisce un modello di collaborazione tra Sar e investitori internazionali e riflette l’impegno della società nel promuovere soluzioni di trasporto d’eccellenza che valorizzano il turismo, attraggono nuovi investimenti e consolidano il ruolo dell’Arabia Saudita come destinazione globale per esperienze di viaggio autentiche e di lusso.","post_title":"Arsenale svela la carrozza del treno ultra lusso Dream of the Desert","post_date":"2025-10-27T11:07:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761563268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500055","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Due nuove brochure per Amo il Mondo, che presenta “Viaggi di Nozze” e “Collection”. Entrambe le pubblicazioni nascono per valorizzare l’approccio sartoriale che contraddistingue il brand.\r

\r

La brochure Viaggi di Nozze presenta dieci proposte esclusive suddivise in cinque capitoli tematici che interpretano le diverse anime del viaggio: Explore, Relax, Enjoy, Breathe, Dream. Spazia dall’esplorazione dei luoghi più selvaggi e affascinanti dell’Oman e dell’Australia, alle fughe rigeneranti sulle spiagge di Indonesia e Polinesia, fino alle esperienze urbane tra cultura, gastronomia e vita notturna in Giappone e Stati Uniti. Per chi ama rallentare e riconnettersi con la natura, Namibia e Canada rappresentano ottime alternative, mentre destinazioni come India e Perù incontreranno i desideri di chi sceglie storia e cultura. Ogni proposta include plus dedicati agli sposi, studiati per arricchire l’esperienza con dettagli personalizzati e momenti speciali.\r

Collection\r

La brochure Collection raccoglie sette destinazioni iconiche – Stati Uniti, Ecuador, Tanzania, Giordania, Thailandia, Giappone e Nuova Zelanda – selezionate per la loro capacità di offrire esperienze complete e diversificate. Per ciascuna meta, la pubblicazione presenta i principali highlight, l’experience più significativa e i tour più amati, offrendo alle agenzie di viaggio uno strumento pratico, immediato e di facile consultazione per costruire proposte su misura.\r

\r

Con queste nuove pubblicazioni, Amo il Mondo conferma la propria vocazione nel segmento tailor made, mettendo a disposizione dei partner materiali aggiornati, ispirazionali e funzionali alla vendita. Ogni itinerario rappresenta una base di partenza personalizzabile in ogni dettaglio grazie alla consulenza e all’esperienza del team prodotto. Le brochure si distinguono per un design grafico essenziale e contemporaneo, testi evocativi e immagini capaci di trasmettere l’essenza autentica di ogni destinazione.\r

\r

Le nuove brochure “Viaggi di Nozze” e “Collection” sono disponibili in formato cartaceo e consultabili anche online sul sito di Amo il Mondo.","post_title":"Amo il Mondo punta sul tailor made con le brochure Nozze e Collection","post_date":"2025-10-27T10:50:13+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761562213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500039","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500043\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Serenade of the Seas[/caption]\r

La settima nave della Oasis Class di Royal Caribbean è ufficialmente in costruzione. L'inizio dei lavori per la realizzazione della prossima imbarcazione di Icon Class è stato celebrato con la cerimonia del taglio dell'acciaio presso il cantiere navale Chantiers de l'Atlantique a Saint-Nazaire.\r

Iniziano così i lavori per la realizzazione della prossima nave di Oasis Class, il cui nome sarà presto reso noto, che debutterà ufficialmente nel 2028.\r

\r

Il taglio della lamiera\r

L’avvio della costruzione della nuova nave è stato celebrato con una cerimonia per il taglio dell'acciaio presso i Chantiers de l'Atlantique, storico cantiere navale francese di Saint-Nazaire. L’evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Royal Caribbean e dei Chantiers de l'Atlantique che hanno commemorato questo momento insieme ai team di innovatori, ingegneri navali, architetti, designer e altri professionisti, impegnati a dar vita alla nave numero sette.\r

Dal debutto con Oasis of the Seas a Utopia of the Seas, l'evoluzione dell'Oasis Class continua con questa settima unità progettata per offrire esperienze senza precedenti tra emozioni e relax, opportunità ristorative, intrattenimento mozzafiato e molto altro.\r

","post_title":"Royal Caribbean, al via la costruzione della settima nave di Oasis Class","post_date":"2025-10-27T09:37:55+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1761557875000]}]}}