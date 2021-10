Svizzera a portata di treno: promozione Trenitalia e Ffs da Milano e Genova

Svizzera a portata di treno, anche durante l’inverno e le sue festività. Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere propongono infatti la tariffa Promo Svizzera, che permette di risparmiare fino al 75%: è possibile, ad esempio, raggiungere Basilea da Milano con 25 euro (invece che 102 euro), viaggiando in seconda classe.

Numerosi collegamenti diretti consentono di raggiungere Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lucerna, Montreux e Zurigo in tutta comodità. Giunti in stazione non resta che scegliere fra le numerose proposte che spaziano dallo shopping artigianale, alla gastronomia e all’arte. A Zurigo si può pernottare nelle camere decorate da artisti nei dieci hotel che aderiscono all’iniziativa Hotel Noël, a Ginevra si può gustare la fondue nel Jardin Anglais di fronte al lago, a Losanna c’è il Festival Lumières che stupisce per le sue originali creazioni, a Berna e Lucerna si pattina davanti a due luoghi simbolo, il Kkl e il Palazzo Federale. A Montreux si può assistere allo spettacolo del Babbo Natale volante o visitare la “foresta incantata” nel centro congressi. Basilea è un must per chi è a caccia delle più belle decorazioni natalizie. L’abbinata treno da Milano (o da Genova) e city break è doppiamente vincente non solo per la Promo Città Svizzere ma anche per la facilità di movimento. Si arriva in centro città e grazie alle card gratuite per il trasporto pubblico, messe a disposizione dei visitatori che pernottano in hotel, l’auto è davvero superflua.

Acquistando in prevendita dal 23 ottobre e durante tutto il mese di novembre 2021 i biglietti dei collegamenti Eurocity da Milano a Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lucerna, Montreux e Zurigo o da Genova a Zurigo, si possono visitare i principali mercatini di Natale o le esposizioni in programma nei vari musei. La Promo Città Svizzere è valida per viaggiare dal 20 novembre al 20 dicembre 2021 in 1° e 2° classe sui treni Eurocity Italia-Svizzera verso le destinazioni menzionate. Il prezzo della tariffa Promo Svizzera è di 25 euro a tratta per la 2° classe e 45 euro a tratta per la 1° classe da Milano. Il prezzo da Genova è di 30 euro per la 2° classe e di 50 euro per la 1° classe.