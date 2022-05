Tahiti rimuove l’obbligo dei test pre-partenza per i viaggiatori vaccinati

La Polinesia Francese, in seguito all’evoluzione favorevole della situazione sanitaria, hanno ulteriormente alleggerito i requisiti per l’ingresso dei visitatori internazionali. I passeggeri che hanno completato il ciclo di vaccinazione sono ora esentati dall’obbligo di sottoporsi a un test antigenico o Pcr prima dell’arrivo.

I test sono invece ancora richiesti per i viaggiatori non vaccinati, mentre non è più necessario presentare una dichiarazione che attesti un motivo valido per viaggiare (con eccezione della zona arancione).

I viaggiatori non vaccinati di età superiore ai 12 anni provenienti da un paese classificato nella zona verde o arancione e diretti nella Polinesia francese dovranno eseguire un test RT-PCR meno di 72 ore prima della partenza o un test antigenico meno di 48 ore prima.

La necessità di presentare una dichiarazione attestante un motivo valido per viaggiare sarà rimossa per i viaggiatori di età pari o superiore a 12 anni non vaccinati o con un ciclo vaccinale incompleto .

Anche i viaggiatori di età inferiore ai 12 anni sono esentati dalla presentazione di una dichiarazione attestante un motivo valido per viaggiare e dal test secondo la normativa francese.

Tuttavia, i viaggiatori non vaccinati che viaggiano tra la Polinesia francese e i paesi inclusi nella zona arancione (sia in entrata che in uscita) sono ancora soggetti alla presentazione di una dichiarazione attestante un motivo valido per viaggiare che verrà controllata dalla compagnia aerea al momento dell’imbarco.