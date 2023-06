Stati Uniti: una nuova app per richiedere l’Esta direttamente dallo smartphone Gli Stati Uniti semplificano l’iter per l’ottenimento dell’Esta: d’ora in poi è infatti possibile richiederlo attraverso una nuova app mobile, scaricabile gratuitamente dall’App Store (Apple) o dal Google Play Store (Android). “La nuova applicazione Esta rafforza la strategia dello U.S. Customs and Border Protection in materia di applicazioni mobili. Sappiamo che il futuro è digitale e dobbiamo essere sempre all’avanguardia”, ha dichiarato Matthew Davies, direttore esecutivo dei Programmi di ammissibilità e passeggeri del Cbp. “Continueremo a innovare e a implementare tecnologie per snellire i nostri processi e soddisfare le aspettative dei viaggiatori”. Prima del lancio dell’applicazione mobile Esta, i viaggiatori richiedevano l’autorizzazione solo attraverso il sito web ufficiale del Cbp, che continua a gestire le domande Esta. Con l’aumento dell’uso di smartphone e tablet, il Cbp ha riconosciuto la necessità di fornire un’esperienza mobile-friendly ai richiedenti. L’app mobile è disponibile in 24 lingue diverse ed è stata progettata per servire i viaggiatori di tutti i 40 Paesi i cui cittadini sono autorizzati dal Dhs a recarsi negli Stati Uniti per affari o turismo per soggiorni fino a 90 giorni senza visto. Grazie alla app i viaggiatori avranno il programma viaggio senza visto nel palmo della mano e potranno: avviare una domanda Esta; scansionare un’immagine del proprio passaporto; far leggere e confermare il passaporto; caricare un video selfie dal vivo per confermare la propria identità; aggiungere dettagli personali e di viaggio alla domanda; rispondere alle domande di ammissibilità; rivedere e inviare la domanda; apportare modifiche o aggiornamenti alla propria domanda o al proprio profilo; ricevere notifiche e aggiornamenti sullo stato della domanda; risparmiare tempo memorizzando le proprie preferenze e i dettagli del profilo all’interno dell’applicazione. L’Esta è stato uno strumento di sicurezza e di controllo molto efficace nell’ambito del Programma Viaggio senza Visto: dalla sua istituzione nell’agosto 2008, il Cbp ha approvato milioni di domande.

