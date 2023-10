Sudafrica: primo semestre positivo, +78,2% di visitatori rispetto al 2022 Il Sudafrica ha registrato 4 milioni di arrivi nella prima metà del 2023: secondo i dati riportati da Statistics South Africa il dato rappresenta un aumento significativo (+78,2%) specie se confrontato con lo stesso periodo del 2022, quando i turisti si erano fermati a quota 2,3 milioni. L’incremento dei visitatori, ha recentemente spiegato il ministro del Turismo, Patricia De Lille, ha interessato tutte le regioni del paese anche se il recupero rispetto ai livelli pre-pandemia non è ancora completo, ma ‘solo’ all’80%. Nei primi sei mesi di quest’anno sono arrivati 3.083.583 turisti da altri paesi africani, con un aumento del 79,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (1.714.501 visitatori). Per quanto riguarda gli arrivi di persone provenienti da altre regioni, anche l’Australasia (che comprende principalmente Australia e Nuova Zelanda) ha registrato un aumento del 141% (50.882 turisti) nel primo semestre, rispetto ai 21.108 arrivi dell’anno precedente. Nel frattempo, la regione asiatica ha quasi raddoppiato i suoi numeri, con una crescita del 99,5%, passando da 47.912 nel 2022 a 95.596 visitatori quest’anno. L’Europa rimane la principale fonte di visitatori del Sudafrica al di fuori dell’Africa, con una crescita del 66,81% tra gennaio e giugno di quest’anno, nello specifico sono arrivati nel Paese 594.388 visitatori (356.352 nel 2022). Per quanto riguarda il Nord America, l’America centrale e meridionale e il Medio Oriente, la crescita è stata progressiva per tutti, con tassi di crescita rispettivamente del 70,6%, 74,4% e 75,8%. Condividi

